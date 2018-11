Oroscopo di oggi 22 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 22 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, una divergenza di opinioni con un familiare in questa giornata ti renderà triste perché non comprenderai il motivo delle sue esternazioni. In ambito lavorativo, dovrai darti da fare per primeggiare. Un consiglio: non prendertela.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, in questa giornata gli influssi astrali suggeriscono che è possibile che un tuo sogno svanisca o che tu possa perdere un'occasione in ambito lavorativo. In ambito affettivo, dovrai dialogare di più con lei. Un consiglio: svagati.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, risulta essere propizio farsi aiutare da chi ti circonda nel lavoro, quindi evita di essere troppo egocentrico e chiedi aiuto. In ambito affettivo, dopo il temporale torna sempre il sereno, perciò non abbatterti se le cose per adesso non vanno come vorresti tu.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Grazie agli influssi planetari in questa giornata avrai una grande capacità diplomatica e sarai in grado di affrontare e risolvere varie difficoltà in ambito professionale. In ambito affettivo, secondo il tuo oroscopo oggi, Cancro, saprai controllare i tuoi atteggiamenti e lei te ne sarà grata. Un consiglio: dalle ragione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata qualcosa non va per il verso giusto nel settore affettivo, ma potrebbe essere a causa di una tua piccola mancanza; il tuo oroscopo di oggi, Leone, ti suggerisce di non essere dispersivo e di mettere in atto ciò che prometti. In ambito lavorativo, il prestigio è alla tua portata grazie alle idee che hai in mente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa fase potrai stupire chi ti circonda in ambito lavorativo grazie al tuo saperti destreggiare dinanzi alle difficoltà. In ambito affettivo, avrai delle gioie e saranno riconosciuti i tuoi meriti e la tua generosità. Un consiglio: lotta per far riconoscere le tue qualità.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, una questione personale ti impegnerà parecchio e non avrai tempo per pensare alle cose pratiche. In ambito lavorativo, la fase sarà caratterizzata da continui sbalzi di umore. In ambito affettivo, dovrai fare attenzione a non dar adito a critiche con il tuo comportamento.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, si prevede una fase positiva soprattutto per la tua professione, avrai modo di evitare un problema e sarai in grado di affermare la tua professionalità ed il tuo estro. In ambito affettivo, le tue esigenze potrebbero non coincidere con quelle della partner.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, in questa giornata potrai rilassarti e agire secondo il tuo istinto, difficilmente commetterai grossi errori. In ambito lavorativo, qualsiasi cosa che farai porterà buoni frutti. In ambito affettivo, farai nuove conoscenze e nuovi incontri piacevoli.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, in questa giornata alcune afflizioni evidenziano la possibilità che tu avverta delle irrequietezze in ambito lavorativo, ma saranno presto superate grazie alla tua lucidità mentale. In ambito affettivo, è necessario un dialogo più continuativo per ottenere i favori della tua partner.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, in questa giornata, secondo le Stelle ti aspetta un'ottima fase. Grazie agli influssi benefici che ricevi sono in arrivo grandi successi personali nel lavoro, novità importanti nel settore delle amicizie ed ottime scelte per il tuo futuro affettivo. Un consiglio: cogli l'attimo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Pesci, in questa giornata, gli influssi astrali ti infonderanno una certa esigenza di uscire dal seminato del tuo solito ambito affettivo; sarai quindi alla ricerca di nuove sensazioni e non sono da escludersi dei tradimenti. In ambito lavorativo, stanno per presentarsi nuove occasioni favorevoli.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 22 novembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani