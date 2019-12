Oroscopo di oggi 23 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 23 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 23 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: un'atmosfera super lunatica al mattino potrebbe iniziare la giornata in modo brusco. Puoi ringraziare, ovviamente, il vuoto della luna nel meditare Scorpione per averti fatto sentire in qualche modo. Fai del tuo meglio per evitare un severo Capricorno che preme i tuoi pulsanti.

Amore / amicizia: non c'è niente di più sexy della fiducia e del potere. Ne trasudi tonnellate quando Marte virile si allinea con il potente Plutone. Il desiderio è il catalizzatore che mette in moto il tuo mojo. Diventi vivo e possiedi il tuo potere quando c'è qualcosa o qualcuno che desideri. Imposta il tuo obiettivo sul tuo obiettivo e cercalo. È probabile che otterrai cosa o chi stai cercando.

Carriera / Finanza: fare la giusta impressione significa essere sempre attivi. È particolarmente stressante quando gli ambiziosi quadrati del Capricorno feriscono Chirone nel tuo segno. Questo allineamento spigoloso può aumentare la vulnerabilità e renderti dolorosamente consapevole dei tuoi difetti. Puoi essere paralizzato da tutte le cose che percepisci come sbagliate in te. Oppure può ispirarti ad avere successo nonostante i tuoi difetti. Tutti applaudono la persona che esce da dietro e segna una vittoria.

Crescita personale / spiritualità: una chiacchierata con una persona saggia o qualcosa che leggi in un libro di auto-aiuto può essere utile poiché il benevole Sagittario contatta Chirone nel tuo segno. Una piccola scintilla di intuizione potrebbe aprire la porta alla grande guarigione.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: le interazioni faccia a faccia possono essere totalmente instabili con la luna vuota ovviamente all'inizio della giornata. Importanti tête-à-têtes sono meglio programmati dopo l'ora di pranzo. Un'interazione con un Ariete potrebbe essere molto stimolante ma utile. Hai questo.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso siete inarrestabili quando siete sulla stessa pagina di ciò che desiderate. Con un potente allineamento Marte / Plutone che influisce sulla partnership, fai una coppia dinamica quando ti riunisci per ottenere ciò che desideri. Solo uno sciocco ti farebbe casino quando presenterai un fronte unito al mondo. I tori single potrebbero essere attratti da una figura feroce che non sopporta nessuna schifezza. Quel tipo di sicurezza è super sexy.

Carriera / Finanza: stai alla ricerca di qualcuno che possa riempire i tuoi punti ciechi su una questione finanziaria. Essere meglio informati può farti sentire molto meno insicuro; tuttavia, per ottenere assistenza potrebbe essere necessario rivelare la mancanza di esperienza aziendale. Ci vuole un toro intelligente per chiedere aiuto.

Crescita personale / spiritualità: ciò che non conosci può farti del male. È il tipo di idea di rottura su cui ti fermi quando il pessimistico Sole Capricorno si scontra con Chiron insicuro. Non c'è dubbio che puoi trovare qualcosa di sbagliato se scegli di andare a cercarlo. Perché non capovolgere la sceneggiatura su infinite preoccupazioni e paranoia e concentrarsi su ciò che è giusto nella tua vita?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: con la luna in Scorpione vuota ovviamente nella prima parte della giornata, ciò che può andare storto andrà storto. Salva compiti complicati per dopo l'ora di pranzo. Quindi, avrai risorse a tua disposizione (incluso un capricorno laborioso) per fare le cose.

Amore / amicizia: tutti si sentono super sensibili e un po' nervosi mentre i severi quadrati del Capricorno feriscono Chirone. Potrebbe portare a ferire i sentimenti tra te e un amico, in particolare se qualcuno non riesce a camminare leggermente in un territorio sensibile. In alternativa, la mancanza di amicizie significative nella tua vita può scatenare dolore emotivo. Sii gentile con te stesso e gli altri. Se c'è un problema che deve essere affrontato, salvalo fino a una data successiva.

Carriera / Finanza: con Marte sincronizzato con il potente Plutone, fai di tutto per fermarti. Non importa quanto sia impegnativo il lavoro, possiedi la tenacia, la forza e l'intraprendenza necessarie per occuparti degli affari. Se hai bisogno di assistenza, un influente alleato potrebbe essere in attesa dietro le quinte per darti una mano. Chiedi quello che ti serve. La tua guida è stimolante e fa venire voglia di persone.

Crescita personale / spiritualità: lavorare attraverso ciò che si frappone tra te e il futuro che desideri si sente cruciale quando l'ampia Sagittario contatta Chirone. Questo problema non si è verificato dall'oggi al domani. Ci vorrà del tempo per correggerlo. Non c'è momento migliore per iniziare di adesso.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la luna in Scorpione ovviamente nelle prime ore, è difficile allacciarsi e prendere sul serio le cose. Più tardi, quando la luna si sposta nel saggio Sagittario, troverai il tuo ritmo di lavoro. Il supporto di un Leone può tenerti sulla buona strada.

Amore / Amicizia: è un giorno produttivo per la tua vita amorosa, poiché Marte si connette con Plutone persuasivo. La determinazione che porti dice che non sei venuto a giocare. Non importa in quale fase di appuntamenti o relazioni ti trovi, sei pronto a dare il massimo. Se sai cosa vuoi, perché sederti a bordo campo in attesa che accada qualcosa? È tempo di fare una mossa audace.

Carriera / Finanza: la reputazione è tutto. Quando la tua si sente minacciata, la tua sicurezza subisce un colpo. Con l'autorevole sole in Capricorno che si scontra con Chirone ferito, potresti temere di essere giudicato e di non essere all'altezza. Che la tua paura sia valida o infondata, il risultato è lo stesso perché diminuisce la tua capacità di agire con sicurezza. Rilascia la festa della pietà. Se sono stati commessi errori, possederli. Fai tutto ciò che è necessario, quindi prenditi e vai avanti.

Crescita personale / spiritualità: un passo falso pubblico potrebbe essere una benedizione sotto mentite spoglie perché ti ricorda che sei soggetto alle stesse debolezze umane di tutti gli altri. Può aiutarti ad avere più compassione e tolleranza per gli altri.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il vuoto lunare ovviamente nelle prime ore può rendere dura una mattinata con la famiglia o i compagni di stanza. Non puoi accedere alla stessa pagina. Non ti preoccupare. Sarai di umore giocoso in seguito. Spianerà le cose, specialmente con un Ariete teso.

Amore / Amicizia: non c'è niente di sbagliato nel cercare consigli sulle relazioni. Puoi trarne beneficio quando la saggia Luna in Sagittario si collega al guaritore ferito Chirone. Qualcosa che hai letto in un libro di auto-aiuto potrebbe innescare un attimo. O una conversazione con qualcuno che ha una relazione di successo potrebbe essere istruttiva. Aiuta a ottenere feedback da una persona che sembra farlo nel modo giusto. Cerca modi per applicare ciò che impari alla tua situazione attuale.

Carriera / Finanza: è una buona idea rivedere le linee guida prima di tuffarti nell'incarico di lavoro di oggi. Un sole tagliente / Allineamento di Chirone avverte che potresti essere sopra la testa. Potrebbe mancare il know-how necessario per completare l'attività. O le istruzioni potrebbero essere traballanti. Chiedere aiuto può significare rivelare che sei fuori dalla tua profondità. Sfortunatamente, potresti non essere in grado di fare le cose correttamente senza assistenza.

Crescita personale / spiritualità: è un giorno eccellente per affrontare un progetto o una riparazione a domicilio. Con un potente allineamento Marte / Plutone a supporto del processo, porti energia e persistenza enormi al tuo compito. Inizia prima che la tua motivazione svanisca!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: la conversazione si confonde nelle prime ore con il vuoto emotivo della Luna in Scorpione ovviamente. Rinviare importanti conversazioni e incontri fino a dopo l'ora di pranzo. Quindi, sarà più facile ottenere uno Scorpione per vedere le cose dal tuo punto di vista.

Amore / Amicizia: un'espressione di bisogno o desiderio può essere incontrata con resistenza mentre i rigidi quadrati del Capricorno feriscono Chirone. Prima di prenderlo come rifiuto, considera se potrebbero esserci altri fattori coinvolti. La persona che sembra immune al tuo fascino potrebbe non essere in grado di soddisfare i tuoi desideri. O, al momento, potrebbero avere preoccupazioni più urgenti. In entrambi i casi, non è un riflesso del tuo valore o della tua desiderabilità. Essere aperti all'amore significa accettare la vulnerabilità. Puntelli per essere abbastanza coraggioso da metterti fuori.

Carriera / Finanza: un potente allineamento Marte / Plutone sta accendendo il tuo mojo mentale e portando idee d'impatto a modo tuo. Presta attenzione alle tue idee sul tuo attuale incarico di lavoro e non essere timido nel condividere i tuoi pensieri con i colleghi. Potresti avere una forte percezione del compito che manca agli altri. Afferma le tue idee se necessario. Le persone presteranno attenzione quando vedranno che sai di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: sporgersi in emozioni dolorose piuttosto che trascinarle sotto il tappeto può essere catartico quando la benevola Sagittario contatta Chirone. È un'opportunità per recuperare il potere dal dolore e dalla delusione del passato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: è meglio evitare le questioni di denaro prima dell'ora di pranzo. Con la luna vuota ovviamente nelle prime ore, piccoli incidenti e ritardi potrebbero farti inciampare. Uno scorpione accorto potrebbe rivelarsi un utile alleato. Soprattutto se hanno esperienza con quello che vuoi fare.

Amore / Amicizia: il tuo senso di sicurezza potrebbe sentirti minacciato quando tu e il tuo interesse amoroso non siete d'accordo. Puoi incolpare il Sole in Capricorno che si scontra con Chirone ferito per aver illuminato le fessure nell'armatura della tua relazione. Può essere difficile risolvere un problema se entrambe le parti non lo riconoscono come un problema. Per i single, una mancanza di connessione può innescare vulnerabilità. Trovare la pace può comportare l'accettazione del fatto che non si può controllare tutto e riconoscere che la vera sicurezza viene dall'interno.

Carriera / Finanza: un problema finanziario può richiedere un'azione rapida poiché il rapido Marte si sincronizza con il potente Plutone. Se hai una chiara immagine del tuo gioco finale, saprai cosa fare. Questa questione potrebbe riguardare qualcosa che riguarda la casa o la famiglia. Potrebbe includere una riparazione, un progetto a domicilio o l'adozione di misure per costruire una sicurezza a lungo termine.

Crescita personale / spiritualità: verifica con il tuo cuore prima di avere una conversazione difficile. Non dare per scontato di capire come ti senti. Con la benevola Sagittario che contatta Chirone, un momento di contemplazione può attivare la saggezza e l'intuizione necessarie per gestire la tua chat nel modo giusto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: potresti essere lunatico e fuori di testa nelle prime ore con la luna ovviamente vuota nel tuo segno. Mantenere i propri impegni al minimo indispensabile fino a dopo l'ora di pranzo. Quindi avrai l'energia di cui hai bisogno per andare in punta di piedi con un Arioso esuberante.

Amore / Amicizia: non sei uno a cui evitare di parlare di sesso. Con Marte virile nel segno in linea con il tuo sovrano, Plutone, probabilmente sei tu a iniziare la chat. Discutere dei tuoi desideri potrebbe essere una svolta per qualcuno che è in te. Se il tuo ascoltatore è un conoscente più recente, la tua immediatezza potrebbe essere scoraggiante. Scegli le tue parole con cura.

Carriera / Finanza: Non importa quanto pensi di essere scaltro, non puoi uscire da un problema sul posto di lavoro mentre l'autorevole sole in Capricorno si scontra con Chirone ferito. In effetti, dire più del necessario potrebbe rivelare quanto sei davvero fuori dal mondo. Osserva cosa sta succedendo e fai ciò che devi fare per metterti al passo. Allo stesso modo, le difficoltà di comunicazione con un collega potrebbero influire sulla tua capacità di svolgere il tuo lavoro. Controlla i fatti prima di agire.

Crescita personale / spiritualità: c'è un'enorme soddisfazione da ottenere rafforzando le tue abilità. L'entusiasta Sagittario Luna che contatta Chirone dice che può darti fiducia in qualcosa che spesso ti fa sentire insicuro. Anche una piccola modifica può essere autorizzante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: un sogno intenso può riversarsi nelle tue ore di veglia con la luna ovviamente vuota. Questa distrazione potrebbe rendere difficile concentrarsi sul giorno a venire. L'umore cambia dopo che la luna si è trasformata nell'entusiasta Sagittario. Quindi puoi occuparti di tutto ciò che preoccupa un Ariete.

Amore / Amicizia: la tua vibrazione seria può essere scoraggiante mentre il Sole in Capricorno si scontra con Chirone ferito. Sembra che tu non stia leggendo la situazione nel modo giusto e, forse, ti stai avvicinando a qualcuno nel modo sbagliato. Questo potrebbe essere molto imbarazzante se si tratta di una conoscenza recente. Con un partner o un amico a lungo termine, è come se non capissi i desideri degli altri. Spingere non fa che peggiorare le cose. Lascialo in pace per ora.

Carriera / Finanza: spostare una questione finanziaria a tuo favore può comportare discrezione e velocità. L'incredibile propulsore di Marte e Plutone nella tua zona monetaria può fornire la spinta necessaria per salire di livello a condizione che tu sia pronto ad agire. Mantieni i tuoi piani su una base strettamente necessaria. Non ha senso suscitare opposizione. Meno persone sanno cosa stai facendo, maggiori sono le possibilità di successo.

Crescita personale / spiritualità: il tuo bambino interiore potrebbe beneficiare della tua attenzione. La guarigione avviene quando li fai uscire per giocare. Trova il tempo di fare qualsiasi cosa sciocca incantesimi divertenti e rilassanti per te. Mentre la luna nel tuo segno contatta Chirone, è il rilascio e il sollievo emotivo di cui hai bisogno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: nonostante allattare una ferita emotiva, puoi comunque condurre i tuoi affari da un luogo di potere. Nutri l'attenzione e l'energia su ciò che puoi fare piuttosto che ossessionarti su ciò che non puoi fare. Cerca uno Scorpione forte per motivazione e supporto.

Amore / Amicizia: il trauma infantile potrebbe essere innescato da un allineamento nervoso del sole / Chirone. Quando ti senti vulnerabile, è difficile aprirti al tuo interesse amoroso. Sii gentile con te stesso. Se c'è qualcosa che puoi fare per ottenere la chiusura, fallo. Altrimenti, riconosci i tuoi sentimenti e lasciali andare. Se non ti aggrappi al dolore, non ti aderirà.

Carriera / Finanza: tu oltre a un team altamente motivato equivale a una forza inarrestabile mentre il portiere di Marte contatta il potente Plutone. Se vuoi avere un grande impatto, unisci le forze con gli alleati che condividono la tua etica del lavoro. Che tu sia il capo squadra o un'ape operaia, fornisci un'influenza stabilizzante che aiuta tutti a perseverare. Quando lavori insieme, non c'è molto che non puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: fare pace con il passato può portare alla chiusura quando il benevolo Sagittario Luna contatta ferito Chirone. Questa non è una chiamata a perdonare il danno ma a riconoscere ciò che è successo e andare avanti. È come rivendichi il tuo potere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: è una buona idea evitare gli alti nella prima parte della giornata. Con lo Scorpione Luna vuoto ovviamente, attiri l'attenzione per le ragioni sbagliate. Più tardi, sarai visto in una luce più favorevole, in particolare da uno scorpione accorto.

Amore / amicizia: i sentimenti spiacevoli sorgono quando parli in modo inconscio. Con un sole tagliente / l'allineamento di Chirone che influenza la comunicazione, potresti inconsapevolmente dire qualcosa di dannoso. In alternativa, potresti essere sul lato ricevente delle parole che scatenano cattivi sentimenti. In entrambi i casi, chi parla potrebbe non essere consapevole dell'impatto delle sue parole. Tuttavia, ciò non significa che non abbiano alcuna responsabilità. Sii consapevole di ciò che dici a qualcuno a cui tieni.

Carriera / Finanza: la tua capacità di potenziamento è davvero impressionante. Con Marte guidato che aspira implacabile Plutone, fai di tutto per raggiungere i tuoi obiettivi. Anche se pensi di non poter perseverare, confida di averlo in te. Una volta entrati in azione, tu (e tutti gli altri) scoprirai di cosa sei fatto.

Crescita personale / spiritualità: se hai fatto o detto una cosa cattiva, fai ammenda. Il potere del perdono è potente quando il buon auspicio Sagittario Luna contatta ferito Chirone. Allo stesso modo, è un buon momento per abbandonare la colpa e la campagna di vergogna contro qualcuno che ti ha fatto del male. Non stai perdonando quello che hanno fatto. Stai riconoscendo che è ora di andare avanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: perdersi, letteralmente o metaforicamente, potresti iniziare la tua mattinata con il vuoto della luna, ovviamente. Quindi, è meglio rimanere nei dintorni familiari. La guida di un elegante Sagittario può portarti sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: se un amico ha bisogno di essere difeso, avrai le spalle mentre il guerriero Marte si allinea con il potente Plutone. Allo stesso modo, puoi aspettarti che un amico offra protezione e supporto in caso di problemi. È quando la tua schiena è contro il muro che scopri chi sono i tuoi veri amici a cavallo e muori. A volte, i tuoi amici possono essere un dolore. Quando ti difendono, è un potente promemoria del perché li tieni in giro.

Carriera / Finanza: non c'è niente come confrontarti con amici più ricchi per farti stare male con le tue finanze. Con il sole in Capricorno cosciente dello stato ferito di Chirone, non importa quanti soldi o quanti beni di lusso hai, non sembra mai abbastanza. Ci sarà sempre qualcuno che ha più di te. Quindi, è una cosa sciocca da sottolineare. Quello che hai non è una misura della tua autostima.

Crescita personale / spiritualità: è un giorno eccellente per rivalutare i tuoi valori. Conoscere ciò che è più importante per te ti aiuta a rimanere in pista con i tuoi obiettivi. Potresti scoprire che le tue priorità e i tuoi valori non sono più quelli di una volta. Esplora ciò che sembra valido ora.

