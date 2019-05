Oroscopo di oggi 22 maggio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 22 maggio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 22 maggio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Stai sentendo il peso della responsabilità, ma potrebbe non essere una cosa così brutta. Una fusione laboriosa che coinvolge Luna, Saturno e Plutone ti spinge a pensare (ossessionato?) alla tua carriera e a ciò che desideri ottenere. In altre parole, oggi siete tutti al lavoro, quindi probabilmente verranno eliminati i tempi di inattività, a meno che non sia possibile cambiare nuovamente marcia. La buona notizia è che stai facendo chiarezza su dove sei diretto. Soprattutto, è il momento di affrontare qualsiasi paura che hai sul fallimento che ostacola la tua capacità di andare avanti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Se ti senti preoccupato per il tuo futuro, è perché la Luna si fonde con Saturno limitante e penetra oggi in Plutone. Queste influenze stanno scatenando le tue paure sull'esplorazione di nuovi orizzonti. Forse hai fatto le stesse cose per molto tempo e ora la parte di te che vuole crescere ti sta dando una spinta. Ma prima di entrare in un nuovo capitolo, dovrai affrontare qualunque cosa ti trattenga. La buona notizia è che, con Plutone in scena, hai la possibilità di eliminare definitivamente la limitazione. Sei pronto per un nuovo inizio?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Rilasciare emozioni negative è la tua missione oggi. Mentre la Luna si fonde con Saturno limitante e penetra in Plutone nel tuo regno di guarigione, probabilmente ti troverai faccia a faccia con qualunque cosa ti impedisca di esprimere i tuoi sentimenti più profondi, specialmente in una relazione intima. La paura di essere vulnerabili può far parte del quadro. Se questo suona pesante, è perché queste influenze stanno toccando la parte più interna della tua psiche. Non esattamente divertente, ma l'atto di rilasciare alleggerirà il tuo mondo interiore liberando il tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Una partnership può pesare molto sul tuo cuore. La Luna che si fonde con Saturno limitante può innescare sentimenti negativi che hai sulla tua relazione (o sulla sua mancanza). Dal momento che la Luna è soggettiva, è importante sapere che qualsiasi cosa ti viene in mente non riflette necessariamente la verità. Quindi se ti senti non amato significa che un problema emotivo sta attirando la tua attenzione. E con Plutone anche sulla scena, avrai maggiori possibilità di arrivare alla sua origine.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Il tuo perfezionista interiore sta prendendo il comando. Mentre la Luna si fonde con Saturno industrioso e Plutone ossessivo, probabilmente ti troverai fissato su un compito. Forse la tua reputazione sul lavoro è in gioco o qualcuno a cui tieni dipende da te. Un obiettivo di fitness può essere anche nella tua mente. La tua determinazione a farlo nel modo giusto è lodevole ma concediti una pausa se le cose non vanno per il verso giusto. Spesso, concentrandosi su qualcos'altro per un po' ispirerà una nuova prospettiva in modo da poter avere successo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Stai per prendere sul serio l'amore. Mentre la Luna si fonde con Saturno realistico e penetra in Plutone nel tuo regno d'amore, osserverai le relazioni con un occhio attento per ciò che funziona e cosa no. In effetti, potresti essere un po' ossessivo nel fissare la persona con cui sei coinvolto se la relazione non soddisfa le tue aspettative. Sei un perfezionista, ma il tentativo di cambiare un'altra persona causerà solo frustrazione. Un approccio più efficace sarebbe quello di concentrarsi sui vostri bisogni, chiarire ciò che volete e trovare punti in comune.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Stai cercando di migliorare la tua vita familiare. Mentre la Luna si fonde con Saturno industrioso e penetra in Plutone, potresti trovarti improvvisamente stufo di una certa situazione che coinvolge la tua famiglia o proprietà. Pensando che sia ora o mai più, ti concentrerai sul fare piani (o accelerare quelli attuali) in modo che le cose possano cambiare. Ma è veramente ora o mai più? Plutone può suggerire un pensiero estremo, quindi sforzati di fare un passo indietro e analizzare la verità della situazione prima di saltare avanti. Saturno può innescare la paura di andare avanti, ma ti aiuterà anche a capire cosa devi fare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Sei super concentrato su qualcosa di cui hai bisogno. Mentre la Luna si fonde con Saturno industrioso e penetra in Plutone nel tuo regno mentale, sei probabilmente ossessionato da un certo risultato e, fedele al tuo sovrano di Plutone, determinato a farlo accadere. Sebbene questa influenza sia efficace solo oggi, il bisogno rimarrà probabilmente per un po'. Se ti senti ostacolato ad un certo punto, tirati indietro e lascia che la situazione si congeli. Principalmente, si tratta di lasciare andare le vostre aspettative, che possono liberare l'energia coinvolta così da andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Stai diventando molto concreto quando si tratta delle tue finanze. Mentre la Luna si fonde con Saturno serio e penetra in Plutone nella tua zona di denaro, diventerai consapevole di dove ti fermi dal manifestare prosperità, che potrebbe implicare il tuo atteggiamento o le tue emozioni riguardo al denaro. Per esempio, la sensazione di non aver mai abbastanza può manifestarsi come mancanza di qualcosa nella tua vita. Ricorda che ciò che ti accade rispecchia i pensieri e le emozioni su cui ti stai aggrappando. La buona notizia è che la positività viene naturalmente verso di te e che può essere perfettamente combinata con un controllo sulla realtà.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai entrando in contatto con il tuo potere personale. Mentre la Luna si fonde con Saturno serio e penetra in Plutone nel tuo segno, sentirai un aumento di fiducia o di costernazione sulla tua capacità di riuscire. Qualunque sia il modo in cui va dipende principalmente dal livello di consapevolezza quando si tratta del tuo scopo più alto, insieme alle lezioni che stai imparando dalle sfide che ti sono venute incontro. Ora è il momento di lasciar andare le credenze auto-limitanti su di te in modo da poter andare avanti, indipendentemente da ciò che accade nella tua vita esteriore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Stai per avere un faccia a faccia con un blocco interiore che coinvolge qualcosa che vuoi. Mentre la Luna si fonde con Saturno limitante e penetra in Plutone nel tuo regno inconscio, diventerai consapevole di come ti fermi dal procedere in avanti. La buona notizia è che, con Plutone in scena, si arriva alla fonte del problema in modo da poterlo guarire/rilasciare. Sei pronto per ascendere ad un nuovo livello di libertà? Dovrai solo prestare attenzione al tuo mondo interiore per ottenere l'intuizione di cui hai bisogno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Un problema che riguarda la tua vita sociale potrebbe attirare la tua attenzione. Mentre la Luna si fonde con il cupo Saturno e penetra in Plutone nella tua zona di amicizia, potresti diventare consapevole dei sentimenti negativi che coinvolgono un amico o un gruppo. Forse qualcuno ferisce i tuoi sentimenti, o la negatività è diretta verso te stesso se ti senti solo o hai difficoltà a esprimerti all'interno di un gruppo. La buona notizia è che, a prescindere dal problema, Pluto ti aiuterà a guarire in modo da poter sperimentare connessioni più profonde con le persone a cui tieni.

