Oroscopo di oggi 20 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 20 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 20 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una conversazione approfondita con un membro della famiglia della cerchia interna o un amico (forse un Cancro) potrebbe essere molto rivelatrice. È possibile condividere informazioni importanti che non hai mai sentito prima. È un'opportunità per avvicinarsi e comprendere meglio questa persona.

Amore / Amicizia: comunicare i tuoi desideri a un appuntamento o il tuo compagno diventa più facile, a poco a poco, ora che Mercurio si sta dirigendo direttamente. Spero che tu abbia acquisito una comprensione più profonda delle tue reciproche accensioni e spegni mentre il retrogrado era in vigore. Un attimo! Non sei ancora completamente fuori dal buio. Il mercurio non riprenderà completamente il suo corso regolare fino all'inizio di dicembre. Almeno, sai che ci aspetta una comprensione più profonda e una comunicazione migliore.

Carriera / Finanza: le questioni relative al denaro bloccato che coinvolgono risorse congiunte (come denaro che condividi con il tuo partner o un partner commerciale), prestiti o debiti avanzeranno lentamente grazie al posizionamento diretto di Mercurio. Ci vorrà ancora tempo per sistemare i dettagli e potrebbero esserci ulteriori negoziati in vista. La buona notizia è che vedrai progressi anziché sentirti come se stessi girando le ruote.

Crescita personale / spiritualità: se applichi l'iniziativa con cui affronti le attività lavorative per occuparti delle cose sul fronte interno, puoi fare molto. Anche passare del tempo con la famiglia o i compagni di stanza può avere dei benefici. È tempo di dare un po' d'amore alla tua vita personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: devi capire con chi hai a che fare. Rallenta e investi tempo per conoscere meglio le persone che attraversano il tuo percorso. Potresti pensare di aver sentito tutto da uno Scorpione, ma c'è di più nella storia di quanto tu pensi.

Amore / Amicizia: è stato divertente continuare a rivisitare la stessa conversazione. (Va bene, forse non così tanto.) Ora che Mercurio è diventato diretto, puoi iniziare a passare ad argomenti più eccitanti e finalmente lasciare riposare il passato. Se accoppiato, potresti avere una migliore comprensione del tuo partner. Si spera che i singoli tori abbiano acquisito informazioni su ciò che funziona e non funziona per loro nelle relazioni. Può aiutarti a fare scelte più intelligenti andando avanti.

Carriera / Finanza: ti piacciono le tue possibilità, quindi sei disposto a correre alcuni rischi. Ecco il punto: scommetti solo su ciò che è provato e vero. In realtà non stai uscendo fuori dagli schemi e facendo qualcosa di diverso o nuovo. Per ora va bene costeggiare, ma molto presto avrai bisogno di nuovi trucchi. Comunica con i tuoi contatti e fatti coinvolgere dagli ultimi sviluppi relativi alla tua area di competenza.

Crescita personale / spiritualità: sapere quando chiamarlo si chiude su un progetto creativo o un'attività che ti piace. Potresti perdere la trama stanotte quando la luna esigente in Vergine si oppone al nebuloso Nettuno. Quando si tratta di prestazioni, non lasciare che perfetto sia il nemico del bene.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è stata una corsa traballante con il tuo sovrano, Mercurio, in retrogrado. Verrà come un piccolo sollievo a lasciarti alle spalle tutte le sue disavventure e ritardi. Potrebbe esserci ancora un disordine o due che è necessario ripulire. Chiedi aiuto a una Vergine affidabile.

Amore / Amicizia: se esci per un appuntamento o esci con gli amici, potrebbe essere in serbo una serata selvaggia. Venere allineata con Eris sfrenata suggerisce che qualcuno (forse tu) potrebbe far volare la sua strana bandiera. Ami le persone autentiche che vivono secondo le proprie regole. Se sei single e stai cercando, potresti incontrare una persona intrigante che si adatta al conto.

Carriera / Finanza: il lavoro è stato uno slogan assoluto di revisione, revisione e ripetizione. Ora che il comunicatore Mercurio si sta dirigendo direttamente, puoi aspettarti che i tuoi compiti riprendano il movimento in avanti. Un attimo! Potresti non essere del tutto pronto fino all'inizio di dicembre. Tuttavia, inizierai a sentirti in grado di gestire meglio i tuoi compiti. Anche la comunicazione con i colleghi migliorerà. Se stai aspettando di conoscere una nuova posizione, le notizie potrebbero arrivare presto.

Crescita personale / spiritualità: restare al di là della buona notte e meditare su cose serie (come dove è diretta la tua vita, per esempio) è una ricetta per la delusione. È difficile esaminare le cose in modo obiettivo quando la Luna Vergine discriminante si oppone a Nettuno confuso. Puoi risolvere il tuo futuro domani.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: stai scegliendo di vivere nel passato? Sei investito nel qui e ora? O stai guardando al futuro? È una questione di dove pensi che risieda la tua felicità. Un Gemelli può avere qualcosa di importante da dire che ti aiuta a decidere.

Amore / Amicizia: il tuo viaggio lungo la corsia della memoria volge al termine mentre le stazioni Mercury dirigono. Questo significa niente più messaggi a sorpresa dal tuo ex e niente più pensieri preoccupati dei romanzi passati. Puoi aggrapparti al passato se lo desideri, ma la tua felicità sta nel presente. Se ci fosse stata una nuova riconnessione durante il retrogrado di Mercurio, determina se questo personaggio dovrebbe avere un ruolo nel tuo futuro.

Carriera / Finanza: puoi domare il personaggio più indisciplinato sul posto di lavoro mentre l'affascinante Venere si allinea con il guerriero Eris. Potresti persino arrivare a trasformare la tua nemesi in un alleato. Tutti amano condannare il cattivo. Sii la persona che si allinea con loro e cerca di vedere le cose dalla loro prospettiva. Potresti scoprire che c'è di più in questa persona di quanto sembri e che abbia più talento di quanto la gente attribuisca loro credito.

Crescita personale / spiritualità: è un ottimo momento per lavorare su un progetto di scrittura o attività furba. La Luna in Vergine orientata ai dettagli che contatta il mercurio stazionario può fornire una prospettiva più approfondita sul tuo progetto. Ciò che scopri può aiutarti a superare un blocco creativo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: una rapida valutazione delle tue esigenze emotive e finanziarie può aiutarti a determinare le tue priorità e come organizzare al meglio la tua giornata impegnativa. Un cancro difficile da raggiungere può avere informazioni cruciali di cui hai bisogno. Perseverare fino a quando non si prende contatto.

Amore / amicizia: una persona stimolante che è diversa dal tuo solito tipo potrebbe essere molto allettante poiché l'attrattore Venere si allinea con Eris sfrenato. Avere un petardo nella tua vita può essere eccitante, a condizione che le scintille non brucino la casa. Questa persona è un vero interesse amoroso, un amico in buona fede o solo una fantasia passeggera? Solo il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: è un momento eccellente per spingersi oltre ciò che e chi conosci e vedere cos'altro c'è là fuori. La pratica Luna in Vergine che si allinea ai Nodi è una chiamata per andare alla ricerca di nuove connessioni. Potresti pensare di conoscere già tutti quelli che devi sapere, ma non fa mai male fare rete con persone i cui lavori sono adiacenti a quello che fai. Ti torneranno utili quando deciderai di avventurarti in un nuovo territorio.

Crescita personale / spiritualità: potresti aver appreso alcune cose interessanti sulla tua famiglia e il tuo background mentre Mercurio retrogrado ti ha portato più a fondo nella tua storia. Capire da dove vieni fornisce un senso più forte di chi sei. Potrebbe informare le scelte che fai sulla tua casa e la vita familiare in futuro.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: sei su un piede sicuro con la luna nel tuo segno. E con il tuo sovrano, Mercurio, di stanza direttamente, hai il tuo ingegno su di te. Dovrai sapere cosa succede quando hai a che fare con un Ariete disinibito. Non lasciare che questo feroce montone ti faccia cadere di lato.

Amore / Amicizia: sei desideroso di esplorare i tuoi desideri più selvaggi mentre Venere si allinea con Eris sfrenato. C'è il fascino di avventurarsi in un territorio emotivo e sessuale in cui la maggior parte delle persone non ha il coraggio di andare. Spero che tu abbia un partner altrettanto intrepido che possa accompagnarti in questo viaggio. Altrimenti, tieni gli occhi aperti per una creatura animata e completamente indipendente con la quale provi chimica da grande tempo.

Carriera / Finanza: Mercurio sta uscendo retrogrado! Ciò significa che problemi di comunicazione come la perdita di posta ed e-mail che sono stati licenziati troppo presto, ritardi nella consegna e altri piccoli incidenti che hanno interrotto il flusso di lavoro saranno presto un ricordo del passato. Potresti non rimanere completamente coinvolto e in pista fino all'inizio di dicembre ma, almeno, sai che le cose si stanno muovendo nella giusta direzione.

Crescita personale / spiritualità: le tue idee su ciò che equivale a un buon momento stanno cambiando e non un momento troppo presto. È emozionante muoversi in diversi ambienti e incontrare nuove persone. Avrai molto di cui parlare quando ti connetti con qualcuno che ha una storia diversa da raccontare rispetto a quello che hai sentito prima.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: le interazioni con alcune delle tue persone preferite saranno interessanti, per non dire altro. Le persone che scegli di avvicinarti rivelano molto su chi sei. Un Ariete può rispecchiare qualità sorprendenti che non riconosci in te stesso.

Amore / Amicizia: non c'è la punta di piedi intorno a una conversazione civettuola. Tutto è permesso quando Venere si allinea con la feroce Eris. Tutto ciò che volevi sapere e alcune cose che non volevi sapere sul tuo interesse amoroso o un amico potevano essere rivelate. Cerca di non essere giudicante. Quando ami qualcuno, devi fare il duro con il liscio. Ciò significa lasciare spazio al lato oscuro di una persona.

Carriera / Finanza: i problemi di comunicazione e i ritardi che ostacolano il flusso di cassa si esauriranno ora che Mercurio si sta dirigendo direttamente. Ciò significa che non ci saranno più assegni persi nella posta, ricevute sbagliate e documenti finanziari confusi. (Anche se, se tendi a non essere organizzato, puoi aspettarti lo status quo.) Se stai aspettando che il retrograde finisca per fare un acquisto importante, provalo. A poco a poco, le questioni finanziarie diventano meno complicate e iniziano a prendere la strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: quando ti trovi nella tua zona di comfort, vengono fatte poche richieste a te. È un buon posto da visitare per il rifornimento, ma non è un posto dove fare una casa. Sperimenta facendo alcuni passi in una nuova direzione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: prenditi un momento per considerare i tuoi obiettivi quando inizi la giornata. L'auto-riflessione ti aiuterà a chiarire dove concentrare le tue energie. Se hai un modello di supporto, medita se c'è qualcosa in più che devi imparare o fare. Chiedi aiuto a una Vergine.

Amore / Amicizia: sarà più facile per amici e partner arrivare da dove vieni ora che il comunicatore Mercurio sta terminando il suo retrogrado attraverso il tuo segno. Segnali contrastanti, strani fraintendimenti e correre sempre indietro rispetto al programma si spera facciano parte del passato. Inizierai anche a sentirti più in sintonia con ciò che sta accadendo intorno a te a causa, in piccola parte, di avere una comprensione leggermente migliore di te stesso.

Carriera / Finanza: scuotere le cose nella tua vita lavorativa potrebbe essere un'impresa redditizia mentre l'attrattore Venus si allinea con Eris sfrenato. Una persona che può illuminare l'oscurità e ribaltare lo status quo potrebbe rivelarsi estremamente preziosa. Certo, ci deve essere un metodo dietro la tua follia. Non puoi precipitarti ed essere un ribelle senza una causa. Contempla modi produttivi per sollevare le cose.

Crescita personale / spiritualità: la Luna in Vergine che si allinea ai Nodi suggerisce che una persona al di fuori dei tuoi soliti cerchi potrebbe rivelarsi un contatto interessante. Potrebbero avere conoscenza o esperienza con qualcosa che ti piace. Un amico comune può aiutarti a conoscere meglio uno sconosciuto affascinante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la pratica Luna in Vergine che si allinea ai nodi ti incoraggia a lasciare che altre persone ti supportino piuttosto che sentirti costretto a fare tutto da solo. Perché non usare ciò che ti viene offerto? Un Cancro potrebbe essere una risorsa inestimabile.

Amore / Amicizia: sei un pescatore mentre Venere nel tuo segno si sincronizza con la dea guerriera Eris. La tua allegria e passione feroce aumentano il tuo fascino. Se sei single, socializza e dai un'occhiata ai talenti locali. Potresti attirare alcuni personaggi affascinanti. Se abbinato, la tua atmosfera romantica e avventurosa lo rende il momento perfetto per un appuntamento speciale con il tuo partner. Una serata piena di passione potrebbe essere in serbo.

Carriera / Finanza: la foschia in cui ti sei trovato, le domande fastidiose e il dubbio che iniziano a sollevarsi quando Mercurio esce dal retrogrado. Ciò significa che presto avrai una maggiore chiarezza sulla tua vita lavorativa. Potrebbe essere ancora necessario valutare se la posizione attuale è la giusta misura per i tuoi talenti. E dovrai ancora lavorare per scoprire nuove abilità. La buona notizia è che c'è una luce alla fine di questo tunnel e una fine a tentoni nell'oscurità.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo è super forte. Sei anche molto divertente. Quindi, ti divertirai a fare un tuffo profondo in un progetto artistico, un hobby o un'attività che ti piace. Esprimersi in modo disinibito sarà liberatorio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ci sono molte persone interessanti, intelligenti e intriganti intorno a te. Perché non approfittare delle loro conoscenze ed esperienze? Per conoscere meglio uno Scorpione, devi porre le domande giuste. Non sono esattamente noti per essere un libro aperto.

Amore / Amicizia: la tua ondata di incontri persi con gli amici a causa della confusione su tempi, date e luoghi smetterà di rovinare il tuo divertimento ora che il comunicatore Mercurio sta uscendo dal retrogrado. Puoi dare la colpa a tutti i piccoli incidenti che hanno rovinato la tua vita sociale nelle ultime settimane. C'era qualcuno del passato che è riemerso? Decidi se la connessione è qualcosa che desideri esplorare ulteriormente mentre avanzi.

Carriera / Finanza: se sei stanco di fare sempre le cose allo stesso modo, perché non provare qualcosa di diverso? La sapiente Luna in Vergine che si allinea ai nodi suggerisce che potresti imparare alcuni nuovi trucchi da un collega. Collaborare potrebbe non essere la tua passione. Tuttavia, per te, potrebbe essere l'onda del futuro. La magia può accadere quando collabori con una persona intelligente che è lo yin del tuo yang.

Crescita personale / spiritualità: sintonizzati sui tuoi desideri più profondi. L'allineamento di Venere con l'agente del cambiamento Eris segnala la necessità di uno spostamento nella tua vita personale. Può comportare esprimersi in un modo più disinibito e possedere un desiderio che tieni nascosto. Fai giocare il tuo bambino selvaggio!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non c'è carenza di ispirazione intorno a te. Se hai problemi a trovarlo, dai un'occhiata più da vicino alle persone che attraversano il tuo percorso oggi. Qualcuno (forse un Cancro) potrebbe fornire informazioni che saranno molto utili nei giorni e nelle settimane a venire.

Amore / Amicizia: hai fatto piani entusiasmanti per la serata? Se non l'hai fatto, dovresti. Venere avventurosa in Sagittario, in linea con la dea guerriera, Eris poteva trascorrere una notte selvaggia. Le persone che attiri saranno tipi disinibiti e liberi pensatori che ti sfidano a vedere la vita da una nuova prospettiva. Se accoppiata, una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe aprire gli occhi. Non ci sono modifiche in corso qui.

Carriera / Finanza: è stato lento procedere nella tua ricerca per andare avanti con la tua carriera grazie a ritardi e problemi di comunicazione causati da Mercurio in retrogrado. Ora che il corriere cosmico sta cambiando rotta, inizierai a guardare avanti con i tuoi piani. I negoziati potrebbero non accelerare fino all'inizio di dicembre. Tuttavia, sarà un sollievo sapere che stai facendo progressi piuttosto che aspettare di ottenere un semaforo verde.

Crescita personale / spiritualità: fidati del tuo istinto. Ti diranno cosa devi sapere sui prossimi passi del viaggio della tua vita. Qualcosa che è accaduto nella tua vita lavorativa nelle ultime settimane potrebbe essere il catalizzatore di muoversi nella direzione del cambiamento.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: il tuo desiderio di vicinanza e connessione non deve essere in contrasto con il tuo spirito di avventura. Perché non trascorrere del tempo con qualcuno che ti ispira a provare qualcosa di nuovo? Un divertente Cancro potrebbe trasformarti in un nuovo hobby preferito o ricerca creativa.

Amore / Amicizia: la Luna in Vergine allineata con i nodi segnala una facilità con le tue connessioni più vicine. È un gioco da ragazzi quando passi la serata a uscire con i tuoi amici. Incontri e lo svolgimento di attività da solista richiedono un po' più di sforzo, ma ne vale la pena. Sarà gratificante trovare la propria felicità piuttosto che affidarsi agli amici per divertirsi.

Carriera / Finanza: porti qualcosa di diverso sul tavolo mentre Venere avventurosa in Sagittario si allinea con l'agente del cambiamento Eris. I tuoi valori sono un po' là fuori per alcune persone e possono trovare i rischi che corri per essere scoraggianti. Tuttavia, non lascerai che ti impedisca di scuotere le cose. Ora può farti diventare una star, anche se il tempo ci dirà se il tuo approccio "chiama lo status quo" sarà sostenibile.

Crescita personale / spiritualità: nessuno gode di un viaggio tortuoso o di un'escursione mentale più di te. Anche se perdersi può essere noioso. Puoi incolpare Mercurio retrogrado per aver confuso il tuo senso dell'orientamento. Con il navigatore diretto, tutto procede da qui. Spero che tu abbia approfondito le tue conoscenze e imparato qualcosa dalle tue deviazioni.

