Oroscopo di oggi 19 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 19 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 19 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un trigono sole / luna al mattino presto ti risveglia con sicurezza. Tuttavia, potresti sentirti un po' traballante mentre il giorno finisce. Fai un'istantanea mentale del tuo primo mattino sentendolo e torna ad esso quando hai bisogno di una spinta. Inoltre, non aver paura di fidarti di un Toro in materia di soldi.

Amore / amicizia: se hai intenzione di correre un rischio romantico, non puoi farlo a metà strada. Inoltre non sarà saggio portare le cose troppo lontano. Con Venere ad angolo traballante e il jolly Urano, è difficile valutare quanto o quanto poco sforzo è necessario per evocare la risposta che desideri. L'unico modo per scoprirlo è mettersi in gioco. Vivi questa vita solo una volta.

Carriera / Finanza: quando ti impegni a qualcosa, è il gioco! Con il tuo sovrano, Marte e il potente Plutone che danno energia alla tua vita lavorativa, potrebbe essere in corso un'acquisizione. Non avrai paura di perdere peso sul posto di lavoro se ti aiuta a ottenere il controllo di un progetto o ottenere il favore dai piani superiori. Se hai bisogno di ricostruire la tua reputazione, un'azione decisiva può spostare il quadrante a tuo favore. Le persone ti stanno osservando, quindi fai attenzione a non oltrepassare i confini né invadere il territorio di nessuno.

Crescita personale / spiritualità: la fase lunare di oggi incoraggia a condividere risorse e talenti. Sia che tu lo stia rimborsando o pagando in avanti, promuove l'abbondanza quando si mantiene il flusso di valuta.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: sei in cima al mattino, ma fuori sincrono a metà giornata quando la luna è ovviamente vuota nel tuo segno. Le attività più importanti sono programmate per le prime ore del mattino o la sera. A causa di tutto ciò, uno Scorpione potrebbe trovarti esasperante. Soprattutto se pensavano di averti ancorato.

Amore / Amicizia: la fiducia in se stessi mantiene le tue connessioni più strette su una distanza costante. È solo quando dubiti di te stesso che inizi a mettere in discussione la tua relazione con un amico o il tuo interesse romantico. Ora sei un po' irregolare, quindi ti chiederai se in qualche modo hai scosso la barca. Non sudare. È bello lanciare una palla curva ogni tanto.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di presentare un'idea fuori dagli schemi, devi andare all in. Con Venere socievole nella tua zona di lavoro, le persone sono ricettive alle tue passioni. Questa è metà della battaglia vinta. Potresti preoccuparti di perdere credibilità proponendo qualcosa di folle. Perché non lasciarsi andare e vedere cosa succede?

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Marte / Plutone ti rende desideroso di dimostrare che le tue credenze sono più valide di qualsiasi altra cosa stia vendendo. Sei dogmatico, quindi non ci vorrà molto per farti eccitare. Puoi essere super persuasivo quando ti senti appassionato di qualcosa. Potresti predicare al coro, Toro. Tuttavia, se hai a che fare con uno scettico, ci vorrà più del semplice fervore per convertirli al tuo punto di vista.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: un'atmosfera pacifica dà il tono per la tua giornata. Tienilo da conto quando inizi a sentirti tremante dopo che la Luna in Toro si svuota naturalmente. Ti sentirai più come te la sera quando la luna salirà nel tuo segno. Cerca una Bilancia artistica in quel momento. Trascorrere del tempo con loro potrebbe ispirarti a sviluppare i tuoi talenti.

Amore / Amicizia: sei un po' sfacciato, e questo ti rende super sexy. Con adorare Venere ad un angolo strano rispetto all'eclettico Urano, non si può dire cosa potresti fare. Potresti venire pulito con una cotta segreta. Oppure potresti dare un appuntamento sorprendentemente bello al tuo partner. In alternativa, potresti essere alla fine ricevente di una mossa romantica che non hai visto arrivare.

Carriera / Finanza: guidato da Marte che trasforma Plutone rivela una spinta per rivedere la tua casa o la tua vita personale. I grandi cambiamenti richiedono grandi soldi. Un progetto di riparazione o ristrutturazione potrebbe essere nella tua lista di cose da fare. Anche la lotta al debito delle famiglie potrebbe essere all'ordine del giorno. Qualunque sia il tuo progetto, sarai super accurato e non abbandonerai fino a quando non sarà completato con soddisfazione. Scopri il finanziamento prima di scavare.

Crescita personale / spiritualità: il tempo libero creativo può essere piuttosto esaltante, anche se sei un principiante. Perché non provare qualcosa artistico che hai voluto esplorare? Potresti scoprire una nuova passione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le abilità delle tue persone prendono un colpo con la luna vuota ovviamente a metà giornata. Pianifica importanti interazioni nelle prime ore del mattino o alla sera. Segui la stessa rotta con uno Scorpione nella tua vita di cui desideri il rispetto. Sii diretto con loro, ma fallo per prima cosa al mattino, o aspetta fino a sera per eliminare le cose, o le cose potrebbero andare a forma di pera.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di casa, il tuo posto si sente piuttosto accogliente. Quindi, ci vorrà qualcosa di abbastanza elettrizzante per attirarti fuori di casa. Stai attento a quello che chiedi. L'allineamento di Venere / Urano di oggi potrebbe portare a una festa o un evento emozionante a cui è difficile dire di no. Tutto dipende da quanta follia ti senti di poter gestire.

Carriera / Finanza: le tue parole possono motivare un cliente o un contatto commerciale importante a entrare in azione. Puoi ringraziare un allineamento di supporto Marte / Plutone per aumentare di livello le tue abilità comunicative. Non ti trattenere a dare consigli e dare indicazioni quando vedi che c'è spazio per qualcuno per apportare miglioramenti cruciali. La tua valutazione è probabilmente esatta. Se vuoi che l'altra persona ascolti le tue parole, devi essere consapevole della tua consegna. Essere prepotenti è una svolta, quindi osserva il tuo tono.

Crescita personale / spiritualità: ti senti in sintonia con le persone intorno a te. Questo ti fa sentire sicuro di poter anticipare le loro esigenze. Assicurati di non proiettare qualcosa su di loro che dice di più sui tuoi desideri piuttosto che su ciò di cui hanno bisogno o che desiderano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: ti sveglierai sul lato destro del letto mentre la Luna in Toro si sincronizza dolcemente con il sole. L'umore potrebbe diventare aspro a metà giornata quando la luna si svuota naturalmente e un Acquario potrebbe non comportarsi come pensi che lo farà. Potresti voler mantenere un profilo basso fino alla sera per evitare confusione.

Amore / Amicizia: un messaggio può scuoterti dalla tua zona di comfort, specialmente se sembra fuori dal personaggio per il mittente. È meglio aspettarsi l'inaspettato e forse persino abbracciarlo mentre affettuoso Venere lo mescola con il jolly Urano. È un potente promemoria di non presumere che le persone saranno prevedibili e seguiranno sempre il piano.

Carriera / Finanza: il desiderio di potenziare il tuo conto bancario mette le tue ambizioni in grande marcia. Hai speso molto, quindi devi recuperare le tue perdite. Un potente allineamento Marte / Plutone può spingerti a prendere il controllo di un compito o progetto importante. Farai tutto il lavoro perché vuoi tutta la gloria. Tuttavia, a meno che tu non sia un agente indipendente, potresti dover condividere il lavoro e il bottino. Il tuo successo presente e futuro dipenderà dall'andare d'accordo con i colleghi, quindi gioca bene.

Crescita personale / spiritualità: fare grandi mosse può essere spaventoso. A volte è naturale perdere la fiducia prima di tagliare il traguardo. Se ciò accade, fingilo finché non lo fai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il tuo potere d'intenzione è più forte al mattino presto mentre la Luna in Toro si sincronizza con il sole nel tuo segno. L'energia cala a metà giornata con il vuoto della luna ovviamente. Un rapido pisolino potrebbe aiutare. Ti sentirai rinfrescato più tardi quando la luna si sposta in Gemelli. Nel frattempo, uno Scorpione potrebbe aver trovato la tua vibrazione sicura di sé super sexy; incontrarsi con loro la sera.

Amore / Amicizia: non avrai no per risposta quando si tratta di riparare ciò che è rotto nella tua vita amorosa. Vuoi arrivare alla radice del problema, e basta. Il motivatore Marte nel tuo segno che si sincronizza con il potente Plutone conferisce il potere di affrontare direttamente sfide impegnative. Se stai perseguendo un interesse romantico, diventerai forte. Sarai altrettanto persistente nella risoluzione dei problemi relativi ai bambini. Quando sei così eccitato, non ti arrendi finché non raggiungi il risultato desiderato.

Carriera / Finanza: raggiungere un obiettivo finanziario o risparmiare abbastanza denaro per un acquisto speciale potrebbe sembrare impossibile. L'allineamento di Venere / Urano di oggi dice che stai sognando troppo grande o troppo piccolo. Capirlo può aiutarti a mettere a portata di mano ciò che cerchi. Alcuni Vergine hanno bisogno di ridimensionare ciò che stanno cercando, mentre altri devono puntare a un premio più grande.

Crescita personale / spiritualità: niente è meglio di sapere cosa vuoi e di sentirti motivato a seguirlo. Prova a trasferire questa vibrazione in aree in cui ti senti meno sicuro di ciò che stai facendo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: un trigono di sole / luna al mattino presto ti dà la sensazione che le cose andranno per la tua strada. Tuttavia, l'atmosfera positiva potrebbe dissiparsi col passare del giorno e un Acquario potrebbe trovarti confuso. Forse stai inviando segnali misti? Nel tardo pomeriggio / prima serata, quando la luna si sposta in Gemelli flessibili, ti sentirai meglio attrezzato per svolgere compiti importanti e appianare le relazioni.

Amore / Amicizia: se vuoi scuotere le cose, fai qualcosa di inaspettato. Una misura senza cuore potrebbe cadere a terra e far sembrare l'altra persona divertente. Se hai intenzione di dare una sorpresa al tuo appuntamento o al tuo compagno, dovrai prenderlo fino in fondo. Se single, la curiosità sessuale potrebbe portare a fare una scelta insolita. Non puoi sederti sul recinto qui. O sei dentro o sei fuori.

Carriera / Finanza: hai molta più influenza di quanto pensi, ma non paga per vantartene. Otterrai di più se eserciti il ​​tuo potere dietro le quinte anziché attirare l'attenzione su ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: le persone che condividono il tuo spazio possono meravigliarsi di quanto stai facendo considerando che non sembri fare molto sforzo. Il motivatore Marte nella tua casa di isolamento in sincronia con Plutone trasformativo suggerisce che tutto il sollevamento pesante ha luogo quando nessuno guarda. È un momento eccellente per avviare un importante progetto di riparazione o ristrutturazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sapere cosa funziona e cosa no quando interagisce con le persone intorno a te è la chiave della tua felicità. Il problema è che può cambiare da un minuto all'altro. Fai del tuo meglio per tenere il passo, anche sapendo che è meglio fare un alleato di un Ariete motivato, non un nemico.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa è strana grazie a Venere in contrasto con l'eclettico Urano. È troppo roccioso o troppo noioso e non riesci a trovare il punto debole dove ottieni quello che vuoi. È meglio mantenere la tua irrequietezza e l'atmosfera pazza imbottigliata. Altrimenti, potresti fare o dire qualcosa che dia al tuo interesse attuale (o forse futuro) l'idea sbagliata.

Carriera / Finanza: la mentalità del tuo sergente istruttore ti aiuta a prendere in carico un incarico di gruppo. Il motivatore Marte in sincronia con Plutone fornisce il fervore necessario per radunare i colleghi per svolgere un compito importante. Eccellerai se sei il capo squadra designato. Se sei semplicemente un'ape operaia, potresti trovare difficile sederti mentre qualcun altro chiama i colpi. Non c'è un "io" nel lavoro di squadra. Usa le tue abilità per renderlo vantaggioso per tutti.

Crescita personale / spiritualità: un delizioso allineamento tra la luna e il sole nelle zone della tua gente ti fa sentire come se sapessi di cosa si tratta. Più tardi, quando la luna è ovviamente vuota, potresti chiederti se ti sei sbagliato. Fidati della tua impressione iniziale.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: farai le tue mosse migliori all'inizio o in seguito all'avvicinarsi dell'ora della cena. Con la Luna in Toro vuota ovviamente a metà giornata, potresti sentirti fuori dal gioco, quindi fai attenzione a non turbare la delicata sensibilità di quella Bilancia che stai cercando di impressionare.

Amore / Amicizia: c'è un ritmo stabilito nella tua squadra. E c'è una routine intorno a ciò che ti piace fare e dove ti piace appendere. L'allineamento di Venere / Urano di oggi suggerisce che qualcuno potrebbe sconvolgere il flusso proponendo di provare qualcosa di diverso. Potrebbe essere dirompente o potrebbe essere esaltante. C'è solo un modo per scoprirlo.

Carriera / Finanza: sei propositivo e sei fuori per mostrare al mondo cosa puoi fare. Un forte allineamento tra Marte motivato in Vergine e Plutone ambizioso in Capricorno può darti la possibilità di compiere un passo significativo verso l'aumento delle tue entrate. Non succederà dall'oggi al domani, anche se qualcosa che ancora oggi ti mette in moto può avvicinarti al raggiungimento di ciò che desideri. Una figura influente potrebbe offrire assistenza quando vede quanto sei affamato di far accadere qualcosa e quanto sei determinato a fare il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: sei inarrestabile quando sei alla ricerca di qualcosa che conta davvero per te. Identifica ciò che è più importante ora e fai un passo verso il raggiungimento. Una volta che inizi ad avvicinarti, potresti scoprire che è più vicino di quanto pensi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: l'atmosfera mattutina è allegra mentre la luna si sincronizza con il sole. Cerca di mantenere lo spirito mentre il vuoto di mezzogiorno ovviamente la luna rende la vita traballante. Quando la luna si sposta nei Gemelli più tardi nel corso della giornata, tornerai in pista. Tuttavia, un Acquario ti farà sempre trasalire. Non puoi biasimarlo.

Amore / Amicizia: sei in vena di eccitazione, quindi stai scuotendo le cose. Ti piacciono le tue routine romantiche, quindi il tuo appuntamento o il tuo partner probabilmente le apprezzeranno. Complimenti a te per la spontaneità. È un ottimo modo per mantenere l'interesse di qualcuno. Se sei single, potresti essere attratto da una persona che è meno inibita di quanto andresti di solito lontano. In bocca al lupo!

Carriera / Finanza: ti vedrai sotto una luce diversa quando esci dal personaggio e rivela un lato selvaggio. Le tue mosse sono raramente non calcolate. Questo potrebbe essere il tuo modo di disabituare qualcuno delle loro idee su chi sei. Un bizzarro allineamento Venere / Urano dice che potresti portarlo troppo lontano, o forse non abbastanza lontano. Considera le conseguenze prima di fare una mossa imprevista.

Crescita personale / spiritualità: sei difficile da sconfiggere quando sei preso dai tuoi discorsi. Il motivatore Marte in Vergine allineato con il potente Plutone nel tuo segno ti consente di mettere in pratica le tue credenze. La fiducia, unita alla competenza, ti aiuta a colpire la palla fuori dal parco. Considera dove i tuoi sforzi possono avere il massimo impatto e possono catapultarti in avanti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: le vibrazioni della prima mattinata sono super accoglienti, ma quando esci nel mondo, ti senti strano. Non importa il vuoto ovviamente luna. Tutto sarà un po' traballante fino a quando la luna non si sposterà nei Gemelli più tardi nel corso della giornata. Tuttavia, tieni d'occhio lo Scorpione che afferma di avere le spalle. In seguito potrebbero pugnalarti.

Amore / amicizia: saziare il tuo desiderio sessuale potrebbe richiedere qualcosa di leggermente diverso dalla tariffa standard. Articola i tuoi desideri al tuo amante piuttosto che inviare segnali confusi nel tentativo di farlo capire. Se sei single, un incontro con qualcuno dei tuoi giorni più giovani potrebbe essere esaltante. Potrebbe anche diventare un po' strano se ti avventuri troppo in là nella memoria.

Carriera / Finanza: i negoziati a porte chiuse possono metterti in una posizione più favorevole con un lavoro o una questione di soldi. Non farti prendere dalla rabbia nel rivelare qualcosa di clamoroso. È meglio mantenere i tuoi piani su una base strettamente necessaria per conoscere fino a quando non sei pronto a fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: Con un potente allineamento Marte / Plutone che eccita le tue emozioni, la trasformazione è a portata di mano. Indipendentemente da ciò che stai affrontando, possiedi la forza e la resistenza per resistere alla tempesta. Potresti essere pronto ad affrontare un episodio difficile del tuo passato. Affrontare il tuo dolore ti aiuta a recuperare il tuo potere. Preparati a rilasciare il passato e dare il benvenuto al futuro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: ti sveglierai con una prospettiva positiva grazie ad un allineamento luna / sole mattutino. I tuoi pensieri potrebbero confondersi quando la luna è ovviamente vuota a metà giornata. Non ti preoccupare. La tua potenza mentale riceve una spinta quando la luna si sposta in spiritosi Gemelli in seguito. Se hai bisogno di aiuto durante quel periodo fangoso, chiedi supporto a uno Scorpione affidabile.

Amore / Amicizia: c'è maggior potere nei numeri. Richiedi l'assistenza del tuo partner o della tua squadra se vuoi che le cose vengano fatte. Quando hai bisogno di aiuto, scopri chi ha davvero le spalle. Se single, una baldoria sexting potrebbe portare a un rapido aggancio. Sei una persona liberata e puoi fare quello che vuoi. Fai solo attenzione a non dare per scontato che questo segnali un serio sviluppo romantico.

Carriera / Finanza: otterrai di più quando collaborerai con un collega o lo trasformerai in una collaborazione di gruppo. La potente line-up di Marte / Plutone suggerisce che puoi ottenere qualcosa di significativo quando collabori con persone affini. C'è un progetto troppo grande o troppo complicato da gestire da solo? Un'impresa importante richiede tutte le mani sul ponte. Questa può essere una grande vittoria per tutti e i premi potrebbero essere di lunga durata.

Crescita personale / spiritualità: ci sono persone solide nella tua vita che hanno dimostrato di essere affidabili. Dovresti essere aperto anche a nuove persone, ma non dovresti presumere che ti tratteranno con lo stesso amore e rispetto. È qualcosa che richiede tempo per guadagnare.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 19 settembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.