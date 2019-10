Oroscopo di oggi 2 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 2 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 2 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nessuno può toglierti nulla quando ti senti centrato e forte. La tua convalida non proviene dall'esterno. Tutto inizia con te e il mondo riflette l'atmosfera che invii. Inoltre, tieni gli occhi aperti per un Cancro che devi conoscere.

Amore / Amicizia: stai senza battere ciglio di fronte alle tue debolezze personali grazie all'intrepida Luna in Sagittario che si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Esaminare le tue problematiche e ritenerti responsabile del tuo atteggiamento e comportamento ti aiuta molto a mantenere relazioni positive con gli amici e il tuo partner. Non si tratta di caricarti di vergogna o colpa. Si tratta di possedere i tuoi errori e dire "scusa" se è ciò che è necessario per ripristinare la pace.

Carriera / Finanza: un costante allineamento Pallas / Saturno ti benedice con intuizione, forza emotiva e la determinazione a perseverare nel perseguimento dei nostri obiettivi. Non c'è molto che ti possa scuotere con questa influenza potenziante che ti sostiene. Il potere e il senso dello scopo che senti all'interno irradiano verso l'esterno. Dice al mondo che sai cosa stai cercando e che rimarrai sulla rotta fino a quando non lo raggiungerai.

Crescita personale / spiritualità: la tua energia è alta al mattino quando gli ultimi raggi della Luna in Scorpione si allineano con Marte motivato in Vergine. Un allenamento intenso può far iniziare la giornata nel modo giusto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: il pensiero profondo e penetrante che porti a tutto ciò che fai mostra al mondo che sei qualcuno da prendere sul serio. Crogiolarsi nel rispetto. Te lo sei guadagnato. Nel frattempo, un incontro con un Ariete illuminato potrebbe fornirti il ​​tuo prossimo momento divertente.

Amore / Amicizia: se stai cercando l'amore, sii calcolato nella tua ricerca piuttosto che lasciarlo al caso. Le Pallas in Scorpione sincronizzate con il persistente Saturno in Capricorno possono ispirare a creare un piano per afferrare la tua partita ideale. Può anche fornire la resistenza necessaria per mantenerlo. Se stavi cercando un lavoro, non ne saresti carente, quindi perché adottare questo approccio con la tua vita amorosa? Identifica con chi vuoi stare e il posto migliore per incontrare quella persona e mettiti su quel percorso. Per i Tori accoppiati, è bene avere un piano su dove vuoi che la tua relazione vada da qui.

Carriera / Finanza: sei un negoziatore di asso mentre l'asteroide Pallas si sincronizza con i nodi lunari. Indipendentemente da ciò che le persone dicono, capisci le loro motivazioni più profonde e ciò che stanno veramente cercando. È un momento eccellente per stabilire nuovi contatti. Ti torneranno utili nelle settimane e nei mesi a venire.

Crescita personale / spiritualità: potresti diventare un po' nervoso e irrequieto mentre la Luna in Sagittario contatta il disgregatore Urano nel tuo segno. Potresti aver bisogno di una pausa dalla tua routine, ma non avventurarti troppo lontano dal programma.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: l'attenzione è rivolta all'approvvigionamento di soluzioni per ciò che non funziona nella tua vita. Sii attento e presta attenzione ai segni che indicano i cambiamenti che devi apportare. Un colloquio mattutino con un Ariete può farti eccitare per la tua giornata e affrontare questi problemi.

Amore / Amicizia: sei ispirato a perdonare e dimenticare mentre la generosa Luna in Sagittario si allinea con Chirone ferito. Quindi, se sei caduto con un amico o il tuo partner, ti piacerebbe baciare e truccare. Nessuno è perfetto. Avere relazioni significative significa prendere il duro con il liscio. Potrebbe esserci un momento in cui ti chiedi se sei pronto a lasciarlo andare, ma non ha senso aggrapparsi a rimostranze passate. È ora di andare avanti.

Carriera / Finanza: l'attenzione e la comprensione profonda che porti alle attività di routine sono encomiabili. Con lo stratega Pallas in Scorpione sincronizzato con Saturno in Capricorno, sei un maestro risolutore di problemi. Puoi vedere nel cuore della questione e possiedi la pazienza di attenerci fino a quando non capisci come si adattano tutti i pezzi al loro posto. È un momento eccellente per assumere un compito complicato con molte parti in movimento.

Crescita personale / spiritualità: tieni il cuore aperto su qualcuno che ti tiene sotto controllo. È bello avere persone intorno a te che possono opporti a te quando il tuo gemello malvagio inizia a recitare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: è in serbo un giorno produttivo, a condizione che tu non renda le cose più difficili per te di quanto debbano essere. Mantienilo semplice. Quindi, rimandare l'interazione con un Acquario fino a quando non si ha il tempo di affrontare la distrazione. Forse domani? Probabilmente il giorno dopo.

Amore / Amicizia: è chiaro che porti il ​​meglio nella tua vita amorosa. Con lo stratega Pallas che si sincronizza con Saturno costante, sei determinato a portare stabilità nella tua relazione e a combattere per assicurarti che abbia un futuro. Fai attenzione a non rimanere così preso dalla lotta da perdere di vista l'amore. La tua strategia mentale deve essere allineata con il tuo cuore. Se sei single, potresti essere disposto a rinunciare alla passione se trovi qualcuno con cui senti un incontro profondo delle menti. Approfondisci il tuo temperamento per determinare se è qualcosa che può funzionare per te nel lungo periodo.

Carriera / Finanza: vuoi imparare a correggere gli errori mentre la saggia Luna in Sagittario si allinea al guaritore ferito Chirone. La tua capacità di invertire un compito problematico potrebbe farti guadagnare punti con colleghi e superiori. Potrebbe essere necessario un progetto solista. Troppi feedback dei membri del team potrebbero rivelarsi dirompenti.

Crescita personale / spiritualità: prima di alzarti dal letto, indica le tue intenzioni per la giornata e immagina come raggiungerai i tuoi obiettivi. Questo momento di motivazione può essere d'ispirazione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: nuove tonalità della tua personalità vengono rivelate e ti proietta in una luce diversa. Con il tempo, tutti si adatteranno al nuovo te. Fino ad allora, lascia che un Ariete intrepido ti guidi in questo spaventoso viaggio di adattamento e possesso del tuo potere.

Amore / Amicizia: sei un'anima coraggiosa! Con l'avventurosa Sagittario Luna in linea con la guarigione di Chirone, sei ispirato ad avventurarti oltre la tua zona di comfort emotivo. Ciò potrebbe significare mescolarsi con persone di diversa estrazione e cultura. Potrebbero persino abbracciare un diverso punto di vista politico. Potresti non voler risiedere permanentemente in questa zona emotiva straniera, ma è bello uscire e condividere un terreno comune, anche se solo per un breve periodo.

Carriera / Finanza: sei un sensitivo o cosa? Sembra così nel momento in cui Pallas in Scorpione sincronizzata con il laborioso Saturno in Capricorno ti danno una visione profonda del tuo attuale incarico di lavoro. Poiché puoi percepire come tutti i pezzi si incastrano, saprai esattamente quali passi intraprendere per raggiungere il tuo obiettivo finale. Le persone intorno a te potrebbero non capire il tuo processo, ma a nessuno importa davvero fino a quando il lavoro sarà svolto.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione ti dirà tutto ciò che devi sapere sulla tua casa, famiglia e vita privata. Si tratta di fidarsi di ciò che senti essere reale piuttosto che essere influenzato dalle opinioni degli altri. Nessuno cammina nelle tue scarpe tranne te.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: la giornata è pronta per iniziare con una nota positiva e sarà prenotata da un'atmosfera comparabile, a condizione che non ci si alzi troppo in alto o in basso. Inoltre, potrebbe essere il momento di perdonare un Ariete che ti ha fatto di sbagliato. Non farlo potrebbe contribuire a ciò che sta cercando di farti abbattere.

Amore / amicizia: se hai poteri psichici, perché non usarli? Un potente allineamento tra intuitivo Pallas in Scorpione e costante Saturno in Capricorno è un appello per applicare la tua saggezza in modo strategico. Potrebbe rivelare qualcosa che devi sapere sulla tua data o sul tuo compagno. Ci sono sempre narrazioni parallele in gioco. C'è la storia che la persona in questione ti sta raccontando. E c'è la verità più profonda che poggia tra le righe. È quest'ultimo a cui devi prestare attenzione. È dove troverai ciò che ti manca.

Carriera / Finanza: è stato difficile attirare il supporto di cui hai bisogno, ma con la generosa Luna in Sagittario che si sincronizza con la guarigione di Chirone, qualcuno potrebbe essere comprensivo della tua causa. Non pagherà per far sentire il tuo bisogno. È meglio adottare un approccio più onesto e diretto quando chiedi quello che vuoi.

Crescita personale / spiritualità: se ti avventuri al di fuori della tua zona di comfort, fai piccoli passi nella direzione in cui vuoi crescere. È meglio non lasciare che la paura limiti i tuoi movimenti né prendere il naso in qualcosa per cui non sei pronto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: lasciare spazio a una comprensione più profonda di te stesso e degli altri cambia tutto. Lascia che un Sagittario ti mostri il modo di farlo, perché è davvero liberatorio scoprire che c'è molto di più di quello che puoi vedere attraverso la tua visione ristretta.

Amore / amicizia: una discussione sincera può aiutarti a risolvere i problemi con il tuo partner o un amico. Con la saggia Luna in Sagittario sincronizzata con il guaritore ferito Chirone, saprai esattamente cosa dire per riparare una frattura. Fai attenzione a non giocare al gioco della colpa. Quel che è fatto è fatto. Lascia il passato nel passato e vai avanti.

Carriera / Finanza: mettere radici e proteggere la vita domestica e familiare può essere costoso. Quindi, dovrai essere intelligente quando si tratta di reperire i soldi necessari per coprire le tue spese. Un accorto allineamento tra Pallas / Saturno dice che il tuo intuito potrebbe dirti qualcosa su come ottenere ciò di cui hai bisogno. La saggezza intuitiva, unita a una solida strategia, può fare miracoli. Non c'è tempo come il presente per mettere in moto il tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: più accetti e ami te stesso, più ti senti a tuo agio nell'esprimere i tuoi sentimenti. È solo quando dubiti di te stesso che ti preoccupi di come atterreranno le tue parole.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei un po' al buio, specialmente quando si tratta di un Toro che pensi di conoscere bene. Di solito sono super prevedibili, ma probabilmente non faranno quello che ti aspetti oggi, ma va bene perché la tua intuizione sta diventando più forte di minuto in minuto. Quando non riesci a vedere la strada da percorrere, vai con il tuo intestino.

Amore / Amicizia: potresti non ottenere la risposta che ti aspettavi quando spogli il tuo cuore a qualcuno a cui tieni. O questa persona esprime shock per il fatto che tu sia così aperto, o la tua rivelazione si registra a malapena e non riesce a ottenere una risposta. Se c'è una risposta specifica che stai cercando, non è probabile che tu la ottenga. Forse dovresti chiudere le labbra fino a quando non sei così emotivamente investito nella risposta?

Carriera / Finanza: ampliare il tuo lavoro e gli orizzonti finanziari può comportare la pulizia del tuo atto. La luna nell'ampio Sagittario che si allinea con il guaritore ferito Chirone è un appello a trasformare le tue responsabilità in punti di forza. Tutti commettono errori lungo la strada. Possiedi il tuo e trova un modo per farli lavorare per te piuttosto che contro di te. Sei abbastanza esperto da capire come girarlo.

Crescita personale / spiritualità: sei formidabile come Saturno autorevole in Capricorno si sincronizza con la regina guerriera Pallas sul tuo segno. La tua saggezza, creatività e propensione per la strategia sono totalmente in discussione. Quindi, lo porterai con qualsiasi attività tu stia guidando oggi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: scopri di più su chi sei e di cosa sei capace quando ti dai spazio per crescere. Se inciampi, rialzati. Puoi imparare molto da un giovane e audace Ariete in questa particolare area. Prendi nota e prova a prestare attenzione.

Amore / Amicizia: la vulnerabilità non solo ti rende paragonabile, ma è anche super sexy. La luna nel tuo segno che si allinea al guaritore ferito Chirone ti incoraggia a celebrare i tuoi difetti piuttosto che a coprirli. Qualcuno che vuole avvicinarti a te ti troverà più facile avvicinarti quando sarai reale invece di fingere di essere perfetto. Se ti ritrovi a ricoprire il ruolo di un ruolo, sgattaiola fuori da esso.

Carriera / Finanza: sembra che tu sia collegato all'intelligenza collettiva. Quindi, potresti avere una visione fantastica del flusso finanziario. Puoi ringraziare un potente allineamento tra lo stratega Pallas in Scorpione e l'ambizioso Saturno in Capricorno per averti dato un vantaggio in più. Monitorare i mercati e osservare le tendenze generali può dirti quali sono le mosse da compiere con le tue finanze.

Crescita personale / spiritualità: sai che hobby o progetto divertente hai abbandonato perché non eri bravo a farlo? Perché non provarlo? Potresti avere un'idea di ciò che non avevi prima, e questa volta potresti trovare il tuo ritmo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ci sono numerosi angoli da considerare quando si preme in avanti per raggiungere un obiettivo importante. Potrebbe essere saggio tornare indietro di un minuto e valutare la tua situazione prima di andare avanti. Se il tuo spirito ha bisogno di sollievo, rivolgiti ad un Ariete che ha familiarità con le tue ferite.

Amore / Amicizia: è difficile per le persone arrivare da dove vieni quando non sei aperto con i tuoi sentimenti. Quindi, non puoi incolpare una persona se fa qualcosa di inaspettato per provocare una risposta. Questo potrebbe diventare imbarazzante. Le vibrazioni che stai inviando potrebbero indicare che devi essere solo per capire qualcosa. Tuttavia, non tutti sono così finemente in sintonia con i tuoi segnali che riceveranno il messaggio. Se hai bisogno di tempo da solo, dillo.

Carriera / Finanza: il modo migliore per eseguire i tuoi piani è lavorare con un gruppo che condivide la tua visione. Con un allineamento Pallas / Saturno strategico che consente la collaborazione, trarrai beneficio dall'unire le forze con persone che portano sul tavolo talenti e punti di forza uguali ma diversi. Sei un peso massimo e sei incredibilmente realizzato. Tuttavia, ciò non significa che non puoi imparare nulla o due da giocatori ugualmente competenti.

Crescita personale / spiritualità: fare spazio alle persone per mostrare il proprio talento è una mossa intelligente. Dimostra che sei abbastanza sicuro di condividere il palco. Se non lo sei, fingilo finché non lo senti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: prestare la tua attenzione alle persone e alle situazioni che rafforzano la tua sicurezza può essere la tua grazia salvifica. Ci sono alcune persone con cui non dovresti avere a che fare e luoghi pericolosi in cui non devi avventurarti, quindi non andarci. Chiedi a uno Scorpione la conferma dei tuoi sospetti.

Amore / Amicizia: c'è una battaglia per vedere se le tue speranze o le tue paure emergono vittoriose mentre Venere armoniosa va in punta di piedi con Plutone discordante. Questo brutto allineamento può invitare gelosia, ossessione e dramma pazzo. Se sei accoppiato, stai ancora aggrappato a un ex o sei ossessionato da qualcuno che non è interessato, potresti diventare intenso e forse un po' paranoico. È meglio non indulgere a pensieri oscuri a meno che non ci siano prove sostanziali a giustificare i tuoi sospetti. Una volta scesi su questa strada, è difficile trovare la rampa.

Carriera / Finanza: la tua capacità di risposta a ciò di cui le persone hanno bisogno ti mette in una buona posizione sul posto di lavoro. Puoi ringraziare un allineamento di luna / Nettuno di supporto per aumentare il tuo intuito e aiutarti ad affinare ciò che è cruciale. Un effetto radicale dei pianeti in Capricorno ti terrà in realtà quando prendi troppa licenza creativa con i tuoi compiti.

Crescita personale / spiritualità: stai facendo delle scelte solide sulla tua casa e vita familiare? O stai giocando troppo piccolo? È qualcosa da considerare mentre mediti su una decisione critica. Attendi che siano disponibili ulteriori informazioni prima di prendere una decisione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: essere fedeli a se stessi durante il gioco per andare avanti richiede un'enorme saggezza. A poco a poco, stai imparando le corde. Sii paziente con te stesso. Tuttavia, se c'è qualcosa che devi sapere, contatta uno Scorpione ben informato.

Amore / Amicizia: il tuo attivista piegato sveglia i membri della tua squadra che non sembrano essere troppo consapevoli di ciò che sta accadendo nel mondo. È quello che succede quando la regina guerriera Pallas si allinea alla figura di autorità Saturno. Puoi farli conoscere per accelerare ciò che sta accadendo in politica, ambiente e questioni cruciali. Se sei quello a cui sei stato istruito, ascolta un problema che influisce sulla tua vita. Questa potrebbe essere la tua chiamata per essere coinvolto e fare la tua parte per apportare una modifica.

Carriera / Finanza: non puoi nascondere nulla, quindi è meglio essere trasparenti quando si tratta di figure influenti o si negoziano accordi importanti. Ciò significa essere onesti sull'aspetto finanziario di ciò che stai affrontando. Se sei in svantaggio, è quello che è. Meglio rivelarlo ora che coprirlo e far emergere problemi in seguito. L'integrità è tutto.

Crescita personale / spiritualità: stare con persone divertenti e creative può essere d'ispirazione. Potrebbe trasformarti in un nuovo modo di esprimere i tuoi talenti. Potresti chiederti perché non ci hai pensato prima!

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi mercoledì 2 ottobre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.