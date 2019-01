Oroscopo di oggi 21 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 21 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 21 gennaio : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : La frustrazione può costruirsi rapidamente a meno che tu non faccia uno sforzo per rimanere centrato. Mentre Marte si scontra con il potente Plutone, qualsiasi stress o rabbia che hai provato ultimamente rischia di esplodere, specialmente se incontri un ostacolo che ti rallenta. Sii particolarmente consapevole di come reagisci all'autorità perché non sei dell'umore giusto per farti dire cosa fare. Quindi rilassati, Ariete! Inoltre, fare una pausa durante una parte della giornata per fare qualcosa di divertente o creativo ti aiuterà a rilassarti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Oggi il Sole entra nell'Acquario e nel regno che governa la tua reputazione e la vita professionale. Fino al 18 febbraio, farai quello che puoi per farti notare e per elevare il tuo status nel tuo mondo professionale. Sia che stai cercando il supporto per un progetto importante o stai cercando di fare una grande mossa per migliorare la carriera, vorrete che le persone importanti nel vostro mondo sappiano chi siete e cosa avete da offrire. Sii sempre pronto a portare il tuo gioco A perché non sai mai chi sta guardando le tue mosse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Oggi potrebbe sorgere qualche angoscia per la tua vita sociale. Marte in collisione con Plutone può innescare la tua insicurezza o rabbia in una situazione con un amico o un gruppo. O forse ti senti isolato perché concentrato su altre aree della tua vita. Un altro scenario potrebbe trovarti infuriato per un problema sociale su cui ti senti fortemente coinvolto, soprattutto se colpisce le persone meno fortunate. Agire richiederà un'attenta pianificazione o si rischia di imbattersi in qualcuno in autorità che ti dà un momento difficile. Al rialzo, adottare un approccio creativo e personale ti aiuterà a raggiungere un risultato positivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro:Oggi il Sole entra nell'Acquario progressista e nella tua intima ottava casa. Fino al 18 febbraio sarai il tuo miglior te stesso quando avrai il sostegno e la compagnia che solo qualcuno che ti conosce bene e che è investito nella tua felicità può portare. Questa persona potrebbe essere il tuo partner, un importante alleato di affari o un amico devoto. Non si tratta solo di contributi materiali, ma anche di sentire di avere un legame speciale che migliora la tua vita.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : L'angoscia esistenziale è il tema di oggi. Mentre Marte si scontra con il potente Plutone, potresti improvvisamente trovarti mettere in dubbio lo scopo della tua vita o le credenze spirituali. In realtà, questo è il momento ideale per guardare dentro di te e entrare in contatto con ciò che è vero per te. Tuttavia, con Marte in scena, potresti sentirti come se l'Universo fosse contro di te, il che non è il caso. Tutto sommato, la tua missione è di diventare consapevole e rilasciare qualsiasi cosa ti separa dalla Sorgente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Se ti senti ansioso, guarda se un problema emotivo sta cercando di attirare la tua attenzione. Mentre Marte si scontra con Plutone trasformazionale, può innescare una limitazione che blocca la tua espressione emotiva, specialmente in una relazione intima. Come tale, sforzati di prendere un po' di tempo per te stesso per andare verso l'interno e capire cosa sta succedendo. Sul lato positivo, la tua intuizione risvegliata può far luce su ciò che devi liberare per riprendere il flusso dell'amore nella tua vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: La ricerca di una prospettiva equilibrata ed equa è nella tua natura, ma rimanere equilibrati riguardo a una relazione sarà difficile oggi. Questo perché Marte che entra in collisione con Plutone sovversivo può innescare qualsiasi risentimento che nutre nei confronti del tuo partner o la tua incapacità di connettersi con qualcuno degno di un impegno. In realtà, Plutone può sentirsi una benedizione sotto mentite spoglie; lo stress che crea ti spingerà a rilasciare qualsiasi limite alla tua crescita personale. Nel tuo caso, Bilancia, si tratta di una partnership. Un amico o un gruppo può offrire preziose informazioni sul suo stato di relazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: La tua determinazione è leggendaria, ma un atteggiamento volontario ti stresserà soltanto. Mentre Marte si scontra con Plutone, è probabile che tu esploda se incontri qualcosa che ti ostacola, specialmente se ostacola la tua capacità di ottenere risultati. Questo sarà particolarmente vero per il tuo lavoro. Fai un respiro, Scorpione! Avere un po' di pazienza con la persona o la situazione difficile renderà più facile, a lungo termine, raggiungere il risultato desiderato. Fortunatamente, qualcuno dei tuoi superiori sarà dalla tua parte.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: La tua capacità di seguire il flusso dell’amore potrebbe essere sfidata oggi. Marte nel tuo regno d'amore in collisione con Plutone può innescare un atteggiamento aggressivo che coinvolge il tuo amante o la ricerca per trovare qualcuno di speciale. Sai che hai ragione, non serve che qualcun altro ti dica cosa fare! Questo è il tuo ego che parla, Sagittario. Invece di lasciare che il tuo orgoglio sia al centro dell'attenzione, prova invece ad ascoltare il tuo cuore. La tua maggiore chiarezza renderà più facile arrivare alla verità della questione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Oggi il sole entra nell'acquario inventivo e nella tua casa di denaro e beni. Fino al 18 febbraio sarai super-motivato a fare soldi e ad acquisire i beni materiali che desideri. È un momento eccellente per chiedere un rilancio o per perseguire progetto laterale che porterà denaro extra. Nessuno è più geniale di te quando si tratta di creare modi per fare soldi, quindi è molto probabile che tu riuscirai nella tua missione. Sarai intelligente ed entusiasta nella ricerca di ciò che ha valore per te.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: La tua impazienza non farà ammettere che le persone siano ai minimi storici. Marte che si scontra con il potente Plutone nel tuo regno mentale può innescare la tua rabbia se incontri qualcuno ignaro dei fatti, specialmente se quella persona dovrebbe esserne già a conoscenza. Sì, come un segno d'aria cervellotico, probabilmente hai una conoscenza superiore della materia, ma tale intolleranza verso le persone meno informate significa che il tuo ego ha preso l'iniziativa. Un po’ di compassione farà molto per aprire le menti a ciò che dici. Dopotutto, quando comunichi dal cuore, condividere la tua saggezza è uno dei tuoi punti di forza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 GENNAIO 2019