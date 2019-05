Oroscopo di oggi 21 maggio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 21 maggio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 21 maggio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli nella tua zona mentale accenderanno la tua intelligenza nelle prossime settimane. Sei comunque un genio naturale, ma ora sei super motivato ad assorbire nuove informazioni. Ma non si tratta solo di apprendimento dei libri; il tuo spirito inquieto potrebbe inviarti un breve viaggio per indagare su una nuova posizione o attività. Inoltre, il tuo acuto spirito ti farà diventare un oratore divertente, quindi questo è un momento eccellente per condividere o parlare in pubblico. Basta non dimenticare di farlo con il tuo cuore di tanto in tanto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Essere alla ricerca di un'idea che può portare denaro extra nelle prossime settimane. Il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli nella tua zona finanziaria risveglieranno la tua inventiva quando si tratta di fare soldi. Forse sarai ispirato da una conversazione che ti fa pensare a nuove vie per fare soldi o ti offre una nuova prospettiva sulle tue capacità. E poiché Mercurio è il pianeta delle capacità intellettuali, questo è il momento ideale per sviluppare un'abilità che possa avvantaggiare la tua vita in modo pratico. Una sessione di brainstorming con qualcuno esperto sarebbe un passo nella giusta direzione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Il sole e Mercurio che entrano nel tuo segno energizzeranno il tuo intelletto e la tua autoespressione nelle prossime settimane. Sorpasserai il tuo talento per le comunicazioni per diventare una centrale elettrica quando si tratta di idee, umorismo o insegnamento. Acquisire e diffondere informazioni è il tuo punto di forza ma dovrai anche essere un buon ascoltatore per capire veramente con chi stai parlando. Si tratta di entrare in contatto con ciò che vuoi esprimere e poi comunicarlo dal cuore. Questo è anche il momento ideale per iscriversi a una lezione, poiché la tua mente assorbirà facilmente nuovi fatti e concetti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Le intuizioni sul tuo passato sono dirette verso la tua direzione. Il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli nel tuo regno inconscio scateneranno ricordi nelle prossime settimane. Non solo, ma riceverai nuove informazioni su una determinata persona o situazione. L'informazione può provenire da una fonte esterna, come una conversazione con un anziano della tua famiglia o una fonte interiore, come un sogno su una vita precedente. La tua intuizione avanzata ti guiderà a ciò che devi sapere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : La tua superpotenza socializzante sta uscendo per giocare. Il Sole e il messaggero Mercurio che entrano nei Gemelli nella tua zona di amicizia ti renderanno il centro dell'attenzione nella tua cerchia sociale nelle prossime settimane. Le conversazioni con i tuoi amici aumenteranno vertiginosamente e probabilmente ti troverai in prima fila nella pianificazione di una riunione o di una vacanza con i tuoi amici. Questo è anche il momento ideale per essere coinvolti in un gruppo di discussione in cui è possibile condividere le proprie idee o esperienze personali. Principalmente, si tratta di connettersi con persone con cui puoi parlare liberamente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Stai pensando al futuro quando si tratta della tua vita domestica. Mentre la Luna balla con gioviale Giove, una raffica di ottimismo potrebbe spingerti a fare progetti con la tua famiglia o ad andare avanti in un progetto di miglioramento domestico. Al contrario, questo può essere un momento eccellente per contattare un membro della famiglia per ricordare il passato, che porterà informazioni sul tuo modo di essere nel mondo. Inoltre, la ricerca dei tuoi antenati approfondirà la tua connessione con le tue radici.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Hai una buona prospettiva su come sarà il tuo futuro. Questo perché il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli stanno risvegliando la tua più alta consapevolezza. Sei in contatto con lo scopo della tua vita e puoi intuire il prossimo passo del tuo viaggio per avere successo con qualunque cosa ti concentri. Se questo sembra al di là delle tue capacità in questo momento, aspetta solo di iniziare a ricevere intuizioni che ti guidino. Prestare attenzione al tuo mondo interiore mentre procedi con le tue normali attività faciliterà il processo. Inoltre, questo è un momento eccellente per pianificare un viaggio, iscriversi a una classe o partecipare a un gruppo di discussione spirituale.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sei curioso di sciogliere un argomento misterioso. Il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli intensificheranno il tuo bisogno di sapere nelle prossime settimane, ma non sono solo le informazioni che stai cercando; sarà probabilmente un'informazione non facilmente reperibile. In effetti, ottenere i dettagli corretti potrebbe richiedere più dei tuoi poteri intuitivi rispetto alle capacità di ricerca. Quindi cosa hai bisogno di sapere? Forse hai bisogno di arrivare alla fonte di una questione emotiva o esperienza psichica. Sei anche in sintonia con l'aldilà, il che significa che le informazioni potrebbero provenire da qualcuno che è passato oltre.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Le conversazioni che comportano una stretta relazione stanno per diventare interessanti. Il Sole e Mercurio che entrano nei gemelli intelligenti nel tuo reame di coppia ti faranno pensare e parlare di matrimonio, impegno, uguaglianza o condivisione nelle prossime settimane. Se sei accoppiato, il tuo desiderio di scambiare ogni tipo di informazione con il tuo partner darà vita a vivaci discussioni, ma i tuoi sentimenti dovranno essere impegnati per ottenere una comprensione più profonda in merito a dove nascono. Se stai cercando l'amore, potresti incontrare qualcuno compatibile attraverso un incontro organizzato o una fonte online.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai per diventare ancora più impegnato di adesso. Il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli nella tua zona di lavoro metteranno alla prova la tua abilità multitasking nelle prossime settimane. In realtà, sei al massimo quando prendi un progetto alla volta, quindi prendi in considerazione la possibilità di delegare se il tuo elenco di cose da fare diventa fuori controllo. Inoltre, sarai coinvolto in conversazioni interessanti e potresti scoprire un'opportunità professionale attraverso le informazioni fornite. Assicurati di uscire ogni tanto dalla tua testa e prenditi cura del tuo corpo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : La tua strada con le parole ti renderà una calamita per gli ammiratori nelle prossime settimane. Il Sole e Mercurio che entrano nei Gemelli nel tuo regno di romanticismo e ricreazione è sicuro di metterti in contatto con altri colleghi che amano divertirsi. Tali connessioni possono includere il tuo amante, amici platonici o potenziali partner. Se sei da solo, le comunicazioni o i viaggi avranno un ruolo nel romanticismo, quindi cerca l'amore tramite una fonte online, una presentazione o una breve vacanza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Sei pieno di idee che riguardano la tua vita familiare. Nelle prossime settimane, il Sole e Mercurio che viaggiano attraverso i Gemelli alimenteranno la tua intelligenza e le tue comunicazioni quando si tratta della tua famiglia o proprietà. In quanto tale, questo è il momento ideale per contattare un familiare per scambiare notizie su ciò che è successo o fare progetti per migliorare la proprietà. Una vacanza in famiglia potrebbe essere una buona soluzione. E poiché Mercurio in Gemelli si basa sull'acquisizione di informazioni, potresti anche essere ispirato a ricercare i tuoi antenati.

