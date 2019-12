Oroscopo di oggi 20 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 20 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 20 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la tua capacità di leggere una stanza aumenterà e diminuirà in modo imprevedibile. Quello che pensi di una persona influente (forse un Capricorno) potrebbe rivelarsi tutto sbagliato. Probabilmente stanno facendo qualcosa, ma potrebbe non essere quello che pensi.

Amore / Amicizia: la tua vita sociale prenderà ritmo ora che Venere è nell'Acquario di mentalità aperta e nella tua zona di amicizia. A metà gennaio, gli amici brameranno la tua azienda, quindi sarai uno dei preferiti nella lista degli inviti di tutti. Le attività di gruppo saranno gratificanti. È un ottimo momento per essere coinvolti con club o organizzazioni che rappresentano i tuoi interessi. Interessare più attivamente alla vita dei tuoi amici può essere utile perché distoglie l'attenzione da te e dai tuoi problemi.

Carriera / Finanza: Non importa quanto tu pensi di essere reattivo, potresti trovare difficile trovare una perlina su ciò che gli alti si aspettano mentre l'indecisa Luna in Bilancia si scontra con Saturno inflessibile e Plutone intenso. Nel peggiore dei casi, qualcuno potrebbe usare il proprio potere per tenerti al tuo posto. Tieni la testa bassa e vola sotto il radar nel miglior modo possibile.

Crescita personale / spiritualità: un colloquio con un mentore spirituale può fornire una visione utile mentre la luna si connette con un mash-up Mercurio / Pallade. Ciò che ascolti può aiutare a mettere un dilemma nella giusta prospettiva.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: l'attenzione che ricevi dovrebbe essere tutta la convalida di cui hai bisogno per credere di essere qualcuno che le persone vogliono conoscere. Anche un Capricorno che sembra immune al tuo fascino potrebbe trovarti intrigante. Metti avanti la tua faccia migliore e vattene!

Amore / amicizia: tutti hanno problemi che ritengono possano essere un compromesso per un potenziale partner. Non dovresti lasciare che la tua sia una barriera per rendersi disponibile per l'amore. Venere in allineamento con il guaritore ferito Chirone ricorda che sei ancora adorabile, non importa quanto tu sia difettoso. Tuttavia, non scoprirai mai se non permetti a qualcuno di vederti in tutte le tue varie sfumature.

Carriera / Finanza: la tua popolarità nella tua cerchia professionale è in aumento ora che il tuo sovrano, Venere, è in Acquario e la tua casa di carriera. A metà gennaio, le persone possono fare di tutto per aiutarti ad andare avanti se ciò significa che possono trascorrere del tempo intorno a te e crogiolarsi nel tuo splendore. È un momento eccellente per socializzare con i colleghi e stabilire connessioni professionali vitali. Non attirerai sempre così tanta attenzione. Usalo a tuo vantaggio mentre lo hai.

Crescita personale / spiritualità: puoi colpire un muro con l'educazione o una pratica spirituale mentre la Luna in Bilancia piazza i pianeti inflessibili Capricorno. Se non riesci a capire cosa viene presentato, fai un passo indietro e rivedi le basi prima di procedere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: non lasciare che una persona negativa (come un Capricorno tozzo) piova sulla tua parata. Lascia che il tuo grande cuore e l'umore giocoso ti proteggano dalle persone che non possono essere convinte di guardare il lato positivo. La vita è troppo breve per lasciarti abbattere dall'energia di qualcuno.

Amore / amicizia: forse è il momento di pianificare una grande vacanza con il tuo interesse amoroso? Una fuga romantica sarà particolarmente piacevole con Venere affettuosa nella tua zona di viaggio fino a metà gennaio. Anche una relazione amorosa a distanza o una relazione con qualcuno di un paese, cultura o retroterra diversi potrebbero svolgere un ruolo nell'immagine. Per i single, trovare la tua partita può comportare l'ampliamento dei tuoi orizzonti romantici e l'apertura a qualcuno che sfida il tuo solito tipo.

Carriera / Finanza: si spera che tu non abbia bisogno di molta assistenza da parte degli altri per eseguire con successo i tuoi compiti. Alcune persone potrebbero non essere collaborative poiché la Luna in Bilancia giudicante quadrata i pianeti nel Capricorno resistente. Forse un collega pensa che non stai prendendo a cuore la situazione? Ad ogni modo, potresti ritrovarti lasciato ai tuoi dispositivi. Consideralo un'opportunità per affinare la tua intraprendenza e mettere a punto i tuoi punti di forza.

Crescita personale / spiritualità: il tuo amore per l'apprendimento e l'avventura viene potenziato con Venere nell'acquario intellettuale e nella tua nona casa mondana. Fino a metà gennaio, sarai appassionato di apprendere nuove cose e di esplorare luoghi eccitanti che non hai mai visto prima.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: i comfort di casa sono più attraenti con la luna armoniosa nella tua zona di casa. Sfruttare al meglio i tuoi tempi di inattività può significare evitare qualcuno (come un capricorno irritabile) che restringe il tuo stile. Ti meriti di rilassarti in pace e conforto.

Amore / Amicizia: il tuo sex appeal aumenta di livello con la sensuale Venere nella tua zona di intimità. A metà gennaio, i tuoi maggiori poteri di attrazione potrebbero portare un maggiore amore, una connessione fisica più piacevole e vantaggi esclusivi. Sii un destinatario gentile di qualunque cosa ti capiti. La tua capacità di connettersi in modo più profondo può aprire cuori e portafogli.

Carriera / Finanza: Perché le persone come te, sono disposte a darti ciò di cui hai bisogno. Qualcuno potrebbe persino chiudere un occhio sui tuoi difetti mentre Venere si sincronizza con Chirone ferito. Non significa necessariamente che sei fuori dai guai per un errore che hai fatto. Significa che sono disposti a trascurarlo mentre fai ciò che serve per correggerlo. Possedere il tuo passo falso invece di passare la colpa può renderti qualcuno che le persone rispettano e ammirano.

Crescita personale / Spiritualità: tu e un tuo membro della famiglia non potete vedere gli occhi mentre la Luna Bilancia quadrata i pianeti in Capricorno inflessibile. In particolare, se questa persona ha l'abitudine di giudicarti. Non aspettarsi che siano qualcosa di diverso da quello che sono è il modo migliore per proteggere i tuoi sentimenti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la tua persistenza sembra dare i suoi frutti in diverse aree della tua vita. È molto rassicurante sapere che non hai perso tempo. Il modo positivo in cui un Acquario ti risponde può riaffermare che i tuoi sforzi sono stati proficui.

Amore / Amicizia: le tue prospettive di relazione sembrano più promettenti ora che Venere è nell'Acquario amichevole e nella tua zona di associazione. Fino a metà gennaio, godrai di migliori relazioni con il nostro partner o la data preferita. È il momento ideale per fidanzarsi o sposarsi. I sindacati formati sotto questa influenza tendono ad essere felici e prosperi. Se sei single, potresti connetterti con qualcuno che è pronto per la relazione, quindi sii proattivo nella ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: la tua passione per ciò che fai può spingerti ad approfondire le tue conoscenze mentre Venere intellettuale in Acquario si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Non fa mai male a colmare le lacune e lucidare il tuo skillset. Potrebbe rivelarsi una ricerca più preziosa di quanto pensiate. Con più know-how sotto la cintura, ti sentirai sicuro di assumere compiti più scoraggianti.

Crescita personale / spiritualità: segui un'idea creativa o un'intuizione su un'attività che potresti apprezzare. Vale la pena esaminare come la luna contatta il Mercurio intelligente e i Pallade strategici. Fai delle ricerche online, parla con persone competenti e procedi con la formulazione di un piano. Questo potrebbe essere eccitante!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: la tua giornata è programmata per andare a gonfie vele, a condizione che tu non lasci un piccolo problema a palle di neve e diventi un grosso problema. Affrontalo piuttosto che aspettare che qualcun altro si intensifichi. Aspettare una Bilancia indecisa potrebbe significare aspettare per sempre.

Amore / Amicizia: Venere in linea con Chirone ferito è un promemoria per ricordare che le relazioni richiedono lavoro. Mantenerli su una chiglia uniforme significa dedicare il tempo necessario per riparare ciò che è rotto. Anche se pensi di essere stato torto, vale la pena fare le cose bene. Non arrivi da nessuna parte giocando rimpiattino. Che si tratti di una relazione romantica o di un'amicizia che ha bisogno di essere riparata, si applica lo stesso consiglio.

Carriera / Finanza: la vita è molto più divertente quando ami il lavoro che fai. Con Venere in Acquario intellettuale e la tua zona di lavoro, sei destinato a trovare un progetto o una posizione di cui puoi innamorarti. Fino a metà gennaio, sarai ispirato a mettere il tuo cuore nel tuo lavoro. Beneficerai anche di buoni rapporti con i tuoi colleghi. È un ottimo momento per intervistare un nuovo lavoro perché è probabile che i potenziali datori di lavoro ti trovino amichevole e intelligente.

Crescita personale / spiritualità: la flessibilità e una mente aperta sono un modo eccellente per combattere la tensione che Ariete quando la Luna Bilancia si scontra con pianeti in Capricorno irremovibile. Osserva dove stai scavando nei talloni e prova ad allentarti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la luna nel tuo segno migliora il tuo fascino e sensibilità. Queste cose ti torneranno utili quando dovrai conquistare qualcuno. Se non sei sicuro di come affrontare un permaloso Ariete, sii te stesso. L'Ariete intelligente sente l'odore di un falso a miglia di distanza.

Amore / Amicizia: sei pronto a salire di livello nel tuo quoziente d'amore? Con Venere nell'acquario inventivo e la tua quinta casa amante del divertimento, otterrai più piacere dalla tua vita amorosa. Fino a metà gennaio, il tuo atteggiamento calmo e amichevole ti renderà super accessibile. Questo rende facile andare d'accordo con il tuo partner. Se sei single, ti rende attraente per le persone che incontri. Quando ti concentri sul divertimento, seguiranno la felicità e forse l'amore.

Carriera / Finanza: un po' di creatività può fare molto per completare un incarico di lavoro. L'espansivo Giove che contatta Nettuno in Pesci suggerisce che potrebbe essere necessario un approccio fantasioso. Questa strana idea è probabilmente proprio sotto il tuo naso. Miniera la tua memoria per una situazione o un'attività simile. Ricordare cosa ha funzionato e cosa no può contenere la risposta per ciò di cui hai a che fare oggi.

Crescita personale / spiritualità: l'indecisione incontra la forza immobile mentre la luna in Bilancia si scontra con i pianeti nell'irriducibile Saturno. Questo distacco teso significa che i progressi potrebbero essere ostacolati da un'agenda familiare o familiare. Forzarlo può avere un risultato indesiderato. Vattene per ora.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: aprire il cuore e la casa potrebbe portare l'amore a portata di mano. È un approccio nuovo e meno faticoso che uscire per trovare divertimento. Che sia platonico o romantico, intrattenere un Acquario nel tuo spazio potrebbe essere una serata intrigante.

Amore / Amicizia: allestire il tuo spazio vitale per riflettere il tuo gusto eclettico è vitale con Venere in Acquario e il tuo regno domestico. A metà gennaio, ti divertirai a decorare e apportare miglioramenti a casa. Intrattenere amici e familiari potrebbe far parte del piano. O forse ti stai preparando per una festa intima di due? Se vuoi aumentare di livello la tua vita sentimentale, apporta miglioramenti nella tua camera da letto che segnalino all'Universo che sei pronto per il romanticismo.

Carriera / Finanza: la cordialità e un'atmosfera ottimista possono aiutarti a correggere un errore. Con un allineamento di supporto Venere / Chirone in gioco, le persone tendono a perdonare di più a qualcuno che ritengono simpatico. Non è una chiamata essere falsi. È un invito ad essere sinceramente accomodante e disponibile. È anche una buona posizione da prendere se hai bisogno dell'aiuto di qualcuno per migliorare le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: è difficile non essere negativi quando la Luna in Bilancia vacillante si scontra con pianeti in Capricorno irremovibile. Per una persona decisa come te, è frustrante non riuscire a decidersi. Esercitati ad essere spontaneo. La magia può accadere quando vai con il flusso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: non perdere tempo a preoccuparti di qualcosa che non ti va. Forse l'Universo ti sta spingendo a considerare altre opzioni? Se un Capricorno ti ostacola, chiedi perché. La risposta che ricevi potrebbe fornire informazioni preziose.

Amore / Amicizia: non mancano le cose buone da dire sulle persone a cui tieni con Venere nell'acquario idealista. Fino a metà gennaio, non sarai timido nel condividere ciò che hai nel cuore. Dai complimenti alle audaci espressioni di affetto, metterai tutto lì fuori. Ciò che va, torna. Anche tu potresti ricevere dolci messaggi di apprezzamento e amore.

Carriera / Finanza: un piano finanziario potrebbe crollare quando insorge la realtà. La Bilancia idealistica che si scontra con i pianeti nel Capricorno restrittivo potrebbe essere responsabile di questo denaro incastrato. Anche se ora sei deluso, questo segnale di stop potrebbe in seguito rivelarsi qualcosa che ti ha impedito di fare la mossa sbagliata.

Crescita personale / spiritualità: Venere nell'Acquario amico e il regno che governa il tuo ambiente immediato possono portare relazioni migliori con fratelli, vicini e persone che incontri ogni giorno. Nelle prossime settimane, piccole benedizioni come questa si sommeranno e renderanno la tua vita più facile e piacevole.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: non sempre paga essere un duro. Man mano che la luna si insinua inflessibile su Saturno e il sovrano Plutone nel tuo segno, potrebbe danneggiare la tua reputazione. Sai come resistere, specialmente con una Bilancia. La lezione che devi comprendere di più in questo momento è quando piegare.

Amore / amicizia: la generosità e la gentilezza possono fare miracoli per migliorare una relazione, a condizione che tu sia sincero. Potrebbe significare molto per un amico o il tuo interesse amoroso essere riconosciuto e supportato in modo ponderato. Dice che stai prestando attenzione ai dettagli e che ciò che è importante per loro è importante anche per te. Fai il possibile per dare un po' d'amore.

Carriera / Finanza: potresti presto essere nei soldi ora che l'attrattore Venere è nella tua casa di attività. A metà gennaio, contanti, regali e opportunità potrebbero arrivare a destinazione con un piccolo sforzo. Se sei intelligente, sarai proattivo e utilizzerai questo supporto planetario per perseguire una nuova linea di reddito. È probabile che le cose vadano per la tua strada. Più denaro a portata di mano può portare a una purga. Non lasciare che sia un caso di più soldi, più problemi.

Crescita personale / spiritualità: investire in casa e in famiglia è il modo migliore per utilizzare il denaro in eccesso. Un allineamento di supporto Venere / Chirone che influisce sulla tua zona di casa afferma che un piccolo investimento potrebbe fare molto per risolvere un problema.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: quando ti senti bene con te stesso, trovi facile prendere la strada maestra. Quando hai fiducia, sai che non hai nulla da perdere. Tienilo a mente quando hai a che fare con un fastidioso Ariete che ha l'abitudine di premere i tuoi pulsanti.

Amore / amicizia: sei la star dello spettacolo che l'attrattore Venere è nel tuo segno. Fino a metà gennaio, il tuo fantastico fascino porterà nuovi ammiratori sulla tua strada. Non fa male prestare particolare attenzione al tuo aspetto. È il momento migliore dell'anno per aggiornare il tuo stile con un nuovo look. Perché non rinfrescare il tuo taglio o colore e aggiornare il tuo guardaroba? Quando ti senti bene con il tuo aspetto, si irradia e cambia il modo in cui il tuo interesse amoroso e i tuoi amici ti vedono.

Carriera / Finanza: avventurarsi in un territorio sconosciuto con un compito lavorativo può essere scoraggiante. Quando l'indecisa Luna Bilancia si scontra con pianeti in Capricorno inflessibile, potresti essere riluttante a procedere. Certo, vuoi farlo bene. Tuttavia, farlo bene può significare inciampare nell'oscurità fino a quando non si ottiene la distesa della terra. È meglio che permettere alla paura di impedirti di iniziare.

Crescita personale / spiritualità: perdono e una parola gentile possono aiutare a lisciare le cose con qualcuno con cui sei caduto di recente. Venere affabile nel tuo segno che contatta il Chirone ferito può aiutarti a fare il primo passo per riparare una frattura.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: esaminare più a fondo le scelte che fai è una buona cosa. Ti aiuta a recuperare il tuo potere d’azione che è diventata abituale. Cambiare il modo in cui ti relazioni ad un Acquario può essere molto liberatorio se sei pronto a fare un turno.

Amore / Amicizia: stai premendo pausa sul romanticismo? Ecco come appare a coloro che vogliono fare leva sui tuoi affari privati. Con Venere nella tua solitaria dodicesima casa fino a metà gennaio, l'amore opera a porte chiuse. Questo potrebbe significare fare una pausa dalla datazione per rivalutare le tue priorità. Oppure potresti essere coinvolto in una situazione complicata che desideri mantenere riservata. I Pesci accoppiati potrebbero aver bisogno di essere chiusi attorno a una relazione o tempo passato per guarire una ferita emotiva.

Carriera / Finanza: c'è un incarico da solista su cui puoi lavorare? Collaborare può essere una sfida poiché l'indecisa Luna in Bilancia squadrerà i pianeti nell'irresistibile Capricorno. Potresti scoprire che la mente dell'alveare è particolarmente resistente alle nuove idee. Le persone possono fingere di essere aperte, ma è principalmente un servizio labiale. Non c'è molto che puoi fare se i tuoi colleghi sono resistenti ai cambiamenti.

Crescita personale / spiritualità: un cambiamento nei tuoi valori potrebbe segnalare che è in atto un cambiamento per le tue finanze. A volte, qualcosa deve fare clic internamente per poter apportare le modifiche che hai faticato a fare. Lasciar andare ciò che non ti serve può avere un ruolo nel processo.

