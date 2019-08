Oroscopo di oggi 2 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 2 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 2 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La tua prospettiva sulla tua vita amorosa potrebbe essere fuori schema. Mentre Venere nel tuo regno d'amore si scontra con Urano rinnegato, probabilmente avrai una visione estrema di ciò che sta accadendo (o non sta accadendo) in una relazione. Ad esempio, se hai problemi a connetterti con qualcuno di speciale, potresti giungere alla conclusione che non troverai mai la persona giusta. Se sei accoppiato, una discussione con il tuo tesoro potrebbe suggerirti di abbandonare la relazione. Non fare nulla di drastico! Questo non è il momento di prendere una decisione sul tuo cuore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Man mano che il tuo sovrano Venere si scontra con Urano rinnegato, ti lascerai alle spalle la tradizione quando si tratta di casa e famiglia. Non sei dell'umore giusto per fare le cose alla vecchia maniera, e perché dovresti? Non c'è niente di sbagliato nel cambiare le cose. Come segno fisso, resisti al cambiamento, ma facendo uno spostamento volontario di tanto in tanto ti manterrai flessibile. Quindi perché non abbandonare i tuoi doveri domestici per un giorno e passare il tempo con un amico o quel progetto artistico a cui stai lavorando?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : La tua aura sarà particolarmente vera oggi. Man mano che la luna si fonde con il dinamico Marte nel tuo regno di intelletto, un mix delle tue emozioni e del tuo potere cerebrale darà un pugno quando ti esprimi. Che tu sia di fronte a un pubblico o solo con il tuo tesoro, i tuoi istinti piuttosto che la logica alimenteranno le tue conversazioni. Se riesci a ignorare l'impulso di avere ragione, ispirerai gli altri con la tua percettività e passione. Principalmente, si tratta di comunicare dal cuore. Inoltre, un argomento che ha catturato la tua attenzione potrebbe inviarti in una ricerca di ulteriori informazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Un'improvvisa brama di lusso può costarti molto. Venere nel tuo regno di denaro che si scontra con Urano rinnegato può innescare la voglia di agire impulsivamente quando si tratta delle tue finanze. Forse stai sentendo l'attrazione di quell’evento che hai visto o la vacanza con amici che non puoi permetterti in questo momento. E non considerare nemmeno un'opportunità finanziaria che sembra troppo bella per essere vera (lo è!) La buona notizia è che Urano può anche portare un momento di spensieratezza sulla creazione di abbondanza. Riflettendo sui tuoi sentimenti riguardo alle tue finanze ti aprirai a intuizioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Non sei timido quando si tratta di chiedere quello che ti serve. Mentre la luna si fonde con Marte nel tuo segno, potresti iniziare una discussione sincera con il tuo tesoro sulle tue esigenze, in particolare quelle tra le lenzuola. Di conseguenza, puoi aspettarti un interludio sexy o una discussione per liberare l'atmosfera. Potrebbe andare in entrambi i modi con Marte. Principalmente, potresti provare molta angoscia se non sei soddisfatto della tua vita amorosa. In tal caso, cerca di incanalare l'energia dinamica di Marte in un progetto che alimenta la tua passione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sei pronto per una sveglia sull'amore? Venere nel tuo regno inconscio che si scontra con il rinnegato Urano sta scuotendo lo status quo quando si tratta della tua vita amorosa (o di una relazione specifica). Forse ti renderai improvvisamente conto di una qualità che volevi in ​​un partner che non conta più per te. O il tuo ex imbroglione era emotivamente non disponibile e completamente sbagliato per te. Tuttavia, Urano spesso rivela una versione estrema di un cambiamento che devi apportare, quindi non fare nulla di drastico oggi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La Luna Nuova in Leone annuncia un nuovo ciclo sociale. Durante le prossime due settimane, sarai ispirato a entrare in contatto con vecchi amici per rivitalizzare quelle relazioni. Questo è anche il momento ideale per partecipare alle attività di gruppo per stabilire nuovi contatti, alcuni dei quali saranno sulla tua lunghezza d'onda, mentre altri saranno diversi da te in qualche modo. In ogni caso, socializzare porterà nuove esperienze nella tua vita. Basta essere consapevoli del fatto che un cenno di Urano può suscitare un problema emotivo o un'abitudine che devi liberare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sei inarrestabile quando persegui il tuo obiettivo. Mentre la luna si fonde con Marte nella tua zona di carriera, il tuo bisogno di realizzazione alimenterà le tue decisioni sul tuo lavoro. Puoi improvvisamente decidere di raddoppiare i tuoi sforzi per promuovere il tuo progetto, sviluppare un'abilità o trovare un lavoro. La pura forza di volontà dietro ciò a cui stai mirando ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo. Tuttavia, la tua risolutezza quando cerchi qualcosa che desideri può accecarti ai bisogni delle altre persone interessate dai tuoi piani.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : L’amore è il tema di oggi. Mentre Venere nel tuo regno di esplorazione si scontra con il ribelle Urano, sarai pronto per un'esperienza nuova e diversa con il tuo amante, amici o famiglia. Dato che sei il segno zodiacale più in forma, pianificare un viaggio potrebbe far parte del quadro. Inoltre, sei aperto a incontrare persone con background religiosi o culturali diversi dai tuoi, quindi è probabile che ti connetti con qualcuno che offre una nuova prospettiva su come guardare il mondo. Che tipo di esplorazione ti sta chiamando?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : L'impulso di cambiare la tua vita amorosa può colpirti oggi. Mentre Venere nel tuo regno di trasformazione si scontra con Urano rinnegato nel tuo regno d'amore, le solite attività o conversazioni con il tuo altro significativo ti lasceranno desiderare di più. Cosa sta guidando il tuo desiderio di qualcosa di nuovo e diverso? È importante ricordare che il vero cambiamento avviene dall'interno, quindi forse la tua crescita personale sta spingendo uno spostamento in ciò di cui hai bisogno da una relazione. Tuttavia, ti senti bloccato in una carreggiata e quindi cerchi l'eccitazione attraverso la tua relazione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Aspettati un'intensità in una relazione stretta oggi. Man mano che la luna si fonde con il testardo Marte nella tua zona di associazione, le emozioni aumenteranno tra te e il tuo compagno, migliore amico o partner commerciale. Se da qualche tempo il problema di una relazione è in ebollizione, l'irritazione reciproca potrebbe colpire un crescendo per liberare l'aria. D'altra parte, un'escalation di passione può ravvivare una relazione intima. Se sei solo, la tua rabbia potrebbe essere diretta verso il tuo ex o verso te stesso per gli errori che hai commesso nelle relazioni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Seguire una routine sarà impegnativo oggi. Mentre Venere nel tuo regno di lavoro e benessere si scontra con il ribelle Urano, qualcuno che incontri quotidianamente può offrire un'opportunità inaspettata o richiedere assistenza che alla fine abbandona il tuo programma. Tuttavia, essendo un segno mutevole, di solito segui il flusso se una palla curva viene lanciata nella tua direzione, e oggi non sarà affatto diverso, a meno che non interrompa un obbligo per qualcuno che ami. In tal caso, dovrai essere chiaro sulle tue priorità e comunicare in modo efficace.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 2 agosto 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.