Oroscopo di oggi 21 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 21 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: fidarsi di se stessi e fidarsi degli altri non si escludono a vicenda. Un feedback utile da parte di qualcuno servirà a perfezionare ulteriormente le tue opinioni. Un acquario perspicace può avere consigli interessanti su una questione personale. Se lo prendi dipende da te.

Amore / Amicizia: è difficile decidere se dovresti fidarti dell'opinione della mente dell'alveare (cioè i tuoi amici) su una questione personale. È necessario impegnarsi più attivamente con ciò che sta accadendo sul fronte domestico e familiare e potrebbe essere utile ottenere qualche consiglio. Mentre Mercurio pensieroso affronta il Nodo Nord, spetta a te trovare il punto debole tra dare troppo peso a ciò che pensano i tuoi amici e prendere una decisione su cosa fare.

Carriera / Finanza: potresti chiederti se esercitare la tua autorità comprometterà la tua popolarità mentre Venere socievole è in contrasto con i pianeti nel magistrale Capricorno. Con Venere nascosto nella tua dodicesima casa solitaria, non sei esattamente l'ufficio caro. Quindi, perdere credibilità sociale non è probabilmente un problema tanto quanto pensi. Tuttavia, se non riesci ad agire con sicurezza, è meglio sedersi fuori da questo ballo.

Crescita personale / spiritualità: con la luna vuota naturalmente nel Sagittario alla ricerca della saggezza durante il giorno, il tuo percorso spirituale potrebbe sembrare una strada verso il nulla. È meglio non avventurarsi alla ricerca di nuovi insegnamenti illuminanti. Resta con ciò che funziona per te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: vuoi essere riconosciuto per i tuoi incredibili traguardi e le abilità uniche che porti a tutto ciò che fai. La tua passione è di grande ispirazione. Un Sagittario potrebbe essere pronto a sostenere i tuoi sforzi. Potresti beneficiare della loro mano amica.

Amore / Amicizia: sembra che tu abbia qualcosa da dimostrare. Mentre la luna si unisce a Marte nell'avventuroso Sagittario, è a tutta velocità nel perseguimento dei tuoi desideri. Se non ricevi una gratificazione immediata, il dubbio si risolve quando i quadrati lunari schivano Nettuno. Non essere così veloce nel giudicare la situazione. L'altra persona potrebbe aver bisogno di tempo per decidere come rispondere. Essere pazientare.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra nell'acquario progressivo e nella tua zona di carriera. Fino al 18 febbraio, farai tutto il possibile per farti notare e aumentare la tua reputazione professionale. Sia che tu stia ottenendo il supporto per un progetto importante o stai cercando di fare una mossa significativa nella tua carriera, vorrai che le persone giuste sappiano chi sei e cosa puoi fare. Siate sempre pronti a portare il vostro gioco A perché non sapete mai chi sta osservando le vostre mosse.

Crescita personale / spiritualità: non sorvolare i dettagli. Entra nel nocciolo della questione quando hai una discussione con qualcuno a cui tieni. Mentre Venere affettuosa si allinea al Nodo Nord, fa loro sapere che sei interessato alla loro vita e ti preoccupi della loro felicità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sembra di uscire dall'ombra e respirare aria fresca. Dai un'occhiata in giro e guarda quale nuova esperienza ti sta chiamando. Fidati di un Sagittario intelligente e avventuroso che ti dà la spinta di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: la tua passione per il tuo interesse amoroso è palpabile. Ti sentirai super sicuro delle mosse che fai mentre la luna incontra Marte nell'audace Sagittario. Anche se, in seguito, quando la luna si scontra con lo scoraggiante Nettuno, potresti chiederti se ti sei steso ad asciugare. Chi non risica non rosica. A volte, devi cogliere l'occasione per l'amore.

Carriera / Finanza: un piccolo fascino fa molto per assicurare una nuova opportunità mentre l'attrattore Venere si allinea ai nodi della luna. Essere gentili potrebbe essere ciò che fa salire le scale a tuo favore quando qualcuno ti sta dimensionando. Non c'è dubbio che le abilità contano; tuttavia, la personalità può spesso essere il fattore determinante quando qualcuno decide se sei la persona giusta per il lavoro.

Crescita personale / spiritualità: oggi il sole entra nell'acquario progressivo e nella tua nona casa espansiva. Fino al 18 febbraio, sarai il tuo io migliore quando imparerai cose nuove, viaggerai oltre i tuoi confini e prosegui l'avventura. Potresti desiderare di visitare una destinazione lontana o potresti essere ispirato ad ampliare i tuoi orizzonti attraverso l'istruzione superiore o la spiritualità. Dove vuoi crescere?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: apprendere nuove cose su di te può essere eccitante e spaventoso allo stesso tempo. Ridurre l'impulso di cercare una convalida esterna. Non devi fare affidamento su altri, in particolare un autorevole Capricorno, tanto quanto te. Credi in te stesso.

Amore / Amicizia: sei in un viaggio alla scoperta di te stesso con il Nodo Nord nel tuo segno. Un aspetto stimolante di Mercurio chiacchierone può farti dubitare che condividere le tue scoperte con il tuo partner sia un'idea saggia. I segreti rivelatori potrebbero rovinare il viaggio di conoscersi in modo organico. Lo stesso vale per una recente conoscenza. Un piccolo mistero fa molto per mantenere l'interesse di qualcuno.

Carriera / Finanza: Con la luna vuota ovviamente nella tua zona di lavoro durante il giorno, anche i compiti più semplici diventano complicati. È un peccato perché sei entusiasta di fare le cose. È meglio evitare compiti complessi con molte parti in movimento. Concentrati su attività di routine che non richiedono troppe capacità cerebrali. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non li rovinerai. Con la luna come sovrano, sei particolarmente colpito quando è vuoto ovviamente.

Crescita personale / spiritualità: mentre Venere socievole si scontra con Saturno e Plutone, potresti essere fuori dalla tua zona di comfort con qualcuno che è diverso dalla tua solita folla. Conoscerli dovrebbe essere esaltante. Lascia cadere le tue prenotazioni e mantieni la mente aperta sulla storia di questa persona.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: al lavoro e nella vita personale, imparare a navigare in una nuova relazione richiede lavoro. Non dovresti aspettarti di avere un bizzarro Acquario capito durante la notte. Potrebbe essere un'avventura intrigante scoprire di cosa si tratta questa persona.

Amore / amicizia: i discorsi sulle relazioni ti spingono ad avventurarti in territori sconosciuti mentre Mercurio perspicace è in contrasto con il Nodo Nord. Farai le domande che stai morendo dalla voglia di porre? O la paura ti impedirà di aprire il vaso di Pandora? È vero che una volta acquisite nuove informazioni, non è possibile conoscerle. Allo stesso tempo, non puoi permetterti di inciampare nel buio per sempre. Ci sono cose vitali che devi sapere.

Carriera / Finanza: aumenta la tensione quando non riesci a gestire le tue connessioni e ottieni il supporto o le risorse di cui hai bisogno. Probabilmente è un segno che devi rimboccarti le maniche e occuparti degli affari da solo. Ascolta quella voce assillante che ti dice che non è una buona idea spingere.

Crescita personale / spiritualità: ci stiamo ancora divertendo? Non sembra con l'avventuroso vuoto Sagittario vuoto naturalmente durante il giorno. Le attività che dovrebbero essere divertenti tendono a diventare instabili mentre è in atto questa influenza disordinata. Non è un grosso problema. È più di un piccolo inconveniente. Spero che tu abbia un piano B.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: anche se sei ancora nello stesso lavoro, stai iniziando un nuovo ciclo con il lavoro. E questo significa allungarti per sviluppare nuove abilità. Se non riesci a farlo bene la prima volta, riprova. La guida di un acquario esperto può essere utile.

Amore / Amicizia: fai attenzione a non aggiungere alcuna tensione tra te e il tuo interesse amoroso. Venere, in contrasto con esigente Saturno e Plutone coercitivo, suggerisce che anche la minima pressione potrebbe essere troppo. È un invito ad allentare piuttosto che andare avanti con la tua agenda. Per i single, la sensazione che devi spingere per far accadere qualcosa è un segno che è meglio lasciare le cose da solo.

Carriera / Finanza: sei pronto a fare un tuffo nella collaborazione? Potresti non essere così sicuro degli abili scontri di Mercurio con il Nodo Nord. Non c'è dubbio che sia a tuo vantaggio imparare a lavorare con più successo con un team. È un modo eccellente per ottenere feedback utili e mettere alla prova le tue abilità. Anche se, oggi, potresti dire troppo o troppo poco per farlo funzionare. Prendi la temperatura della stanza prima di saltare.

Crescita personale / spiritualità: l'esuberante vuoto della Sagittario nel tuo regno domestico porta lievi disavventure sul fronte interno. Il tuo entusiasmo può significare che non sei così attento come dovresti essere. Il diavolo è nei dettagli.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la tua brama di vita è contagiosa e rende piacevole essere intorno a te. Tuttavia, un Capricorno non ti troverà molto divertente se non riesci a occuparti degli affari. È fondamentale che tu lo segua. Lavora per primo, gioca dopo.

Amore / Amicizia: ci vuole coraggio per far sapere a qualcuno quanto ti importa. Mercurio espressivo in contrasto con il Nodo Nord suggerisce che potresti essere sulla recinzione per condividere i tuoi pensieri e sentimenti. Con Mercurio nell'eccentrico Acquario, la tua dichiarazione potrebbe essere un po' là fuori e potrebbe andare oltre la testa dell'ascoltatore. Oppure potresti non dire abbastanza per esprimere adeguatamente ciò che hai in mente. Forse dovresti prenderti un momento per provare quello che vuoi dire?

Carriera / Finanza: bilanciare la responsabilità con il divertimento può essere una sfida mentre Venere socievole si scontra con Saturno esigente e Plutone potente. È fondamentale essere visti come maturi e laboriosi, ma a volte è necessario scaricare un po' di vapore. Va bene scherzare quando il capo non sta guardando, a condizione che tu abbia fatto il tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: ciò che intendi e ciò che dici rimangono confusi con il vuoto lunare ovviamente nella tua zona di comunicazione durante il giorno. Con la luna nell'entusiasta Sagittario, è chiaro che sei eccitato per qualcosa. Spero che la tua vibrante atmosfera sia sufficiente per trasmettere le tue buone intenzioni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua brama di vita è contagiosa e rende piacevole essere intorno a te. Tuttavia, un Capricorno non ti troverà molto divertente se non riesci a occuparti degli affari. È fondamentale che tu lo segua. Lavora per primo, gioca dopo.

Amore / Amicizia: ci vuole coraggio per far sapere a qualcuno quanto ti importa. Mercurio espressivo in contrasto con il Nodo Nord suggerisce che potresti essere sulla recinzione per condividere i tuoi pensieri e sentimenti. Con Mercurio nell'eccentrico Acquario, la tua dichiarazione potrebbe essere un po' là fuori e potrebbe andare oltre la testa dell'ascoltatore. Oppure potresti non dire abbastanza per esprimere adeguatamente ciò che hai in mente. Forse dovresti prenderti un momento per provare quello che vuoi dire?

Carriera / Finanza: bilanciare la responsabilità con il divertimento può essere una sfida mentre Venere socievole si scontra con Saturno esigente e Plutone potente. È fondamentale essere visti come maturi e laboriosi, ma a volte è necessario scaricare un po' di vapore. Va bene scherzare quando il capo non sta guardando, a condizione che tu abbia fatto il tuo lavoro.

Crescita personale / spiritualità: ciò che intendi e ciò che dici rimangono confusi con il vuoto lunare ovviamente nella tua zona di comunicazione durante il giorno. Con la luna nell'entusiasta Sagittario, è chiaro che sei eccitato per qualcosa. Spero che la tua vibrante atmosfera sia sufficiente per trasmettere le tue buone intenzioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: senti tutte le sensazioni mentre la luna è nel tuo segno. Quindi, sei profondamente influenzato da tutto ciò che accade. Un incontro con un vivace Ariete può avere un effetto duraturo. Speriamo che l'esperienza sia motivante, non irritante.

Amore / Amicizia: espandere la tua capacità di parlare delle tue emozioni più profonde è una ricerca nobile. Può essere un po' scoraggiante mentre Mercurio espressivo è in contrasto con il Nodo Nord ma non mollare. Nel tempo, la tua apertura e facilità nel comunicare i tuoi pensieri e sentimenti più intimi ti aiuteranno a migliorare le tue relazioni. Può anche ispirare una maggiore fiducia tra te e le persone a cui tieni, quindi ne vale assolutamente la pena.

Carriera / Finanza: fare un investimento in un progetto a domicilio potrebbe richiedere ulteriori ricerche prima di spendere i tuoi soldi. Venere alla ricerca della bellezza nel tuo regno domestico si scontra con pesi massimi Saturno e Plutone consiglia la pazienza e un'attenta pianificazione prima di procedere. È probabile che questa impresa sia più ampia di quanto immagini. Pertanto, il completamento potrebbe richiedere una notevole quantità di tempo e denaro.

Crescita personale / spiritualità: le tue emozioni sono ovunque con la luna vuota ovviamente nel tuo segno per tutto il giorno. Sotto questa influenza traballante, sei o un passo avanti o un passo dietro ciò che sta accadendo intorno a te. Nella maggior parte dei casi, sei tu, non loro. Le decisioni importanti sono rimandate a domani.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: nel mondo materiale, sei totalmente nel tuo elemento e ti senti sicuro di ciò che puoi fare. Tuttavia, quando si tratta di emozioni, potresti essere fuori dalla tua profondità. Qualcosa ti infastidisce per un Sagittario, ma potrebbe non essere quello che pensi.

Amore / Amicizia: il tuo interesse amoroso non sempre sa cosa pensi o come ti senti. Venere affettuosa nella tua zona di comunicazione che si collega al Nodo Nord è un invito a spiegarlo. Essere più attenti ai bisogni dell'altra persona farà meraviglie per la tua vita amorosa ora e in futuro. Lo stesso vale per i single: le tue relazioni miglioreranno quando metti gli altri per primi.

Carriera / Finanza: oggi il sole entra nell'Acquario inventivo e nella tua casa di denaro e beni. Fino al 18 febbraio, sarai super motivato a fare soldi e ad acquistare i beni che desideri. È un momento eccellente per chiedere un aumento o perseguire un trambusto laterale che porterà denaro extra. Nessuno è più ingegnoso e laborioso di te quando si tratta di fare un dollaro, quindi è probabile che tu abbia successo nella tua missione.

Crescita personale / spiritualità: frustrazione, risentimento e rabbia sepolta sono temi in cui l'ardente Sagittario incontra Marte nel tuo subconscio. Senti i tuoi sentimenti, ma non lasciarti condurre a comportamenti discutibili. Te ne pentirai più tardi quando i quadrati lunari ingannano Nettuno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: Mercurio si muove oggi nel tuo segno dell'Acquario, portando una boccata d'aria fresca e alleggerendo la pesante energia del Capricorno che sta dominando in questo momento. Ti senti più come te con questo transito; la tua mente è attiva e le tue capacità comunicative sono forti. Dimostralo a te stesso collegandoti con un conoscente Gemelli.

Amore / amicizia: Mercurio è il sovrano planetario dell'amore e del romanticismo nella tua carta e questo rende la buona comunicazione un afrodisiaco per te. Che tu sia sposato o single, una buona conversazione accende una scintilla nel tuo cuore e apre la strada al romanticismo.

Carriera / Finanza: prestare attenzione ai dettagli sul lavoro e fare gli straordinari, se necessario. Con Plutone il sovrano planetario della carriera e del successo nella tua carta congiunta a Saturno, i tuoi datori di lavoro stanno prendendo atto della tua maturità, etica del lavoro e capacità di leadership. Questo è ciò che si tradurrà in ricompensa, quindi non prendere scorciatoie. Presentati e stupiscili con quello che hai.

Crescita personale / spiritualità: se mai c'è stato un tempo per stabilire una pratica spirituale in corso con cui puoi iniziare e terminare la tua giornata, questo è quel momento. Esplora e prova diverse cose fino ad arrivare a qualcosa che ami e non vedi l'ora di farlo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: essere sempre attivi è estremamente faticoso. A volte, hai bisogno della libertà di rilassarti e di essere solo te stesso. Se un Capricorno non può affrontarlo, questo è il loro problema. Non sei stato messo su questa terra per servire ogni capriccio fastidioso.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio in contrasto con il Nodo Nord, la timidezza potrebbe trattenerti dal flirtare o dall'esprimere il tuo affetto. Potrebbe essere difficile trovare il confine tra dire troppo e dire troppo poco. Se non ti senti sicuro, non forzarlo; tuttavia, andando avanti, dovresti fare uno sforzo maggiore per esprimere te stesso e far conoscere alle persone il vero te. Mantienilo giocoso. Non deve essere una cosa super pesante.

Carriera / Finanza: volare sotto il radar quando ci sono persone importanti può aiutarti a non fare un'impressione sbagliata. Potresti essere un po' imbarazzante con la volubile Sagittario Luna vuota ovviamente durante il giorno. Può rendere difficile leggere la temperatura della stanza e fornire l'atmosfera a cui le persone risponderanno in modo positivo. Non ti preoccupare. Entro domani, tornerai al tuo gioco.

Crescita personale / spiritualità: con Venere nel tuo segno che si scontra con i pianeti nell'esigere Capricorno, un obbligo verso un amico o un gruppo potrebbe compromettere i tuoi desideri personali. Questo potrebbe essere il momento cruciale in cui devi metterti al primo posto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 21 gennaio 2020, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.