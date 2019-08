Oroscopo di oggi 20 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 20 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 20 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Lavorando con l'energia della luna in Ariete in congiunzione con i tuoi pianeti natali in Ariete, oggi puoi invocare la tua creatività interiore, visualizzare ciò che vuoi creare e manifestare e osservarlo mentre si sviluppa con facilità e potenza. Gli attuali pianeti in Leone insieme a Giove, il Grande Beneficio, in Sagittario, si combinano tutti per creare una giornata piena di possibilità di grande successo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Sei più talentuoso e creativo di quanto pensi ed è tempo che cambi! Urano, il Grande Risveglio, spostandosi nel settore della tua carta che governa il sé, ti sta chiedendo di reinventare il modo in cui vedi te stesso. Marte si è appena trasferito in Vergine e ora sta creando angoli positivi per i tuoi pianeti natali in Toro, evidenziando la tua creatività e immaginazione. È tempo di lasciarti brillare, di fare un passo avanti e far vedere agli altri la tua luce.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Le persone possono pensare a te come volubile e sfocato, ma non conoscono il vero te. Una volta che hai deciso su qualcosa e focalizzato la tua volontà, sei inarrestabile! Con gli attuali pianeti in transito in Ariete che attivano la casa di comunicazione, conoscenza e apprendimento dei Gemelli, oggi hai l'opportunità di chiarire cosa vuoi creare e tracciare un piano su come manifestarlo. Una volta che li hai sistemati, sarà tutto in discesa!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Ricorda, se oggi la vita diventa burrascosa, specialmente al lavoro, hai un piccolo guscio in cui puoi nasconderti, lontano dal caos e dall'energia folle; puoi riemergere una volta che le cose si sono sistemate di nuovo. È meglio non lasciarsi trascinare in drammi esterni perché è difficile per te scrollarti di dosso l'energia negativa una volta che ha preso piede. Con così tanto fuoco astrologico nei cieli in questo momento, solo navigare nella vita può essere una sfida per persone ultra sensibili come te. Fai un lungo bagno interessante quando torni a casa stasera.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Un nuovo giorno sta nascendo sia metaforicamente che letteralmente e oggi è un presagio di nuovi inizi. Controlla e vedi, c'è ancora qualcosa che ti trattiene? Se c'è, prenditi cura di esso ora in modo da poter navigare in avanti libero e pulito. Con Urano, il Grande Risveglio, che transita nel settore della tua carta che governa carriera, riconoscimento e risultati, creando forti angoli positivi con Marte, non esitare a far fluttuare nuove idee, soluzioni e possibilità oltre il tuo capo. Ci sono ottime possibilità che ti portino il tipo di attenzione positiva che stai cercando.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Sii impavido oggi e concediti il ​​permesso di seguire ciò che il tuo cuore desidera veramente. Quando lo fai, scoprirai che il mondo intero ti cela dietro e sostiene i tuoi sforzi, quindi provaci! La concentrazione di pianeti Leone in transito nel settore della tua carta che governa la spiritualità e gli stati di coscienza alterati ti chiama a verificare con la tua intuizione e ad ascoltarla per guidarti mentre ti muovi verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Oggi sei sollevato e portato al di sopra di ogni conflitto o difficoltà che incontri - niente può tirarti giù. Stranamente, l'energia riscaldata e gli scambi che turbinano intorno a te sembrano darti le ali; invece di essere influenzato negativamente rimani calmo e distaccato e puoi vedere soluzioni, risoluzioni e risultati positivi. Gli attuali pianeti in transito nel Leone offrono angoli positivi ai tuoi pianeti natali in Bilancia, rendendoti un ambasciatore di energia edificante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Stasera la luna entra nel Toro e illumina il settore della tua carta che governa le relazioni e le relazioni impegnate. Può anche agitare le emozioni mentre congiunge Urano volatile. Le cose che sono state nascoste vengono portate in superficie ora mentre la tua anima chiede crescita e cambiamento. Il cambiamento è buono, necessario e persino divertente; confida di essere guidato e di essere ben curato dall'Universo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : I pianeti in transito in Ariete stanno illuminando una luce intensa e infuocata nel settore della tua carta che governa la mente superiore. Allo stesso tempo, Marte si è spostato in Vergine e la luna in Toro - entrambi sono segni della Terra che danno forma al pensiero. La tua mente è particolarmente potente in questo momento e i tuoi pensieri si manifesteranno rapidamente; è imperativo chiarire cosa si vuole creare in modo da poter dirigere consapevolmente questo potere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Connettiti con la natura oggi - attingi al potere dell'acqua, della terra e del cielo per aiutarti a superare una giornata che altrimenti si esaurirebbe. La luna in Ariete attiva il settore della tua carta che governa casa e famiglia, quindi non essere sorpreso se qualcosa o qualcuno raggiunge oggi e chiede il tuo aiuto e attenzione. Anche se le tue mani sono piene, se mantieni i confini sani in atto puoi dare una mano in sicurezza a un membro della famiglia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Evita la tentazione di essere attirato dai drammi emotivi di coloro che ti circondano oggi. Con la luna in transito nel settore della tua carta che governa casa e famiglia, e ardenti pianeti dell'Ariete in transito nel settore che governa la partnership, potresti avere un'intensa energia proveniente da entrambe le direzioni. Anche se pensi di poter "aiutare", è meglio sedersi, dare un po' di tempo alla situazione e incoraggiare la persona a superare le proprie sfide e ad aiutare se stessa.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 20 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Oggi fa ben sperare per la raccolta di semi che hai piantato molto tempo fa. Il Grande Benefico, Giove, transita il settore della tua carta che governa risultati e riconoscimenti, contemporaneamente la luna si muove attraverso il settore che mette in evidenza idee, conoscenza e comunicazione. Quindi, raggiungi e condividi le tue idee con le persone che possono implementarle e che possono premiarti e promuoverti per un lavoro ben fatto. Parla e allunga la mano; Non è sempre facile per te farlo, ma è tempestivo e porta un buon raccolto.

