Oroscopo di oggi 20 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 20 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 20 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Il tuo oroscopo di oggi, Ariete, suggerisce di decidere con calma come affrontare questa fase, hai bisogno di un po' di tranquillità per poter essere obiettivo. In ambito lavorativo, una dimenticanza potrebbe causarti un'uscita di denaro imprevista. In ambito affettivo, avrai le attenzioni della partner.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, dovrai fermarti e riflettere su quello che hai costruito fino a questo momento e sui vantaggi che la vita ti ha dato. In ambito lavorativo, potrai approfittare di un'occasione vantaggiosa che ti si presenterà. In ambito affettivo, gli Astri ti consigliano di essere molto delicato con lei.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, un piccolo problema con una persona cara potrebbe causare un ritardo nei tuoi impegni lavorativi. In ambito affettivo, un allontanamento dalla tua partner potrebbe rivelarsi la cosa più giusta in questo momento. Un consiglio: non essere troppo ostinato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Devi essere paziente dinanzi alle situazioni di ristagno in ambito affettivo, anche perché l'essere ragionevole e prudente è di buon auspicio per il tuo rapporto di coppia. In ambito lavorativo, secondo il tuo oroscopo di oggi, le grosse problematiche spariscono e a piccoli passi trovi tutte le soluzioni.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Le Stelle oggi ti raccomandano la puntualità: rischi infatti di arrivare in ritardo ad un appuntamento di lavoro e questo potrebbe causarti alcuni inconvenienti! In ambito affettivo, guardati da una falsa amicizia che si finge tale solo per curiosare nella tua vita intima. Un consiglio: non parlare troppo apertamente dei tuoi sentimenti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa fase si avvererà un tuo sogno e dopo tante delusioni vivrai un momento magico. In ambito lavorativo, è possibile uno screzio con un collega. In ambito affettivo, tutto procederà a meraviglia e sarai veramente entusiasta e felice.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, sarai molto agevolato nel settore delle nuove conoscenze perché grazie alla tua simpatia riuscirai a catturare l'interesse di chi ti circonda. In ambito lavorativo, dovrai fare attenzione al tuo temperamento troppo suscettibile che potrebbe causarti qualche incomprensione con i colleghi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, la fase risulta essere positiva soprattutto in ambito lavorativo, avrai un buon dialogo con i tuoi colleghi ed il lavoro risulterà facilitato. In ambito affettivo, dovrai rinunciare ad un impegno mondano per dedicarti completamente alla tua partner.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, gli influssi planetari continuano a darti l'energia necessaria affinché tutto venga messo a posto. In ambito lavorativo avrai qualche preoccupazione, ascolta le tue intuizioni e risolverai tutto. In amore, chiarirai un diverbio avuto da poco con lei.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, riuscirai a scongiurare il pericolo di una rottura in ambito lavorativo, grazie ad una buona dialettica che ti salverà in extremis. In ambito affettivo, la partner ti farà notare che non devi adagiarti sull'onda della monotonia. Un consiglio: riaccendi in lei il desiderio!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, usa bene le tue energie e cerca di non fare sforzi inutili, per realizzare i tuoi progetti è necessario tempo, quindi non amareggiarti se nel lavoro non hai raggiunto le mete prefissate. In amore, cerca di non parlare sempre delle medesime cose.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, avrai modo di contemplare quello che sei riuscito a costruire nel lavoro e di apprezzarne i frutti. In ambito affettivo, se da tanto tempo attendi un'occasione o un'opportunità di unione, risulti essere molto fortunato. Un consiglio: non sfuggire il fato.

