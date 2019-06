Oroscopo di oggi 21 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 21 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 21 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Connettersi con un amico che è sulla tua lunghezza d'onda ti solleverà il morale. Soprattutto, la luna che attraversa la tua zona sociale significa condividere con te ciò che sta accadendo a livello emotivo. Puoi anche goderti questo senso di connessione partecipando a un gruppo di discussione che si concentra sulla crescita personale. Inoltre, un cenno di Urano nella tua zona finanziaria suggerisce che un amico può suggerire un cambio di prospettiva sul modo in cui guadagni o spendi denaro. Assicurati che il consiglio / intuizione sia giusto per te prima di prenderlo a cuore.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Buon solstizio d'estate, Toro! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e una spinta al tuo intelletto nelle prossime quattro settimane. Questo è un momento eccellente per acquisire informazioni iscrivendosi a un programma di apprendimento, studiando da soli o facendo un breve viaggio per esplorare una nuova area. Sarai anche ispirato a condividere ciò che impari, il che potrebbe indurti a insegnare una lezione o a partecipare a un gruppo di discussione. Esprimere le tue idee attirerà le persone sulla tua lunghezza d'onda nella tua vita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Buon solstizio d'estate, Gemelli! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e aumenta la tua potenza guadagnando nelle prossime quattro settimane. Sarai estremamente creativo quando si tratta di aumentare le tue entrate, il che comporterà la ricerca di nuove strade attraverso le quali utilizzare le tue capacità. Principalmente, tuttavia, è tempo di rivedere il tuo atteggiamento sulla prosperità. Ti senti autorizzato a creare abbondanza? Se no, allora è il momento di rilasciare la tua aspettativa di mancanza e concentrarsi sulla gratitudine, che aumenterà il flusso di denaro che entra nella tua vita.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Buon solstizio d'estate, Cancro! Il sole che entra nel tuo segno segna il primo giorno d'estate e un riflettore splende sulla tua vita personale durante le prossime quattro settimane. Ora è il momento di concentrarsi sul tuo sogno più caro facendo alcuni passi per farlo accadere. Se sei chiaro su quello che vuoi ed è nel tuo destino averlo, l'Universo sosterrà i tuoi sforzi. Potrebbe non materializzarsi durante questo periodo di tempo, ma almeno preparerai il terreno per realizzare il tuo sogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Buon solstizio d'estate, Leone! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un ciclo di chiusura durante le prossime quattro settimane. Sei pronto per iniziare un nuovo ciclo personale il prossimo mese, ma nel frattempo, sei incoraggiato a rivedere e rilasciare emozioni dal tuo passato che ancora hanno una presa su di te. È anche il momento di liberare te stesso dalle limitazioni che hai posto su te stesso, che potrebbe includere una convinzione che non puoi avere quello che vuoi perché non sei abbastanza bravo o abbastanza intelligente o abbastanza ricco per averlo. Sicuramente hai il potere di manifestare i tuoi sogni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Buon solstizio d'estate, Vergine! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un'escalation di socializzazione nelle prossime quattro settimane. Sarai ispirato a raggiungere i tuoi amici per pianificare un incontro o semplicemente per tornare in contatto con persone che non vedi da tempo. Incontrerai anche nuove persone attraverso attività che ti piacciono, rendendo questo il momento ideale per unirti a un gruppo che si concentra su un argomento a cui sei interessato. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di partecipare a uno sforzo collaborativo che aiuti qualcuno che necessita di sostegno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Buon solstizio d'estate, Bilancia! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e dà una spinta al tuo lavoro nelle prossime quattro settimane. Aumenterai il ritmo per raggiungere i tuoi obiettivi e ottenere riconoscimento per i tuoi sforzi. Principalmente, vuoi brillare, rendendo questo il momento ideale per condividere i tuoi talenti con il mondo, che può comportare la promozione del tuo lavoro al pubblico e il networking per aprire una porta a nuove opportunità. Potresti anche decidere di impostare alcuni nuovi obiettivi se ti sei sentito privo di ispirazione o bloccato in un solco.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Buon solstizio d'estate, Scorpione! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un ciclo di risveglio nelle prossime quattro settimane. Si tratta di acquisire conoscenze e esplorare nuove strade per migliorare la tua vita spirituale e la crescita personale. In quanto tale, questo è il momento ideale per iscriversi a un programma di apprendimento, partecipare a un gruppo spirituale o ampliare i tuoi orizzonti attraverso i viaggi. Entrare in contatto con la tua guida interiore farà parte del processo. Principalmente, qualunque cosa parlerà alla tua anima è ciò su cui dovresti concentrarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Buon solstizio d'estate, Sagittario! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un ciclo di rilascio durante le prossime quattro settimane. Ciò che rilascerai dipenderà da cosa ti appesantisce, che potrebbe includere qualcosa di semplice come vestiti che non usi più, che finirai per donare. Ad un livello più profondo, lasciare andare la rabbia, l'invidia o l'impotenza libererà l'espressione del tuo cuore e migliorare l'intimità con il tuo partner. Per facilitare il processo, prendere in considerazione l'opportunità di dedicare tempo alla meditazione o alla terapia.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Buon solstizio d'estate, Capricorno! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un'enfasi sulle partnership durante le prossime quattro settimane. Ciò significa che ti unirai in coppia con amici o parenti in attività che fai spesso da solo. Questo può anche essere un momento di maggiore intimità con il tuo partner mentre ti dedichi ad attività che ti piacciono entrambe. Se stai cercando l'amore, la tua naturale inclinazione a connettersi con le persone sulla tua lunghezza d'onda aumenterà le tue possibilità di incontrare qualcuno degno del tuo cuore. Basta essere chiari su ciò che si desidera in una relazione a lungo termine.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Una dose di ribellione influenzerà la tua giornata. Mentre la luna nel tuo segno ti mette in contatto con il tuo mondo interiore, sei incoraggiato a entrare in contatto con le persone a cui tieni, o concentrarti sulla tua crescita personale. Tuttavia, un cenno del rinnegato Urano fa scattare il tuo bisogno di esprimere la tua autonomia. In quanto tale, sarai resistente alle seguenti indicazioni, specialmente da persone che non rispetti. Dopotutto, vuoi fare le cose a modo tuo, ma se resta il modo migliore per essere visto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Buon solstizio d'estate, Pesci! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un'escalation di romanticismo e/o creatività nelle prossime quattro settimane. Soprattutto, avrai bisogno di abbastanza tempo libero per seguire il tuo cuore, il che può comportare una fuga romantica con la tua dolce metà o uno sforzo per incontrare un nuovo amante. Se la storia d'amore è in secondo piano, potresti essere ispirato a sviluppare le tue capacità artistiche frequentando un corso o entrando in un gruppo che si concentra sulla creatività. Semplicemente avere dei tempi di inattività per il riposo e il relax farà emergere il meglio di te.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 21 giugno 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.