Oroscopo di oggi 22 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 22 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 22 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nonostante la tua dedizione a qualcuno vicino a te, potrebbe esserci ancora una disconnessione. È impossibile anticipare e comprendere ogni stato d'animo di qualcuno, in particolare una Bilancia indecisa. Non è un grosso problema. Lascia tutto da solo e funzionerà.

Amore / Amicizia: è un successo quando si tratta di comprendere i bisogni emotivi di qualcuno mentre la Luna in Bilancia, che ha una relazione, quadra i nodi della luna. C'è incertezza sul luogo da cui provengono le persone che, a loro volta, può portare a una riluttanza a uscire emotivamente. Non è un grosso problema. È davvero difficile connettersi. Non forzare il problema. Concentrati invece sulle tue esigenze.

Carriera / Finanza: il cielo è il limite quando il sole entra in Sagittario di vasta portata. Fino al 21 dicembre, vorrai ampliare i tuoi orizzonti. Ciò potrebbe comportare viaggi a lunga distanza o istruzione superiore. Se fare un passo avanti nella tua carriera richiede una certificazione o ottenere competenze e conoscenze aggiuntive, questo è un momento eccellente per iniziare la tua ricerca. Può essere più semplice espandere i tuoi orizzonti mentre il supporto planetario dà una spinta a queste attività.

Crescita personale / spiritualità: trovare un senso dello scopo è vitale con il sole nel cercatore Sagittario. È una ricerca senza fine anche se, nelle prossime settimane, sarai più determinato a identificare ciò che la tua vita è e ciò che ha significato per te. La crescita spirituale di grande tempo è in serbo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: un'attività di routine diventa complicata quando le informazioni non sono aggiornate. Quindi, non sarai in grado di eseguire questa attività con il pilota automatico. Potrebbe essere difficile ottenere dati precisi, soprattutto se è necessario ottenerli da una Bilancia volatile.

Amore / Amicizia: forgiare forti legami emotivi e migliorare le connessioni intime diventa una priorità con il sole nell'entusiasta Sagittario. Fino al 21 dicembre, sarai al meglio quando sperimenterai connessioni profonde. Le interazioni superficiali non lo faranno. Vuoi andare in profondità e hai bisogno di persone nella tua vita che possano incontrarti al tuo livello. È un momento eccellente per legare con il tuo partner. Se sei single, le persone sexy e avventurose ti attrarranno.

Carriera / Finanza: per il mese successivo, i tuoi soldi sono i loro soldi e viceversa, poiché il sole mette in evidenza le risorse condivise. Ciò significa che i fondi che condividi con il tuo partner (in amore o per affari) verranno presi in considerazione nei tuoi piani, così come i contanti o il credito che ricevi da istituti finanziari o altre fonti esterne. Quindi, sarà importante considerare come queste relazioni saranno influenzate dalle scelte che fai.

Crescita personale / spiritualità: sei un abile donatore, ma quanto sei bravo a ricevere? Stai attento a quanto sei aperto a ciò che la gente ha da offrire. Le benedizioni che cerchi possono arrivare in confezioni inaspettate. Assicurati che il tuo cuore sia accogliente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: tutto il lavoro e nessun gioco può essere così estenuante. Perché non trasformare la tua missione in relax in un modo super lusso? Un Sagittario coccolato può avere alcuni consigli su come rilassarsi con stile. Vai avanti e concediti, Gemelli. Te lo sei guadagnato.

Amore / Amicizia: sei in uno stato d'animo affettuoso mentre la terrena Luna Vergine si trascina verso l'appassionato Plutone e poi va in canoa con Venere e Giove. Spero che tu abbia qualcuno di speciale da coccolare dopo aver condiviso un pasto sontuoso. È il tipo di accogliente decadenza che meriti per tutto il duro lavoro che fai. Se sei single, invita un amico a cena. Parlare della tua vita amorosa con una bottiglia di vino o dei tuoi cocktail preferiti sarà terapeutico.

Carriera / Finanza: un progetto di squadra potrebbe diventare uno sforzo imbarazzante se vieni troppo forte. Decidere se saltare dentro o restare indietro è il dilemma che affrontate mentre Marte si scontra con Chirone. È una danza ancora più delicata se il gruppo in questione non riesce a riunirsi e lavorare in modo coeso. Fai attenzione a non diventare il capro espiatorio per i loro fallimenti.

Crescita personale / spiritualità: sei molto più forte e più intraprendente di quanto la gente ti dia credito. Non hanno idea di quanto fai dietro le quinte. Va bene. Ci sono momenti in cui essere sottovalutati può funzionare a tuo vantaggio.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: lavori sodo per creare connessioni durature. Sei affidabile, quindi la gente si sente come se fossi qualcuno di cui si possono fidare. Un amico (forse un fidato Toro) ha molta fiducia in te. Lascia che ti rassicuri se hai dubbi su di te.

Amore / amicizia: l'ansia da prestazione potrebbe fermare una mossa audace e romantica nelle sue tracce mentre gli assertivi scontri su Marte con Chirone ferito. Forse è un segno che questo non è il momento o il luogo per inseguire i tuoi desideri? Può essere frustrante sedersi in panchina quando senti che c'è un'opportunità per agire. Tuttavia, è meglio aspettare che fare una mossa fuori orario. Se le cose non vanno come previsto, potrebbe essere un duro colpo per il tuo ego.

Carriera / Finanza: la tua vita personale potrebbe essere disordinata, ma stai portando il tuo A-game sul lavoro. La produttiva Vergine Luna che si allinea al convincente Plutone migliora le tue capacità comunicative con i colleghi e ti dà il potere di fare le cose. I tuoi compiti andranno a gonfie vele, a condizione che non ti impegni più di quanto tu possa gestire. Il tuo entusiasmo può motivarti a fare di più. Il successo dipende dal sapere quando è abbastanza.

Crescita personale / spiritualità: contempla le attività che ti portano gioia. Ciò che scopri potrebbe fornire un indizio su nuove opportunità che potresti voler perseguire. Non subito, ma forse lungo la strada. Prendi appunti e archiviali per riferimento futuro.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: osi pensare a te stesso e cosa ti porta felicità? Osa! È tempo che tu trovi la tua felicità. Se hai bisogno di alcuni suggerimenti, cerca un Sagittario vivace che sta vivendo la loro vita migliore. La gioia del centauro è contagiosa!

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale è destinata ad essere più emozionante con il sole nell'avventuroso Sagittario. Fino al 21 dicembre, sarai il tuo io migliore quando farai ciò che ami con le tue persone preferite. Se accoppiato, questo può essere un periodo piacevole, specialmente quando tu e il tuo partner fate cose che vi piacciono entrambe. Per i single, la tua atmosfera giocosa è super sexy. Incontri sarà più divertente perché attirerai persone che condividono i tuoi interessi.

Carriera / Finanza: le tue sensazioni su ciò che sta accadendo intorno a te potrebbero non essere correlate ai fatti quando la Luna in Bilancia si scontra con i Nodi. Comunicare con i colleghi e reperire le informazioni richieste può essere impegnativo. Senza dati precisi, non puoi essere sicuro di prendere le giuste decisioni. Non impantanarti con i dettagli. Fai appello a un'autorità superiore per scoprire cosa è cosa. Bypassa gli intermediari e vai direttamente alla fonte.

Crescita personale / spiritualità: avere un veicolo per l'auto-espressione è estremamente importante. Potrebbe essere un hobby, un'attività creativa o fare qualcosa che ti piace. Trova il tempo per qualcosa che ti dà piacere. È il carburante che alimenta il tuo spirito.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: premere pausa su preoccupazioni professionali. È tempo di prestare attenzione a questioni che sono vicine a casa e al cuore. Una Bilancia potrebbe aver bisogno di qualcosa di più della semplice cura emotiva. Potrebbero anche aver bisogno di un sostegno finanziario. Determina il modo migliore per offrire aiuto.

Amore / amicizia: aprire il tuo cuore e la casa alle persone a cui tieni è parte del programma mentre l'accogliente Sole del Sagittario attraversa il tuo regno domestico. Fino al 21 dicembre, sarai al meglio quando sarai nel seno della tua cerchia interiore di persone care. Le accoglienti cene in famiglia e il tempo di qualità trascorso con amici e familiari saranno gratificanti. Parti intime di due potrebbero anche essere presenti nei tuoi piani. Abbellisci il tuo spazio e preparati a stendere il tappetino di benvenuto.

Carriera / Finanza: i sentimenti non sono fatti. È una buona regola da seguire quando l'indecisa Luna in Bilancia si scontra con i nodi. Ciò che percepisci potrebbe non essere un riflesso accurato degli eventi. Se non hai una perlina su ciò che sta accadendo, potresti non porre le domande giuste né reperire le informazioni giuste dalle persone giuste. Guarda e ascolta piuttosto che supporre di sapere cosa è cosa.

Crescita personale / spiritualità: sei dedicato a servire i tuoi interessi personali e quelli dei tuoi cari. È interessante, a condizione che non ti accechi sul modo in cui le tue scelte incidono su quelle esterne alla tua cerchia. Prova ad estendere i confini della cura.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: sei la colla che la tiene insieme per la tua famiglia e la tua cerchia interna di amici. Chi è la persona che ti sta cercando? Una cavalcata o muori amico, ecco chi. Questa persona potrebbe essere un Capricorno maturo e radicato. Controlla con loro oggi.

Amore / Amicizia: una lunga conversazione con un amico o il tuo interesse amoroso ti darà la possibilità di scaricare alcuni sentimenti. Più parli, più inizi a capire quanto hai imbottigliato. A volte ci vogliono feedback e rallentamento abbastanza da riflettere su ciò che sta accadendo nella tua vita per capire come ti senti veramente. Disimballare le tue emozioni sulle tue bevande per adulti preferite potrebbe essere terapeutico.

Carriera / Finanza: la tua insofferenza nel concludere un affare potrebbe essere fastidiosa per una persona all'altro capo dell'equazione. Con Marte in Scorpione guidato che ti stimola, non può succedere abbastanza presto. L'aspetto di Marte sul ferito Chirone in Ariete avverte che i tuoi modi agitati e invadenti potrebbero spezzare la tua relazione. Potrebbe essere saggio rallentare e adottare un approccio più delicato. Soprattutto se è già una relazione rocciosa.

Crescita personale / spiritualità: occuparsi della cura di sé emotiva può fornire il senso di sicurezza di cui hai bisogno. È importante quanto assicurarsi di mangiare bene e fare esercizio fisico adeguato e riposare. Ascolta ciò di cui il tuo cuore ha bisogno e dagli ciò che desidera.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: il mondo ti invia così tanti messaggi su cosa dovresti pensare e come dovresti sentirti. Devi trovare la tua voce e ascoltare la tua verità tra tutto il rumore e le chiacchiere. Può aiutarti a discernere ciò che devi sapere su una Bilancia.

Amore / Amicizia: spegni il telefono per un po' mentre la Luna in Bilancia si scontra con i nodi. Disconnettersi da chiacchiere (principalmente social media) fornirà la pausa mentale di cui hai bisogno. Una riflessione silenziosa può aiutarti a capire meglio i tuoi sentimenti per qualcuno. È fin troppo facile confondere come dovresti sentirti con le tue emozioni reali. Ciò che scopri può aiutarti a prendere le giuste decisioni andando avanti.

Carriera / Finanza: denaro! I soldi! I soldi! Come ottenerlo e cosa comprare con esso sarà il tuo focus fino al 21 dicembre mentre il sole è nell'avventuroso Sagittario. Per te, il denaro è il mezzo per ampliare i tuoi orizzonti e sperimentare di più di ciò che la vita ha da offrire. Questo potrebbe essere un momento eccellente per chiedere un aumento o per perseguire un'opportunità più redditizia.

Crescita personale / spiritualità: hai imparato molto su te stesso mentre il sole era nel tuo segno. Spero che ti abbia aiutato a chiarire le tue priorità. Sapere cosa stai cercando porta le tue azioni in linea con il tuo scopo. Agire consapevolmente può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: il tuo periodo annuale di guarigione e riflessione sta volgendo al termine. È giunto il momento di affrontare nuovamente il mondo. La tua rinascita potrebbe essere una sfida per qualcuno (forse un Gemelli) che preferisce il vecchio te. Nessuno può impedire la tua evoluzione.

Amore / Amicizia: il sole che entra nel tuo segno ti rende al centro dell'attenzione. La tua luce brilla intensamente, forse troppo intensamente per alcuni. Se accoppiati, potrebbe esserci un vantaggio competitivo tra te e il tuo partner nelle prossime quattro settimane. Cerca di essere inclusivo nel perseguire obiettivi importanti. Per i single, è il tuo mondo. Coloro che vogliono giocarci devono accontentarsi di crogiolarsi nel tuo bagliore.

Carriera / Finanza: potresti sentirti confuso sui tuoi piani futuri mentre la Luna in Bilancia si scontra con i Nodi. Potresti chiederti se sei finanziariamente sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. Non ti preoccupare. Questo è il momento perfetto per rivalutare la tua direzione. Un ripristino è all'orizzonte.

Crescita personale / spiritualità: stai entrando nel periodo più potenziato dell'anno. Dai un'occhiata a dove sei adesso e determina dove vuoi che la tua vita vada nei mesi successivi al tuo prossimo compleanno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: sei un maestro nel trattare con il mondo materiale. Quando si tratta di emozioni e del tuo lato spirituale, entrare in contatto è un lavoro in corso. Un Ariete può avere chiarezza sul tuo stato, anche se potresti non acquistare la sua valutazione acuta.

Amore / amicizia: solitario? Forse le relazioni hanno lasciato un posto alle tue ambizioni. Anche di fronte a connessioni instabili, ti dedichi ancora ad andare avanti. Ascolta quella voce dicendo che hai bisogno di persone nella tua vita; brave persone, persone divertenti, persone affettuose. Non è una debolezza desiderare ardentemente il contatto umano e l'amore. Dare alle tue relazioni la stessa attenzione che dai alla tua vita professionale può cambiare il gioco.

Carriera / Finanza: è tempo di rallentarlo. Il sole che entra in Sagittario segnala la tua fase annuale di ritiro e rifornimento. È probabile che non puoi scappare e unirti a un monastero. Tuttavia, dovresti fare del tuo meglio per onorare i ritmi della vita prendendo tempo per riposare e riflettere durante le prossime quattro settimane. Fai il punto sui tuoi successi e fallimenti dell'anno passato. Determina dove ridurre le perdite e cosa portare avanti.

Crescita personale / spiritualità: potresti sentirti confuso su come soddisfare al meglio le tue esigenze mentre l'indecisa Luna in Bilancia si scontra con i nodi. Non dare per scontato che ciò che ha funzionato in passato porterà comunque soddisfazione. Sintonizzati sui tuoi bisogni e desideri attuali.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: conoscere qualcuno di diversa provenienza o cultura può soddisfare la tua curiosità intellettuale e il tuo bisogno di connessione. Potresti essere attratto da un affascinante Ariete. Un commento su qualcosa in cui si trovano può rompere il ghiaccio.

Amore / amicizia: il sole che entra nel Sagittario gioviale segna l'inizio della tua stagione sociale. Per le prossime quattro settimane, è un vortice di trascorrere del tempo con gli amici, essere coinvolti in attività di gruppo e incontrare nuove persone. Se sei in giro, non c'è dubbio che espanderai il tuo cerchio interno. Più conoscenze significano più possibilità di uscire e fare nuove amicizie. Se sei accoppiato, raddoppia le uscite e presenta il tuo partner agli amici che non lo hanno ancora incontrato, può essere piacevole.

Carriera / Finanza: il tuo desiderio di cambiare le cose può creare scompiglio sul posto di lavoro. Il tuo cuore è nel posto giusto, sebbene i tuoi mezzi di esecuzione possano lasciare qualcosa a desiderare. Lucidare i dettagli del tuo attuale incarico e diramarti prima di essere pronto può essere controproducente. Discutere in anticipo di potenziali cambiamenti con i colleghi può aiutarti a rimanere in pista.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito avventuroso ha bisogno di uno sbocco positivo. L'energia repressa ti rende nervoso e irrequieto. Invece di imbottigliare questo desiderio, trova un modo costruttivo per soddisfare il tuo desiderio di cambiamento. L'esplorazione di nuovi panorami e suoni può essere rinfrescante. Fai un lungo viaggio o perditi nell'imparare qualcosa di nuovo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: una preziosa lezione di vita sta volgendo al termine. Spero che tu abbia assorbito il messaggio. Ciò che hai appreso può informare le scelte di carriera che fai nelle settimane a venire. I consigli di un Capricorno potrebbero anche avere un ruolo nelle decisioni che prendi.

Amore / Amicizia: c'è molto di più da fare di quanto non si veda l'occhio tra te e una persona speciale a cui sei vicino. Per dirla chiaramente, la connessione è molto più profonda di quanto sembri. Lo sentirai mentre la terrena Luna in Vergine contatta l'intenso Plutone nel Capricorno. L'influenza che questa persona esercita sulla tua vita è palpabile e può determinare le scelte che fai per il tuo futuro.

Carriera / Finanza: fare una mossa affrettata potrebbe avere conseguenze se operi in un territorio sconosciuto. Con Marte veloce in contrasto con Chirone ferito, le tue finanze potrebbero subire un colpo. Ci vogliono soldi per fare soldi. Se sei in rosso, probabilmente non puoi permetterti di rischiare. Almeno, non quando il mazzo è impilato contro di te. Scopri di più su cosa hai a che fare prima di fare il passo successivo.

Crescita personale / spiritualità: la guida senza fronzoli che dai a un amico può essere più utile di quanto pensi. A volte una persona ha bisogno di sapere che qualcuno le ama abbastanza per darglielo direttamente. Se il tuo cuore è nel posto giusto, le tue parole atterreranno nel modo giusto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 22 novembre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.