Oroscopo di oggi 2 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 2 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 2 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: alcune persone potrebbero trovare la tua energia troppo calda per essere gestita, quindi è meglio operare come agente solista. Otterrai molto più chilometraggio dalle tue attività se sei libero di fare le cose a modo tuo. Tuttavia, se devi lavorare con una squadra, non essere prepotente o diventare impaziente. Non tutti possono lavorare alla tua velocità.

Amore / amicizia: è una cosa che non va quando si tratta di capire di cosa ha bisogno un amico o il tuo partner. Puoi ringraziare il "vuoto ovviamente" della Luna in Bilancia per aver confuso le abilità della tua gente e reso difficile relazionarti. Dopo l'ora di cena, quando la luna salpa nello Scorpione, soddisfare i tuoi bisogni più intimi passa all'ordine del giorno. L'atmosfera è super sexy, quindi potrebbe essere una serata divertente.

Carriera / Finanza: è un grande giorno di lavoro e potrebbe succedere molto. Un intenso mix di sole / Marte nella Vergine produttiva fornisce una spinta per fare le cose. Preparati a potenziare e avere un impatto nel tuo audace, marchio di fabbrica. L'esecuzione corretta dell'attività può aiutarti a proteggere la tua posizione a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: è stimolante perseguire un grande sogno, ma a volte non è realistico. Decidi dove sei disposto a compromettere la tua visione per portare la tua idea a portata di mano. È fattibile se si ridimensiona il progetto.

Fattore di compatibilità: calpestare il territorio di una Vergine è una ricetta per il disastro. Resta nella tua corsia.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: Trovare un ritmo con ciò che stai facendo significa non fare cose da manuale. Con la Luna in Bilancia che si scontra con il duro Saturno, una cosiddetta figura di autorità potrebbe criticarti per aver colorato al di fuori delle linee. A meno che tu non abbia bisogno di rispondere a questa persona, fai le cose a modo tuo.

Amore / Amicizia: il tuo gioco di flirt è forte mentre il comunicatore Mercurio si allinea con l'eccentrico Urano nel tuo segno. L'intelligenza unita all'elemento sorpresa ti rende qualcuno che la gente vuole conoscere. Sei super sexy quando sei spontaneo. Ai tuoi amici piace stare con te quando sei indomito e spensierato. Se accoppiato, prova a esprimerti più liberamente attorno al tuo partner piuttosto che a modificare la tua atmosfera. Potrebbe essere la boccata d'aria fresca di cui ha bisogno la tua relazione.

Carriera / Finanza: potresti essere indeciso su come eseguire un'attività. Vuoi che abbia successo, ma non vuoi compromettere il tuo comfort nel processo. Ne vale la pena qualche ora di disagio se i tuoi sforzi producono il risultato desiderato. Puoi rilassarti una volta completato il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: non importa con quale tribù spirituale ti identifichi. Ciò che conta è che il tuo sistema di credenze ti autorizza piuttosto che farti sentire limitato o colpevole. Se seguire le regole non ti fa sentire bene, verifica se il tuo percorso è ancora adatto.

Fattore di compatibilità: un Capricorno irritabile potrebbe causare un problema se non si rispettano le regole. Vola sotto il radar mentre sono in giro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le questioni di moda e bellezza vanno di lato con il vuoto della Luna in Bilancia, ovviamente. A meno che tu non stia andando per la solita cosa, considera di riprogrammare una giornata di shopping, trattamenti benessere o visitare il salone. Sarà sicuro fare scelte di stile audaci dopo che la Luna si trasferirà nello sexy Scorpione più tardi nel corso della giornata.

Amore / Amicizia: il tuo partner sta facendo grandi progetti, quindi sembra che sia molto impegnato. Con Venere che aspira l'ampio Giove e il sensibile Saturno, puoi fare piani solidi per il futuro. Potrebbe essere saggio prendere l'entusiasmo del tuo compagno con un granello di sale. Probabilmente seguirà nel suo progetto, anche se in modo meno grandioso di quanto inizialmente proposto. Se single, le vibrazioni della tua vita sentimentale sono fuori servizio nelle ore diurne, quindi rimanda il romanticismo a dopo il tramonto. Un appuntamento sexy a tarda notte potrebbe rendere la tua giornata.

Carriera / Finanza: promesse, promesse. Fai attenzione a un cliente o un alleato aziendale che giura di realizzare i tuoi sogni. Questa persona potrebbe avere quello che stai cercando, ma ottenerlo è una storia diversa. Non credere all'hype.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione emotiva o un blocco creativo potrebbero mettere in evidenza il peggio di te. La gelosia e l'ossessività sono solo il tempo emotivo che sta attraversando. Non aggrapparti ad esso e non ti aggrapperà a te.

Fattore di compatibilità: uno Scorpione non ti darà quello che vuoi, quindi non preoccuparti di chiedere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: andare d'accordo con le persone che condividono il tuo spazio vitale è difficile con il vuoto della Luna in Bilancia, ovviamente. Non avrai idea di cosa succede con loro. È anche difficile prendere decisioni su questioni che coinvolgono la tua casa. Avrai più chiarezza dopo cena.

Amore / amicizia: una discussione seria potrebbe cementare le cose tra te e il tuo partner. Con un allineamento stabilizzante Venere / Saturno in gioco, puoi discutere di cose importanti. Finché nessuno fa pazze promesse, l'immagine a lungo termine sembra promettente. Per i singoli tumori, una chat con una persona matura potrebbe fornire preziosi consigli sulle relazioni. Se vuoi attirare un amore duraturo, parla con qualcuno che ha esperienza per farlo funzionare.

Carriera / Finanza: non impegnarti per più di quello che puoi offrire. Quando sei appassionato di un progetto, sei entusiasta di fare di più. Ciò che sembra fattibile ora diventa disastroso quando ti rendi conto di quanto tempo ci vuole per farlo. Dovresti anche evitare di dire di sì solo per toglierti di dosso la schiena.

Crescita personale / spiritualità: una scintilla di creatività a tarda notte potrebbe farti alzare fino a tutte le ore di lavoro su un progetto. Ne hai bisogno, soprattutto se non ti sei sentito ispirato. La vita è breve e i momenti magici sono fugaci. Potrai dormire quando sarai morto.

Fattore di compatibilità: uno Scorpione ti infastidirà e ti ispirerà. La cosa che ti infastidisce di più potrebbe essere una qualità di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: l'adulazione non ti porterà da nessuna parte mentre la Luna è in Bilancia. Essere fasulli non ha bisogno di essere ossequioso quando non sai cosa dire. Allo stesso modo, dovresti essere sospettoso se qualcuno chiede di parlarti.

Amore / Amicizia: un gesto esagerato è super affascinante, ma potrebbe spezzare il conto. Spero che tu stia ricevendo un regalo di lusso o un appuntamento sontuoso, e non quello che va in rovina. Il denaro non può comprare l'amore, ma può attirare l'attenzione. Se single, ci sono molte opzioni per trovare l'amore. Tuttavia, le quote di abbonamento per le app di appuntamenti possono sommarsi, così come le uscite e la preparazione necessaria agli appuntamenti. A volte, devi pagare per giocare.

Carriera / Finanza: con Venere strategica in Vergine in linea con l'ambizioso Saturno in Capricorno, il tuo lavoro potrebbe ripagare. Non essere troppo forte nei negoziati finanziari. Se gestisci le cose nel modo giusto, potresti garantire la tua posizione a lungo termine. Per lo meno, potresti svolgere un incarico importante in modo magistrale.

Crescita personale / spiritualità: ti meriti tutto il bene che la vita ha da offrire. Apri le braccia e lascia che ti si avvicini, ma non lasciarti andare in testa. Non si tratta di essere speciali. La felicità è un diritto fondamentale e te lo meriti.

Fattore di compatibilità: confida che un Ariete ti farà correre per i tuoi soldi. Letteralmente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: pazienza e convinzione sono necessarie quando si tratta di cose che contano per te. Lo scontro tra la Luna in Bilancia e il cauto Saturno creerà un posto di blocco se ti stai muovendo troppo in fretta o non stai prendendo sul serio quello che stai facendo. Sono i primi giorni con una nuova avventura, quindi andate piano.

Amore / amicizia: se sei single o attaccato, ti sentirai frustrato se sei in una carreggiata. Lascia perdere l'idea che ciò che è più importante per te debba avere lo stesso peso della tua data o del tuo compagno. I valori di ognuno sono diversi, quindi non tutto può compromettere l'affare. Potresti non sentirti in sincronia con gli amici, anche se potresti imparare qualcosa o due da un amico esperto di relazioni.

Carriera / Finanza: un momento recente sotto i riflettori potrebbe avere più chilometraggio, quindi guidalo il più lontano possibile. Determina cosa stai cercando con un progetto attuale, raccogli informazioni e perfeziona i tuoi piani. Non è il momento di mosse rischiose, quindi non scuotere la barca.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio nel tuo segno in linea con l'innovativo Urano in Toro evidenzia la tua intelligenza e rivela che hai idee intelligenti e originali. Mettili là fuori e mostra al mondo che stai facendo qualcosa. Utilizza i social media e i tradizionali punti di pubblicazione e marketing per trasmettere il tuo messaggio.

Fattore di compatibilità: ascolta un Capricorno che non ha le tue sciocchezze, ma non prendere a cuore le critiche di questa persona.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sii gentile con te stesso mentre scopri quale sarà il prossimo. Molto sta succedendo e la pazienza è richiesta mentre si incuba un nuovo piano. Contatta una persona saggia che può offrire feedback. L'incoraggiamento ti aiuterà a mantenere la fede.

Amore / Amicizia: se ritieni che il tuo partner non sia ricettivo alle tue esigenze, non rivolgerti a lui o lei per supporto. Con la luna nel tuo segno, sei iper-sensibile, quindi lo prenderai personalmente se lui o lei non è sensibile. Se sei single, non è un buon momento per fare acquisti per una relazione. Premi Pausa quando scorri sulla tua app di appuntamenti e goditi il ​​tempo con la tua squadra.

Carriera / Finanza: potresti non sapere cosa vuoi, quindi non prendere decisioni che non possono essere annullate. Ciò di cui hai bisogno è avventurarti in una nuova direzione, ma potresti non avere ancora la resistenza per iniziare il tuo viaggio. Conserva la tua energia fino al momento di fare una mossa.

Crescita personale / spiritualità: il detto “Se pensi di essere illuminato, passa del tempo con la tua famiglia” si applica totalmente. Il tuo umore è facile e arioso finché non devi affrontare un membro difficile del tuo clan. Con la luna nel tuo segno che si scontra con severo Saturno, la riluttanza di questa persona a rispettare i tuoi sentimenti potrebbe sembrare un attacco personale. Non lasciare che ti strappi i mutandoni.

Fattore di compatibilità: un saggio Sagittario può aiutarti a vedere il quadro generale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: avere il controllo sembra estremamente importante, ma il gioco di potere è tutto nella tua testa. Non lasciare che la tua ossessione ti faccia impazzire. Non hai bisogno di stress extra.

Amore / Amicizia: un momento di legame significativo con un amico è nelle carte. Una discussione seria può avvicinarti grazie all'affettuosa Venere che si allinea al costante Saturno. Non c'è niente che non farai per il tuo amico quando lo senti connesso. Potresti dimostrare il tuo impegno nei confronti di questa amicizia prestando denaro al tuo amico o proponendo una gita costosa. Un’uscita potrebbe anche essere costosa, quindi fai attenzione a come spendi.

Carriera / Finanza: assicurati di poter pagare il conto prima di spendere come se fossi fatto di soldi. Sei più a filo di quanto non fossi da un po' di tempo, ma dovresti comunque conservarne alcuni per dopo. Una chat con un amico sensibile può fornire alcuni suggerimenti utili su come far durare i tuoi soldi.

Crescita personale / spiritualità: con il vuoto della Luna in Bilancia, potresti sentirti un po' perso. È come se non capissi le tue stesse emozioni. Prova ad entrare in armonia con il non sapere piuttosto che lottare per capire tutto. Ironia della sorte, quando raggiungerai questo sfuggente stato di resa, la luna sarà nel tuo segno e sarai di nuovo te stesso.

Fattore di compatibilità: non ti piacerà quello che un altro Scorpione ha da dire, anche se probabilmente può aiutarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: l'impulso di vivere la tua vita migliore è intenso. Volete tutti i vantaggi e tutti i piaceri offerti. Un assaggio della bella vita è disponibile se sei disposto a fare il lavoro.

Amore / Amicizia: con il vuoto della Bilancia Luna, ovviamente, è difficile leggere i segnali che un amico sta inviando. Anche tu puoi sentire che i tuoi bisogni e sentimenti sono fraintesi. È temporaneo, quindi non preoccuparti se non riesci a connetterti. Ironia della sorte, quando la luna si sposta nello Scorpione, ciò che vorrai di più è di essere lasciato solo.

Carriera / Finanza: la tua popolarità, unita a una solida etica del lavoro, ti rende imbattibile. Con Venere strategica in Vergine che si sincronizza con l'ambizioso Saturno in Capricorno, è il momento ideale per perseguire una posizione più sicura e, forse, elevata. Anche se dovresti stare attento a non sopravvalutare il tuo valore. La tua fiducia è alta, ed è interessante, ma se la porti troppo lontano, potresti lasciarti sfuggire l'opportunità.

Crescita personale / spiritualità: hai lavorato duramente per arrivare dove sei e che merita di essere celebrato. Non sentirti in colpa per indulgere in un piacere colpevole. È solo un pericolo se porti le cose troppo lontano. A dire la verità, andrai tutto fuori. Ma hey, vivi solo una volta.

Fattore di compatibilità: c'è di più nell'adottare lo stile di una Vergine che nel copiare il suo vestito. Presta attenzione a come questa persona gioca con i battitori pesanti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: più ti neghi il piacere, maggiore è la tentazione di fare qualcosa di completamente folle. Rilassati e divertiti un po', ma non impazzire. Non vuoi iniziare la settimana con rimpianti.

Amore / Amicizia: sei bravo a giocare secondo le regole in una relazione fino a quando non lo sei. Con Venere casta in Vergine che si scontra con "di più è di più" Giove in Sagittario, essere recintato ti fa venire voglia di liberarti e fare qualcosa che sai che non dovresti fare. Le attività romantiche extracurriculari sono da evitare se ti impegni. Se sei single, arrendersi a un desiderio segreto potrebbe fornire i brividi di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: mettere insieme un aspetto professionale ti viene naturale. Quindi, potrebbe essere scioccante se ti presenti vestito con l'abbigliamento sbagliato. Puoi incolpare il vuoto, naturalmente, Bilancia Luna per averti scoraggiato dal tuo gioco di stile. Meglio giocare in sicurezza e andare con un abito noioso piuttosto che scegliere oggi per sperimentare un look audace e nuovo.

Crescita personale / spiritualità: le persone si fidano di te perché sei una persona che segue i loro discorsi. A volte, è noioso fare ciò che ci si aspetta. Tuttavia, non puoi negare che ti abbia guadagnato rispetto e che abbia spianato la strada a risultati fantastici, e non c'è niente di più bello di così.

Fattore di compatibilità: un amico del Sagittario rende semplice l'avventura, ma non sei tagliato per quello che quel ragazzo pazzo sta succedendo. Solo tu.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: se hai dei dubbi su un impegno che hai preso, non è motivo di preoccupazione. È una chiamata per raccogliere informazioni e pianificare i tuoi prossimi passi. Fare qualcosa di nuovo fa sempre paura. Ti sentirai più sicuro quando avrai più informazioni.

Amore / Amicizia: un flirt con un amico potrebbe andare oltre i limiti. Con uno scontro di Venere / Giove che ti fa impazzire, questo potrebbe diventare davvero disordinato. È difficile trattenersi quando senti un desiderio così folle. Saltare senza considerare le conseguenze potrebbe significare che qualcuno viene bruciato. Gli acquari accoppiati possono raggiungere un livello di fiducia senza pari e profonda connessione. Sii lì per questo e non mettere in discussione cosa o perché.

Carriera / Finanza: i pensieri a tarda notte sulla tua carriera possono ispirarti a livellare le tue ambizioni e lavorare di più per andare avanti. Sarà più di un semplice sogno se identifichi la cosa a cui sei pronto a dare il massimo. Quando sai a cosa stai mirando, sei inarrestabile.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentire di aver perso la direzione o di non capire il tuo scopo con il vuoto lunare, ovviamente. È una sensazione fugace, ma è ancora abbastanza per farti fare una pausa e farti domandare in cosa consiste la tua vita. A volte, devi perderti per trovare la tua strada.

Fattore di compatibilità: una Vergine è in attesa di offrire l'influenza costante e il supporto di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 2 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: confida che le tue esigenze vengano soddisfatte in modi grandi e piccoli. Riconoscere tutto il bene che ti viene incontro ti aiuta a capire di cosa ti occupi.

Amore / Amicizia: l'amore e l'amicizia sono solidi grazie a un allineamento radicale Venere / Saturno. Se tu e il tuo partner vi partecipate per un lungo periodo, è un momento eccellente per fare progetti per il futuro. Un cenno dell'ampio Giove potrebbe ispirarti a mirare alle stelle, anche se più grandi non sono sempre migliori. Considera cosa puoi realisticamente aspettarti di raggiungere e pianificare di conseguenza. Se sei single, essere realistici su ciò che serve per far funzionare una relazione può aiutarti a fare scelte migliori su chi investire il tuo tempo.

Carriera / Finanza: potresti fare un bel tuffo o un pasticcio sciatto a seconda di come procedi. Cerca di fare meglio invece di provare a fare di più. Più porte potrebbero aprirsi nella tua carriera, ma non puoi attraversarle tutte. Pensa ai tuoi obiettivi a lungo termine e inizia a restringere le opzioni.

Crescita personale / spiritualità: le tue preghiere a tarda notte non finiranno inascoltate. Se ti impegni a seguire il corso con ciò che chiedi lo raggiungerai. Sta a te fare il primo passo.

Fattore di compatibilità: una Vergine tiene tutte le carte. Meglio fare amicizia con questa persona accorta che un nemico.

