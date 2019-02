Oroscopo di oggi 22 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 22 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Un atteggiamento flessibile ti aiuterà a ottimizzare la tua giornata. Mentre Venus si fonde con il potente Plutone nella tua zona di carriera, potresti incontrare un incontro con qualcuno in autorità. Più sei trincerato nel fare le cose a modo tuo, più problemi potresti subire, probabilmente attraverso uno scontro di volontà. Il conflitto sarà particolarmente intenso se un collega o il tuo capo sono coinvolti. D'altra parte, dal momento che Plutone è il pianeta della trasformazione, parlare con qualcuno che rispetti della tua carriera può trasformare la tua prospettiva sul tuo lavoro.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Sei in cerca di scoprire il significato più alto dell'amore. Mentre Venere si fonde con il profondo Plutone nel tuo regno spirituale, potresti diventare curioso riguardo al destino di una determinata relazione e perché questa persona è entrata nella tua vita. Contemplando le lezioni apprese dalla connessione si illuminerà ciò che è necessario sapere. Se stai cercando una relazione, ti starai chiedendo se sei destinato a incontrare un'anima gemella.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Guarire il tuo cuore è il tuo obiettivo oggi. Mentre Venere si fonde con Plutone nel tuo regno di trasformazione, potresti avere in mente un problema emotivo che coinvolge la tua vita amorosa. Forse ti verrà ricordato qualcuno che hai amato e perso o incontrerai un problema nella tua relazione attuale. Anche la solitudine può essere parte della foto. Principalmente, Plutone tratta dell'eliminazione di qualsiasi ostacolo sulla tua crescita personale, quindi cerca di vedere ciò che devi liberare per tornare nel flusso dell'amore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Aspettatevi un po' di intensità in una stretta relazione. Mentre Venus si fonde con il potente Plutone nella tua zona di partnership, prenderai a cuore qualcosa che il tuo altro significativo dice o fa, che può accendere la passione o l'irritazione a seconda delle circostanze. Tuttavia, dal momento che Plutone solleva le cose oscure, è probabile che sarai infastidito. Se sei da solo, questo può applicarsi alla tua vita amorosa se sei infelice di essere solo. Chiediti quali emozioni, credenze o abitudini devono essere rilasciate affinché tu possa raggiungere la felicità che cerchi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: Sei in vena di ignorare i compiti banali e concentrarti sull'amore. Venere che si fonde con il potente Plutone potrebbe intromettersi nei tuoi programmi ricordando una certa relazione. Forse sei ossessionato da un problema con l'altro significativo o dall'incapacità di trovare qualcuno compatibile. In realtà, poiché Plutone è il detective cosmico, questo è un momento eccellente per fare qualche ricerca interiore sulla questione, che può portare a una visione importante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: L'amore potrebbe assomigliare ad un giro sulle montagne russe oggi. Mentre Venere si fonde con il potente Plutone nel tuo regno romantico, è probabile che ti ritrovi ossessionato da una relazione o dallo stato della tua vita amorosa, specialmente se ti senti frustrato, arrabbiato o solo. Ciò che Plutone sta facendo è rendervi consapevoli di ciò di cui avete bisogno per lasciar andare per aumentare il flusso di amore nella vostra vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Sei in missione per trovare approfondimenti che riguardano la tua casa o la tua famiglia. Man mano che Venere si fonde con il potente Plutone nel tuo settore della vita domestica, potrebbe sorgere una domanda o un problema che ti manda alla ricerca di informazioni. Molti strati possono essere coinvolti nella questione, quindi non è qualcosa che puoi cercare rapidamente online. In effetti, probabilmente avrà un profondo effetto su di te personalmente. Ad esempio, poiché Pluto è il detective dello zodiaco, questo è il momento ideale per fare ricerche sulla storia della tua famiglia per far luce su ciò che sta accadendo nella tua vita ora.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Il tuo detective interiore sta uscendo per giocare. Man mano che Venere si fonde con Plutone nella tua zona mentale, sarai motivato a scoprire informazioni su un argomento che ti riguarda. In effetti, difficilmente penserai a qualcos'altro finché non avrai delle risposte. Puoi essere ossessivo, Scorpione, che funziona a tuo favore quando si tratta di arrivare al traguardo. Come tale, sforzati di dedicare un po' di tempo a concentrarti esclusivamente sulla tua ricerca. Prestare attenzione al tuo intuito ti porterà più velocemente

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: Hai il potere di aprire una porta alla prosperità. Mentre Venere si fonde con il potente Plutone nella tua zona di denaro, avrai la possibilità di scoprire risorse interiori che ti aiuteranno a creare abbondanza. Forse scoprirai un talento nascosto o sottoutilizzato che porterà qualche soldo in più. O forse il tuo intuito ti guiderà verso qualcuno che ti indicherà un'opportunità di guadagno. Tuttavia, il lato negativo di Plutone sta cedendo alla negatività. Se ciò accade, cerca di vedere ciò che hai bisogno di rilasciare, ad esempio una credenza limitante sul denaro, per aumentare la tua capacità di guadagno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Mantenere il controllo in una relazione può bloccare il flusso dell'amore. Mentre Venere si fonde con il potente Plutone nel tuo segno, potresti essere sfidato a rilasciare un'emozione, una credenza o un'abitudine radicata che ostacola la tua relazione o la tua capacità di entrare in contatto con qualcuno di speciale. Dopotutto, Plutone è tutto basato sull'eliminazione della negatività che ti trattiene. Quindi, Capricorno, che cosa hai bisogno di lasciar andare per liberare l'espressione del tuo cuore? Fare della ricerca dell'anima farà luce su ciò che devi sapere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Liberare il passato aumenterà il flusso d'amore nella tua vita. Mentre Venere si fonde con Plutone nel tuo regno inconscio, puoi diventare consapevole di un blocco interiore che ostacola le tue relazioni. Principalmente, Plutone si occupa di lasciar andare qualsiasi cosa trattiene la crescita personale, quindi cerca di vedere se hai bisogno di rilasciare un'emozione o una convinzione limitante, come la paura di essere vulnerabili, che tiene a bada l'amore. Fare un viaggio interiore per analizzare il passato ti aiuterà a scoprire ciò che devi sapere.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Un amico ispirerà un cambio di prospettiva. Mentre Venere si fonde con il potente Plutone nel tuo regno sociale, sarai motivato a raggiungere un amico saggio per approfondimenti su una questione personale. Questo probabilmente avrà a che fare con la tua vita amorosa, specialmente se ti senti frustrato in una relazione (o nella sua mancanza). Il fatto è che Plutone è il pianeta della trasformazione, quindi tutto ciò che questa persona ti dice avrà un'influenza profonda sul tuo cuore.

