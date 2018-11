Oroscopo di oggi 23 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 23 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, in questa giornata avvertirai la necessità di far rientrare nei ranghi un collega di lavoro che approfitta della tua buona fede. In ambito affettivo sarai apprezzato per il tuo look e per la tua sincerità, soprattutto se sei single. Un consiglio: non limitare la tua creatività.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, gli influssi astrali in questa giornata ti aiutano a non commettere errori e ad essere più obiettivo in ambito lavorativo. In ambito affettivo, sarai in grado di calmare gli impeti di lei con dolci parole d'amore. Un consiglio: fai delle promesse.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, in questa giornata avrai un fascino particolare, il tuo look sarà molto apprezzato da chi ti circonda in ambito affettivo e tu ti sentirai al centro delle attenzioni. In ambito lavorativo, una dimenticanza alla quale però saprai rimediare intervenendo tempestivamente.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Le stelle oggi ricevono aspetti non molto benefici, quindi stai attento a come ti esprimi e a come ti muovi, soprattutto nel lavoro. In amore, alle volte vale la pena di rischiare perché chi fugge vince. Un consiglio dal tuo oroscopo di oggi, Cancro: non fuggire lontano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Leone, in questa giornata dovrai inventarti un nuovo modo di proporti nel settore lavorativo per migliorare la tua situazione economica. In ambito affettivo, dovrai essere più coerente e puntuale se vuoi che il tuo rapporto proceda in modo armonioso. Un consiglio: tenta la fortuna!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa giornata, grazie ad alcuni influssi planetari, sono probabili decisioni improvvise di cambiamento nei confronti della partner per una tua esigenza di rinnovamento. In ambito lavorativo, affronterai gli impegni con spirito creativo e animo rilassato.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, dovrai contenere i tuoi impeti se non vorrai compromettere i risultati in ambito lavorativo. In ambito affettivo, potrai ottenere quello che vuoi ma dovrai perseverare e mantenere una certa costanza in quello che dici. Un consiglio: non lasciarti accecare dalle malelingue.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, In questa giornata, la tua grinta ti farà brillare per come sarai capace di osare in amore. In ambito lavorativo, le influenze planetarie rendono difficoltoso smaltire tutte le incombenze di questa fase. Un consiglio: non avere fretta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, le stelle suggeriscono di fare attenzione e danno un monito di avvertimento, osserva bene chi ti circonda nel lavoro perché qualcuno non sembra essere sincero. In ambito affettivo, è probabile una fase di disordine ma riuscirai a riequilibrare tutto in tempi brevi.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, in questa giornata, nel tuo ambito lavorativo potrebbe arrivare una notizia che porterà dei cambiamenti positivi per la tua professione. In ambito affettivo, le tue ansie e le tue preoccupazioni non hanno motivo di esistere. Un consiglio: mandale un messaggio carino.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Acquario, in questa giornata, un litigio con la partner ti farà saltare i nervi e potresti anche dirle cose di cui pentirti. In ambito lavorativo, evita di scontrarti con un collega invidioso che cerca soltanto di metterti in cattiva luce. Un consiglio: prendi tutto con distacco.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, oggi è probabile una discussione con un amico per una divergenza di idee. In ambito lavorativo, sarai un po' scontento per i lunghi tempi di realizzazione dei tuoi progetti. In ambito affettivo, una nuova conoscenza allieterà questa fase. Un consiglio: non essere troppo misterioso.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 23 novembre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani