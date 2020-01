Oroscopo di oggi 23 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 23 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 23 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti consigliamo di mettere la tua faccia migliore perché tutti gli occhi sono puntati su di te. Un Pesci scaltro potrebbe non voler ammetterlo, ma potrebbe trovarti ad essere davvero impressionante. Non si sa mai chi è dietro le quinte tifa per il successo del Team Ariete.

Amore / amicizia: con la guida di un amico che pensa fuori dagli schemi, ti sentirai più ottimista sul tuo futuro. Puoi diventare cupo con Chirone ferito nel tuo segno, ma un aspetto del Sole dell'Acquario nella tua zona di amicizia può aiutarti a cambiare il tuo umore. Discuti le tue speranze e paure con qualcuno che presenta una prospettiva diversa. Potrebbero rivelare possibilità a cui sei cieco. Spero che ripristini il tuo entusiasmo e ti ecciti per ciò che ci aspetta.

Carriera / Finanza: il tuo entusiasmo non manca quando si tratta della tua carriera. Mentre la luna e l'allegro Giove si incontrano nell'ambizioso Capricorno, senti che non puoi fare nulla. Ottieni ancora molto chilometraggio dai tuoi risultati passati. Basta impressionare il mondo con ciò che puoi fare. Se vuoi davvero stupire qualcuno, dimostra che il tuo cuore è nel tuo lavoro e ti preoccupi di quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: è naturale che sorga la paura, ma non è necessario alimentare la tua attenzione. Il sole che si scontra con lo scoraggiante Nettuno potrebbe darti una pausa per qualcosa che stai per fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: non c'è niente di peggio che provare sentimenti intensi e non sapere cosa farne. Potresti provare a confidarti con un Sagittario, ma è probabile che ti farà più agitare. È un momento eccellente per esercitarsi a non agire secondo i propri desideri.

Amore / Amicizia: i bisogni emotivi e sessuali possono essere difficili da leggere con il vuoto meandro della Sagittario, ovviamente nella tua zona di intimità. Ti manca completamente il segno quando pensi di sapere cosa vuole qualcuno e viceversa. A meno che non vi sia un'urgenza nel trovare il tuo dolce punto di connessione, non è un grosso problema. Tornerai in gioco domani.

Carriera / Finanza: hai idee uniche e sai di cosa stai parlando. Anche se pochissime persone lo sapranno se non parlerai. Con il comunicatore Mercurio in contrasto con il Nodo Nord, non sei sicuro di come ottenere una parola o ottenere la parola su chi sei e cosa fai. Dire troppo poco non avrà un impatto, mentre dire troppo attira l'attenzione sbagliata. Forse non è un caso di più o di meno? Forse è una chiamata per rendere le tue parole più d'impatto?

Crescita personale / spiritualità: impressionare una nuova conoscenza con le tue conoscenze non ti farà guadagnare punti di popolarità, quindi resisti all'impulso di dimostrare quanto è grande il tuo cervello. Sei adorabile, quindi non devi provarci così tanto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: stare con gli altri può sembrare di essere soli quando non si riesce a connettersi. Forse è l'Universo che ti dice che non conosci qualcuno (forse un Sagittario) abbastanza bene come pensi? Sembra che a questa persona piaccia farti indovinare.

Amore / amicizia: buona fortuna per capire da dove provengono le persone. Puoi dimenticare di comprenderne le esigenze. Questi sono compiti pressoché impossibili con la Luna Sagittario mutevole, ovviamente vuota durante il giorno. Purtroppo, brami la compagnia di qualità che solo una significativa connessione intima può fornire. Non è esattamente una situazione disastrosa, ma può essere terribilmente frustrante.

Carriera / Finanza: Non importa quanta ricerca fai su un argomento finanziario, potresti ancora trovare difficile prendere una decisione mentre gli scontrosi scontro di Mercurio con il Nodo Nord. Se ti avventuri in acque inesplorate, è fondamentale sapere cosa stai facendo. La ricerca è utile, ma non compensa l'esperienza. Rischi di affidarti troppo o troppo poco ai dati disponibili. Premi pausa fino a quando non parli con qualcuno che ti può dare dei buoni consigli.

Crescita personale / spiritualità: c'è un bisogno di dimostrare che sei più di un bel viso mentre Venere si scontra con l'autorevole Saturno e il potente Plutone. Tuttavia, se il fascino funziona per te, perché scuotere la barca? Molto presto, tutti sapranno di cosa ti occupi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: apprendere nuove cose su di te può essere eccitante e spaventoso allo stesso tempo. Ridurre l'impulso di cercare una convalida esterna. Non devi fare affidamento su altri, in particolare un autorevole Capricorno, tanto quanto te. Credi in te stesso.

Amore / Amicizia: sei in un viaggio alla scoperta di te stesso con il Nodo Nord nel tuo segno. Un aspetto stimolante di Mercurio chiacchierone può farti dubitare che condividere le tue scoperte con il tuo partner sia un'idea saggia. I segreti rivelatori potrebbero rovinare il viaggio di conoscersi in modo organico. Lo stesso vale per una recente conoscenza. Un piccolo mistero fa molto per mantenere l'interesse di qualcuno.

Carriera / Finanza: Con la luna vuota ovviamente nella tua zona di lavoro durante il giorno, anche i compiti più semplici diventano complicati. È un peccato perché sei entusiasta di fare le cose. È meglio evitare compiti complessi con molte parti in movimento. Concentrati su attività di routine che non richiedono troppe capacità cerebrali. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non li rovinerai. Con la luna come sovrano, sei particolarmente colpito quando è vuoto ovviamente.

Crescita personale / spiritualità: mentre Venere socievole si scontra con Saturno e Plutone, potresti essere fuori dalla tua zona di comfort con qualcuno che è diverso dalla tua solita folla. Conoscerli dovrebbe essere esaltante. Lascia cadere le tue prenotazioni e mantieni la mente aperta sulla storia di questa persona.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sia a casa che al lavoro, nulla batte la sensazione di soddisfazione che proviene da un lavoro ben fatto. Un Capricorno sarà riconoscente quando ti alzi e fai la tua parte. Uno sforzo sincero fa molto per andare d'accordo con il Capricorno.

Amore / Amicizia: il Sole dell'Acquario nella tua zona di associazione, contattando il guaritore ferito Chirone, avverte che ci vuole uno sforzo costante per avere una relazione sana. Non importa quanto sia rilassata la tua situazione, non puoi lasciare le cose al caso. Se accoppiati, determina dove mantenere il tuo gioco di relazioni. Essere proattivi nel prendersi cura della propria vita amorosa è un modo infallibile per promuovere la crescita delle relazioni. Per i single, rivedi le tue regole di relazione e valuta se stanno lavorando a favore o contro di te.

Carriera / Finanza: il tuo ottimismo e la fiducia in ciò che puoi fare crescono quando sei nella zona con i tuoi compiti. Sembra facile quando la disciplinata Luna Capricorno contatta il Nodo Sud e Venere. Lascia che questa sensazione ti permetta di provare a fare qualcosa che non sei sicuro di poter fare. Quando ti senti così bene, non ti dispiacerà se non lo capisci bene la prima volta.

Crescita personale / spiritualità: quando la responsabile Luna in Capricorno incontra entusiasta Giove, ti senti bene a mettere in ordine la tua vita. Pulire il disordine, colpire la palestra e godersi un pasto nutriente sono cose semplici che puoi fare per migliorare la tua vita quotidiana.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: anche se sei ancora nello stesso lavoro, stai iniziando un nuovo ciclo con il lavoro. E questo significa allungarti per sviluppare nuove abilità. Se non riesci a farlo bene la prima volta, riprova. La guida di un acquario esperto può essere utile.

Amore / Amicizia: fai attenzione a non aggiungere alcuna tensione tra te e il tuo interesse amoroso. Venere, in contrasto con esigente Saturno e Plutone coercitivo, suggerisce che anche la minima pressione potrebbe essere troppo. È un invito ad allentare piuttosto che andare avanti con la tua agenda. Per i single, la sensazione che devi spingere per far accadere qualcosa è un segno che è meglio lasciare le cose da solo.

Carriera / Finanza: sei pronto a fare un tuffo nella collaborazione? Potresti non essere così sicuro degli abili scontri di Mercurio con il Nodo Nord. Non c'è dubbio che sia a tuo vantaggio imparare a lavorare con più successo con un team. È un modo eccellente per ottenere feedback utili e mettere alla prova le tue abilità. Anche se, oggi, potresti dire troppo o troppo poco per farlo funzionare. Prendi la temperatura della stanza prima di saltare.

Crescita personale / spiritualità: l'esuberante vuoto della Sagittario nel tuo regno domestico porta lievi disavventure sul fronte interno. Il tuo entusiasmo può significare che non sei così attento come dovresti essere. Il diavolo è nei dettagli.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: sapere quando e dove impiegare l'innovazione è essenziale per sfruttare al meglio la giornata. Prova a provare cose nuove, ma non andare all-in finché non sei sicuro che sia la soluzione giusta. Non lasciarti distrarre da ciò che fa un Pesci. Ognuno di voi ha il proprio stile.

Amore / amicizia: bilanciare il piacere del romanticismo con il lavoro richiesto per coltivare una relazione sana è vitale per la tua felicità. Il sole non convenzionale dell'Acquario che si collega al guaritore ferito Chirone suggerisce che dovresti esplorare metodi insoliti per farlo funzionare. Chi dice che devi giocare secondo le vecchie regole? Tu e il tuo interesse amoroso avete diritto a qualsiasi accordo eccentrico che funzioni per voi. I single possono trarre vantaggio dal collegamento con qualcuno che ha un approccio non ortodosso all'amore.

Carriera / Finanza: potresti non essere sicuro di flettere il tuo muscolo creativo mentre il Sole dell'Acquario si scontra con l'immaginativo Nettuno nella tua zona di lavoro. Premi pausa su un'idea che non sei sicuro di poter eseguire nel modo giusto. Se il tuo compito è piuttosto semplice, dare un tocco creativo potrebbe essere simile a dorare il giglio. A volte, meno è di più.

Crescita personale / Spiritualità: dedicarsi a un progetto domestico può essere un modo confortante per trascorrere la serata mentre l'operosa Luna Capricorno contatta Giove e Venere. Questo allineamento mette in luce i piaceri del nido e del riposo. È ancora più gratificante se fai le cose.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: non ti dispiacerà se fai lo sforzo extra necessario per essere pienamente consapevole dell'impatto delle tue parole e azioni. Può far sentire un Pesci emotivo come se contasse per te piuttosto che sentirti come se non ti importasse davvero.

Amore / Amicizia: va bene se non senti l'amore. Mentre il sole distaccato dell'Acquario si scontra con il romantico Nettuno, fare uno sforzo quando non ci sei dentro può sembrare sincero. Questo non è un falso fino a quando non lo senti momento. Probabilmente hai altre cose (come casa e famiglia) nella tua mente. Prendere una pausa dal romanticismo può essere molto rinfrescante.

Carriera / Finanza: l'innovativo sole in Acquario che contatta Chirone frammentato ti ricorda che c'è un motivo per cui il lavoro si chiama lavoro. Ci vuole uno sforzo fisico e mentale costante per avere successo nei tuoi compiti e ottenere i risultati desiderati. Tenendo presente questo, potrebbe essere più semplice gestire un compito impegnativo. Affrontarlo in modo nuovo e creativo può farti superare la gobba e farti eccitare dall'approccio al tuo lavoro in modo nuovo.

Crescita personale / spiritualità: le parole gentili possono appianare le cose e far sentire bene qualcuno. Tuttavia, l'inarrestabile Luna in Capricorno che contatta il Nodo Sud, Giove e Venere suggerisce che questo potrebbe essere un modo abituale di giocare piuttosto che un modo di espressione sincero e riflessivo. Il tuo ascoltatore merita di più.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: comprendere le tue esigenze finanziarie ed emotive più urgenti sarà essenziale per affrontare con successo la tua giornata. È anche fondamentale non confondere le tue esigenze con i tuoi desideri. Conoscere la differenza può semplificare la gestione di un Pesci.

Amore / Amicizia: uno stile di comunicazione calmo e razionale è il tuo miglior strumento per risolvere un problema nella tua vita amorosa. Il distaccato sole in Acquario che contatta il guaritore ferito Chirone afferma che le richieste di risoluzione dei problemi ti aiuteranno a mantenere la calma. Questo non è il momento del dramma emotivo. Parlare delle cose può essere difficile, ma è l'unico modo per risolvere le cose. Potresti scoprire che c'è di più nella storia di quanto pensassi.

Carriera / Finanza: i tuoi modi costosi potrebbero metterti nei guai quando la Luna Capricorno affamata di stato contatta il Nodo Sud, Venere e Giove. Sprecare tutti i piccoli lussi che ti piacciono è un'abitudine che devi rompere. Forse potresti acquistare un oggetto di seconda mano? O forse potresti barattare con un amico? Essere parsimoniosi significa che ci saranno più soldi da spendere quando c'è qualcosa di cui hai davvero bisogno.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto ci provi, potresti non essere in grado di affrontare una questione familiare e familiare mentre il discernimento del Sole dell'Acquario si scontra con "non possiamo andare tutti d'accordo" Nettuno. Fidati di qualunque prenotazione tu abbia nonostante la pressione di andare avanti con il programma.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: le risposte emotive abituali prendono il sopravvento quando non si prende il tempo per connettersi consapevolmente con i propri sentimenti. Un Cancro può essere infastidito da te quando di default si utilizza l'autopilota. Entrambi meritate una connessione un po' più reale.

Amore / amicizia: ti impegnerai allegramente a fare il pesante sollevamento in una relazione mentre la doverosa Luna Capricorno contatta il Nodo Sud, Giove e Venere. È proprio quello che fai, anche se non significa che tu ne sia felice. Potrebbe trattarsi di mantenere il controllo. O, forse, pensi di essere l'unico adulto nella tua relazione. Perché non dare al tuo partner la possibilità di mostrarti cosa possono fare? Per i single, non lavorare così duramente per far accadere qualcosa. Non è un bell'aspetto.

Carriera / Finanza: lanciare denaro a un problema, specialmente sul fronte interno, potrebbe cambiare le cose finché non puoi eseguire una correzione più permanente. L'inventivo sole in Acquario che si collega con Chirone frammentato ti consiglia di prendere in considerazione soluzioni non convenzionali. Se richiede un investimento finanziario, non esitare a sborsare i tuoi soldi. Il tuo regno domestico è l'area della tua vita in cui puoi permetterti meno di avere caos e disordini.

Crescita personale / spiritualità: non trascinare pensieri o emozioni disordinati sotto il tappeto. Senti i tuoi sentimenti e dai uno sguardo più profondo a ciò che sta dietro di loro. Anche se sembrano sciocchi, meritano di essere presi sul serio e trattati con cura.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le tue intenzioni e azioni non sono esattamente in allineamento. Devi guardare oltre l'ovvio per discernere ciò che desideri veramente. Una conversazione con un Ariete perspicace può produrre indizi illuminanti, sebbene possa essere una realizzazione dolorosa.

Amore / Amicizia: riparare recinzioni con un amico o il tuo interesse amoroso può essere semplice come dire che ti dispiace. Il sole nel tuo segno che attira il guaritore ferito Chirone sottolinea l'importanza di possedere la tua parte. Potrebbe guarire o meno la spaccatura tra di voi ma, almeno, saprete che avete posseduto il vostro comportamento e cercato di risolvere le cose.

Carriera / Finanza: usare i tuoi soldi per servire il bene comune può andare contro i tuoi interessi personali mentre il sole nel tuo segno si scontra con Nettuno benefico. Non sentirti in colpa nel fare una scelta che non ti sembra giusta. Ciò non significa che sei senza cuore solo perché hai priorità finanziarie più urgenti.

Crescita personale / spiritualità: rimanere bloccati può sembrare un'opzione praticabile mentre la luna contatta il nodo sud nel Capricorno testardo. Con l'entusiasmo di Giove nel mix, ti convincerai che stai bene. Fare qualcosa. Fai tutto ciò che ti allontana dalla tua routine.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 23 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: essere sempre attivi è estremamente faticoso. A volte, hai bisogno della libertà di rilassarti e di essere solo te stesso. Se un Capricorno non può affrontarlo, questo è il loro problema. Non sei stato messo su questa terra per servire ogni capriccio fastidioso.

Amore / amicizia: con il comunicatore Mercurio in contrasto con il Nodo Nord, la timidezza potrebbe trattenerti dal flirtare o dall'esprimere il tuo affetto. Potrebbe essere difficile trovare il confine tra dire troppo e dire troppo poco. Se non ti senti sicuro, non forzarlo; tuttavia, andando avanti, dovresti fare uno sforzo maggiore per esprimere te stesso e far conoscere alle persone il vero te. Mantienilo giocoso. Non deve essere una cosa super pesante.

Carriera / Finanza: volare sotto il radar quando ci sono persone importanti può aiutarti a non fare un'impressione sbagliata. Potresti essere un po' imbarazzante con la volubile Sagittario Luna vuota ovviamente durante il giorno. Può rendere difficile leggere la temperatura della stanza e fornire l'atmosfera a cui le persone risponderanno in modo positivo. Non ti preoccupare. Entro domani, tornerai al tuo gioco.

Crescita personale / spiritualità: con Venere nel tuo segno che si scontra con i pianeti nell'esigere Capricorno, un obbligo verso un amico o un gruppo potrebbe compromettere i tuoi desideri personali. Questo potrebbe essere il momento cruciale in cui devi metterti al primo posto.

