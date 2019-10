Oroscopo di oggi 23 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 23 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 23 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il vuoto lunare ovviamente fino al pomeriggio si trasforma in una rabbia mattutina con piccoli incidenti. Con la luna nel giocoso Leone, potresti trovare difficile sistemarti e trovare il tuo solco. Rimandare compiti importanti fino a tardi nel corso della giornata. Prendi nota, prendere uno Scorpione a bordo potrebbe essere cruciale per andare avanti con i tuoi piani.

Amore / Amicizia: con il sole che entra nell'afoso Scorpione, brami l'intensa vicinanza che solo l'intimità fisica o emotiva può fornire. Nelle prossime quattro settimane, non si tratterà solo di sesso, ma di legami con qualcuno in un modo che ti fa sentire amato, compreso e desiderato. Questo tipo di unione può essere trasformativa e curativa. Se sei single, trarrai beneficio dal trascorrere del tempo con persone a cui ti senti emotivamente connesso.

Carriera / Finanza: potresti avere difficoltà a prendere decisioni in merito al denaro o trovare una soluzione a un problema finanziario con un stressante allineamento Mercurio / Vesta che ostacola il processo. Potrebbe essere dovuto a una differenza di opinione con qualcuno che ha voce in capitolo nei tuoi affari. Non scervellare il tuo cervello cercando di farlo funzionare. Avrai più fortuna a sistemarlo in pochi giorni.

Crescita personale / spiritualità: la tua sicurezza diventa instabile quando la competente Luna Vergine si scontra con insicuro Chirone nel tuo segno. Con questa influenza disordinata in gioco, sopravvaluti o sottovaluti le tue abilità. Resta con quello che sai per ora.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: è difficile rimanere concentrati, ma è meglio non lasciare che la tua mente scappi con te. Al lavoro e al gioco, è utile essere in grado di discernere ciò che è reale da ciò che si immagina. Se hai bisogno di un po' di supporto, lascia che un Capricorno maturo metta le cose nella giusta prospettiva.

Amore / amicizia: una relazione con un amico potrebbe assumere un tono più romantico. È amore o un'espressione più profonda dell'affetto? Con Venere che si sincronizza con Nettuno, sentirai una connessione mistica con le persone a cui sei vicino e avrai più compassione per gli amici. Perché puoi relazionarti con le loro lotte, è naturale che tu provi amore. Questo ti riporta alla domanda se si tratti di una relazione degna di una relazione. Il tempo lo dirà.

Carriera / Finanza: qualcuno che mette in dubbio le tue conoscenze potrebbe ottenere le corna mentre il guerriero Marte si scontra con i nodi della luna. Se vieni chiamato, controlla se c'è una ragione prima di perdere la calma. Le tue informazioni potrebbero non essere aggiornate come dovrebbero essere. Fai un passo indietro e indaga dove devi aumentare di livello il tuo know-how.

Crescita personale / spiritualità: è allettante essere distratti da nuove idee con la Luna dell'ultimo quarto nella tua terza casa mentale. In questo momento, è più importante attenersi a un'attività in corso e portarla a termine. Puoi diramare in nuove aree al termine del lavoro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: concentrarsi su attività pratiche e semplici può aiutarti a sfruttare al meglio la giornata. È meglio non perdersi nell'astrazione mentre la luna è ovviamente vuota. Lascia che un Toro perspicace illumini il tuo punto cieco se ti senti particolarmente fuori.

Amore / Amicizia: un allineamento confuso tra l'indeciso Sole della Bilancia e Chirone ferito in Ariete può rendere difficile trovare il posto a cui appartieni. L'insicurezza riguardo alla posizione in cui ti trovi nella scala delle cose a cui qualcuno tiene a te può lasciarti a guardarti fuori. È una sensazione fugace, quindi non farne troppo. Invece, controlla se sei quello che sta costruendo un muro tra te e una persona a cui vuoi essere vicino.

Carriera / Finanza: con il sole che entra nello Scorpione trasformativo, l'attenzione è focalizzata sull'ordinamento della vita lavorativa quotidiana e sul perfezionamento delle tue abilità. Nelle prossime quattro settimane, sarai ispirato a informarti sulle attività impegnative che supportano i tuoi sforzi più critici. Ciò significa legare le estremità sciolte in modo accurato. Il tuo livello di benessere può determinare quanta energia puoi dare al tuo lavoro. Modifica di conseguenza la tua dieta e il tuo regime di fitness.

Crescita personale / spiritualità: ci sono cose che le persone non capiranno di te, non importa quanto tu cerchi di spiegare. In parte è perché non ti capisci completamente. Fai un passo indietro per l'auto-riflessione se ne hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: stai emettendo vibrazioni irritabili di granchio. Smorza l'umore per gli altri e per te stesso. Trascorrere del tempo con un amico compassionevole che ti prende è il rimedio per il tuo umore. Chiama un Pesci a cui importa. Hanno sempre il rimedio giusto per tirarti su di morale.

Amore / amicizia: il tuo affetto per una persona speciale aumenta quando scopri che sei sulla stessa lunghezza d'onda spirituale. La sincronizzazione di Venere con il mistico Nettuno aggiunge una maggiore dimensione di attrazione. Potresti connetterti con un compagno di ricerca in una casa di culto, in un gruppo di meditazione o in una lezione di yoga. Sapere di condividere una fondazione spirituale fornisce un livello immediato di conforto. Se sei attualmente accoppiato, prova a intraprendere un viaggio spirituale condiviso. Il tuo legame si approfondisce esplorando i misteri della vita insieme in qualunque forma ti piaccia.

Carriera / Finanza: potresti essere distratto dall'ultimo quarto di luna nel tuo segno. Quindi, potrebbe essere difficile rimanere concentrati. Potrebbe essere meglio lavorare su semplici compiti che possono essere completati con facilità. Attenersi al programma e finire ciò che hai iniziato è la cosa più importante. Nelle prossime settimane, ci sarà più tempo per esplorare nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: pazzo? Marte ostile che si scontra con i nodi della luna potrebbero far mutare gli umori in casa e in famiglia. Non ascoltare gli altri e ignorare i tuoi bisogni più essenziali aggiunge combustibile al fuoco. Respirare profondamente e rispondere consapevolmente anziché reagire alla cieca.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: i piani per una serata accogliente possono essere la cosa che ti aiuta a superare una giornata potenzialmente stressante che può includere un Capricorno che non vuole più sopportare l'ansia e la colpa. Prepara una cena speciale con il tuo partner o un amico. Ne avrai bisogno!

Amore / amicizia: se una cena intima non è in cima all'agenda, dovrebbe esserlo. Venere, nel tuo regno domestico, sincronizzandosi con il romantico Nettuno infonde intrattenimento a casa con un'atmosfera magica. Le tue canzoni d'amore preferite, a lume di candela e un delizioso pasto fatto in casa possono aiutarti a creare l'atmosfera. Questa notte fantasy non si svolgerà magicamente da sola. Se hai desiderato una serata speciale con il tuo appuntamento o il tuo compagno, cogli l'attimo e sfrutta al massimo questa energia super romantica.

Carriera / Finanza: nessuno è da biasimare se non sai cosa stai facendo. Anche se con Marte irritabile si scontrano con i nodi della luna, non ti impedirà di sfogare la tua rabbia e frustrazione per chiunque sia a portata di orecchio. Ricorda che quando punti il ​​dito verso gli altri, hai tre cifre che indicano di nuovo te stesso. Scopri dove hai perso la trama e rimettiti in carreggiata, pronto!

Crescita personale / spiritualità: è difficile mantenere il tuo ingegno nei tuoi confronti con l'ultimo quarto in Cancro emotivo. Pensieri e sentimenti sono confusi e non sai da che parte andare. Evita la paranoia e mantieni ciò che sai essere vero.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, la luna può essere emotivamente estenuante e disorientante. Ti sentirai più radicato più tardi nel giorno in cui la luna si muoverà nel tuo segno. Una chiacchierata a tarda notte con un Toro può essere d'ispirazione, quindi contatta qualcuno di cui ti fidi per chiedere aiuto.

Amore / Amicizia: nelle prossime quattro settimane, il sole nello Scorpione appassionato può ispirarti ad andare agli estremi quando esprimi i tuoi pensieri. Puoi essere sicuro che gli amici e il tuo interesse amoroso saranno chiari su dove ti trovi. Questo sarà un periodo intenso con molte interazioni con le persone intorno a te, quindi avrai molte opportunità di dire quello che devi dire. Ci saranno anche molte chiamate, e-mail e messaggi. Se sei single, è un momento eccellente per stabilire nuove connessioni tramite social media o un'app di appuntamenti.

Carriera / Finanza: concetti di grande immagine si scontrano con opinioni personali mentre Mercurio si oppone a Vesta nella tua zona di saggezza. Questo può rendere difficile avere una conversazione con qualcuno che è convinto che una causa o una grande idea siano più rilevanti dei singoli punti di vista. Non andrai lontano convincendoli ad ascoltare feedback che contraddicono la loro posizione. Spero che tu non sia quello che si nasconde dietro l'ideologia e ostruisca il flusso di nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: se non riesci a gestire troppa vicinanza, trascorri del tempo da solo. Con la luna nella dodicesima casa solitaria, avrai bisogno di tranquillità e privacy per decomprimerti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: il vuoto della Luna in Leone ovviamente nella prima parte della giornata rende difficile ottenere il riconoscimento che cerchi. Sei ancora una stella. Non lasciare che offuschi il tuo splendore. Inoltre, un Ariete potrebbe metterti sul sedile caldo, ma non dovresti farti vedere sudare.

Amore / amicizia: lo scontro lunare con Chirone ferito può innescare vulnerabilità, specialmente quando hai a che fare con il tuo partner. Potresti essere incline a evitare un momento emotivamente conflittuale piuttosto che metterti in una posizione in cui ti senti esposto. È una sensazione temporanea, quindi non farne troppo. Fino a quando non passa, è meglio non fare nulla che ti faccia sentire emotivamente insicuro. Se sei single, tenerlo leggero con un nuovo interesse amoroso può aiutarti a evitare inutili complicazioni.

Carriera / Finanza: il sole che entra nello Scorpione e la tua casa di attività ti rende appassionato di fare soldi e acquisire i beni che desideri. Nelle prossime quattro settimane, le preoccupazioni materiali saranno in cima al tuo elenco di priorità. Questo è un buon momento per esaminare lo stato generale delle tue finanze e modificare le tue strategie di guadagno, spesa e risparmio in modo che supportino la prosperità a lungo termine. È anche un ottimo momento per perseguire nuove fonti di reddito.

Crescita personale / spiritualità: potresti non avere gli stessi valori o atteggiamenti nei confronti del denaro degli altri, e va bene. Dovresti essere in grado di discuterne senza sbagliare l'altra persona.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei potente quanto la tua capacità di fare scelte sagge. Crescere al potere significa possedere i tuoi errori ed essere pronti a correggerli. Inoltre, non preoccuparti di incolpare un Pesci se fai qualcosa di sciocco. Sei responsabile per te stesso.

Amore / Amicizia: puoi parlare di una persona dentro o fuori qualsiasi cosa mentre il Mercurio espressivo nel tuo segno si allinea con il convincente Plutone. Il tono, le parole e le domande di sondaggio che poni hanno un impatto e ti aiutano a scoprire ciò che vuoi sapere. Quindi, se c'è una discussione critica che devi avere con il tuo partner, ora è il momento. Le tue abilità di investigatore sono al punto. Per i single, una ricerca sui social media potrebbe dirti cosa devi sapere sulla tua cotta attuale.

Carriera / Finanza: Chirone ferito nella tua zona di lavoro in linea con la centrale elettrica Plutone può darti la possibilità di trasformare una responsabilità sul posto di lavoro in una forza. Potrebbe comportare il possesso di un errore e la responsabilità delle tue azioni. Oppure potrebbe significare fare una ricerca intensiva per colmare le lacune nel tuo know-how. Si tratta di diventare creativi ed essere abbastanza sicuri di cambiare le cose.

Crescita personale / spiritualità: dai molto perché sei una persona generosa. L'allineamento odierno della luna disordinata / Giove / Nettuno mette in guardia contro l'eccessiva spesa per le persone bisognose e le attività frivole. Non sei sempre alla ricerca di un rendimento, anche se sarebbe bello sentirti apprezzato o ottenere il valore dei tuoi soldi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: è meglio attenersi alla solita routine piuttosto che ramificarsi in una nuova direzione mentre la Luna in Leone è ovviamente vuota. Dopo che la luna si è spostata in Vergine, più avanti nel corso della giornata, sarai meglio equipaggiato per l'esplorazione. Per supporto sul lavoro, rivolgiti a un Toro di fiducia.

Amore / Amicizia: Rivelare troppo presto un interesse amoroso potrebbe metterti in una posizione vulnerabile mentre la critica Luna in Vergine si scontra con Chirone ferito. Che tu abbia visto questa persona per un po' o che sia una conoscenza più recente, è meglio non condividere qualcosa di cui ti senti sensibile. C'è un tempo e un posto per aprirsi.

Carriera / Finanza: la tua dedizione per ottenere un lavoro fatto bene è ammirevole; tuttavia, esagerare può portare a stress mentale e ansia mentre Mercurio si oppone al devoto Vesta. Dato che sei estremamente orgoglioso di ciò che fai, farai il possibile per assicurarti che tutto sia svolto in modo accurato. Concediti una pausa. Te lo sei guadagnato.

Crescita personale / spiritualità: nelle prossime quattro settimane, il Sole Scorpione ti invita a fare un passo indietro. In questo mese che precede il tuo compleanno, prenditi del tempo per riposare, riflettere e ricaricare. Studia il viaggio che la vita ti ha intrapreso negli ultimi 11 mesi e determina cosa vuoi lasciarti alle spalle e cosa vuoi portare avanti nel prossimo ciclo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: hai emozioni intense e nessun posto dove metterle mentre la drammatica Luna in Leone è ovviamente vuota. Più tardi, quando la luna si sposta nella Vergine terra-terra, capirai di cosa si trattava. Nel frattempo, tu e uno Scorpione non parlate la stessa lingua.

Amore / Amicizia: nelle prossime quattro settimane, la tua vita sociale avrà una spinta mentre il sole è nello Scorpione magnetico. Le persone saranno incuriosite da te e vorrai saperne di più su di loro. Sia i vecchi che i nuovi amici svolgeranno ruoli significativi nella tua vita e influenzeranno le decisioni che prenderai. Pertanto, dovrai scegliere i tuoi compagni con cura. Ora sei un giocatore di squadra, quindi sarai attratto dalla partecipazione alle attività di gruppo.

Carriera / Finanza: un sospetto subdolo che non conosci tanto quanto pensi possa impedirti di diramarti con un incarico. La strategica Luna in Vergine che si scontra con Chirone ferito suggerisce che non ti sentirai a tuo agio a avventurarti in territori sconosciuti senza una mappa. È naturale avere nervosismo se stai facendo qualcosa di nuovo. Fortunatamente, la tua paura è una cosa temporanea.

Crescita personale / spiritualità: spiegare ciò che ti appassiona può essere frustrante poiché Mercurio espressivo si oppone a Vesta dedicato. È naturale desiderare che gli amici e la famiglia siano coinvolti in ciò che ti piace, ma spesso non lo sono. Non hai bisogno di nessuno per rassegnare le cose che ti portano gioia.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: investi nelle persone che investono in te piuttosto che lavorare per conquistare qualcuno. Non sei così difficile da amare. Spero che tu stia iniziando a vederlo. In effetti, hai un fan in un favoloso Scorpione. Non c'è niente di sbagliato nell'essere adorati.

Amore / Amicizia: faresti meglio a guardare quello che dici. Esiste il potenziale per le tue parole di causare danni in quanto un sole discordante / opposizione di Eris influisce sulla comunicazione. È molto probabile che ti sbagli se ti senti snobbato o rifiutato. Probabilmente questa non è una novità, anche se qualcosa che accade oggi potrebbe farti sentire abbastanza. È tempo di ripensare le amicizie e le relazioni in cui sei trattato come una priorità piuttosto che un'opzione.

Carriera / Finanza: l'attrattore Venere nella tua zona di carriera aumenta la tua popolarità tra i tuoi pari. Il suo aspetto ai nodi lunari indica che potresti trarre vantaggio dalla creazione di più connessioni personali. Potrebbe tornare utile quando hai bisogno della guida di qualcuno per imparare qualcosa di nuovo. È un momento eccellente per entrare in contatto con un collega che può aiutarti ad aggiungere un'abilità al tuo skillset. È giunto il momento che tu provi la tua mano in un compito che non ti è familiare.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Gemelli che si allinea con Marte ti fa eccitare per esprimere te stesso. Non solo a parole, ma anche attraverso la creatività, le attività competitive e le cose che ti piacciono. Trova l'outlet che dice al mondo qualcosa su chi sei e mette in mostra i tuoi doni.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: essere nel tuo mondo significa che sei disconnesso da ciò che sta accadendo intorno a te. Ignorare la realtà non la farà andare via. Quindi, non lasciare che un altro Pesci ti passi la lana sugli occhi. Non ti stanno facendo alcun favore.

Amore / Amicizia: Venere in linea con Nettuno può rendere la fantasia dell'amore più attraente della realtà. Ciò potrebbe manifestarsi nel desiderio di perseguire una storia d'amore a distanza. Puoi fantasticare su quanto sarebbe bello stare insieme senza dover fare alcun lavoro reale. Potresti anche innamorarti di qualcuno che è emotivamente distante. Perché non fantasticare di goderti il ​​tuo tempo da solo? Per i Pesci accoppiati, una vacanza potrebbe essere super romantica. Fai dei piani.

Carriera / Finanza: più soldi, più problemi. Soprattutto quando hai a che fare con i fondi di altre persone. Marte assertivo nella tua casa di risorse condivise che si scontrano con i nodi della luna suggerisce che i tuoi interessi potrebbero essere in contrasto con quelli di una persona o istituzione su cui fai affidamento per supporto finanziario o altre risorse. Ti scontrerai se la tua fonte si sente gravata dalle tue spese. Se vuoi evitare un conflitto, usa i tuoi soldi.

Crescita personale / spiritualità: con l'ultimo quarto di luna nella tua frivola quinta casa, potresti trovare difficile prendere le cose sul serio come dovresti. La tua atmosfera giocosa potrebbe non essere gradita in uno scenario che richiede un attenzione particolare. Metti a letto il tuo bambino interiore e sveglia l'adulto in te , non puoi semplicemente sederti oziosamente e aspettare di vedere come andranno le cose.

