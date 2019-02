Oroscopo di oggi 21 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 21 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Un passo falso è probabile a meno che tu non abbia una certa chiarezza. Mentre la Luna si oppone a Nettuno e Mercurio, il pensiero nuvoloso può far deragliare un progetto su cui stai lavorando. Forse un errore di comunicazione ti ha portato nella direzione sbagliata o la colpa può essere nell'incertezza su dove è diretto il progetto. In ogni caso, è probabile che manchi un fatto o un dettaglio importante, rendendo questo un tempo scadente per prendere una decisione che influirà sul risultato del tuo lavoro. Al rialzo, il supporto di un terzetto di pianeti indica che qualcuno che rispetti fornirà assistenza.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Il pensiero nuvoloso può distorcere la tua percezione dell'amore. Dato che la Luna nel tuo regno d'amore si oppone a Nettuno e Mercurio, probabilmente analizzerai una relazione o avrai dubbi non necessari su di essa. Il fatto è che Nettuno può innescare tutti i tipi di scenari immaginari, quindi non giungere a conclusioni basate su ciò che stai provando ora. Lo stesso si può dire per i tuoi pensieri creativi. Il lato positivo, il supporto di un terzetto di pianeti nel vostro regno di maggiore consapevolezza può aiutarvi a vedere la verità se prestate attenzione alla vostra guida interiore.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Non stai pensando chiaramente quando si tratta della tua famiglia o proprietà. Mentre la Luna nel tuo settore della vita domestica si oppone a Nettuno e Mercurio, potresti incontrare dubbi o messaggi misti che portano alla conclusione sbagliata. Ad esempio, potresti provare un malinteso con un familiare o dubitare che non troverai mai la casa dei tuoi sogni. Ricorda che Nettuno è il pianeta dell'illusione, quindi qualsiasi cosa tu stia pensando o sentendo potrebbe non essere basata sulla verità. Al rialzo, il supporto di un terzetto di pianeti nel vostro regno di guarigione può scatenare una profonda conoscenza della questione.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Risolvere un conflitto tra la tua mente e le emozioni è la tua sfida oggi. Mentre la Luna nel tuo regno dell'intelletto si oppone a Nettuno e Mercurio, può sorgere una situazione che scatena una reazione istintiva da parte tua, che non riflette ciò che sta realmente accadendo. Al contrario, potresti spifferare un'osservazione per nascondere ciò che senti veramente. Per evitare un simile passo falso, cerca di riconoscere i tuoi sentimenti mentre analizzi i fatti della questione. Inoltre, il supporto di un terzetto di pianeti nella tua zona di partnership indica che qualcuno vicino a te vedrà le cose chiaramente.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Esprimere i tuoi sentimenti ti manterrà nel flusso. Mentre la Luna viaggia attraverso il regno dell'intelletto, hai un tempo più semplice per svolgere i tuoi compiti se condividi ciò che accade dentro di te. Ciò potrebbe comportare l'espressione della tua opinione su un argomento che senti fortemente o inviare un messaggio di apprezzamento a qualcuno che ami. Offrire semplicemente una parola gentile a un estraneo farà emergere il meglio di te. Inoltre, poiché la Luna rappresenta le tue emozioni, questo è il momento ideale per fare un po' di indagini per ottenere informazioni su una questione personale. Questo esercizio può anche risvegliare il tuo intuito.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Se ti trovi in ​​una nuvola di confusione, è perché la Luna nel tuo segno si oppone al nebuloso Nettuno e Mercurio. Potresti sentire come se il tuo cervello non funzionasse correttamente, il che può essere davvero una buona cosa se apre una porta al pensiero creativo. Il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo regno della creatività può davvero aiutare a farlo accadere. Ma prima, dovrai mettere da parte l'illusione nettuniana del dubbio e della paura che può accompagnare questa difficile influenza. Prendersi un po' di tempo per sintonizzare il mondo per un po' ti aiuterà a ritrovare la tua chiarezza.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Affrontare eventuali dubbi o paure che sorgono oggi è la tua missione. Mentre la Luna nel tuo regno inconscio si oppone a Nettuno e Mercurio, un'emozione negativa che hai negato o soppresso potrebbe emergere per attirare la tua attenzione. D'altra parte, dal momento che Nettuno è il pianeta sia dell'illusione che dell'immaginazione, una raffica di creatività potrebbe sorprendervi. Ora è anche un momento eccellente per fare un po' di indagini per ottenere informazioni su qualcosa su cui ti stai concentrando. La meditazione può facilitare il processo. Inoltre, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo settore della vita domestica suggerisce che un membro della famiglia può fornire il supporto di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Una sensazione di isolamento può venire su di te oggi. Mentre la Luna nel tuo regno sociale si oppone a Nettuno e Mercurio, possono sorgere dubbi sulla tua capacità di entrare veramente in contatto con le persone. Sciocchezze! Poiché Nettuno è il pianeta dell'illusione, qualunque dubbio emerga è improbabile che rifletta la verità. Sul lato positivo, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo regno mentale ti incoraggia a parlare di sentimenti con un amico saggio o un familiare, che ti aiuterà a vedere le cose chiaramente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Stai desiderando la compagnia di un caro amico. Mentre la Luna viaggia attraverso il tuo regno sociale, il tuo bisogno di affetto può ispirarti a raggiungere un amico che ti conosce bene per una conversazione significativa o per pianificare un'attività. Questo è anche il momento ideale per partecipare a un gruppo che si concentra sulla socializzazione o sulla crescita personale. Soprattutto, hai bisogno della connessione che viene da qualcuno che capisce da dove vieni. In alternativa, potresti essere motivato ad agire su un problema sociale che tocca il tuo cuore.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Raggiungere un equilibrio tra logica e fede è la tua missione. Mentre la Luna nel tuo regno di maggiore consapevolezza si oppone a Nettuno e Mercurio nella tua zona mentale, potresti avere dei dubbi sulla tua fede, preferendo adottare un approccio logico per avere successo. In questo modo, tuttavia, ti interromperai da fonti nascoste di supporto, come le tua guida spirituale o interiore. Fortunatamente, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo segno può portare la chiarezza di cui hai bisogno per combinare la tua mente e il tuo spirito nel modo che fa per te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Superare l'inerzia è il tuo obiettivo oggi. Mentre la Luna nel tuo regno di guarigione si oppone a Nettuno e Mercurio, potresti sentirti impotente a risolvere un problema con cui hai lottato. Potresti pensare se non ci sia speranza, perché affrontarla del tutto? Tuttavia, dal momento che Nettuno rappresenta l'illusione, il tuo senso di impotenza non riflette la verità. In effetti, il supporto di un terzetto di pianeti nel tuo regno inconscio rivelerà risorse interiori che potresti aver dimenticato. Quindi, invece di arrendersi, ora è il momento di attingere alla tua psiche per ottenere risposte.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Hai bisogno di un viaggio interiore. Mentre la Luna attraversa il tuo regno di guarigione e intimità, potresti essere indotto a prendere un po' di tempo da solo per risolvere un problema emotivo o semplicemente ricaricare emotivamente. In quanto tale, questo è un momento eccellente per la meditazione o per la terapia finalizzata ad ottenere approfondimenti sulla tua vita interiore. In alternativa, se sei felicemente associato, un incontro sexy con la tua dolce metà ti porterà più vicino al giusto equilibio. Una conversazione profonda con un amico sulla tua lunghezza d'onda può anche fornire la stretta connessione di cui hai bisogno.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi giovedì 21 febbraio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.