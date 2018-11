Oroscopo di oggi 2 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 2 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 2 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2018

La tua esuberanza, in questa giornata, potrebbe farti subire una delusione nel settore lavorativo. In ambito affettivo vorrai effettuare dei cambiamenti ma non sei ancora pronto, quindi attendi il momento opportuno per i confronti e per le decisioni. Un consiglio: controlla le spese.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Metti ordine fra i tuoi oggetti personali, nel disordine potresti faticare a trovare qualcosa che ti serve assolutamente. In ambito lavorativo, inizia una nuova fase. In amore, rinnova il tuo look se vuoi approdare a nuovi lidi. Un consiglio: non badare a spese!

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Un impegno lavorativo ti impedirà di fare quello che ti eri prefissato, forse dovrai fare un piccolo viaggio e non avrai voglia di farlo. In ambito affettivo, cercherai di mettere ordine al caos del tuo rapporto con una grande sincerità ed un ottimo senso del giusto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Non riuscirai a tenere a freno la lingua e potresti dire cose che causano scompiglio nel lavoro, quindi non essere provocatorio. In ambito affettivo, non troverai parole per esprimere quello che veramente senti. Un consiglio: prova con i fatti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Dovrai essere risoluto, forte e sereno perché le occasioni che ti si presentano in ambito lavorativo sono veramente importanti. In ambito affettivo, non è propizio prendere una decisione definitiva in questo momento. Un consiglio: ricordati che anche l'occhio vuole la sua parte!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Se ti accorgi che qualcosa non va non proseguire e cambia percorso, in questo modo potrai evitare varie difficoltà, soprattutto in ambito lavorativo. In amore, il tuo atteggiamento dev'essere più flessibile e meno rigoroso. Un consiglio: mantieni l'autocontrollo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Avrai un ottimo benessere psicofisico e sarai più positivo del solito; incoraggerai gli altri stimolandoli nelle loro iniziative, soprattutto nel lavoro. In ambito affettivo, potrai viziarla con acquisti extra budget. Un consiglio: non andare troppo oltre.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

In questa fase potrai permetterti di modificare a tuo piacimento gli impegni lavorativi, saprai comunque tenere testa a tutto. In ambito affettivo, se stai cercando un contatto con una persona che ti interessa, dovrai darti da fare per ottenerlo. Un consiglio: non lasciarti sfuggire le opportunità!

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Dovrai fuggire se vorrai conquistare una persona che ti sta molto a cuore. In ambito lavorativo avrai molti impegni ed il tempo a disposizione ti sembrerà veramente poco, ma riuscirai a fare tutto. Un consiglio: concediti un po' di svago.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Potresti risentire di un atteggiamento piuttosto ostile nei tuoi confronti da parte di un partner lavorativo. In ambito affettivo, ti accorgerai che il tuo rapporto di coppia sta prendendo una brutta piega e vorrai fare qualcosa per rimediare. Un consiglio: segui ciò che ti suggerisce il tuo intimo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

In questa giornata commetterai un errore nel tuo ambito lavorativo, ma è molto probabile che nessuno se ne accorga. In ambito affettivo, dovrai chiarire con lei che pretende spiegazioni circa una tua dichiarazione. Un consiglio: cerca di essere convincente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 2 NOVEMBRE

Oggi gli influssi planetari ti dicono di aspettare nei cambiamenti e di fare attenzione alle nuove proposte lavorative. In amore, il tuo io profondo verrà appagato sia che tu viva una relazione di coppia o che sia single. Un consiglio: evita l'arroganza.

