Oroscopo di oggi 21 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 21 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 21 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una conversazione approfondita con un membro della famiglia della cerchia interna o un amico (forse un Cancro) potrebbe essere molto rivelatrice. È possibile condividere informazioni importanti che non hai mai sentito prima. È un'opportunità per avvicinarsi e comprendere meglio questa persona.

Amore / Amicizia: comunicare i tuoi desideri a un appuntamento o il tuo compagno diventa più facile, a poco a poco, ora che Mercurio si sta dirigendo direttamente. Spero che tu abbia acquisito una comprensione più profonda delle tue reciproche accensioni e spegni mentre il retrogrado era in vigore. Un attimo! Non sei ancora completamente fuori dal buio. Il mercurio non riprenderà completamente il suo corso regolare fino all'inizio di dicembre. Almeno, sai che ci aspetta una comprensione più profonda e una comunicazione migliore.

Carriera / Finanza: le questioni relative al denaro bloccato che coinvolgono risorse congiunte (come denaro che condividi con il tuo partner o un partner commerciale), prestiti o debiti avanzeranno lentamente grazie al posizionamento diretto di Mercurio. Ci vorrà ancora tempo per sistemare i dettagli e potrebbero esserci ulteriori negoziati in vista. La buona notizia è che vedrai progressi anziché sentirti come se stessi girando le ruote.

Crescita personale / spiritualità: se applichi l'iniziativa con cui affronti le attività lavorative per occuparti delle cose sul fronte interno, puoi fare molto. Anche passare del tempo con la famiglia o i compagni di stanza può avere dei benefici. È tempo di dare un po' d'amore alla tua vita personale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: devi capire con chi hai a che fare. Rallenta e investi tempo per conoscere meglio le persone che attraversano il tuo percorso. Potresti pensare di aver sentito tutto da uno Scorpione, ma c'è di più nella storia di quanto tu pensi.

Amore / Amicizia: è stato divertente continuare a rivisitare la stessa conversazione. (Va bene, forse non così tanto.) Ora che Mercurio è diventato diretto, puoi iniziare a passare ad argomenti più eccitanti e finalmente lasciare riposare il passato. Se accoppiato, potresti avere una migliore comprensione del tuo partner. Si spera che i singoli tori abbiano acquisito informazioni su ciò che funziona e non funziona per loro nelle relazioni. Può aiutarti a fare scelte più intelligenti andando avanti.

Carriera / Finanza: ti piacciono le tue possibilità, quindi sei disposto a correre alcuni rischi. Ecco il punto: scommetti solo su ciò che è provato e vero. In realtà non stai uscendo fuori dagli schemi e facendo qualcosa di diverso o nuovo. Per ora va bene costeggiare, ma molto presto avrai bisogno di nuovi trucchi. Comunica con i tuoi contatti e fatti coinvolgere dagli ultimi sviluppi relativi alla tua area di competenza.

Crescita personale / spiritualità: sapere quando chiamarlo si chiude su un progetto creativo o un'attività che ti piace. Potresti perdere la trama stanotte quando la luna esigente in Vergine si oppone al nebuloso Nettuno. Quando si tratta di prestazioni, non lasciare che perfetto sia il nemico del bene.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tutto il lavoro e nessun gioco può essere così estenuante. Perché non trasformare la tua missione in relax in un modo super lusso? Un Sagittario coccolato può avere alcuni consigli su come rilassarsi con stile. Vai avanti e concediti, Gemelli. Te lo sei guadagnato.

Amore / Amicizia: sei in uno stato d'animo affettuoso mentre la terrena Luna Vergine si trascina verso l'appassionato Plutone e poi va in canoa con Venere e Giove. Spero che tu abbia qualcuno di speciale da coccolare dopo aver condiviso un pasto sontuoso. È il tipo di accogliente decadenza che meriti per tutto il duro lavoro che fai. Se sei single, invita un amico a cena. Parlare della tua vita amorosa con una bottiglia di vino o dei tuoi cocktail preferiti sarà terapeutico.

Carriera / Finanza: un progetto di squadra potrebbe diventare uno sforzo imbarazzante se vieni troppo forte. Decidere se saltare dentro o restare indietro è il dilemma che affrontate mentre Marte si scontra con Chirone. È una danza ancora più delicata se il gruppo in questione non riesce a riunirsi e lavorare in modo coeso. Fai attenzione a non diventare il capro espiatorio per i loro fallimenti.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più forte e più intraprendente di quanto la gente ti dia credito. Non hanno idea di quanto fai dietro le quinte. Va bene. Ci sono momenti in cui essere sottovalutati può funzionare a tuo vantaggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: lavori sodo per creare connessioni durature. Sei affidabile, quindi la gente si sente come se fossi qualcuno di cui si possono fidare. Un amico (forse un fidato Toro) ha molta fiducia in te. Lascia che ti rassicuri se hai dubbi su di te.

Amore / amicizia: l'ansia da prestazione potrebbe fermare una mossa audace e romantica nelle sue tracce mentre gli assertivi scontri su Marte con Chirone ferito. Forse è un segno che questo non è il momento o il luogo per inseguire i tuoi desideri? Può essere frustrante sedersi in panchina quando senti che c'è un'opportunità per agire. Tuttavia, è meglio aspettare che fare una mossa fuori orario. Se le cose non vanno come previsto, potrebbe essere un duro colpo per il tuo ego.

Carriera / Finanza: la tua vita personale potrebbe essere disordinata, ma stai portando il tuo A-game sul lavoro. La produttiva Vergine Luna che si allinea al convincente Plutone migliora le tue capacità comunicative con i colleghi e ti dà il potere di fare le cose. I tuoi compiti andranno a gonfie vele, a condizione che non ti impegni più di quanto tu possa gestire. Il tuo entusiasmo può motivarti a fare di più. Il successo dipende dal sapere quando è abbastanza.

Crescita personale / spiritualità: contempla le attività che ti portano gioia. Ciò che scopri potrebbe fornire un indizio su nuove opportunità che potresti voler perseguire. Non subito, ma forse lungo la strada. Prendi appunti e archiviali per riferimento futuro.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: una fase necessaria di nidificazione sta volgendo al termine. Fai un elenco di cose da fare e persone da vedere nelle prossime settimane. Uscire di più sarà esaltante. Non lasciare che un Ariete ti spinga fuori dalla tua zona di comfort prima che tu sia pronto.

Amore / Amicizia: stai andando ad un appuntamento? Se è così, ti divertirai un sacco di soldi mentre la pignola Luna in Vergine si scontra con Venere e Giove. Non ti dispiacerà spendere soldi extra per ottenere ogni dettaglio della serata giusto. Se sei da solo, un'escursione in solitaria potrebbe essere altrettanto indulgente. Lavori sodo. Perché non sfoggiare? Forse incontrerai qualcuno che finanzierà la tua prossima gita costosa.

Carriera / Finanza: fidati del tuo istinto. Con la luna nella Vergine sensibile che contatta il potente Plutone, c'è il potere di concentrarsi su compiti pratici e perseverare fino a quando il lavoro è finito. È facile, vero? Non lasciare che le piccole vittorie ti rendano arrogante. Potresti entrare in testa se metti troppi progetti nel tuo piatto. L'entusiasmo è alle stelle quando la luna si collega con espansivo Giove. Il pericolo è che non sai quando è abbastanza.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione inizia quando ti manca il know-how per fare qualcosa che vuoi fare. Non ha senso arrabbiarsi o impaziente. Reindirizza la tua attenzione verso l'elaborazione di un piano. Devi iniziare da qualche parte. Non c'è tempo come oggi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: sono state molte settimane impegnative. Sei bravo nel multi-tasking, ma probabilmente potresti fare una pausa dalla giocoleria di tante attività contemporaneamente. È allettante giocare con l'amo con un divertente Sagittario, ma non ti riposerai fino a quando il tuo lavoro non sarà finito.

Amore / Amicizia: fai attenzione a come comunichi i tuoi desideri al tuo interesse amoroso. Potrebbe sembrare più una richiesta che una richiesta mentre il prepotente Marte si scontra con Chirone ferito. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che l'insicurezza ti sta facendo sentire sulla difensiva. Non è un bell'aspetto e non ti attirerà l'attenzione che brami. I single dovrebbero considerare se stanno diventando arrabbiati o feriti. Cambiare la tua atmosfera può cambiare chi attiri nella tua vita.

Carriera / Finanza: la tua produttività ottiene una spinta dalla luna nel tuo segno. Con un aspetto di supporto dal potente Plutone, sei appassionato di ciò che fai e sei sicuro di poter gestire le attività quotidiane e altro ancora. Non lasciarti coinvolgere dal tuo entusiasmo. Lo scontro lunare con Venere e Giove nell'ottimistico Sagittario può far crollare la tua produttività quando sopravvaluti ciò che può essere realizzato.

Crescita personale / spiritualità: sarai assolutamente ossessionato quando sarai coinvolto in un hobby preferito o in un'attività che ti piace. È un modo eccellente per distogliere la mente dalle preoccupazioni e per sfogare le tue frustrazioni in modo costruttivo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sei la colla che la tiene insieme per la tua famiglia e la tua cerchia interna di amici. Chi è la persona che ti sta cercando? Una cavalcata o muori amico, ecco chi. Questa persona potrebbe essere un Capricorno maturo e radicato. Controlla con loro oggi.

Amore / Amicizia: una lunga conversazione con un amico o il tuo interesse amoroso ti darà la possibilità di scaricare alcuni sentimenti. Più parli, più inizi a capire quanto hai imbottigliato. A volte ci vogliono feedback e rallentamento abbastanza da riflettere su ciò che sta accadendo nella tua vita per capire come ti senti veramente. Disimballare le tue emozioni sulle tue bevande per adulti preferite potrebbe essere terapeutico.

Carriera / Finanza: la tua insofferenza nel concludere un affare potrebbe essere fastidiosa per una persona all'altro capo dell'equazione. Con Marte in Scorpione guidato che ti stimola, non può succedere abbastanza presto. L'aspetto di Marte sul ferito Chirone in Ariete avverte che i tuoi modi agitati e invadenti potrebbero spezzare la tua relazione. Potrebbe essere saggio rallentare e adottare un approccio più delicato. Soprattutto se è già una relazione rocciosa.

Crescita personale / spiritualità: occuparsi della cura di sé emotiva può fornire il senso di sicurezza di cui hai bisogno. È importante quanto assicurarsi di mangiare bene e fare esercizio fisico adeguato e riposare. Ascolta ciò di cui il tuo cuore ha bisogno e dagli ciò che desidera.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: il desiderio di compensare gli errori passati può farti superare il segno. Concentrati sul presente e su ciò che è richiesto oggi. Fare le cose nel modo sbagliato può creare problemi con qualcuno con cui si ha una relazione tesa (forse un Ariete).

Amore / Amicizia: se pianifichi di incontrarti con un amico, lo farai. La tua parola è il tuo legame mentre la Vergine si allinea con Plutone impegnato. L'impulso di sguazzare e godersi una serata di lusso è difficile resistere. Soprattutto quando la luna quadra Venere e Giove nel Sagittario esagerato. Fallo. Vivi (questa vita) solo una volta!

Carriera / Finanza: la tua atmosfera è vai, vai, vai con Marte veloce nel tuo segno. Tuttavia, potresti schiantarti e bruciarti con un'attività di lavoro mentre Marte si scontra con Chirone ferito. Un approccio frettoloso non fornirà i risultati desiderati. In effetti, potrebbe peggiorare ulteriormente una situazione problematica. Rallenta, fai un passo indietro e uno sguardo più approfondito a ciò che stai affrontando.

Crescita personale / spiritualità: se ti sembra di non andare da nessuna parte velocemente, rilassati. Un momento di autoriflessione può centrarti e aiutarti ad allineare le tue azioni al tuo scopo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: la pratica Luna in Vergine che si allinea ai nodi ti incoraggia a lasciare che altre persone ti supportino piuttosto che sentirti costretto a fare tutto da solo. Perché non usare ciò che ti viene offerto? Un Cancro potrebbe essere una risorsa inestimabile.

Amore / Amicizia: sei un pescatore mentre Venere nel tuo segno si sincronizza con la dea guerriera Eris. La tua allegria e passione feroce aumentano il tuo fascino. Se sei single, socializza e dai un'occhiata ai talenti locali. Potresti attirare alcuni personaggi affascinanti. Se abbinato, la tua atmosfera romantica e avventurosa lo rende il momento perfetto per un appuntamento speciale con il tuo partner. Una serata piena di passione potrebbe essere in serbo.

Carriera / Finanza: la foschia in cui ti sei trovato, le domande fastidiose e il dubbio che iniziano a sollevarsi quando Mercurio esce dal retrogrado. Ciò significa che presto avrai una maggiore chiarezza sulla tua vita lavorativa. Potrebbe essere ancora necessario valutare se la posizione attuale è la giusta misura per i tuoi talenti. E dovrai ancora lavorare per scoprire nuove abilità. La buona notizia è che c'è una luce alla fine di questo tunnel e una fine a tentoni nell'oscurità.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo creativo è super forte. Sei anche molto divertente. Quindi, ti divertirai a fare un tuffo profondo in un progetto artistico, un hobby o un'attività che ti piace. Esprimersi in modo disinibito sarà liberatorio.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: "Relax" è un'impostazione difficile per te. Sentirsi irritati per le cose minori è un segno sicuro che è necessario rilassarsi. Rinvia a stare insieme con un amico (forse un Arioso esuberante) che a volte ti passa sotto la pelle.

Amore / Amicizia: Qualcuno potrebbe strofinarti nel modo sbagliato mentre l'ardente Marte si imbatte in un ferito Chirone. Le buffonate di questa persona normalmente non ti infastidiscono, ma oggi potresti essere sensibile e scatenare più facilmente del solito. Non proverai nulla rimanendo in una situazione che ti mette a disagio. Trascorri del tempo da solo se ne hai bisogno. Sarà più facile spiegare cosa stai attraversando dopo esserti allontanato e avere un momento per elaborare le tue emozioni.

Carriera / Finanza: contemplare il quadro più ampio e l'esperienza che porti al raggiungimento dei tuoi obiettivi possono farti sperare per il futuro. La Luna in Vergine strategica che si connette con il potente Plutone nel tuo segno può servire a ricordarti i tuoi punti di forza. Vai avanti e sogna in grande. Con te, l'ottimismo è raramente fuori posto perché hai quello che serve per perseverare e far accadere le cose.

Crescita personale / spiritualità: ti avvicini a divertirti come se fosse un lavoro da svolgere. Non c'è dubbio che dominerai un hobby, uno sport o un'attività divertente. Non essere così preso dalla vittoria o dal raggiungimento di un risultato da non riuscire a goderti il ​​processo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la routine quotidiana è estenuante. È impegnativo essere attivo 24/7. Uscire, divertirsi e trascorrere del tempo con le persone preferite può essere rigenerante. Uscire con un amico divertente (forse un sofisticato Sagittario) potrebbe essere un'esplosione.

Amore / amicizia: l'intimità sessuale o il legame emotivo profondo sono il balsamo per la tua anima stanca mentre la Terra Vergine Luna contatta appassionato Plutone. Può essere salutare connettersi con qualcuno in modo significativo. Se non c'è nessuno speciale nella tua vita, non preoccuparti. Socializzare potrebbe presentarti una serie di opzioni con Venere affettuosa e gioviale gregario sulla scena. Sono passati secoli da quando c'è stata una così grande varietà di persone interessanti da incontrare.

Carriera / Finanza: mostrare loro chi è il capo richiede più di una semplice spavalderia. I tuoi piani per il dominio sul posto di lavoro potrebbero fallire con l'ambizioso Marte in contrasto con l'insicuro Chirone. Sotto questa influenza caotica, le tue parole e azioni non si allineano. Quindi, potrebbe essere meglio rimanere nella tua corsia e pensare a dove stai andando e cosa devi fare per arrivarci piuttosto che puntare sulle mosse che devi ancora fare.

Crescita personale / spiritualità: incontrare qualcuno di diversa estrazione ti metterà alla prova in modo positivo. Potrebbe essere necessario allungare il cuore e la mente per scoprire di cosa tratta questa persona. Potrebbe essere un'esperienza molto gratificante.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: una preziosa lezione di vita sta volgendo al termine. Spero che tu abbia assorbito il messaggio. Ciò che hai appreso può informare le scelte di carriera che fai nelle settimane a venire. I consigli di un Capricorno potrebbero anche avere un ruolo nelle decisioni che prendi.

Amore / Amicizia: c'è molto di più da fare di quanto non si veda l'occhio tra te e una persona speciale a cui sei vicino. Per dirla chiaramente, la connessione è molto più profonda di quanto sembri. Lo sentirai mentre la terrena Luna in Vergine contatta l'intenso Plutone nel Capricorno. L'influenza che questa persona esercita sulla tua vita è palpabile e può determinare le scelte che fai per il tuo futuro.

Carriera / Finanza: fare una mossa affrettata potrebbe avere conseguenze se operi in un territorio sconosciuto. Con Marte veloce in contrasto con Chirone ferito, le tue finanze potrebbero subire un colpo. Ci vogliono soldi per fare soldi. Se sei in rosso, probabilmente non puoi permetterti di rischiare. Almeno, non quando il mazzo è impilato contro di te. Scopri di più su cosa hai a che fare prima di fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: la guida senza fronzoli che dai a un amico può essere più utile di quanto pensi. A volte una persona ha bisogno di sapere che qualcuno le ama abbastanza per darglielo direttamente. Se il tuo cuore è nel posto giusto, le tue parole atterreranno nel modo giusto.

