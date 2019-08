Oroscopo di oggi 22 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 22 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: La luna continua oggi il suo viaggio attraverso il Toro, illuminando il settore della tua carta che governa denaro, finanze, beni e tranquillità. Assicurati che le tue risorse siano ben curate e che il tuo “giardino” finanziario stia fiorendo nei tempi previsti. La tua creatività è evidenziata dagli attuali pianeti del Leone, quindi fidati degli impulsi e delle intuizioni creative che ti fluiscono proprio ora.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : La luna di oggi e Urano in Toro stanno attivando i tuoi pianeti natali in Toro e facendo luce su come ti prendi cura di te stesso. Se non sei sicuro di cose come dieta, alimentazione, esercizio fisico e altre forme di auto-cura ottimali, cerca professionisti da consultare che possano guidarti. Ci sono così tante nuove possibilità e opportunità che si presentano sulla tua strada, vuoi essere in grado di riceverle e sfruttarle al meglio quando arrivano.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: La luna e Urano in Toro evidenziano oggi il settore della tua carta che regola i sogni, le visioni, l'intuizione e il servizio, quindi assicurati di annotare il sogno con cui ti sei svegliato questa mattina. Conterrà una guida e informazioni importanti. Sei multi-talento e dotato in una varietà di modi, e in questo momento ti viene chiesto di concentrarti sulle tue capacità di comunicazione mentre il sole e Mercurio, il tuo pianeta dominante, lo stanno mettendo in evidenza.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Gli attuali pianeti in Ariete creano una sfida per la navigazione; scontri infuocati nel mondo intorno a te sono duri per il tuo cuore sensibile. Oggi la luna in Toro leviga tutto e ti dà il supporto di cui hai bisogno per andare avanti. Puoi facilmente implementare i tuoi impulsi creativi e intuitivi e persino estendere un'energia di guarigione nel mondo che ti circonda, in particolare per i tuoi amici e il tuo partner.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Sebbene la luna e Urano in Toro creino un po' di attrito con i tuoi pianeti in Leone natali, sai intuitivamente come trasformare quel limone in limonata e dissetarti! Il tuo ottimismo e il tuo spirito solare elevano coloro che incontri, anche nel modo più casuale. Cerca nuove opportunità, nuovi modi di essere nel mondo e confida in quel piccolo battito di eccitazione nel tuo ventre. Questa è la tua intuizione che ti incoraggia ad esplorare quel nuovo percorso, provare quella nuova avventura, muoverti in quella nuova direzione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Oggi la luna e Urano stanno attivando il settore della tua carta che governa la mente superiore, i viaggi, l'avventura e l'antica saggezza. Assicurati di dedicare tempo allo studio, alla contemplazione e all'esplorazione. Tuffati negli antichi misteri e li troverai riecheggiati negli insegnamenti moderni di oggi: tutto questo è proprio nel tuo vicolo, quindi concediti il ​​permesso di esplorare e crescere. È anche un momento potente per connettersi con il proprio Spirito interiore, quindi la meditazione produrrà risultati meravigliosi.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : La luna e Urano in Toro attivano il settore della tua carta che regola i misteri nascosti, la rigenerazione e il fenomeno psichico, quindi non essere sorpreso se ti senti ipersensibile o come se hai una visione a raggi X e riesci a vedere sotto la superficie delle cose. Concediti un po' di tempo durante la giornata per sederti in silenzio, meditare, chiedere una guida e registrare ciò che ti scorre nella mente. La guida è letteralmente a portata di mano oggi. Gli amici ti raggiungeranno e una serata divertente e sociale è in preparazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : La tua capacità di percepire ciò che è nascosto sotto la superficie delle cose è evidenziata oggi, e probabilmente verrai chiamato per aiutare gli altri a capire cosa stanno affrontando a un livello più profondo. Il sole e Mercurio nel settore della tua carta che governa la carriera e le conquiste sta creando un angolo difficile rispetto alla luna e a Urano in Toro nella tua casa di associazione. Troverai un modo per colmare i bisogni e le richieste in entrambe le aree, ricordati solo di fermarti e chiedere una guida dallo Spirito se ti senti sopraffatto.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Probabilmente ci saranno delle turbolenze al lavoro oggi mentre la luna e Urano in Toro stanno evidenziando quel settore della tua carta. Naturalmente, lo navigherai magnificamente, ricordati solo di respirare e di rispondere invece di reagire. Potresti scoprire che ti viene chiesto di servire come avvocato per qualcuno nel bisogno, qualcuno che viene sfruttato. Il tuo grande cuore ti guiderà e il tuo senso dell'umorismo e la giocosità renderanno la situazione più facile per tutti i soggetti coinvolti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei molto più intuitivo di quanto ti venga spesso attribuito il merito, e oggi questa abilità è sottolineata da Plutone che attiva i tuoi pianeti nativi del Capricorno e Saturno che ti aiuta a radicare quell'intuizione in un'applicazione pratica. La luna e Urano stanno formando un angolo forte e positivo con i tuoi pianeti Capricorno e stanno mettendo in luce la tua creatività. Gli attuali pianeti in Leone stanno brillando nel settore della tua carta che governa misteri nascosti e fenomeno psichico, quindi presta attenzione a quelle pelle d'oca quando li senti!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Ti sembra di avvicinarti a un nuovo capitolo della tua vita? C'è una metamorfosi in atto e stai iniziando a sentire un nuovo livello di fiducia e un approfondimento del tuo potere e di chi sei veramente. I pianeti in Leone che attivano il settore della tua carta che governa il partenariato così come la luna e Urano, il tuo pianeta dominante, attivando la casa e la famiglia indicano che le persone a cui sei vicino ti sostengono mentre stai crescendo nel tuo potenziale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : C'è una profondità nel tuo pensiero oggi e un flusso adorabile di idee, possibilità e nuovi progetti. Puoi ringraziare la luna e Urano in Toro che stanno attivando il settore della tua carta che governa idee, pensiero, comunicazione e percezione. Divertiti e assicurati di prendere appunti: alcune di queste idee sono di classe mondiale! Sei gentile e coscienzioso per natura e questa è una buona cosa, solo non lasciarti approfittare, soprattutto al lavoro.

