Oroscopo di oggi 20 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 20 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 20 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi richiede molta produzione emotiva e mentale. Può essere stimolante ed esilarante ma anche estenuante. Scopri quando ritirarti e conservare la tua energia. Se hai bisogno di un aiutante, non cercare altro che una Bilancia chiacchierona e affascinante per la compagnia.

Amore / Amicizia: è facile comunicare i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti al tuo appuntamento o al tuo compagno mentre la luna in Gemelli si sincronizza con un mash-up Mercurio / Venere. L'umore è amichevole e ottimista, quindi è un ottimo momento per avere una discussione critica. È ancora più dolce se non c'è nulla all'ordine del giorno perché ti divertirai e basta. Se sei single, la formazione planetaria è perfetta per la connessione online. Perché non accendere la tua app di appuntamenti preferita e aggiornare il tuo profilo?

Carriera / Finanza: potrebbe essere necessario raggiungere il tuo passato, magari con un conoscente della città natale o un amico d'infanzia, per trovare un contatto vitale di cui hai bisogno. L'angolo del sole rispetto al nodo nord suggerisce che il raggiungimento del ritorno può produrre informazioni che ti aiutano ad andare avanti con i tuoi progetti e obiettivi attuali. È un buon piano se la tua cerchia di colleghi non rinuncia alla merce.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti eccessivamente protettivo nei confronti di un progetto o qualcosa che hai creato. Ecco la cosa: non verrà notato a meno che non lo metti fuori e lasci che il mondo veda ciò che hai.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: sei in cima al mattino, ma fuori sincrono a metà giornata quando la luna è ovviamente vuota nel tuo segno. Le attività più importanti sono programmate per le prime ore del mattino o la sera. A causa di tutto ciò, uno Scorpione potrebbe trovarti esasperante. Soprattutto se pensavano di averti ancorato.

Amore / Amicizia: la fiducia in se stessi mantiene le tue connessioni più strette su una distanza costante. È solo quando dubiti di te stesso che inizi a mettere in discussione la tua relazione con un amico o il tuo interesse romantico. Ora sei un po' irregolare, quindi ti chiederai se in qualche modo hai scosso la barca. Non sudare. È bello lanciare una palla curva ogni tanto.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di presentare un'idea fuori dagli schemi, devi andare all in. Con Venere socievole nella tua zona di lavoro, le persone sono ricettive alle tue passioni. Questa è metà della battaglia vinta. Potresti preoccuparti di perdere credibilità proponendo qualcosa di folle. Perché non lasciarsi andare e vedere cosa succede?

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Marte / Plutone ti rende desideroso di dimostrare che le tue credenze sono più valide di qualsiasi altra cosa stia vendendo. Sei dogmatico, quindi non ci vorrà molto per farti eccitare. Puoi essere super persuasivo quando ti senti appassionato di qualcosa. Potresti predicare al coro, toro. Tuttavia, se hai a che fare con uno scettico, ci vorrà più del semplice fervore per convertirli al tuo punto di vista.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è divertente come il gemello malvagio voglia confondere le cose quando stai vivendo una giornata facile e ventilata. Non innamorarti, Gemelli. Meriti di essere felice e di fare in modo che le cose vadano per la tua strada. Ecco perché, quando si ha a che fare con una Vergine, non prendere l'esca.

Amore / Amicizia: stai bene con te stesso mentre la luna è nel tuo segno. Aggiungi un mix di Mercurio / Venere amichevole e vai d'accordo con amici e partner romantici. Che tu sia ad un appuntamento o trascorri del tempo con la tua squadra, questa energia accomodante assicura che l'atmosfera sia edificante e divertente. Perché non fare piani per fare qualcosa di speciale?

Carriera / Finanza: non dovresti aspettarti di ottenere acqua da un pozzo che si è asciugato. Attingere a un nuovo flusso di entrate potrebbe aiutarti a ottenere i finanziamenti necessari per un progetto domestico o personale. L'allineamento di oggi Sole / Nodi potrebbe indirizzarti verso una nuova fonte. Riconoscerlo può richiedere che tu guardi le risorse e le opportunità che ti circondano in un modo diverso.

Crescita personale / spiritualità: elimina il bisogno di essere possessivo o eccessivamente protettivo. Puoi ancora cercare qualcuno a cui tieni mentre adotti un approccio più pratico. La sensazione che potresti perdere qualcosa o qualcuno che ritorna all'infanzia. Ora sei un adulto, quindi non devi innamorarti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le abilità delle tue persone prendono un colpo con la luna vuota ovviamente a metà giornata. Pianifica importanti interazioni nelle prime ore del mattino o alla sera. Segui la stessa rotta con uno Scorpione nella tua vita di cui desideri il rispetto. Sii diretto con loro, ma fallo per prima cosa al mattino, o aspetta fino a sera per eliminare le cose, o le cose potrebbero andare a forma di pera.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di casa, il tuo posto si sente piuttosto accogliente. Quindi, ci vorrà qualcosa di abbastanza elettrizzante per attirarti fuori di casa. Stai attento a quello che chiedi. L'allineamento di Venere / Urano di oggi potrebbe portare a una festa o un evento emozionante a cui è difficile dire di no. Tutto dipende da quanta follia ti senti di poter gestire.

Carriera / Finanza: le tue parole possono motivare un cliente o un contatto commerciale importante a entrare in azione. Puoi ringraziare un allineamento di supporto Marte / Plutone per aumentare di livello le tue abilità comunicative. Non ti trattenere a dare consigli e dare indicazioni quando vedi che c'è spazio per qualcuno per apportare miglioramenti cruciali. La tua valutazione è probabilmente esatta. Se vuoi che l'altra persona ascolti le tue parole, devi essere consapevole della tua consegna. Essere prepotenti è una svolta, quindi osserva il tuo tono.

Crescita personale / spiritualità: ti senti in sintonia con le persone intorno a te. Questo ti fa sentire sicuro di poter anticipare le loro esigenze. Assicurati di non proiettare qualcosa su di loro che dice di più sui tuoi desideri piuttosto che su ciò di cui hanno bisogno o che desiderano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: ti sveglierai sul lato destro del letto mentre la Luna in Toro si sincronizza dolcemente con il sole. L'umore potrebbe diventare aspro a metà giornata quando la luna si svuota naturalmente e un Acquario potrebbe non comportarsi come pensi che lo farà. Potresti voler mantenere un profilo basso fino alla sera per evitare confusione.

Amore / Amicizia: un messaggio può scuoterti dalla tua zona di comfort, specialmente se sembra fuori dal personaggio per il mittente. È meglio aspettarsi l'inaspettato e forse persino abbracciarlo mentre affettuoso Venere lo mescola con il jolly Urano. È un potente promemoria di non presumere che le persone saranno prevedibili e seguiranno sempre il piano.

Carriera / Finanza: il desiderio di potenziare il tuo conto bancario mette le tue ambizioni in grande marcia. Hai speso molto, quindi devi recuperare le tue perdite. Un potente allineamento Marte / Plutone può spingerti a prendere il controllo di un compito o progetto importante. Farai tutto il lavoro perché vuoi tutta la gloria. Tuttavia, a meno che tu non sia un agente indipendente, potresti dover condividere il lavoro e il bottino. Il tuo successo presente e futuro dipenderà dall'andare d'accordo con i colleghi, quindi gioca bene.

Crescita personale / spiritualità: fare grandi mosse può essere spaventoso. A volte è naturale perdere la fiducia prima di tagliare il traguardo. Se ciò accade, fingilo finché non lo fai.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: stai rischiando e mettendoti fuori. Ciò significa che c'è più controllo su chi sei e cosa fai. Va bene sentirsi vulnerabili, ma non lasciare che il mondo ti veda sudare. Quindi se un Sagittario si avvicina troppo al comfort, chiedi spazio se ne hai bisogno.

Amore / Amicizia: le abilità delle tue persone potrebbero usare un po' di lucidatura, specialmente quando si tratta di rendere gli amici una priorità piuttosto che una semplice opzione. L'allineamento di oggi Sole / Nodi è un invito a trascorrere del tempo di qualità con un amico a cui vorresti avvicinarti. Potresti non vederne il beneficio in questo momento, ma nei prossimi mesi sarai felice di aver impiegato del tempo per rafforzare la tua connessione.

Carriera / Finanza: con la sapiente luna in Gemelli che si sincronizza con un mash-up Mercurio / Venere nella tua zona monetaria, sei in sintonia con i progetti che possono generare profitti e attirare l'attenzione sui tuoi talenti. Prendi meglio impegni mentre ti concentri su ciò che è caldo. Una chat con qualcuno che conosce può fornire informazioni utili che ti preparano a fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: tutti vogliono un pezzo di te. È bello sentirsi amati, ma è una seccatura quando ti senti sotto pressione per essere la persona di cui le persone hanno bisogno. Trova il punto debole tra fare le tue cose ed essere disponibile per le persone che ti amano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: un trigono di sole / luna al mattino presto ti dà la sensazione che le cose andranno per la tua strada. Tuttavia, l'atmosfera positiva potrebbe dissiparsi col passare del giorno e un Acquario potrebbe trovarti confuso. Forse stai inviando segnali misti? Nel tardo pomeriggio / prima serata, quando la luna si sposta in Gemelli flessibili, ti sentirai meglio attrezzato per svolgere compiti importanti e appianare le relazioni.

Amore / Amicizia: se vuoi scuotere le cose, fai qualcosa di inaspettato. Una misura senza cuore potrebbe cadere a terra e far sembrare l'altra persona divertente. Se hai intenzione di dare una sorpresa al tuo appuntamento o al tuo compagno, dovrai prenderlo fino in fondo. Se single, la curiosità sessuale potrebbe portare a fare una scelta insolita. Non puoi sederti sul recinto qui. O sei dentro o sei fuori.

Carriera / Finanza: hai molta più influenza di quanto pensi, ma non paga per vantartene. Otterrai di più se eserciti il ​​tuo potere dietro le quinte anziché attirare l'attenzione su ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: le persone che condividono il tuo spazio possono meravigliarsi di quanto stai facendo considerando che non sembri fare molto sforzo. Il motivatore Marte nella tua casa di isolamento in sincronia con Plutone trasformativo suggerisce che tutto il sollevamento pesante ha luogo quando nessuno guarda. È un momento eccellente per avviare un importante progetto di riparazione o ristrutturazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sapere cosa funziona e cosa no quando interagisce con le persone intorno a te è la chiave della tua felicità. Il problema è che può cambiare da un minuto all'altro. Fai del tuo meglio per tenere il passo, anche sapendo che è meglio fare un alleato di un Ariete motivato, non un nemico.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa è strana grazie a Venere in contrasto con l'eclettico Urano. È troppo roccioso o troppo noioso e non riesci a trovare il punto debole dove ottieni quello che vuoi. È meglio mantenere la tua irrequietezza e l'atmosfera pazza imbottigliata. Altrimenti, potresti fare o dire qualcosa che dia al tuo interesse attuale (o forse futuro) l'idea sbagliata.

Carriera / Finanza: la mentalità del tuo sergente istruttore ti aiuta a prendere in carico un incarico di gruppo. Il motivatore Marte in sincronia con Plutone fornisce il fervore necessario per radunare i colleghi per svolgere un compito importante. Eccellerai se sei il capo squadra designato. Se sei semplicemente un'ape operaia, potresti trovare difficile sederti mentre qualcun altro chiama i colpi. Non c'è un "io" nel lavoro di squadra. Usa le tue abilità per renderlo vantaggioso per tutti.

Crescita personale / spiritualità: un delizioso allineamento tra la luna e il sole nelle zone della tua gente ti fa sentire come se sapessi di cosa si tratta. Più tardi, quando la luna è ovviamente vuota, potresti chiederti se ti sei sbagliato. Fidati della tua impressione iniziale.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: ci sono molte cose buone che le persone vogliono contribuire alla tua vita. Apri il tuo cuore e la mente a ciò che gli amici e gli estranei hanno da offrire. Sii un destinatario riconoscente di qualunque cosa ti capiti. E se vuoi sapere dove si trova la festa, chiedi a una Bilancia ben collegata.

Amore / Amicizia: con un potenziamento dell'allineamento della luna / Mercurio / Venere che influenza le relazioni, otterrai molto tempo trascorrendo del tempo di qualità con il tuo partner o un amico. L'atmosfera tra voi è affettuosa e amichevole, creando interazioni spensierate. Anche socializzare sarà bello perché ti interessa incontrare nuove persone e ascoltare le loro storie. Questo non è un giorno per andare da soli.

Carriera / Finanza: se hai sottovalutato le risorse e il supporto a tua disposizione, è tempo di cambiarlo. L'allineamento di oggi Sole / Nodi suggerisce che potresti beneficiare di un piccolo aiuto esterno. Qualcuno potrebbe essere disposto a fornire finanziamenti per un progetto. O forse un prestito o una linea di credito potrebbe darti un vantaggio. È bello essere indipendenti, ma è sciocco trascurare l'assistenza che può aiutarti quando ne hai bisogno. Questo potrebbe essere esattamente quello che stavi aspettando.

Crescita personale / spiritualità: hai grandi aspettative. Alcune persone potrebbero dire che sei un po' viziato. Non lasciare che il tuo desiderio per la vita di lusso ti faccia perdere i piaceri semplici. A volte di più è solo di più.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: se ti senti gravato dal peso che stai trasportando, lascia che altre persone raccolgano il gioco. Nella tua vita personale e nella tua carriera, hai persone capaci intorno a te che possono offrire supporto. In effetti, un Cancro a cui sei vicino è molto più intelligente di quanto tu gli dia credito.

Amore / Amicizia: quanto ti senti a tuo agio nel consegnare le redini al tuo partner e fargli prendere delle decisioni? Che tu sia attualmente accoppiato o single, è una buona domanda da considerare. L'allineamento di oggi Sole / Nodi è un invito a diventare onesti sulle relazioni. Se ti senti insoddisfatto della tua situazione, potrebbe essere perché ti senti sempre obbligato a sostenere il peso. Ti mette in difficoltà e non consente all'altra persona di sviluppare i propri punti di forza.

Carriera / Finanza: sei in vena di fare le cose, ma non si tratta di potenziare. Con un allineamento positivo della luna / Mercurio / Venere che influisce sul lavoro, sei ispirato e super interessato a ciò che accade sul posto di lavoro. Quindi, vuoi immergerti e dare il meglio di te su ciò su cui stai lavorando. Un'atmosfera amichevole tra te e i tuoi colleghi aiuta a rendere la giornata più luminosa.

Crescita personale / spiritualità: non devi sempre essere un esperto in tutto. Non farti insicuro e impazzire per le cose che non conosci. Invece, lascia che ti ispiri a imparare cose nuove. Abbraccia la pura gioia di espandere la tua conoscenza.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: prendersi del tempo libero per divertimento o romanticismo porta ispirazione e aiuta a mettere la tua vita nella giusta prospettiva. È il rinfresco di cui la tua mente e il tuo cuore hanno bisogno per rimanere concentrati su attività meno divertenti. Tuttavia, per ora è probabilmente bene avere dei confini tra te e una Vergine ficcanaso.

Amore / Amicizia: un appuntamento o una scappatella con un amico promette di essere eccitante e divertente grazie ad un allineamento positivo luna / mercurio / Venere. Bypassa i tuoi soliti ritrovi e parti alla ricerca di una nuova sede. Sarai ispirato da nuove visioni e suoni e darà a te e al tuo compagno qualcosa di nuovo di cui parlare. Se sei single, potresti avere la possibilità di avvicinarti a una persona affascinante che è fuori dal tuo solito cerchio.

Carriera / Finanza: troverai la tua forza quando rimboccati le maniche e ti immergi in compiti umili che non vuoi davvero fare. L'allineamento di oggi Sole / Nodi è un invito a lavorare di più per padroneggiare le basi piuttosto che distrarsi con progetti da sogno e obiettivi glamour. Queste cose hanno il loro posto e sono buone a cui aspirare, ma non ci arriverai mai senza un'etica forte e abilità dimostrabili.

Crescita personale / spiritualità: c'è qualcosa nel vecchio adagio "La familiarità genera disprezzo". Se ti sembra troppo vicino per il massimo comfort, metti un po' di spazio tra te e qualcuno che si sta infilando sotto la pelle.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: hai così tanti punti di forza e talenti che attendono di essere scoperti. Troverai la tua felicità quando inizi a usare i tuoi doni. Non hai bisogno di nessuno per rassegnare le tue abilità. Segui il tuo cuore. Per aiutarti a iniziare, lasciati ispirare da un Cancro artistico e lascia che accenda la tua creatività.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale è tanto divertente come dovrebbe essere? O il romanticismo e le relazioni sono diventati più un lavoro ingrato? Che tu sia impegnato o single, l'allineamento del sole o dei nodi di oggi è un invito ad alleggerire e riaccendere la gioia nella tua vita amorosa. Pianifica di fare qualcosa che piaccia a te e al tuo partner. Se sei single, cerca un'attività di gruppo divertente con cui essere coinvolto. Espandere la tua cerchia sociale in modo organico può offrire nuove e attraenti possibilità romantiche.

Carriera / Finanza: la tua mente è a casa e preoccupazioni personali con la Luna Gemelli nel tuo regno domestico. È un giorno eccellente per ottenere finanziamenti per progetti di miglioramento della casa o attività familiari. Se sei accoppiato, il tuo partner potrebbe avere alcune idee interessanti. È anche un momento eccellente per attingere al credito se ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che rivolgersi agli altri per assistenza sia il tuo default. È facile da fare se hai qualcuno nella tua vita che è sempre a portata di mano per fornire una rete di sicurezza. Ti sentirai potenziato quando eserciti la tua indipendenza e risolvi i tuoi problemi.

