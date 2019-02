Oroscopo di oggi 20 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 20 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Aspettatevi un vortice di impegni oggi. La Super Luna in Vergine sta aumentando il livello di attività quotidiane, il che significa che alcuni compiti imprevisti potrebbero atterrare sulla tua scrivania. Potresti anche aggiungere un'attività o due alla tua pianificazione se qualcosa di cui sei entusiasta si presenta. Riuscirai comunque a gestirlo. Come segno di fuoco, ti affidi alle sfide, quindi un'agenda ricca di impegni spesso tira fuori il meglio di te. Assicurati solo di fare una pausa se inizi a sentirti stressato. Inoltre, potresti essere motivato a potenziare il tuo esercizio.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Ti aspetta un'esplosione di gioia. La Super Luna in Vergine sta risvegliando il tuo lato giocoso, che potrebbe indurti ad abbandonare i tuoi doveri e fare qualcosa di divertente. Soprattutto, hai bisogno di un po' di svago, e forse anche qualcos'altro: l'alta energia nel tuo reame romantico potrebbe accendere un vivace incontro con la tua dolce metà. Partecipare a un'attività che entrambi diverte sicuramente stimolerebbe la tua connessione, ma se stai affrontando un problema relazionale, questa influenza può intensificare il problema fino a quando non lo risolvi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Non stai pensando chiaramente quando si tratta della tua famiglia o proprietà. Mentre la Luna nel tuo settore della vita domestica si oppone a Nettuno e Mercurio, potresti incontrare dubbi o messaggi misti che portano alla conclusione sbagliata. Ad esempio, potresti provare un malinteso con un familiare o dubitare che non troverai mai la casa dei tuoi sogni. Ricorda che Nettuno è il pianeta dell'illusione, quindi qualsiasi cosa tu stia pensando o sentendo potrebbe non essere la verità. Consolati, il supporto di un terzetto di pianeti nel vostro regno di guarigione può scatenare una profonda conoscenza della questione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Risolvere un conflitto tra la tua mente e le emozioni è la tua sfida oggi. Mentre la Luna nel tuo regno dell'intelletto si oppone a Nettuno e Mercurio, può sorgere una situazione che scatena una reazione istintiva da parte tua, che non riflette ciò che sta realmente accadendo. Al contrario, potresti spifferare un'osservazione per nascondere ciò che senti veramente. Per evitare un simile passo falso, cerca di riconoscere i tuoi sentimenti mentre analizzi i fatti della questione. Inoltre, il supporto di un terzetto di pianeti nella tua zona di partnership indica che qualcuno vicino a te vedrà le cose chiaramente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Non stai pensando chiaramente quando si tratta delle tue finanze. Mentre la Luna nella tua zona di denaro si oppone a Nettuno e Mercurio, qualsiasi dubbio sulla tua capacità di guadagno potrebbe sorgere. Questo perché Nettuno, in quanto pianeta dell'illusione, può innescare un atteggiamento di rovina e oscurità. Considera però che è anche il pianeta dell'immaginazione e quindi puoi usare questa influenza per immaginare il denaro che scorre nella tua vita. La creatività è il tuo forte, quindi diventa creativo e fai crescere le tue finanze! Inoltre, il supporto di un terzetto di pianeti può aiutarti ad ampliare lo scopo del tuo lavoro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Se ti trovi in ​​una nuvola di confusione, è perché la Luna nel tuo segno si oppone al nebuloso Nettuno e Mercurio. Potresti sentire come se il tuo cervello non funzionasse correttamente, il che può essere davvero una buona cosa se apre una porta al pensiero creativo. Il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo regno della creatività può davvero aiutare a farlo accadere. Ma prima, dovrai mettere da parte l'illusione nettuniana del dubbio e della paura che può accompagnare questa difficile influenza. Prendersi un po' di tempo per sintonizzare il mondo per un po' ti aiuterà a ritrovare la tua chiarezza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Affrontare eventuali dubbi o paure che sorgono oggi è la tua missione. Mentre la Luna nel tuo regno inconscio si oppone a Nettuno e Mercurio, un'emozione negativa che hai negato o soppresso potrebbe emergere per attirare la tua attenzione. D'altra parte, dal momento che Nettuno è il pianeta sia dell'illusione che dell'immaginazione, una raffica di creatività potrebbe sorprenderti. Ora è anche un momento eccellente per fare un po' di organizzazione per ottenere informazioni su qualcosa su cui ti stai concentrando. La meditazione può facilitare il processo. Inoltre, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo settore della vita domestica suggerisce che un membro della famiglia può fornire il supporto di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Una sensazione di isolamento può venire su di te oggi. Mentre la Luna nel tuo regno sociale si oppone a Nettuno e Mercurio, possono sorgere dubbi sulla tua capacità di entrare veramente in contatto con le persone. Sciocchezze! Poiché Nettuno è il pianeta dell'illusione, qualunque dubbio emerga è improbabile che rifletta la verità. Sul lato positivo, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo regno mentale ti incoraggia a parlare di sentimenti con un amico saggio o un familiare, che ti aiuterà a vedere le cose chiaramente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: La tua ambizione sta prendendo il sopravvento. Mentre la La Super Luna in Vergine dà energia alla tua zona di carriera, ti ritroverai a desiderare il riconoscimento per il tuo lavoro. Perché non dimostrare il tuo talento in un forum pubblico, o almeno di fronte ad alcuni amici? Tuttavia, il massimo riconoscimento verrà da te. Avere fiducia in te stesso, nella tua visione e nel tuo scopo ti permetterà di superare qualsiasi ostacolo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Stai guardando al futuro. Mentre La Super Luna in Vergine alimenta la tua più alta consapevolezza, sarai in sintonia con un sogno che stai inseguendo, insieme a come realizzarlo. Cosa desideri di più nella tua vita? Essere chiari su ciò preparerà il terreno per realizzare i tuoi sogni, forse non oggi, ma quando sarà il momento giusto. Principalmente, si tratta di avere fede in te stesso e seguire la tua guida interiore. Impegnarsi nelle tue pratiche spirituali farà luce sul percorso che devi seguire per avere successo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Superare l'inerzia è il tuo obiettivo oggi. Mentre la Luna nel tuo regno di guarigione si oppone a Nettuno e Mercurio, potresti sentirti impotente a risolvere un problema con cui hai lottato. Potresti pensare se non ci sia speranza, quindi perché affrontarla del tutto? Tuttavia, dal momento che Nettuno rappresenta l'illusione, il tuo senso di impotenza non riflette la verità. In effetti, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo regno inconscio rivelerà risorse interiori che potresti aver dimenticato. Quindi, invece di arrendersi, ora è il momento di attingere alla tua psiche per ottenere risposte.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: L'alta energia nella tua zona di partnership può influenzare una relazione. La Super Luna in Vergine sta rivolgendo la tua attenzione verso il tuo matrimonio o la tua ricerca per incontrare qualcuno compatibile. Forse stai immaginando il tuo futuro come coppia e ti ispira a portare la relazione (o la tua vita amorosa) al livello successivo. In alternativa, potresti essere motivato a lanciare o completare un progetto con un partner commerciale. In ogni caso, chiarire ciò che vuoi e discuterlo con l'altra persona farà progredire la relazione.

