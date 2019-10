Oroscopo di oggi 21 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 21 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 21 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: oggi la luna quadrerà il tuo pianeta dominante Marte, portando in superficie rabbia bollente. Procedere con cautela per tutto il giorno. Un Toro ha ottimi consigli di carriera per te, quindi ascolta quello che hanno da dire, quindi inizia a fare i passi per seguirlo.

Amore / Amicizia: muoviti in punta di piedi attentamente durante il giorno in modo da poter evitare di essere ferito o ferire qualcuno che ami. Marte nel settore della tua carta che regola le relazioni impegnate a quadrare la luna in casa e in famiglia ti richiede di tenere la tua mente e le tue emozioni al guinzaglio oggi.

Carriera / Finanza: le cose potrebbero essere tese al lavoro in questo momento, quindi tieni la testa bassa, fai il tuo lavoro ed evita il dramma. Con Urano che attiva il settore finanziario della tua carta, è un ottimo momento per mettere in mostra le tue sensazioni e abbracciare il cambiamento quando arriva.

Crescita personale / spiritualità: scarica lo stress emotivo che si accumula andando a correre, colpire la palestra o qualsiasi altra cosa che ti dia lo spazio e l'attività necessari per mantenere la calma e andare avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: è difficile rimanere concentrati, ma è meglio non lasciare che la tua mente scappi con te. Al lavoro e al gioco, è utile essere in grado di discernere ciò che è reale da ciò che si immagina. Se hai bisogno di un po' di supporto, lascia che un Capricorno maturo metta le cose nella giusta prospettiva.

Amore / amicizia: una relazione con un amico potrebbe assumere un tono più romantico. È amore o un'espressione più profonda dell'affetto? Con Venere che si sincronizza con Nettuno, sentirai una connessione mistica con le persone a cui sei vicino e avrai più compassione per gli amici. Perché puoi relazionarti con le loro lotte, è naturale che tu provi amore. Questo ti riporta alla domanda se si tratti di una relazione degna di una relazione. Il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: qualcuno che mette in dubbio le tue conoscenze potrebbe ottenere le corna mentre il guerriero Marte si scontra con i nodi della luna. Se vieni chiamato, controlla se c'è una ragione prima di perdere la calma. Le tue informazioni potrebbero non essere aggiornate come dovrebbero essere. Fai un passo indietro e indaga dove devi aumentare di livello il tuo know-how.

Crescita personale / spiritualità: è allettante essere distratti da nuove idee con la Luna dell'ultimo quarto nella tua terza casa mentale. In questo momento, è più importante attenersi a un'attività in corso e portarla a termine. Puoi diramare in nuove aree al termine del lavoro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: la tua magia funziona per alcuni, ma non per tutti. Presta attenzione al modo in cui le persone rispondono ai tuoi desideri e lascia che questo ti informi se vai avanti o premi pausa. Indipendentemente da ciò che decidi, fai attenzione a come gestisci un cancro. Si consiglia cautela.

Amore / Amicizia: vieni forte con Marte lussurioso nella tua zona di vita sentimentale; tuttavia, uno scontro con i nodi della luna avverte che non stai ascoltando i segnali che l'altra persona sta inviando. Ciò significa che stai spingendo per qualcosa che non hanno deciso di essere pronti a dare. C'è una linea sottile tra sicurezza e sfrontatezza e faresti bene a non attraversarlo.

Carriera / Finanza: hai un'aura su di te che rende super glamour anche il lavoro più banale. Con Venere e il magico Nettuno che illuminano i tuoi settori di lavoro, hai l'impressione di essere una persona speciale a cui è stato affidato un incarico importante. Se sei alla ricerca di lavoro, un potenziale datore di lavoro penserà che cerchi la parte se ti vesti per il ruolo che desideri piuttosto che quello a cui sei attualmente assegnato. La tua strategia "fingi finché non ce la fai" potrebbe rivelarsi un successo strepitoso.

Crescita personale / spiritualità: L'ultimo quarto di luna nel Cancro attento alla sicurezza può farti dubitare se sei su basi solide. Soprattutto se hai preso molti rischi. Ne vale sempre la pena se ti dà gioia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: stai emettendo vibrazioni irritabili di granchio. Smorza l'umore per gli altri e per te stesso. Trascorrere del tempo con un amico compassionevole che ti prende è il rimedio per il tuo umore. Chiama un Pesci a cui importa. Hanno sempre il rimedio giusto per tirarti su di morale.

Amore / amicizia: il tuo affetto per una persona speciale aumenta quando scopri che sei sulla stessa lunghezza d'onda spirituale. La sincronizzazione di Venere con il mistico Nettuno aggiunge una maggiore dimensione di attrazione. Potresti connetterti con un compagno di ricerca in una casa di culto, in un gruppo di meditazione o in una lezione di yoga. Sapere di condividere una fondazione spirituale fornisce un livello immediato di conforto. Se sei attualmente accoppiato, prova a intraprendere un viaggio spirituale condiviso. Il tuo legame si approfondisce esplorando i misteri della vita insieme in qualunque forma ti piaccia.

Carriera / Finanza: potresti essere distratto dall'ultimo quarto di luna nel tuo segno. Quindi, potrebbe essere difficile rimanere concentrati. Potrebbe essere meglio lavorare su semplici compiti che possono essere completati con facilità. Attenersi al programma e finire ciò che hai iniziato è la cosa più importante. Nelle prossime settimane, ci sarà più tempo per esplorare nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: pazzo? Marte ostile che si scontra con i nodi della luna potrebbero far mutare gli umori in casa e in famiglia. Non ascoltare gli altri e ignorare i tuoi bisogni più essenziali aggiunge combustibile al fuoco. Respirare profondamente e rispondere consapevolmente anziché reagire alla cieca.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: i piani per una serata accogliente possono essere la cosa che ti aiuta a superare una giornata potenzialmente stressante che può includere un Capricorno che non vuole più sopportare l'ansia e la colpa. Prepara una cena speciale con il tuo partner o un amico. Ne avrai bisogno!

Amore / amicizia: se una cena intima non è in cima all'agenda, dovrebbe esserlo. Venere, nel tuo regno domestico, sincronizzandosi con il romantico Nettuno infonde intrattenimento a casa con un'atmosfera magica. Le tue canzoni d'amore preferite, a lume di candela e un delizioso pasto fatto in casa possono aiutarti a creare l'atmosfera. Questa notte fantasy non si svolgerà magicamente da sola. Se hai desiderato una serata speciale con il tuo appuntamento o il tuo compagno, cogli l'attimo e sfrutta al massimo questa energia super romantica.

Carriera / Finanza: nessuno è da biasimare se non sai cosa stai facendo. Anche se con Marte irritabile si scontrano con i nodi della luna, non ti impedirà di sfogare la tua rabbia e frustrazione per chiunque sia a portata di orecchio. Ricorda che quando punti il ​​dito verso gli altri, hai tre cifre che indicano di nuovo te stesso. Scopri dove hai perso la trama e rimettiti in carreggiata, pronto!

Crescita personale / spiritualità: è difficile mantenere il tuo ingegno nei tuoi confronti con l'ultimo quarto in Cancro emotivo. Pensieri e sentimenti sono confusi e non sai da che parte andare. Evita la paranoia e mantieni ciò che sai essere vero.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: è difficile non correre nelle cose e spingere per quello che pensi di voler. Se sei intelligente, rallenterai e vedrai cosa succede prima di agire. Dovresti assolutamente prendere le parole di un Pesci con un granello di sale se non altro. Non ti farà male aspettare.

Amore / amicizia: le parole pronunciate dal tuo interesse amoroso possono sembrare troppo belle per essere vere. La sincronizzazione di Venere con l'immaginativo Nettuno crea un'atmosfera romantica, ma puoi avere fiducia in ciò che ascolti? Allo stesso modo, credi a ciò che dici di provare? C'è un elemento di verità, anche se i tipi romantici potrebbero impigliarsi nel momento e recitare invece di essere reali. Ascolta con la tua mente e con il tuo cuore. E non dire nulla che non intendi.

Carriera / Finanza: un grande evento o una sontuosa serata potrebbero far saltare il tuo budget grazie all'influenza dell'ultimo quarto di luna nel tuo settore sociale. Prima di schizzare fuori, pensa ai tuoi obblighi finanziari e a come ti sei impegnato a spendere i tuoi soldi. Il tuo attuale ciclo finanziario sta per concludersi. Perché non finirlo con le bollette pagate e i soldi in banca?

Crescita personale / spiritualità: ci stiamo ancora divertendo? Probabilmente non così irritabile Marte si scontra con i nodi della luna. Non otterrai i tuoi soldi quando spendi in intrattenimento. E anche socializzare potrebbe sembrare una perdita di tempo. Perché non abbassare le tue richieste e investire in piaceri semplici?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: essere desiderosi di cambiamento significa che farai avanzare le cose prima di essere pronto. Pazienza, bruco. Sarai una farfalla prima di saperlo. Abbi fiducia nel processo. In effetti, la via di un Cancro potrebbe essere la strada giusta. Segui il leader.

Amore / Amicizia: la tensione tra obblighi personali e professionali può farti perdere di forma mentre l'ansia di Marte si scontra con i nodi della luna. Non importa quello che fai, i tuoi sforzi non sono all'altezza. Lo stress può renderti audace con il tuo partner o un amico. Fai attenzione a non sfogare la tua frustrazione nei confronti di qualcuno che si prende cura di te.

Carriera / Finanza: spendere soldi per una moda sembra intelligente perché stai investendo nella tua salute, ma ne vale davvero la pena? La sontuosa Venere in vena di glam Nettuno può far sembrare l'ultima dieta, la lezione di ginnastica o persino l'abbigliamento sportivo come qualcosa che ti trasformerà magicamente in una versione più adatta di te stesso. Non credere all'hype. Puoi raggiungere il successo con quasi tutti i piani a cui ti attieni. Spendi saggiamente.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che l'ultimo quarto di luna ti spinga sotto i riflettori prima che tu sia pronto. Qualcosa su cui stai lavorando ha bisogno di più smalto prima di poter brillare. Ci sei quasi. Vai avanti così.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: sei potente quanto la tua capacità di fare scelte sagge. Crescere al potere significa possedere i tuoi errori ed essere pronti a correggerli. Inoltre, non preoccuparti di incolpare un Pesci se fai qualcosa di sciocco. Sei responsabile per te stesso.

Amore / Amicizia: puoi parlare di una persona dentro o fuori qualsiasi cosa mentre il Mercurio espressivo nel tuo segno si allinea con il convincente Plutone. Il tono, le parole e le domande di sondaggio che poni hanno un impatto e ti aiutano a scoprire ciò che vuoi sapere. Quindi, se c'è una discussione critica che devi avere con il tuo partner, ora è il momento. Le tue abilità di investigatore sono al punto. Per i single, una ricerca sui social media potrebbe dirti cosa devi sapere sulla tua cotta attuale.

Carriera / Finanza: Chirone ferito nella tua zona di lavoro in linea con la centrale elettrica Plutone può darti la possibilità di trasformare una responsabilità sul posto di lavoro in una forza. Potrebbe comportare il possesso di un errore e la responsabilità delle tue azioni. Oppure potrebbe significare fare una ricerca intensiva per colmare le lacune nel tuo know-how. Si tratta di diventare creativi ed essere abbastanza sicuri di cambiare le cose.

Crescita personale / spiritualità: dai molto perché sei una persona generosa. L'allineamento odierno della luna disordinata / Giove / Nettuno mette in guardia contro l'eccessiva spesa per le persone bisognose e le attività frivole. Non sei sempre alla ricerca di un rendimento, anche se sarebbe bello sentirti apprezzato o ottenere il valore dei tuoi soldi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: cos'è reale? E qual è una fantasia pericolosa che dovresti evitare? È difficile dirlo adesso. Attendi che tutti i fatti siano presenti prima di agire su informazioni imprecise. Hai bisogno di un controllo della realtà piuttosto che aspettare di raccogliere le informazioni da solo? Chiedi una Vergine senza fronzoli.

Amore / amicizia: L’ultimo quarto di luna in Cancro ti porterà su un emotivo giro sulle montagne russe se lo lasci fare. Non lasciare che sentimenti intensi per un amico nella tua cerchia sociale. Mettilo sullo scaffale per ora. Dopo l'imminente luna nuova, saprai se agire sui tuoi sentimenti o se dovresti lasciarlo abbastanza solo.

Carriera / Finanza: perseguire i tuoi obiettivi richiede finanziamenti. Marte che si scontrano con i nodi lunari nei tuoi settori finanziari crea problemi quando corri le cose piuttosto che prendere tempo per acquisire i soldi di cui hai bisogno. Se hai bisogno di spingere per far accadere le cose, potrebbe essere un segno che stai perseguendo la cosa sbagliata o che stai andando nel modo sbagliato. Rallenta, Roma non fu costruita in un giorno.

Crescita personale / spiritualità: un sogno o una fantasia possono dipingere l'immagine perfetta della tua vita ideale. Venere in linea con il mistico Nettuno attiva i tuoi desideri più intimi. Potrebbe scatenare un profondo desiderio che non sapevi di avere. Ogni obiettivo inizia con una visione. Non modificare il tuo sogno. Lascia che sia una fantasia ruspante. Inizia a cercare segni che ti mostrino come renderlo realtà.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: ci sono amici e ci sono fan club. Il primo ti chiamerà quando ne avrai bisogno, mentre il secondo applaudirà a tutto ciò che fai. Sai chi sono i tuoi veri amici? Pensaci. Ai Pesci importa davvero? O sono solo carini?

Amore / Amicizia: non puoi fare a meno di amare qualcuno che ti prende. Sentirsi visti, ascoltati e amati è molto affermativo. Venere affettuosa che si allinea con il mistico Nettuno attira l'attenzione sulle tue connessioni più speciali. Qualcosa che è condiviso tra te e un amico o un conoscente potrebbe innescare sentimenti più profondi, specialmente se ti stavi già chiedendo se potesse esserci qualcosa di più. Forse dovresti rivedere questa nozione in un secondo momento? Potrebbe diventare imbarazzante se leggi troppo in esso ora.

Carriera / Finanza: fai attenzione che le tue ambizioni non creino problemi per gli altri e per te stesso. Marte guidate che si scontrano con i nodi lunari suggeriscono che ti stai comportando in modo sconsiderato. Mettere i freni per un momento e determinare se è possibile arrivare dove è necessario andare senza correre nessuno fuori strada. Se continui così, finirai per schiantarti e bruciare.

Crescita personale / spiritualità: L'ultimo quarto di luna in Cancro sensibile ti fa preoccupare eccessivamente di ciò che pensa la gente. Se stai affrontando le cose nel modo giusto, non ci dovrebbero essere motivi di preoccupazione. In caso contrario, i tuoi sforzi per raggiungere qualcosa di importante potrebbero essere compromessi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: investi nelle persone che investono in te piuttosto che lavorare per conquistare qualcuno. Non sei così difficile da amare. Spero che tu stia iniziando a vederlo. In effetti, hai un fan in un favoloso Scorpione. Non c'è niente di sbagliato nell'essere adorati.

Amore / Amicizia: faresti meglio a guardare quello che dici. Esiste il potenziale per le tue parole di causare danni in quanto un sole discordante / opposizione di Eris influisce sulla comunicazione. È molto probabile che ti sbagli se ti senti snobbato o rifiutato. Probabilmente questa non è una novità, anche se qualcosa che accade oggi potrebbe farti sentire abbastanza. È tempo di ripensare le amicizie e le relazioni in cui sei trattato come una priorità piuttosto che un'opzione.

Carriera / Finanza: l'attrattore Venere nella tua zona di carriera aumenta la tua popolarità tra i tuoi pari. Il suo aspetto ai nodi lunari indica che potresti trarre vantaggio dalla creazione di più connessioni personali. Potrebbe tornare utile quando hai bisogno della guida di qualcuno per imparare qualcosa di nuovo. È un momento eccellente per entrare in contatto con un collega che può aiutarti ad aggiungere un'abilità al tuo skillset. È giunto il momento che tu provi la tua mano in un compito che non ti è familiare.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Gemelli che si allinea con Marte ti fa eccitare per esprimere te stesso. Non solo a parole, ma anche attraverso la creatività, le attività competitive e le cose che ti piacciono. Trova l'outlet che dice al mondo qualcosa su chi sei e mette in mostra i tuoi doni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: essere nel tuo mondo significa che sei disconnesso da ciò che sta accadendo intorno a te. Ignorare la realtà non la farà andare via. Quindi, non lasciare che un altro Pesci ti passi la lana sugli occhi. Non ti stanno facendo alcun favore.

Amore / Amicizia: Venere in linea con Nettuno può rendere la fantasia dell'amore più attraente della realtà. Ciò potrebbe manifestarsi nel desiderio di perseguire una storia d'amore a distanza. Puoi fantasticare su quanto sarebbe bello stare insieme senza dover fare alcun lavoro reale. Potresti anche innamorarti di qualcuno che è emotivamente distante. Perché non fantasticare di goderti il ​​tuo tempo da solo? Per i Pesci accoppiati, una vacanza potrebbe essere super romantica. Fai dei piani.

Carriera / Finanza: più soldi, più problemi. Soprattutto quando hai a che fare con i fondi di altre persone. Marte assertivo nella tua casa di risorse condivise che si scontrano con i nodi della luna suggerisce che i tuoi interessi potrebbero essere in contrasto con quelli di una persona o istituzione su cui fai affidamento per supporto finanziario o altre risorse. Ti scontrerai se la tua fonte si sente gravata dalle tue spese. Se vuoi evitare un conflitto, usa i tuoi soldi.

Crescita personale / spiritualità: con l'ultimo quarto di luna nella tua frivola quinta casa, potresti trovare difficile prendere le cose sul serio come dovresti. La tua atmosfera giocosa potrebbe non essere gradita in uno scenario che richiede un attenzione particolare. Metti a letto il tuo bambino interiore e sveglia l'adulto in te , non puoi semplicemente sederti oziosamente e aspettare di vedere come andranno le cose.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi lunedì 21 ottobre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.