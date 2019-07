Oroscopo di oggi 2 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 2 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 2 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La Nuova Luna in Cancro sta portando un nuovo inizio alla tua vita domestica nelle prossime due settimane. Quando i tuoi istinti di nidificazione entreranno in azione, sarai ispirato a concentrarti sulla tua famiglia. Questo può significare avviare conversazioni e attività con i tuoi parenti o entrare in contatto con le tue radici ricercando i tuoi antenati. Inoltre, la tua maggiore sensibilità al tuo ambiente di vita potrebbe suggerirti di apportare alcune modifiche / miglioramenti per aumentare l'armonia nella tua casa. Creare un piccolo rifugio per la contemplazione ti aiuterà a rimanere centrato ovunque tu sia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : L'eclissi di Nuova Luna in Cancro lancia un nuovo ciclo di crescita intellettuale nelle prossime due settimane. Si tratta di espandere la tua intelligenza acquisendo conoscenze e sviluppando / condividendo le tue idee. Le tue comunicazioni svolgeranno un ruolo importante nelle tue attività e, idealmente, la tua verità sarà parte del processo. Questo non vuol dire che ignorerai il tuo cuore; infatti, usando sia la tua mente che le tue emozioni, accelererai il progresso di qualsiasi cosa su cui ti stai concentrando. Che cosa sei ispirato a imparare o ad esprimere?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : L'eclissi di Nuova Luna in Cancro sta portando un nuovo ciclo finanziario nelle prossime due settimane. Ora è il momento di analizzare come ti senti riguardo al denaro, che include reddito, abitudini di spesa e capacità di manifestare prosperità. Se scopri qualsiasi negatività, come un focus su ciò che ti manca, rilasciandolo aumenterà il flusso di abbondanza. Sei il segno delle idee quindi usa questo dono per pensare a nuovi modi di usare le tue abilità. Brainstorming con le persone intorno a te può anche aprire una porta finanziaria.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : L'eclissi di Luna Nuova nel tuo segno annuncia un nuovo inizio nella tua vita personale. Stai iniziando un nuovo capitolo del tuo viaggio, quindi ora è il momento di rilasciare il passato, inclusi vecchi attaccamenti e credenze antiquate, e concentrarsi sul qui e ora. Essere nel momento con qualunque cosa tu stia facendo ti aiuterà a raggiungere il tuo risultato ideale. A cosa stai mirando? È una relazione, prosperità, una connessione più forte con la tua guida interiore? Qualunque cosa sia, chiarire ciò che vuoi darà una sferzata ai tuoi progressi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : L'eclissi della Luna Nuova in Cancro annuncia un ciclo di chiusura durante le prossime due settimane circa. Prima di passare al prossimo capitolo del tuo viaggio, dovrai concludere ogni attività incompiuta che incombe su di te. Queste possono includere il pagamento di una fattura scaduta, scusarsi con un amico per qualcosa che hai detto, o lasciare andare il risentimento che stai trattenendo verso la tua ex. Qualunque cosa stia pesando su di te è ciò che dovresti completare o rilasciare. Prendi in considerazione un po' di tempo per l'introspezione per entrare in contatto con la tua vita interiore.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : L'eclissi di Nuova Luna in Cancro sta portando un nuovo giro di attività sociali. Oltre a connettersi con amici di lunga data, sarai aperto a creare nuovi contatti, alcuni dei quali saranno in sintonia con te abbastanza per entrare nella tua cerchia di amici. Inoltre, questo è il momento ideale per incontrare persone con convinzioni diverse partecipando a un gruppo di discussione o a uno sforzo collaborativo, uno dei quali migliorerà la tua crescita personale. Potresti anche essere ispirato a partecipare ad una causa sociale / politica per cui ti senti fortemente coinvolto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La Nuova Luna in Cancro sta portando un nuovo ciclo nella tua vita professionale nelle prossime due settimane. Sei pronto per fare il passo successivo verso l'espansione della tua influenza e ottenere il riconoscimento per aver lavorato duramente per guadagnare. Promuovere il tuo lavoro, portare le tue abilità a un livello successivo tramite un programma di apprendimento o raggiungere i tuoi contatti per scoprire opportunità potrebbe essere parte del processo. Hai chiaro cosa vuoi realizzare?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : L'eclissi solare in Cancro della Luna Nuova sta risvegliando la tua più alta consapevolezza. Durante le prossime due settimane, sarai attratto da persone e attività che ispirano la tua fede, qualunque cosa significhi per te. Concentrarsi sulle tue pratiche spirituali faciliterà il processo. Inoltre, l'impulso di acquisire una conoscenza più elevata potrebbe spingerti a prendere lezioni, partecipare a un gruppo di discussione spirituale o leggere argomenti che espanderanno la tua crescita personale. Prestare attenzione alla tua guida interiore ti porterà nella giusta direzione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : L'eclissi solare della Nuova Luna in Cancro sta portando un nuovo ciclo di trasformazione durante le prossime due settimane circa. Ciò significa che è il momento di andare verso l'interno per scoprire ciò che è necessario per guarire o rilasciare in modo da essere pronti per la prossima grande cosa. La parte del lasciare andare coinvolgerà probabilmente un problema emotivo, un'abitudine o una convinzione che ti impedisce di realizzare i tuoi sogni. La buona notizia è che questa influenza sta anche mettendo a punto la tua intuizione, quindi probabilmente riceverai una guida su questo (o altro) attraverso un'esperienza psichica.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: L'eclissi di Nuova Luna in Cancro sta portando un nuovo inizio che coinvolge una partnership durante le prossime due settimane. Ora è il momento di portare la tua relazione al prossimo livello di impegno - se tu e il tuo dolce cuore siete giusti l'uno per l'altro. Lavorare attraverso un problema relazionale, affrontare i tuoi sentimenti riguardo all'impegno o alla condivisione può essere parte del processo. Se stai cercando una relazione, potresti essere attratto da un potenziale interesse amoroso che rispecchia le tue emozioni, nel bene e nel male, quindi sforzati di liberare qualsiasi negatività con cui hai a che fare, specialmente quando si tratta del tuo cuore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La Nuova Luna in Cancro illumina il tuo lavoro e il tuo benessere. Durante le prossime due settimane, diventerai consapevole delle abitudini nella tua routine quotidiana che causano stress o limitano il tuo successo. Questi possono includere un programma sovraccarico, un pensiero negativo quando si tratta del tuo lavoro o non prendersi cura di te. Cosa ti occorrerà per intraprendere uno stile di vita più salutare? Con Nettuno incline alla negazione del proprio potere, prestare molta attenzione alle proprie scelte sarebbe un passo nella giusta direzione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: L'eclissi di Luna Nuova in Cancro sta inviando nuova energia nel tuo cuore. Ciò significa che è un nuovo inizio nella tua vita amorosa e / o nella tua creatività. Aspettati una spinta anche al tuo lato giocoso, che ti spingerà a cercare persone e attività che ti portino gioia. Tutto sommato, questo è un momento eccellente per ravvivare la storia d'amore con la tua dolce metà o, se stai cercando l'amore, per cercare un nuovo amante. Se il romanticismo non è la tua cosa in questo momento, ascoltare la chiamata della tua musa interiore farà esplodere la tua creatività.

