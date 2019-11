Oroscopo di oggi 19 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 19 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 19 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua atmosfera giocosa, romantica e creativa ti rende un incantatore. Tuttavia, potresti incontrare la resistenza di qualcuno che si aspetta un po' più di profondità. Questa persona (forse uno Scorpione) potrebbe aspettarsi che tu risponda alle domande prima che ti lascino passare.

Amore / amicizia: comunicare i tuoi desideri diventa un affare imbarazzante quando il drammatico Leone lunare si scontra con il comunicatore Mercurio. Sotto questa influenza, il desiderio di grandi gesti romantici si scontra con la ricerca di scavare in profondità ed esplorare ciò che sta realmente accadendo nella relazione. Quindi, una conversazione o un appuntamento potrebbero svolgersi in un modo diverso da quello che ti aspettavi. Potresti scoprire che ci sono ordini del giorno contrastanti con quelli con cui interagisci da vicino oggi. Non è un affare. È più come una situazione di stallo.

Carriera / Finanza: consegnare un progetto o un prodotto a un vasto pubblico può farti eccitare. Con Venere appassionata che contatta il potente Plutone, può sembrare un veicolo per ottenere il riconoscimento e ottenere un punto d'appoggio più forte. Il piacere che provi dalla condivisione del tuo bambino con il mondo è palpabile e può far divertire il tuo pubblico previsto per ciò che hai da offrire.

Crescita personale / spiritualità: la giocosa Luna in Leone porta il desiderio di esprimerti in modo creativo. Concentrati sul tuo piacere piuttosto che trasformarlo in una performance. Con attività personali, non hai bisogno di un pubblico per firmare ciò che fai.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: essere radicati è estremamente importante con la Luna in Leone nel tuo regno domestico. Raduna alcune delle tue persone preferite e dedica tempo a rafforzare i legami. Tu e un Leone non vi capite sempre, ma ciò non significa che non si possa andare d'accordo.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera emotiva è divertente. Tuttavia, potrebbe non dire al tuo interesse amoroso o ad un amico quello che vogliono sapere. Potresti scoprire che non stai parlando la stessa lingua dei drammatici quadrati di Luna e pensieroso Mercurio in Scorpione. Non è un problema significativo. Significa che siete ciascuno nel vostro mondo e che ci vorrà uno sforzo concertato per colmare il divario comunicativo tra voi. Persevera se vuoi essere compreso.

Carriera / Finanza: sei sotto tiro quando si tratta di coordinare i tuoi sforzi con i colleghi e di fare le cose. Questa fase frenetica volge al termine mentre Marte guidato termina il suo soggiorno attraverso la Bilancia e la tua zona di lavoro. Anche se la pressione è attiva, dovresti rallentare ed essere consapevole di ciò che stai facendo. Le mosse affrettate possono creare attrito e, in alcune situazioni, possono causare incidenti sul lavoro.

Crescita personale / Spiritualità: spesso ti spinga ad essere avventuroso e provare cose nuove, ma a volte tutto ciò che vuoi davvero fare è goderti ciò che è comodo e familiare. Rilassati, toro. Conserva la tua energia. C'è un sacco di tempo per scalare la tua prossima montagna.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: scherzare con qualcuno (forse un divertente Sagittario) o passare il tempo a scrivere avanti e indietro può essere divertente. Può anche essere una grande distrazione, e questa è l'ultima cosa di cui hai bisogno. Lavora ora e mettiti al passo con i tuoi amici nei tuoi tempi di fermo.

Amore / Amicizia: c'è un enorme calore e affetto nelle tue relazioni più strette mentre lo spirito della Luna Leone contatta Venere e Giove. Il tempo trascorso con la tua persona preferita può essere divertente, confortante e reciprocamente soddisfacente. Non importa se esci o bazzichi a casa. L'importante è che ti goda la reciproca compagnia. Se sei single, socializza. Potresti incontrare una persona speciale con un grande cuore.

Carriera / Finanza: una fase di lavoro super impegnata inizia proprio ora. Con Marte che entra nello Scorpione guidato, porti energia e motivazione alla tua routine quotidiana. All'inizio di gennaio, il tuo spirito intraprendente ti aiuterà a potenziarti. Il tuo ritmo frenetico può essere irritante per i colleghi. Non tutti possono lavorare alla stessa velocità. Il conflitto renderà il tuo lavoro più difficile. Punta alla cooperazione, non alla concorrenza.

Crescita personale / spiritualità: L'ultimo quarto di luna nel drammatico Leone può causare una divisione tra ciò che dici e ciò che fai. Alla fine, le tue azioni parlano da sole. Fai attenzione a non perdere la concentrazione e non lasciarti trasportare da idee fantasiose. Concentrati sulle tue priorità e fai ciò che devi fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: ti meriti tutto il divertimento e i lussi che puoi portare nella tua giornata. Lascia che il piacere sia la tua ricompensa per esserti presentato ogni giorno e perseverare nei tuoi compiti. Un Sagittario che apprezza ciò che fai può fare di tutto per onorarti.

Amore / amicizia: l'entusiasmo è in serbo quando Marte vivace entra nello Scorpione e nel regno che governa l'intrattenimento e il romanticismo. All'inizio di gennaio avrai più energia e motivazione per uscire, giocare ed essere creativo. Le relazioni amorose e le amicizie aumentano perché sarai divertente essere in giro. Se c'è qualcuno che ti interessa, non ti limiterai a sederti e sperare per il meglio. Il tuo spirito competitivo ti costringerà a cercare ciò che desideri. Questo potrebbe essere interessante!

Carriera / Finanza: L’ultimo quarto di luna ti fa vivere un grande Leone e mette a fuoco le finanze. Potresti avere dei ripensamenti su come sprecare un appuntamento o un grande intrattenimento. Ti meriti di godere dei frutti del tuo lavoro, quindi perché non divertirti? Se esageri, puoi risparmiare e risparmiare la settimana successiva fino a quando non recuperi ciò che hai speso.

Crescita personale / spiritualità: la cura di sé diventa lussuosa mentre la regale Luna Leone contatta Venere alla ricerca della bellezza e il sontuoso Giove. Se hai bisogno di coccole, prenota un massaggio o un mani / pedi. Ogni tanto devi ricompensarti per tutto il duro lavoro che fai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: fai attenzione a non creare problemi inutili per te stesso. Troppa introspezione può farti leggere in qualcosa che non c'è. Discutere di un problema personale con uno Scorpione può esagerare le tue preoccupazioni, quindi è meglio lasciarlo solo per ora.

Amore / Amicizia: avere l'ultima parola può sembrare cruciale poiché Marte spinto termina il suo soggiorno attraverso la Bilancia orientata al partenariato e la tua zona di comunicazione. Non lascerai andare una discussione finché non la sigillerai con le tue ultime parole. I single potrebbero sentirsi piuttosto pressati per entrare in contatto con una recente conoscenza. Se sei stato seduto sul recinto, è un momento eccellente per raggiungere e far conoscere il tuo interesse.

Carriera / Finanza: passione e spirito giocoso possono aiutarti a prendere il controllo di un progetto e guidarlo nella giusta direzione mentre Venere contatta il potente Plutone. Andare più a fondo con ciò che ami dell'attività a portata di mano può metterti nella zona. Ciò può semplificare la gestione degli aspetti più impegnativi di ciò che stai facendo. Festeggia le piccole vittorie e lascia che ti portino avanti.

Crescita personale / spiritualità: può sembrare che ci sia una netta differenza tra chi sei e da dove vieni mentre la luna nel tuo segno quadra il mercurio mentale. Che tu lo apprezzi o no, il tuo sfondo colora chi sei. Lascia che le differenze coesistano felicemente piuttosto che creare una divisione nella tua coscienza.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: hai grandi idee e vale la pena esplorarle. Sintonizza l'invisibile interiore che ti dice che stai sprecando il tuo tempo. Una conversazione con un Sagittario solidale può riaffermare che sei sulla buona strada e darti la spinta per andare avanti.

Amore / Amicizia: intrattenere a casa può apparire nei tuoi piani in quanto l'invitante Luna in Leone contatta affettuosa Venere e generoso Giove nel tuo regno domestico. Sia che tu organizzi una cena in famiglia o una festa intima di due, godrai di lussuosi ospiti con attenzione e cibo e bevande deliziosi. Invita qualcuno. Potrebbe essere una bella serata.

Carriera / Finanza: il ritmo della tua vita di tutti i giorni aumenterà considerevolmente con Marte in Scorpione guidato. Considera oggi di essere un'anteprima di ciò che puoi aspettarti all'inizio di gennaio. Ci saranno un sacco di comunicazioni e interazioni con gli altri, ma non sarà sempre piacevole perché sarai veloce nel pronunciare la tua mente. È bello essere diretti, anche se mantenere buoni rapporti con i colleghi richiederà cordialità e un'atmosfera cooperativa.

Crescita personale / spiritualità: potresti indovinare cosa si sente come un'ossessione all'ombra dell'ultimo quarto di luna. La passione è più simile. Non c'è niente di sbagliato nell'essere eccitati per qualcosa e nel dare il massimo. È bello che ti interessi a qualcosa abbastanza per renderlo una priorità. Vai dove ti porta il cuore.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: oggi trarrai beneficio dalle relazioni che hai lavorato duramente per costruire. Il supporto, l'attenzione e le cure che ricevi facilitano la gestione di qualsiasi cosa tu abbia a che fare. Trova un modo per mostrare il tuo apprezzamento a un Sagittario che ha sempre le spalle.

Amore / amicizia: L’ultimo quarto di luna nel gregario Leone potrebbe suscitare l'impulso improvviso di socializzare. Uscire potrebbe devastare il tuo budget se passi una cena sontuosa o un evento costoso. Considera le tue responsabilità finanziarie e lascia che determinino ciò che puoi permetterti. Non devi sguazzare per divertirti. Domani sarai più felice se decidi di divertirti oggi a budget ridotto.

Carriera / Finanza: con Marte che entra nello Scorpione guidato e nella tua zona di denaro, sarai aggressivo nella ricerca di nuove opportunità. All'inizio di gennaio, coraggiosamente affronterai ciò che si frappone tra te e ciò che desideri. Questo può significare che sarai altrettanto desideroso di acquisire beni ambiti. Quindi, spenderai di cuore e in fretta ciò che hai guadagnato. Potrebbero sorgere anche conflitti su denaro o beni. Non lasciare che diventi un caso di più soldi, più problemi.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con un amico incoraggiante può rassicurarti su una decisione che hai preso. Le tue parole possono essere altrettanto rassicuranti quando la luna contatta l'affettuosa Venere e il benevolo Giove. Dedica del tempo alla tua intensa giornata per dare la tua totale attenzione a qualcuno a cui tieni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: è in programma una giornata ad alta energia. Si sentirà bene alimentarsi e fare le cose. Un allenamento vigoroso potrebbe anche essere esaltante. Uno Scorpione potrebbe diventare un ottimo compagno di esercizi. Non prenderanno scuse quando sei pronto per smettere.

Amore / Amicizia: con la luna in cerca di attenzione dal Leone, avrai un brivido quando qualcuno ti guarda. È gratificante essere notato, ma è per le giuste ragioni? Gli aspetti della luna su Venere e Giove suggeriscono che potrebbe riguardare più ciò che hai che chi sei o cosa fai. Attenzione al cercatore d'oro!

Carriera / Finanza: sei stato in disparte per un po'. Marte guidate che entrano nel tuo segno ti danno il via libera per tornare in gioco. Prima di caricare in anticipo, prenditi un momento per considerare ciò che stai cercando. All'inizio di gennaio avrai l'energia e la motivazione per affrontare progetti stimolanti. È tempo di andare!

Crescita personale / spiritualità: senti di poter fare qualsiasi cosa quando sei così eccitato. Sii consapevole di dove dirigi la tua energia piuttosto che fare qualcosa solo perché puoi. C'è potere nell'azione intenzionale. Scegli quello che desideri di più.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: sei una spugna che assorbe tutte le energie che ti arrivano. Prendi tutto adesso. Successivamente, puoi decidere cosa è utile e cosa dovrebbe essere scartato. Potresti essere ispirato dal punto di vista di Leone, ma non scartare la tua esperienza.

Amore / Amicizia: un'intensa stagione sociale si sta esaurendo mentre Marte termina il suo soggiorno attraverso la Bilancia amabile e la tua zona di amicizia. Potresti sentirti pressato per entrare in contatto con amici che non vedevi da un po' di tempo o per dare un'occhiata a un evento interessante mentre hai ancora la possibilità. Andando avanti, ci potrebbe essere meno attenzione alla socializzazione, quindi immergiti mentre hai l'energia.

Carriera / Finanza: allungare la mente ed esplorare un nuovo concetto può essere esaltante. Può anche essere frustrante quando il creativo Leone quadra il mercurio pensieroso in Scorpione. Ci vuole tempo per staccare i livelli e cogliere completamente nuove informazioni. In questo momento, potrebbe essere difficile incorporarlo in ciò su cui stai attualmente lavorando. Non disperare. Quando raggiungi il tuo punto di saturazione, lascia riposare l'idea. Guarda cosa emerge nei prossimi giorni.

Crescita personale / spiritualità: l'irrequietezza può portarti in un folle viaggio mentale. Puoi passare da un interesse all'altro senza ottenere una vera trazione con la tua esperienza. È meglio non avere aspettative. Considera questo un momento per sperimentare, scoprire cose nuove e scoprire cosa ti piace.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: non preoccuparti di cosa ti aspetta o di come raggiungerai ciò che cerchi. Puoi farlo accadere un passo alla volta. Il supporto di un Sagittario dietro le quinte può essere prezioso. Non c'è migliore cheerleader da avere nella tua squadra.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera intensa e lunatica potrebbe proiettare una nuvola scura sulla socializzazione. Se ti sei impegnato a trascorrere del tempo con un amico, scrollalo di dosso ed essere emotivamente presente per il tuo amico. Puoi tornare alle tue ossessioni quando la serata è finita se lo desideri. Anche se è probabile che uscire con qualcuno a cui tieni possa distoglierti dalle preoccupazioni.

Carriera / Finanza: con Marte che entra nello Scorpione guidato, il perseguimento dei tuoi obiettivi è in cima alla tua lista di priorità. All'inizio di gennaio sarai super motivato a portare avanti le cose. Arrivare dove si desidera andare può comportare il recupero di un gruppo. È uno sforzo difficile perché l'atmosfera è competitiva e potrebbe sembrare un compromesso condividere il palco. Risolvilo, capra. Prova a raccogliere l'eccitazione per lavorare come parte di una squadra.

Crescita personale / spiritualità: non aver paura di fidarti di quella sensazione che dice che tutto andrà bene. Non puoi fare a meno di sentirti pieno di speranza quando la spiritosa Luna in Leone contatta Venere e Giove. Un atteggiamento positivo fa molto per attrarre ciò che desideri.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le persone stanno guardando le tue mosse. Sono curiosi di vedere cosa stai per fare. Non c'è dubbio che ti imbatterai in una persona proattiva. Un Ariete potrebbe essere colpito da ciò che vede, anche se non è chiaro se il montone sia un sostenitore o un concorrente.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di tempo di qualità con il tuo interesse amoroso è palpabile. Potrebbe essere una distrazione se c'è un lavoro urgente a cui devi prestare attenzione. È meglio mettere gli affari prima del piacere. Ti sentirai più a tuo agio e attento al tuo partner una volta che avrai eliminato ciò che devi fare. Per i single, non c'è tempo per rimuginare su ciò che non hai. Anche tu devi essere produttivo.

Carriera / Finanza: Warrior Mars che entra nello Scorpione ispira l'atteggiamento di "non prendere prigionieri" quando si tratta di andare avanti nella tua carriera. Un'atmosfera aggressiva non ti farà guadagnare molti amici. In realtà, può suscitare nemici. All'inizio di gennaio dovrai bilanciare l'ambizione con compassione e buon senso. Anche un agente indipendente ha bisogno del supporto di utili coorti sul campo. Non puoi permetterti di rendere tutti avversari.

Crescita personale / Spiritualità: gli amici e i gruppi di cui fai parte sono lì per offrire supporto mentre la calda Luna nel Leone contatta affettuosa Venere e generoso Giove. Approfitta delle risorse fornite se necessario. Sappi che è qualcosa che hai guadagnato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: si dice che la conoscenza sia potere. Se vuoi essere preso sul serio, devi approfondire i tuoi fatti. Un Leo potrebbe essere in attesa di chiamarti se sbagli. È fastidioso, ma dovrai conviverci se hanno ragione.

Amore / Amicizia: un'atmosfera amichevole con i tuoi colleghi potrebbe portare a socializzare dopo l'orario notturno mentre la gregaria Luna nel Leone si allinea con Venere e Giove. È un momento eccellente per conoscere meglio le persone con cui trascorri così tanto tempo. Potrebbe diventare intenso tra te e un collega innamorato. Per ora è tutto divertimento e giochi, ma non dovresti scuotere la barca. Soprattutto se ci sei dentro.

Carriera / Finanza: l'impulso di partecipare alle attività di poco conto sembra essere pressante con la Luna dell'ultimo quarto nella tua zona di lavoro. Il tuo tempo potrebbe essere speso meglio immergendoti in un progetto intensivo. Ci sono ancora cose da imparare e fatti da raccogliere prima di poter passare alla fase successiva. Per ora, metti i compiti impegnati sullo scaffale. Dai la tua attenzione alle attività più critiche.

Crescita personale / spiritualità: con Marte in Scorpione emotivo, sei pronto a difendere le tue convinzioni. All'inizio di gennaio, può sembrare imperativo che tu ti alzi e combatti per i tuoi diritti. Istruzione e viaggi possono fornire informazioni ed esperienze che rendono la tua posizione più credibile. Devi sapere di cosa stai parlando.

