Oroscopo di oggi 30 dicembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 30 dicembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 30 dicembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la visionaria Luna dei Pesci dà il via a tutti i tipi di idee creative. Lascia correre la tua immaginazione e vedi dove ti porta. Qualcosa che sembra un po' folle potrebbe sembrare totalmente valido e fattibile per un accorto Capricorno. Sii aperto al feedback.

Amore / amicizia: trasmettere i tuoi problemi personali è un modo per attirare l'attenzione, anche se probabilmente non è il tipo di attenzione che desideri. Con Mercurio chiacchierone che sta ferendo Chirone nel tuo segno, potrebbe essere il tuo modo di testare se qualcuno può gestire avvicinarti a te. A meno che tu non voglia essere visto come una vittima, condurre con le tue ferite è una cattiva idea. Perché non condividere i tuoi punti di forza invece?

Carriera / Finanza: se hai l'orecchio di una figura influente, non essere timido nel condividere le tue idee. Il mercurio ben informato che si allinea con l'inventivo Urano aiuta a incassare un'abilità unica o un'idea innovativa. Hai qualcosa da offrire che il mondo sta solo prendendo piede? In tal caso, questa potrebbe essere la tua occasione per entrare al piano terra con un settore o una tendenza in crescita.

Crescita personale / spiritualità: c'è molto di più per te rispetto all'immagine che proietti. Come il mondo ti vede offuscare rispetto alla persona che il tuo cerchio interiore ha imparato a conoscere e ad amare. Lascia che sia autentico il tuo splendore.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: diventi la compagnia che mantieni. Mentre la luna è in Pesci sensibili, è estremamente importante circondarti di persone positive, come un Cancro premuroso, che ti incoraggiano a essere il tuo sé migliore. Perché perdere tempo con persone negative?

Amore / Amicizia: non sei l'unica persona che soffre di insicurezza. Anche se può sembrare così quando Mercurio mentale si scontra con Chirone ferito. Aprirsi a qualcuno di cui ti fidi, come il tuo interesse amoroso o il tuo migliore amico, può rivelare che anche loro sono stati dove sei. Aiuta a sapere che non sei solo in ciò con cui hai a che fare e che non sei giudicato per la tua lotta.

Carriera / Finanza: possiedi una vasta gamma di concetti lungimiranti. Tutto il mercurio, allineato con Urano illuminato, ti incoraggia a condividere la tua saggezza più strana e stravagante. Alcune delle cose che dici potrebbero sembrare là fuori, ma ci sono buone probabilità che tu sappia di cosa stai parlando. È un ottimo momento per approfondire le informazioni altamente tecniche. Puoi analizzare nuovi dati alla velocità della luce, quindi non preoccuparti di entrare in testa.

Crescita personale / spiritualità: perché preoccuparsi di crescere quando ciò che sai funziona per te? Non sai mai quando le tue conoscenze potrebbero diventare obsolete. Il sole che aspira ai nodi lunari ricorda che devi sempre sfidare te stesso per imparare e fare di più.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: sei sensibile a come il mondo ti percepisce con la Luna dei Pesci nella parte superiore della tua carta. Con il potente supporto planetario, saprai esattamente cosa dire e fare per brillare. Persino uno Scorpione esigente non può negare il tuo splendore.

Amore / Amicizia: potresti essere al corrente di informazioni riservate dal o sul tuo interesse amoroso come curiosi aspetti di Mercurio che illuminano Urano. Questo è il tipo di rivelazione che ti apre la mente a vederli in un modo nuovo. Se vuoi fare una domanda strana, provaci! La risposta potrebbe aprire gli occhi. Per i single, non c'è momento migliore per cercare l'amore tramite un'app di appuntamenti. Questa energia si basa sulla comunicazione attraverso la tecnologia più recente. Con il supporto planetario, le tue opzioni potrebbero essere promettenti.

Carriera / Finanza: arrivare sulla stessa pagina con un progetto di gruppo potrebbe essere una sfida, in particolare se hai avuto difficoltà a lavorare insieme in passato. Non lasciare che un nervoso allineamento di Mercurio / Chirone ti insulti per il fallimento prima ancora che inizi. Lascia che il tuo intuito ti guidi verso la connessione in un modo nuovo. C'è più di un modo per rompere un dado.

Crescita personale / spiritualità: hai tonnellate di supporto a tua disposizione; tuttavia, fare affidamento su di esso troppo pesantemente può essere a tuo danno. Il sole che afferma i nodi della luna è un invito a coltivare l'indipendenza e l'intraprendenza. Ne avrai bisogno in futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: la luna nei Pesci visionari porta il desiderio di crescere e ampliare i tuoi orizzonti. Il collegamento con qualcuno che pensa fuori dagli schemi (come un inventivo Toro) può essere d'ispirazione. Può aiutarti ad andare dove non sei mai stato prima.

Amore / Amicizia: non modificare le tue parole quando discuti piani futuri con il tuo interesse amoroso. Lo stratega Mercurio, in linea con la lungimirante Urano, ti incoraggia a esplorare tutte le tue opzioni, non importa quanto siano inverosimili. Potresti scoprire che tu e il tuo partner state pensando sulla stessa linea. Lascia che il mantra "e se" sia la tua domanda guida. Non sai mai cosa puoi ottenere insieme se non ti dai spazio per sognare. I single dovrebbero aggiornare i loro profili online. La comunicazione tramite social media o app di appuntamenti potrebbe portare a connessioni intriganti.

Carriera / Finanza: collaborare con qualcuno le cui idee sono in anticipo sulla curva potrebbe essere utile. Potresti buttare la palla fuori dal parco con un progetto in corso; tuttavia, è altrettanto importante affermare le proprie capacità. È estremamente importante che ti fidi di te stesso e abbracci i tuoi talenti. È l'unico modo per crescere.

Crescita personale / spiritualità: al lavoro e al gioco, è difficile essere vulnerabili con gli altri. Sembra che i tuoi difetti siano un argomento di discussione con un nervoso allineamento Mercurio / Chirone in gioco. Non sei perfetto, e non lo è nemmeno nessun altro. Possiedi i tuoi difetti e vai avanti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: il vuoto lunare ovviamente nelle prime ore può rendere dura una mattinata con la famiglia o i compagni di stanza. Non puoi accedere alla stessa pagina. Non ti preoccupare. Sarai di umore giocoso in seguito. Spianerà le cose, specialmente con un Ariete teso.

Amore / Amicizia: non c'è niente di sbagliato nel cercare consigli sulle relazioni. Puoi trarne beneficio quando la saggia Luna in Sagittario si collega al guaritore ferito Chirone. Qualcosa che hai letto in un libro di auto-aiuto potrebbe innescare un attimo. O una conversazione con qualcuno che ha una relazione di successo potrebbe essere istruttiva. Aiuta a ottenere feedback da una persona che sembra farlo nel modo giusto. Cerca modi per applicare ciò che impari alla tua situazione attuale.

Carriera / Finanza: è una buona idea rivedere le linee guida prima di tuffarti nell'incarico di lavoro di oggi. Un sole tagliente / Allineamento di Chirone avverte che potresti essere sopra la testa. Potrebbe mancare il know-how necessario per completare l'attività. O le istruzioni potrebbero essere traballanti. Chiedere aiuto può significare rivelare che sei fuori dalla tua profondità. Sfortunatamente, potresti non essere in grado di fare le cose correttamente senza assistenza.

Crescita personale / spiritualità: è un giorno eccellente per affrontare un progetto o una riparazione a domicilio. Con un potente allineamento Marte / Plutone a supporto del processo, porti energia e persistenza enormi al tuo compito. Inizia prima che la tua motivazione svanisca!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: nonostante un inizio al mattino, puoi riunirti con successo e mettersi al lavoro. Ci sono molte persone nel tuo campo che fanno il tifo per te. Un Sagittario saggio e premuroso è quello a cui rivolgersi per avere una guida.

Amore / Amicizia: parlare dei problemi nel boudoir non è sexy, anche se potrebbe essere necessario se non sei soddisfatto della tua situazione. Un spigoloso allineamento Mercurio / Chirone ti consiglia di trattare l'argomento con guanti da bambino. Per i single, sfogarsi sulla tua frustrazione sessuale con un amico può essere catartico. Forse lui o lei può offrire consigli utili sulla tua vita amorosa?

Carriera / Finanza: sostenere le tue idee creative è il tuo valore predefinito, quindi non hai bisogno di pratica al riguardo. Il Sole in Capricorno che contatta i nodi lunari suggerisce che potresti trarre vantaggio dall'essere più un giocatore di squadra. È il prossimo passo per rafforzare le tue abilità uniche.

Crescita personale / spiritualità: il mercurio inquisitore in linea con Urano non convenzionale può ispirarti a intraprendere un viaggio insolito. Ti piace uscire e allungare le gambe o sei più un avventuriero in poltrona? Gli esploratori attivi potrebbero godere di una vista meravigliosa e naturale, mentre i criminali mentali potrebbero perdere la lettura di un libro intrigante. Ciò che è vitale è che fai qualcosa di diverso o ti sfidi a imparare qualcosa di nuovo. Può aiutarti a vedere la vita in un modo nuovo ed eccitante.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: prendersi cura della propria famiglia o mantenere il proprio stile di vita è la priorità numero uno. È ciò che ti motiva ad essere produttivo. Alla fine della giornata, sarai pronto per festeggiare i tuoi sforzi. Un Capricorno potrebbe essere desideroso di ascoltare ciò che hai realizzato.

Amore / Amicizia: le tue paure sulle relazioni sono profonde. Il mercurio premuroso nel tuo regno di famiglia che si scontra con Chirone ferito suggerisce che potrebbe avere qualcosa a che fare con la tua educazione. Che si tratti di un'immagine perfetta o di aver lasciato qualcosa a desiderare, potrebbe colorare la tua visione della situazione attuale. Con uno sforzo consapevole, puoi scavalcare i vecchi schemi e coltivare la relazione che funziona per te.

Carriera / Finanza: l'ambizioso Sole Capricorno in linea con i nodi lunari suggerisce che la tua guida potrebbe essere indirizzata verso l'area sbagliata della tua vita. Per anni ormai, è stata la tua casa e la vita familiare a ricevere tutto l'amore. Non è una brutta cosa fino a quando non inizia a riportarti indietro nella tua carriera. È tempo di mettere la testa in gioco ed essere un po' più competitivo.

Crescita personale / spiritualità: qualcosa che impari sulla tua famiglia o educazione potrebbe essere molto illuminante. Mercurio chiacchierone che attira Urano perspicace potrebbe sbloccare informazioni che ti sorprendono. Fortunatamente, è probabile che sia una rivelazione stimolante. Se qualcuno è insolitamente disponibile, fai domande e scopri cosa devi sapere.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: potresti essere lunatico e fuori di testa nelle prime ore con la luna ovviamente vuota nel tuo segno. Mantenere i propri impegni al minimo indispensabile fino a dopo l'ora di pranzo. Quindi avrai l'energia di cui hai bisogno per andare in punta di piedi con un Arioso esuberante.

Amore / Amicizia: non sei uno a cui evitare di parlare di sesso. Con Marte virile nel segno in linea con il tuo sovrano, Plutone, probabilmente sei tu a iniziare la chat. Discutere dei tuoi desideri potrebbe essere una svolta per qualcuno che è in te. Se il tuo ascoltatore è un conoscente più recente, la tua immediatezza potrebbe essere scoraggiante. Scegli le tue parole con cura.

Carriera / Finanza: Non importa quanto pensi di essere scaltro, non puoi uscire da un problema sul posto di lavoro mentre l'autorevole sole in Capricorno si scontra con Chirone ferito. In effetti, dire più del necessario potrebbe rivelare quanto sei davvero fuori dal mondo. Osserva cosa sta succedendo e fai ciò che devi fare per metterti al passo. Allo stesso modo, le difficoltà di comunicazione con un collega potrebbero influire sulla tua capacità di svolgere il tuo lavoro. Controlla i fatti prima di agire.

Crescita personale / spiritualità: c'è un'enorme soddisfazione da ottenere rafforzando le tue abilità. L'entusiasta Sagittario Luna che contatta Chirone dice che può darti fiducia in qualcosa che spesso ti fa sentire insicuro. Anche una piccola modifica può essere autorizzante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: non c'è niente come il comfort di casa. Sono particolarmente attraenti con la luna nei Pesci sensibili. Ti consigliamo di stare in un ambiente confortevole con le persone che ami. È un giorno eccellente per legare con il tuo Capricorno preferito.

Amore / amicizia: possono sorgere problemi quando si scontrano con denaro o valori. Il comunicatore Mercury che squarcia Chirone ferito suggerisce che una conversazione con il tuo interesse amoroso potrebbe rivelare il conflitto. Potresti scoprire che una parte si attiene al libro delle regole mentre l'altra diventa canaglia. Forse questa non è una partita fatta in paradiso? Se single, non spendere troppo per una data discutibile. Opta per brividi economici.

Carriera / Finanza: ritirare un'opportunità potrebbe dipendere dalla tua capacità di portare sul tavolo qualcosa di nuovo e diverso. L'intelligente Mercurio che aspetta Urano non convenzionale ti invita a incassare l'ingegnosità. Cosa hai che è unico e davanti alla curva? Dove stai guidando il pacchetto e impostando le tendenze invece di limitarti a seguirlo? Pensaci. Questa può essere la chiave che apre un insolito, nuovo flusso di entrate. Il feedback di un collega visionario potrebbe essere utile.

Crescita personale / spiritualità: tutti ottengono che sei finanziariamente responsabile e capace di prenderti cura di te stesso. Tuttavia, ciò non significa che dovresti rifiutare l'assistenza. Nel tuo caso, essere troppo indipendente o orgoglioso è un punto debole. Esercitati a dire di sì per aiutare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: nonostante allattare una ferita emotiva, puoi comunque condurre i tuoi affari da un luogo di potere. Nutri l'attenzione e l'energia su ciò che puoi fare piuttosto che ossessionarti su ciò che non puoi fare. Cerca uno Scorpione forte per motivazione e supporto.

Amore / Amicizia: il trauma infantile potrebbe essere innescato da un allineamento nervoso del sole / Chirone. Quando ti senti vulnerabile, è difficile aprirti al tuo interesse amoroso. Sii gentile con te stesso. Se c'è qualcosa che puoi fare per ottenere la chiusura, fallo. Altrimenti, riconosci i tuoi sentimenti e lasciali andare. Se non ti aggrappi al dolore, non ti aderirà.

Carriera / Finanza: tu oltre a un team altamente motivato equivale a una forza inarrestabile mentre il portiere di Marte contatta il potente Plutone. Se vuoi avere un grande impatto, unisci le forze con gli alleati che condividono la tua etica del lavoro. Che tu sia il capo squadra o un'ape operaia, fornisci un'influenza stabilizzante che aiuta tutti a perseverare. Quando lavori insieme, non c'è molto che non puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: fare pace con il passato può portare alla chiusura quando il benevolo Sagittario Luna contatta ferito Chirone. Questa non è una chiamata a perdonare il danno ma a riconoscere ciò che è successo e andare avanti. È come rivendichi il tuo potere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: la visionaria Luna dei Pesci può ispirare modi creativi per fare soldi e incassare le tue abilità. Mantenerlo semplice piuttosto che elaborare un piano elaborato. Potrebbero essere necessari contanti extra per finanziare un progetto domestico. Un Toro può avere consigli utili.

Amore / amicizia: la paranoia porta a dire cose offensive mentre gli scontri espressivi di Mercurio con Chirone ferito. A meno che tu non abbia prove valide di illeciti, è meglio non fare accuse. Se i ruoli sono invertiti, considera se c'è verità dietro ciò che viene detto prima di reagire. Se l'altra persona è resistente all'udire il tuo lato della storia, lascia perdere per ora.

Carriera / Finanza: sei abile nell'affrontare scenari complessi. Eccelli anche quando sei fuori dalla tua profondità. Il Sole in Capricorno che aspira ai nodi lunari è un invito a coltivare più abilità, specialmente se non si riesce a svolgere le attività quotidiane. Non ci sarà sempre una montagna da scalare. È tempo di familiarizzare con il banale.

Crescita personale / spiritualità: la mamma è la parola su un piano insolito per la tua casa e la vita familiare. L'intelligente mercurio che aspira Urano non convenzionale ispira soluzioni uniche ai dilemmi domestici di tutti i giorni. Che succede con il segreto? Potresti aver bisogno di più tempo per dare forma a un'idea folle prima di lanciarla ai tuoi cari. Un cambiamento inaspettato può sollevare le cose in modo positivo. Potresti fare una pausa dalle routine soffocanti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: con la luna nel segno, indossi il cuore sulla manica. Quindi, non ha senso cercare di nascondere ciò che senti. Un amico Capricorno può vedere attraverso di te. Forse dovresti andare avanti ed essere sincero su cosa hai in mente?

Amore / amicizia: i piani che fai con un amico potrebbero colpirlo quando mettono a rischio il tuo budget. Forse hai sottovalutato il costo? O forse ti hanno dato le informazioni sbagliate? Non è una tragedia, anche se potrebbe sembrare una battuta d'arresto se stai cercando di fare mosse di denaro più intelligenti. Sii onesto su ciò che sei disposto a spendere e vedi se riesci a raggiungere un accordo.

Carriera / Finanza: porti molte idee interessanti e insolite sul tavolo. Il mercurio intelligente, in linea con l'inventivo Urano, può scatenare un lampo di splendore. Chiunque si rivolga a te per un consiglio riceverà una ricchezza di informazioni illuminanti. Le persone possono fidarsi del fatto che sei in sintonia con le notizie più all'avanguardia che riguardano ciò che fai. Potresti sentirti ispirato a condividerli sui social media. È il momento ideale per sviluppare una presenza online.

Crescita personale / spiritualità: andare di pari passo con la banda è spesso il tuo default. Anche quando hai interessi tuoi che vorresti perseguire. Il sole che aspira ai nodi della luna è un appello a far valere te stesso. Con la pratica, puoi iniziare a tenere il tuo.

