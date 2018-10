Oroscopo di oggi 19 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 19 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 19 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Vivrai un momento appagante e puoi contare su occasioni folgoranti, soprattutto in ambito affettivo, evita però l'impulsività. In ambito lavorativo, migliorano i rapporti interpersonali e si avvia la tua scalata al successo ed al prestigio personale. Un consiglio: non scherzare troppo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata dovrai prendere una decisione molto importante per il tuo lavoro ma ti sentirai confuso ed incerto. In ambito affettivo, dovrai evitare di essere precipitoso ed attendere un tempo migliore per il confronto con la partner. Un consiglio: decidi autonomamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata potresti sentirti leggermente disorientato in anbito lavorativo... dai tempo al tempo e vedrai che presto sarà tutto più chiaro e definito. In ambito affettivo, potrai evitare una discussione prevenendo il problema!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata, un battibecco con qualcuno nel tuo ambito lavorativo ti farà saltare i nervi, ma le Stelle consigliano di mantenere la calma. In ambito affettivo, dovrai darti molto da fare per convincerla della tua buona fede. Un consiglio: addolciscila un po'.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Se lavori in proprio, in questa fase sono consigliati i nuovi contratti e gli investimenti, quindi è preferibile valutare nuove opportunità. In ambito affettivo, il tuo fare troppo impulsivo potrebbe infastidire la partner. Un consiglio: sorprendila con un piccolo regalo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Ottimi gli aspetti quotidiani, quindi il rapporto con la tua partner sarà idilliaco e vivrete momenti di grande allegria anche per cose futili. In ambito lavorativo, un'opportunità ritenuta poco importante si rivelerà presto prestigiosa. Un consiglio: non nascondere i tuoi sentimenti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata dovrai fare attenzione ai tuoi sbalzi d'umore soprattutto in ambito lavorativo, potresti avere a che fare con una persona un po' suscettibile e poco accomodante. In ambito affettivo si annuncia una serata molto promettente, il tuo eros salirà alle stelle.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

La fase risulta essere piuttosto contrastata e svariate saranno le problematiche da affrontare. In ambito lavorativo, una difficoltà imprevista ti irriterà. In ambito affettivo, trascorrerai una bella serata con la persona amata. Un consiglio: usa il buon senso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata gli influssi planetari ti rendono favorito soprattutto nel settore affettivo, se aspetti una risposta sarà senz'altro sì. In ambito lavorativo, dovrai consolidare la tua posizione. Un consiglio: fai degli acquisti per la tua persona.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Ancora una giornata pesante in ambito lavorativo, avrai l'impressione di essere sopraffatto da una eccessiva mole di impegni. In amore passerai una serata quasi indimenticabile, un evento piacevole è in agguato, sappilo cogliere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questo momento non senti l'esigenza di chiarire la tua situazione affettiva e cerchi di temporeggiare. In ambito lavorativo, se stai meditando di evolverti professionalmente, è consigliabile seguire nuovi corsi. Un consiglio: non fermarti dinanzi ai primi ostacoli.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata risulti essere molto fortunato, quindi sono consigliati i giochi e gli investimenti, anche nel lavoro puoi proporti per un aumento. In ambito affettivo, saprai essere provocante ed avrai una grande tendenza alla trasgressione.

