Oroscopo di oggi 2 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 2 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i tuoi desideri personali si scontrano con le convenzioni della società mentre la luna umanitaria in Acquario squadra Mercurio appassionato in Scorpione. Sei più investito nei tuoi interessi o nel bene collettivo? Qualunque cosa ti guadagni punti con un Capricorno potrebbe essere il fattore decisivo.

Amore / Amicizia: non c'è dubbio che alcuni attributi attirino l'attenzione. Tuttavia, Venere che si fonde con il nodo sud nel Capricorno consapevole dello stato afferma che stai ponendo troppa enfasi su aspetto e classifica sociale. Questi fattori possono determinare le connessioni che crei e i cerchi in cui ti muovi. Anche se dovresti stare attento a non renderlo un sostituto dell'amore e della vera amicizia. Meriti connessioni in buona fede, cuore a cuore.

Carriera / Finanza: oggi Giove entra nell'ambizioso Capricorno, alimentando il tuo desiderio di guadagnare consensi e successi nel campo che hai scelto. Entro la fine del 2020, cercherai di ampliare i tuoi orizzonti di carriera ed estendere la portata della tua influenza. Con duro lavoro e perseveranza, puoi raggiungere un traguardo importante. È saggio non avere troppi ferri nel fuoco. Restringi la tua attenzione a una ricerca con cui puoi perseverare e le cui potenziali ricompense valgono il tuo tempo e il tuo sforzo.

Crescita personale / spiritualità: ascolta l'impulso di agire rapidamente su una questione di casa e famiglia. I problemi domestici spesso non arrivano in cima alla tua lista. Quindi, è meglio seguire mentre ti senti motivato ad affrontare la questione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: ciò che sveli al mondo potrebbe contraddire ciò che condividi con qualcuno vicino a te mentre la luna dell'Acquario si scontra con Mercurio. Questa disconnessione potrebbe creare confusione tra te e uno Scorpione. Decidi qual è la tua storia e seguila.

Amore / Amicizia: imparare a comunicare direttamente piuttosto che battere intorno alla boscaglia può migliorare una relazione mentre Marte assertivo si allinea al Nodo Nord. Ti piace esplorare il quadro generale e rimuginare sulle idee spirituali dell'amore. È più importante che tu scenda al nocciolo della noia. La chiarezza che si presenta può essere sorprendente. I singoli tori dovrebbero concentrarsi sui dettagli di ciò che desiderano piuttosto che perdersi nella distrazione.

Carriera / Finanza: la ricerca di un livello superiore può svolgere un ruolo nei tuoi piani mentre Giove entra nell'ambizioso Capricorno. È qualcosa da considerare se il raggiungimento del tuo attuale obiettivo di carriera richiede ulteriori conoscenze o certificazioni. Fino alla fine del 2020, l'aggiunta alla tua serie di competenze può avere risultati tangibili. La ramificazione in settori affermati che sono provati e veri potrebbe avere i suoi benefici.

Crescita personale / Spiritualità: Giove espansivo che entra nella tua casa di saggezza superiore porta il desiderio di una connessione più profonda. Comprendere il tuo scopo diventa un focus significativo nell'anno a venire. Spiritualità, accademici e viaggi possono soddisfare la tua ricerca di significato e aiutarti a trovare il tuo posto nel mondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: Un desiderio di avventura potrebbe scontrarsi con il tuo desiderio di rimanere con qualcosa che hai iniziato e vederlo attraverso. Sei bravo quanto la tua parola. Anche se non hai fatto una promessa a qualcuno, dovresti onorare un impegno con te stesso. Uno Scorpione intelligente può aiutarti a rimanere in pista.

Amore / Amicizia: il tuo partner può vedere attraverso di te mentre il Sole Sagittario si sincronizza con Pallade percettiva. Non pensare nemmeno di provare a tirare la lana sugli occhi. Potrebbero avere idee approfondite su come risolvere ciò che è sbagliato in te o nella tua relazione. I single potrebbero trarre vantaggio dal collegamento con qualcuno che ha una visione approfondita delle relazioni. Quello che impari può aiutarti a fare scelte migliori.

Carriera / Finanza: trarrai beneficio dalle risorse di altre persone mentre Giove entra nel Capricorno consapevole dello stato. Fino alla fine del 2020, il supporto materiale potrebbe arrivare attraverso partenariati commerciali e relazioni con i clienti, nonché attraverso istituti finanziari. Ciò che guadagni attraverso queste relazioni può aiutarti a stabilire una maggiore indipendenza finanziaria a condizione che tu non dia il supporto per scontato e lo lasci diventare una stampella.

Crescita personale / spiritualità: occuparsi di compiti pratici e questioni finanziarie può essere immensamente gratificante quando Marte spinto contatta il Nodo Nord. Ciò che ottieni può aiutarti ad agire con maggiore fiducia nel futuro. Non c'è niente come la soddisfazione che deriva dal fare le cose da soli.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: se non sei dell'umore giusto per affrontare i sentimenti, potresti essere un po' irriverente in una situazione che richiede una risposta più sensibile. Questo può essere dannoso, in particolare per un Acquario. Cerca di guardare oltre il momento e i tuoi desideri.

Amore / amicizia: Giove che entra nel Capricorno terrestre e la tua casa di impegnata collaborazione può portare enormi benedizioni nell'anno a venire. La crescita spirituale e materiale può arrivare tramite il tuo partner. È un momento meraviglioso per sposarsi, fidanzarsi o passare da una storia d'amore casuale a qualcosa di più esclusivo. Mentre questo può essere un momento felice, i problemi esistenti possono essere amplificati. Ad esempio, c'è il pericolo di desiderare una maggiore connessione e di cercare l'attenzione di terzi. Non dare per scontata la tua felicità. Sii proattivo nel farlo funzionare.

Carriera / Finanza: una fusione sole / Pallade offre una visione approfondita di come svolgere un'attività. Beneficerai di essere strategico nel tuo approccio piuttosto che lasciare le cose al caso. Potresti scoprire un modo per perfezionare il processo. Pertanto, rendere più semplice svolgere questo lavoro in futuro.

Crescita personale / spiritualità: la tua fiducia sboccia ogni volta che ti fidi di te stesso e fai qualcosa che non pensi di poter fare, piuttosto che rivolgerti a qualcuno per chiedere aiuto. Cogli l'opportunità di mettere alla prova le tue abilità quando ti viene voglia. Anche se non ci riesci, il tuo tentativo può essere potenziante.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: è meglio prendere una decisione piuttosto che lasciare che qualcuno vicino a te influenzi le tue decisioni. Un Acquario significa bene, anche se potrebbero non comprendere appieno la tua situazione. Hai le risposte. Fidati della tua saggezza più profonda.

Amore / Amicizia: c'è una disconnessione tra il tuo cuore e la tua mente mentre la Luna dell'Acquario si scontra con l'intenso Mercurio in Scorpione. Quindi, potresti inviare segnali misti. Dire a qualcuno quello che vogliono ascoltare non è un modo per evitare un argomento che non hai voglia di affrontare. È meglio essere onesti, anche se la tua risposta onesta è "Non lo so". Se sei tu a non ottenere l'intera storia, è la confusione, non l'inganno che è il colpevole.

Carriera / Finanza: Giove che entra nell'ambizioso Capricorno porterà benedizioni alla tua esperienza di lavoro quotidiana nell'anno a venire. Potresti avere più lavoro, ore migliori e condizioni migliori. È un momento eccellente per aggiungere altri talenti al tuo skillset. Ciò che impari ora può essere prezioso negli anni a venire. È un ottimo momento per cercare una nuova posizione se sei nel mercato per fare un cambiamento.

Crescita personale / spiritualità: a volte, devi inseguire il mistero piuttosto che ricorrere a mezzi pratici per affrontare un dilemma. Se si tratta di una situazione ricorrente, è una chiara chiamata a esplorare la causa più profonda. Chiedi a te stesso superiore di mostrarti cosa ti stai perdendo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: sembra che la tua vita stia per diventare più divertente ed eccitante. Questo è solo l'inizio, Vergine. Ci aspettano tempi felici. Un allegro Sagittario può essere determinante nel portare più gioia nella tua vita. È tempo di far entrare la luce.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale è destinata a essere dolce quando Giove gioente entra nel Capricorno e nel regno che governa il romanticismo. Fino alla fine del 2020, avrai una gamma più ampia di potenziali partner tra cui scegliere. Sarai circondato da persone intelligenti e sofisticate di ogni ceto sociale. Con così tante persone intriganti da conoscere, può essere difficile sistemarsi. Il romanzo sale di livello per gli accoppiati. Trascorrere del tempo insieme facendo cose che ti piacciono può riaccendere la scintilla.

Carriera / Finanza: il tuo desiderio di fare le cose potrebbe essere ostacolato da una scarsa comunicazione mentre la Luna dell'Acquario si scontra con il messaggero Mercurio. O interpreti male ciò che vi è stato trasmesso, o qualcuno non capisce ciò di cui avete bisogno. Se le informazioni sembrano imprecise, controllare e ricontrollare prima di procedere. Altrimenti, potresti ritrovarti a dover ricominciare da capo.

Crescita personale / spiritualità: sii deciso nel raggiungere una nuova persona che ti interessa. Che si tratti di lavoro o di gioco, creare una nuova connessione può fare al caso tuo. Agisci adesso. Potrebbe essere difficile rintracciare questa persona una volta chiusa la finestra delle opportunità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: grandi progetti sono in preparazione. Più sono grandi, più fondi avrai bisogno per eseguirli. Un ambizioso Scorpione potrebbe darti alcuni consigli utili. Qualunque cosa serva per accendere un fuoco sotto di te. Hai bisogno di tutte le motivazioni che puoi ottenere.

Amore / amicizia: le preoccupazioni sul denaro potrebbero essere alla base dell'indecisione su una data o una gita divertente. Il tuo cuore e la tua mente ne sono in contrasto mentre la luna emotiva si scontra con il mercurio mentale. Se è qualcosa che ti interessa, dovresti trovare un modo per farlo funzionare. Tuttavia, se non è qualcosa di cui sei entusiasta, siediti e risparmia i tuoi soldi per un'attività più eccitante.

Carriera / Finanza: più hai fame di mettere soldi in tasca, più assertivo sarai nella ricerca di potenziali opportunità. Aiuta a tenere d'occhio il premio mentre Marte spinto contatta il Nodo Nord. I contatti che prendi ora ti torneranno utili quando deciderai di fare la tua prossima mossa.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita domestica è pronta per un aggiornamento mentre l'ampio Giove si sposta verso il Capricorno stabilizzante. Nel corso del prossimo anno, un trasloco in un luogo più grande o in un quartiere più prestigioso potrebbe essere inserito nei tuoi piani. Un altro membro potrebbe unirsi alla tua famiglia. Oppure potresti apportare miglioramenti al tuo attuale spazio di vita. Visualizza il tuo scenario domestico ideale e inizia a fare piani.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: nuove idee e conoscenza ampliata equivalgono a nuove possibilità. Emoziona ciò che puoi imparare, dove puoi crescere e come puoi condividere le tue opinioni con gli altri. Una conversazione con un sagittario intelligente farà girare le ruote.

Amore / Amicizia: l’ambivalenza nel condividere i tuoi pensieri e sentimenti crea confusione mentre la Luna dell'Acquario piazza il Mercurio espressivo nel tuo segno. Potresti non sentirti a tuo agio ad aprire fino a quando non avrai più chiarezza. Potresti preferire non dire qualcosa che dia l'idea sbagliata. Tuttavia, a qualcuno vicino a te, potrebbe sembrare che stai evitando il problema perché non ti interessa. È meglio rispondere che non dire nulla.

Carriera / Finanza: esprimere le tue opinioni, raccontare storie e condividere idee diventerà la tua fortuna quando Giove entrerà nell'ambizioso Capricorno e nella tua zona di comunicazione. Fino alla fine del 2020, puoi trovare la tua voce attraverso attività che coinvolgono la scrittura, il parlare in pubblico, l'editoria, l'educazione e le pubbliche relazioni. Anche se non sei direttamente coinvolto in queste attività, la tua carriera trarrà beneficio dalle tue idee espansive e dalle migliori capacità di comunicazione.

Crescita personale / spiritualità: ascolta l'impulso improvviso di entrare in contatto con un mentore, un insegnante o una risorsa che può arricchire la tua saggezza. La connessione assertiva di Marte con i nodi della luna è un invito ad avventurarsi oltre ciò che sai. Che siano gli accademici o la spiritualità, la tua conoscenza è più importante che mai.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la fiducia acquisita mentre esuberante Giove era nel tuo segno fornisce una solida base per i risultati futuri. Spero che ti rendi conto che puoi essere e fare molto di più. Se non sei sicuro di te stesso, chiedi a un Sagittario di ricordarti i tuoi punti di forza.

Amore / Amicizia: sei tutto su di te mentre il sole e l'asteroide Pallas si fondono nel tuo segno. Il tuo obiettivo è quello di esprimere la tua indipendenza ed esplorare modi per coltivare le tue abilità. Quindi, sei troppo coinvolto con gli interessi personali per rendere l'amore o l'amicizia una priorità. Sfrutta al massimo il tuo "me time".

Carriera / Finanza: il tuo sovrano, Giove, inserendo il magistrale Capricorno segnala un aumento delle tue finanze per l'anno a venire. Un aumento significativo o un'opportunità più redditizia potrebbe essere all'orizzonte. In alcuni casi, più denaro può significare più spesa. Non lasciare che il desiderio di uno stile di vita di lusso saboti la tua prosperità.

Crescita personale / spiritualità: è bello identificare chi sei indipendente dalle tue relazioni e scoprire cosa sei capace di fare da solo. Sei più di un semplice partner, genitore, figlio o amico. Chiedi a te stesso superiore di svelare la tua identità più profonda.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: ora tutto sembra diverso. In effetti, tutto sta guardando in alto. Questa non è fede cieca né falso ottimismo. C'è un cambiamento nell'aria, e dice che la tua vita migliora da qui in poi. L'influenza di un Sagittario entusiasta potrebbe avere qualcosa a che fare con esso.

Amore / Amicizia: a poco a poco, le persone inizieranno a vederti sotto una luce diversa. Alcuni dei tuoi muri stanno crollando. Questo ti rende più accessibile, più socievole e ti rende più facile conoscerti. Questa facilità crescente con te stesso e gli altri renderà le relazioni più felici. Fidati della buona atmosfera che senti e sappi che è sicuro per te rilassarti e aprirti.

Carriera / Finanza: il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Marte guidate che si collegano ai nodi lunari è una chiamata per identificare potenziali alleati e stabilire un contatto. Anche se sei super capace, non è prudente portare sempre tutto da solo. In futuro, trarrai vantaggio dall'avere persone intelligenti nel tuo campo con cui puoi collaborare a grandi progetti.

Crescita personale / spiritualità: sei serio per natura. La tua atmosfera si alleggerirà notevolmente con l'ottimista Giove che entra nel tuo segno. Fino alla fine del 2020, il tuo comportamento sarà colorato da entusiasmo, generosità e spirito di avventura. Questa energia promuove l'ampliamento dei tuoi orizzonti. Questa spinta di positività cambierà radicalmente il tuo approccio alla vita.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: quando c'è qualcosa di importante sulla linea, non lasci le cose al caso. Il tuo spirito combattivo prende la marcia più alta e fai ciò che deve essere fatto. Ciò include venire in soccorso di qualcuno (forse un Sagittario) che ha bisogno del tuo aiuto.

Amore / Amicizia: quando dici di essere un amico ride-o-die, intendi. Oggi potresti essere chiamato a difendere un amico. Sei un feroce protettore dei tuoi amici mentre il sole converge con la dea guerriera Pallas. La tua profonda conoscenza della situazione ti aiuterà a elaborare la giusta strategia per disinnescare un problema.

Carriera / Finanza: non sono sempre i compiti glamour a catturare l'attenzione. Affermare il riconoscimento che stai cercando richiederà di essere più abile con le attività lavorative quotidiane. Il possente Marte che aspira ai nodi lunari è una chiamata a connettersi con qualcuno che può aiutarti a far salire di livello le tue abilità. Avere una conoscenza più solida delle basi può aiutarti a stupire quando ti espandi con sforzi più grandi e, si spera, più impressionanti.

Crescita personale / spiritualità: una maggiore compassione per te stesso e per gli altri sarà uno dei tanti doni che ricevi mentre Giove benevolo attraversa il Capricorno terra-terra. Fino alla fine del 2020, la profonda guarigione emotiva e l'armonia con il tuo lato oscuro saranno presenti nella tua crescita. La sensazione che tutto andrà bene permea la tua visione e ti solleva.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: è eccitante pensare a cosa ci aspetta. Ci sono così tante possibilità da esplorare. Sarà divertente connettersi con qualcuno che è esperto di qualcosa in cui ti trovi. Trascorrere del tempo con questa persona (forse un Cancro) sarà di ispirazione.

Amore / Amicizia: non ci saranno più persone che desiderano che ci sia qualcosa di divertente da fare. La tua vita sociale si arricchisce con l'entusiasmo di Giove che entra nel Capricorno e nel tuo settore sociale. Nel corso del prossimo anno, ci saranno abbondanti opportunità di incontrare persone affascinanti di ogni estrazione sociale. Ci saranno anche tantissimi eventi interessanti da scoprire e attività di gruppo entusiasmanti con cui partecipare. Le relazioni con vecchi amici miglioreranno e puoi anche invitare nuove persone nella tua cerchia.

Carriera / Finanza: non stai scherzando quando si tratta di adempiere al tuo destino professionale e ottenere il rispetto che meriti. Un potente allineamento sole / Pallade accende la tua ambizione e ti aiuta a creare la strategia perfetta per andare avanti. Dove c'è una volontà, c'è un modo. Un'azione che intraprendi oggi può avvicinarti al raggiungimento di un traguardo.

Crescita personale / spiritualità: se c'è un hobby, un mestiere o uno sport in cui vuoi entrare, provalo. Marte allineandosi con i nodi della luna è una chiamata per connettersi con qualcuno che può insegnarti ciò che devi sapere. Questa potrebbe essere un'esperienza piacevole.

