Oroscopo di oggi 23 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 23 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 23 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Crescere è il tuo nuovo mantra! C'è un forte desiderio di imparare e sperimentare cose che nutrono la tua anima mentre il creativo Leone e il Sole si sincronizzano con Cerere nell'avventuroso Sagittario. Presta attenzione agli impulsi che devi giocare, creare o esplorare il mondo che ti circonda. Qualcosa che scopri oggi potrebbe essere l'inizio di un interessante viaggio di crescita personale. Se ti senti divertente e fa appello al bambino che è in te, sei sulla strada giusta. Trascorrere del tempo con i bambini o un compagno spensierato ti farà sentire bene.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Hai forti legami con i tuoi cari perché si fidano di poter gestire un sollevamento emotivo pesante. Con il coraggioso Leone e il Sole nella tua quarta casa fondamentale che si sincronizzano con l'asteroide Cerere in Sagittario, puoi fornire un atterraggio morbido a qualcuno che deve arrampicarsi su un percorso impervio. Anche tu avrai ciò che serve per avventurarti in un territorio pericoloso ed emotivo. In effetti, crescerai e nutrirai una connessione più profonda con qualcuno vicino a te quando attraversi le superficialità e ti connetti in modo più profondo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: L'incoraggiamento che offri può essere fondamentale nell'aiutare qualcuno a fare qualcosa che non è sicuro di sapere come fare. È il tipo di nutrimento che rende migliori le relazioni con le persone importanti della tua vita. Con il coraggioso Leone e il Sole nella tua zona di comunicazione che si sincronizzano con l'asteroide Cerere nel benevolo Sagittario, le tue parole ispirano la fede e rendono le persone entusiaste dell'avventura che ci aspetta. Se sei tu che devi fare un grande salto, c'è qualcuno in giro che è pronto a tirarti su il morale.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Con l'aspirante nutritore Cerere e il Leone in Sagittario nella tua casa di servizio, sei estremamente orgoglioso di aiutare le persone in modo pratico. Invece di dare a qualcuno un volantino, è più probabile che tu dia loro le abilità che possono usare per prendersi cura dei propri bisogni. Quando hai fiducia nelle persone e dai l'esempio che possono seguire, fai meraviglie per potenziarle e aiutarle a crescere. Insegnare a qualcuno come cucinare pasti nutrienti o stabilire una sana routine di fitness potrebbe essere all'ordine del giorno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Ultimamente non ti sei sentito molto come te, ma ora sei in ottima forma. Con il sole nel segno che si sincronizza con il coltivatore Cerere in Sagittario, sei pronto a diffondere vibrazioni positive in giro e mostrare a tutti quanto ti importa. Senti che il tuo compito sia di incoraggiare le persone a divertirsi e ad esprimersi in modo creativo. I bambini saranno particolarmente ricettivi alla tua energia giocosa. Se hai bisogno di rapporti umani, un appuntamento con qualcuno attento e divertente potrebbe essere solo l’inizio di qualcosa di importante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Pace e privacy saranno la cura per tutto ciò che ti affligge. Con il Sole e il Leone nella tua riposante dodicesima casa sincronizzata con la nutrice Cerere in Sagittario, niente è più eccitante di trascorrere una serata rilassante a casa. Prepara un delizioso pasto o ordinalo, scegli il tuo film preferito e vai a letto presto in modo da poterti sentire riposato e rinfrescato. Se vuoi compagnia, esci con una persona con poche pretese che ti coccolerà e ti farà sentire amato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Avrai l'attenzione di tutti quando distribuirai il riscaldamento del cuore e la consulenza materna. Puoi ringraziare il sole nel coraggioso Leone che si sincronizzano con il nutritore Cerere per averti ispirato a condividere parole di saggezza premurose. Che tu sia un uomo o una donna, lasciare che il tuo lato femminile prenda il comando nella conversazione dà al tuo ascoltatore il conforto di cui ha bisogno. Tenere uno spazio d'amore è una guarigione per tutti i soggetti coinvolti. Allo stesso modo, dovresti fare il check-in con una figura materna amorevole se hai bisogno di consigli.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Tra oggi e il 31 luglio, Mercurio retrogrado che sta viaggiando verso il Cancro potrebbe riportare alla mente un obiettivo che stavi contemplando verso la fine di giugno. La tua educazione o spiritualità era probabilmente coinvolta. Dal momento che Mercurio attiva il tuo regno di maggiore consapevolezza, per la seconda volta la tua superiore chiarezza sulla questione ti indirizzerà nella giusta direzione. Inoltre, questo è il momento ideale per esaminare le tue credenze spirituali per determinare se supportano ancora il tuo vero sé.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Pronto a mostrare al mondo cosa puoi fare? È il tuo momento di brillare mentre il sole entra nel coraggioso Leone e nel regno che governa la tua reputazione e le tue conquiste professionali. Durante le prossime quattro settimane, potresti trovarti in una posizione ad alta visibilità, quindi dovrai dare il massimo per tutto ciò che fai. Ciò che ottieni potrebbe catturare l'attenzione di un attore importante nel tuo mondo. Questo tipo di opportunità non si verifica tutti i giorni. Preparati a cogliere l'attimo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : La vita assume un'intensità maggiore quando il sole entra nel dinamico Leone e nella tua casa di trasformazione. Nelle prossime quattro settimane sarai attratto da persone ed esperienze che ti mettono in contatto con ciò che significa davvero essere vivi. Le interazioni superficiali semplicemente non lo faranno. Vuoi andare più in profondità e quando puoi interagisci con qualcuno a cui sei vicino. Una maggiore intimità emotiva e sessuale con il tuo altro significativo farà parte del programma. Preparati ad accogliere le connessioni profonde che la vita ti offre.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Circondarti delle persone giuste. Non stiamo parlando di mischiarti con la folla. Con l'accogliente Leone e il Sole che aspirano a nutrire Cerere nella tua zona di amicizia, trarrai beneficio dal trascorrere del tempo con la curandoti delle persone che ti danno affetto e ti fanno sentire importante. È il tipo di calore e positività di cui hai bisogno in questo momento. È anche un ottimo momento per aprire la tua cerchia a qualcuno che sente di essere all'esterno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Pronto a darsi da fare? Ora che il sole è determinato in Leone e nella tua sesta casa produttiva, non c'è più tempo per divertimento e giochi. Nelle prossime quattro settimane, sarai un capo quando si tratta di completare le attività sulla tua lista di cose da fare, a casa e sul posto di lavoro. Organizzarsi e legare liberamente crea lo spazio per concentrarsi sui progetti più importanti. È un momento eccellente per cercare lavoro in una nuova posizione perché ti imbatterai in qualcuno che è orgoglioso del tuo lavoro.

