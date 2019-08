Oroscopo di oggi 23 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 23 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Sarai sul pezzo oggi con la luna in Gemelli che attiva il tuo settore che regola l'apprendimento, la scrittura, ciò che pensi e tutte le forme di comunicazione. Fa un angolo potente e positivo rispetto agli attuali pianeti del Leone che stanno mettendo in luce e ispirando la tua creatività ed espressione. Oggi le cose possono sembrare un po' tese al lavoro, ma è temporaneo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Mentre la luna passa dal tuo segno del Toro ai Gemelli oggi, fa luce sulle tue finanze, proprietà, senso di sicurezza e su ciò che apprezzi. Allo stesso tempo, gli attuali pianeti in Leone e Vergine ti stanno chiedendo di rivolgere la tua attenzione a questioni di casa, famiglia e affari domestici. Presta attenzione alle persone e alle cose che di solito dai per scontate; spesso si rivelano ciò che ritieni più caro e oggi hanno bisogno e meritano la tua considerazione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : La luna si muove oggi nel tuo segno di Gemelli e attiva il settore che governa il tuo corpo fisico, la visione della vita e il modo in cui ti mostri nel mondo. Portati in un posto divertente per pranzo o cena, esplora alcuni nuovi viali che hanno suscitato il tuo interesse, ma non hai ancora trovato il tempo. I Gemelli sono eternamente giovani e parte di ciò che accade è permettendoti di crescere, espandersi, esplorare e rimanere mentalmente flessibile.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Mentre la luna si sposta oggi nei Gemelli, attiva il settore che governa i sogni, le visioni e gli stati di coscienza alterati. Assicurati di dedicare tempo alla meditazione e alla riflessione silenziosa, poiché ci sono cose che lo Spirito vuole condividere con te. Presta attenzione al sogno con cui ti sei svegliato e assicurati di scriverlo. Idealmente, condividilo con qualcuno a cui sei vicino e puoi esplorarne il significato e il messaggio.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Oggi la luna termina il suo tour attraverso il Toro e sentirai una sensazione emotiva quando entra in Gemelli dallo spirito leggero. Pianifica di incontrare amici questa sera, fai qualcosa di divertente e sii grato per tutte le cose buone e le persone che riempiono la tua vita. La gratitudine è una calamita che attira tutto per te; rendendolo una pratica quotidiana ti assicuri una vita piena di benedizioni. Trova del tempo per coccolarti oggi; qualsiasi cosa tu possa fare per liberare lo stress è un vantaggio.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Mentre la luna si sposta dal Toro ai Gemelli oggi, attiva il settore che regola la carriera, i risultati e il riconoscimento. Cerca i modi in cui puoi essere gentile e disponibile al lavoro; non devono essere grandi o sopra i gesti più importanti, illumina la tua luce quando e dove puoi. Il sole entra oggi in Vergine, unendosi a Venere e Marte, e portano la loro energia a concentrarsi sui tuoi pianeti della Vergine natali. Nulla di buono verrà dal coinvolgimento di te stesso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Mentre la luna cambia dal Toro ai Gemelli oggi, senti uno spostamento armonioso mentre i tuoi pianeti della Bilancia natale sono attesi positivamente e le tue emozioni sono leggere e felici. Giove in Sagittario sottolinea la leggerezza del tuo essere oggi. È una notte perfetta per fare progetti con gli amici, incontrarsi per cena, bevande, teatro, qualsiasi attività che ti rallegri in compagnia delle persone a cui tieni.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Lasciati attrarre dalla luce, dalle cose, dagli eventi e dalle persone che ti rendono felice e ti portano gioia. La vita è stata intensa ultimamente, ma mentre il sole si sposta oggi in Vergine e si unisce a Venere e Marte, i tuoi pianeti nativi dello Scorpione sono positivamente attesi e questo è un sollievo. L'energia infuocata del Leone culmina e l'energia radicale e terrena della Vergine inizia a dominare, e questo è rilassante e molto curativo per te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Mentre la luna lascia il Toro oggi e si sposta in ariosi Gemelli, senti un leggero vento sulla tua brace e ti illumini! Il settore del tuo grafico che regola le relazioni impegnate viene evidenziato e scoprirai che inondando un po' di cura e attenzione sul tuo partner il favore viene restituito 10 volte. Il Grande Benefico, Giove, sta attivando la consapevolezza di sé e la cura di sé, e francamente ti rende anche estremamente carismatico.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei molto più intuitivo di quanto ti venga spesso attribuito il merito, e oggi questa abilità è sottolineata da Plutone che attiva i tuoi pianeti nativi del Capricorno e Saturno che ti aiuta a radicare quell'intuizione in un'applicazione pratica. La luna e Urano stanno formando un angolo forte e positivo con i tuoi pianeti Capricorno e stanno mettendo in luce la tua creatività. Gli attuali pianeti in Leone stanno brillando nel settore della tua carta che governa misteri nascosti e fenomeno psichico, quindi presta attenzione a quelle pelle d'oca quando le senti!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Mentre la luna si sposta oggi nei Gemelli, crea angoli positivi verso i tuoi pianeti dell'Acquario natale e verso il Grande Benefico Giove, attualmente nel suo segno. Questo porta energia meravigliosa e attenzione alla tua creatività, al tuo eccentrico senso di sé e agli impegni e alle amicizie sociali. Una piccola terapia al dettaglio oggi solleverà il morale e la cena e le bevande con gli amici porteranno un finale perfetto in una lunga settimana.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : C'è una profondità nel tuo pensiero oggi e un flusso adorabile di idee, possibilità e nuovi progetti. Puoi ringraziare la luna e Urano in Toro che stanno attivando il settore della tua carta che governa idee, pensiero, comunicazione e percezione. Divertiti e assicurati di prendere appunti: alcune di queste idee sono di classe mondiale! Sei gentile e coscienzioso per natura e questa è una buona cosa, solo non lasciarti approfittare, soprattutto al lavoro.

