Oroscopo di oggi 23 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 23 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 23 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: lo stato delle tue relazioni più strette dice molto su come ti senti su di te. Le connessioni premurose riflettono l'amore per se stessi, mentre alleanze più impegnative potrebbero indicare qualcosa con cui stai lottando. Prendi un memo da ciò che dicono le tue relazioni oggi, incluso che sarai più sincronizzato con un Pesci.

Amore / Amicizia: la vita è piena quando si tratta di te. Preparati affinché tutto riguardi le altre persone mentre il sole entra nella Bilancia orientata alla relazione. Ti piace fare le tue cose, ma nelle prossime quattro settimane non ti sentirai solo. In amore e amicizia, trarrai beneficio dall'avere un compagno per la corsa. Un compagno affiatato può tirar fuori il meglio di te. Ti divertirai anche a guardare l'altra persona prosperare con il tuo supporto. È un momento eccellente per iniziare una nuova relazione.

Carriera / Finanza: con la sensibile la Luna in Cancro che si oppone al potente Plutone, potrebbe sembrare che devi compromettere le tue esigenze personali per placare i livelli più alti. Può schiacciare il tuo spirito se lo lasci fare. Fortunatamente, questa atmosfera stimolante avrà vita breve. Tenendo d'occhio il tuo endgame può aiutarti a rimanere in rotta quando devi fare qualcosa per cui non ti senti bene.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione è estremamente nitida, specialmente nelle ore mattutine. Annota i tuoi sogni e presta attenzione a improvvisi lampi di intuizione. Potresti ricevere informazioni importanti sulla tua giornata.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: ciò a cui resisti persiste. Quindi, è meglio che tu non dia una svolta ai tuoi mutandoni per qualcosa che non è di tuo gradimento. Trova la porta aperta anziché bussare a una che ti è chiusa. Se hai bisogno di incoraggiamento, una conversazione con un Cancro che ti prende ti farà sentire davvero bene con te stesso.

Amore / Amicizia: le emozioni disordinate vengono soddisfatte con una richiesta di decoro mentre le Luna del Cancro emozionali piacciono a "giochiamo" Venere in Bilancia. Non è esattamente spiacevole. È solo imbarazzante quando una persona vuole scendere e sporcarsi con le proprie emozioni mentre l'altra persona non vuole che qualcuno vomiti sul loro adorabile abito da festa e rovini il loro divertimento. Può essere esasperante, ma non è la fine del mondo.

Carriera / Finanza: oggi non si possono evitare le regole. Non è probabile che ci sia molto spazio per l'innovazione. Sotto questa inflessibile influenza, ci si aspetta che resti fedele alla tradizione piuttosto che ramificarsi in modi inventivi e nuovi. Se vuoi fare le cose senza problemi, segui il programma.

Crescita personale / spiritualità: non importa quanto folli possano sembrare le tue emozioni, confida nel fatto che siano totalmente valide. Meno modificherai i tuoi sentimenti, più ti sentirai liberato. E quando ti senti così libero, non ti interesserà molto di quello che pensano gli altri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: se non ti stai ancora divertendo, lo sarai presto. È tempo di feste, vacanze, appuntamenti caldi e fare le cose che ami. In altre parole, è tempo di trovare la tua felicità. Se hai problemi a trovarlo, cerca un leone per alleggerire l'atmosfera e mostrarti come divertirti.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale diventa il fulcro mentre il sole entra nella tua zona sentimentale. Nel corso del prossimo mese, il socievole Bilancia nel Sole attirerà le persone che risuonano con il tuo spirito giocoso e l'atmosfera allegra. Appuntamenti divertenti con il tuo partner possono avvicinarti. Se sei single, questo è un momento eccellente per incontrare qualcuno che condivide i tuoi interessi. Trasformati nella tua missione per socializzare, uscire e fare le cose che ti piacciono.

Carriera / Finanza: i negoziati finanziari possono essere intensi quando la Luna Cancro sale contro l'imponente Plutone nel Capricorno. Più è in gioco, più sporca sarà la lotta. Spero che tu stia lottando per qualcosa di nuovo piuttosto che difendere lo status quo. La tua prosperità risiede nel futuro, non nel passato.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività riceverà un notevole impulso dal viaggio del sole attraverso la Bilancia attenta all'estetica. È un ottimo momento per imparare una nuova arte o trovare un hobby divertente che ti aiuti ad esprimere te stesso. Anche se non sei il tipo artistico, porterai un tocco creativo in quello che fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: le abilità delle tue persone prendono un colpo con la luna vuota ovviamente a metà giornata. Pianifica importanti interazioni nelle prime ore del mattino o alla sera. Segui la stessa rotta con uno Scorpione nella tua vita di cui desideri il rispetto. Sii diretto con loro, ma fallo per prima cosa al mattino, o aspetta fino a sera per eliminare le cose, o le cose potrebbero andare a forma di pera.

Amore / Amicizia: con Venere nella tua zona di casa, il tuo posto si sente piuttosto accogliente. Quindi, ci vorrà qualcosa di abbastanza elettrizzante per attirarti fuori di casa. Stai attento a quello che chiedi. L'allineamento di Venere / Urano di oggi potrebbe portare a una festa o un evento emozionante a cui è difficile dire di no. Tutto dipende da quanta follia ti senti di poter gestire.

Carriera / Finanza: le tue parole possono motivare un cliente o un contatto commerciale importante a entrare in azione. Puoi ringraziare un allineamento di supporto Marte / Plutone per aumentare di livello le tue abilità comunicative. Non ti trattenere a dare consigli e dare indicazioni quando vedi che c'è spazio per qualcuno per apportare miglioramenti cruciali. La tua valutazione è probabilmente esatta. Se vuoi che l'altra persona ascolti le tue parole, devi essere consapevole della tua consegna. Essere prepotenti è una svolta, quindi osserva il tuo tono.

Crescita personale / spiritualità: ti senti in sintonia con le persone intorno a te. Questo ti fa sentire sicuro di poter anticipare le loro esigenze. Assicurati di non proiettare qualcosa su di loro che dice di più sui tuoi desideri piuttosto che su ciò di cui hanno bisogno o che desiderano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: è in serbo un giorno interessante. Avrai il pieno controllo dei tuoi poteri mentali mentre ti senti un po' fuori dalle tue profondità emotive. Non importa cosa succede, lo gestirai come un professionista. Caso in questione, potresti dover andare in punta di piedi con uno Scorpione. Preparati a mantenere la tua posizione.

Amore / Amicizia: le tue emozioni saranno difficili da articolare mentre la sensibile Luna del Cancro balla con l'elusivo Nettuno in Pesci. Potresti sentirti profondamente connesso a qualcuno in un modo che è difficile da capire. Ciò che traspare tra di voi è semplicemente la punta dell'iceberg. È quello che sta succedendo sotto la superficie che ti colpisce davvero. Quando l'intensità sembra sproporzionata rispetto alla relazione, può indicare una connessione con la vita passata.

Carriera / Finanza: ami il pubblico. Quindi, sarai nel tuo elemento mentre l'affabile Bilancia che incrocia il Sole migliora la comunicazione nelle prossime quattro settimane. Le tue storie interessanti e la consegna drammatica cattureranno l'attenzione di tutti intorno a te. Le tue abilità di scrittura miglioreranno perché sarai orgoglioso di rimanere informato e di essere in grado di comunicare i tuoi pensieri e le tue idee in modo creativo. Di conseguenza, la tua vita lavorativa ne trarrà beneficio.

Crescita personale / spiritualità: stai arrivando in poche frenetiche settimane che saranno piene di commissioni, attività impegnative e brevi viaggi che ti terranno in movimento. Faresti meglio ad organizzarti mentre c'è ancora tempo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: avrai un'idea di ciò che è più importante per te ora, finanziariamente ed emotivamente. Con quello capito, sarai sicuro delle scelte che fai. Tienilo a mente, perché se fai le mosse giuste, sarà una festa d'amore assoluta tra te e i tuoi Pesci preferiti.

Amore / Amicizia: con amici e interessi amorosi, ti sentirai spiritualmente connesso mentre l'emozionante Luna del Cancro si sincronizza con Nettuno esoterico. È il tipo di vicinanza che ti convince che certe persone sono entrate nella tua vita per un motivo. E quella ragione potrebbe essere più profonda di ciò che sta attualmente accadendo tra di voi. Il tuo compito è quello di approfondire la tua situazione e capire perché sei stato riunito.

Carriera / Finanza: tutto va bene nel tuo mondo quando le tue finanze sono in ordine. Con l'armonioso Sole Bilancia che attraverserà la tua zona di attività per le prossime quattro settimane, la felicità sarà raggiunta sostenendo le tue finanze. Poiché ci sono acquisti e progetti che desideri finanziare, potresti essere motivato a spingere per un aumento o a perseguire ulteriori flussi di reddito. Conoscere il valore dei tuoi talenti e della tua esperienza sarà fondamentale per negoziare un equo compenso. Sarà ancora più importante riconoscere che il tuo reddito non determina il tuo valore interiore.

Crescita personale / spiritualità: un amico o un gruppo può fornire ispirazione per un progetto creativo o personale. Ti sentirai sicuro di fare il passo successivo quando saprai di avere supporto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: un trigono di sole / luna al mattino presto ti dà la sensazione che le cose andranno per la tua strada. Tuttavia, l'atmosfera positiva potrebbe dissiparsi col passare del giorno e un Acquario potrebbe trovarti confuso. Forse stai inviando segnali misti? Nel tardo pomeriggio / prima serata, quando la luna si sposta in Gemelli flessibili, ti sentirai meglio attrezzato per svolgere compiti importanti e appianare le relazioni.

Amore / Amicizia: se vuoi scuotere le cose, fai qualcosa di inaspettato. Una misura senza cuore potrebbe cadere a terra e far sembrare l'altra persona divertente. Se hai intenzione di dare una sorpresa al tuo appuntamento o al tuo compagno, dovrai prenderlo fino in fondo. Se single, la curiosità sessuale potrebbe portare a fare una scelta insolita. Non puoi sederti sul recinto qui. O sei dentro o sei fuori.

Carriera / Finanza: hai molta più influenza di quanto pensi, ma non paga per vantartene. Otterrai di più se eserciti il ​​tuo potere dietro le quinte anziché attirare l'attenzione su ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: le persone che condividono il tuo spazio possono meravigliarsi di quanto stai facendo considerando che non sembri fare molto sforzo. Il motivatore Marte nella tua casa di isolamento in sincronia con Plutone trasformativo suggerisce che tutto il sollevamento pesante ha luogo quando nessuno guarda. È un momento eccellente per avviare un importante progetto di riparazione o ristrutturazione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: se ti senti permaloso, cammina con attenzione. Metti la cura di sé emotiva in cima alla tua lista di cose da fare. Anche tu potresti usare una pausa dall'intensità del tuo marchio. Cerca nel tuo gruppo di amici aiuto con questo e scegli attentamente; connettersi con un fidato Toro può radicarti.

Amore / Amicizia: con l'emozionante Cancro Luna nella tua casa di credenze, ti sentirai più connesso con le persone che condividono il tuo punto di vista. Ti dà un senso di sicurezza quando sai di far parte della stessa squadra. Potrebbe non essere vero, ma per il momento sei contento di crederlo. Non sei pronto per far scuotere il tuo mondo scoprendo altrimenti.

Carriera / Finanza: un sottile gioco di potere tra te e un collega potrebbe renderti un po' lunatico. Se diventa intenso, chiediti se preferiresti avere ragione o essere felice. Se è una battaglia minore, non vale la pena organizzare una guerra. Ritira la tua energia e usala in un modo più produttivo.

Crescita personale / spiritualità: è tempo di rilassarsi. Con il Sole che incrocia la Bilancia nella tua casa di isolamento nelle prossime quattro settimane, la pace e la tranquillità saranno la tua idea di divertimento. Non devi scappare e unirti a un monastero per trovare solitudine. Prova a razionalizzare il tuo programma e prenditi più tempo per riposarti e riempirti. Rifletti sui successi e mancanze degli ultimi 12 mesi. Determinare dove è necessario ridurre le perdite e quali progetti devono essere portati avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: ci sono molte cose buone che le persone vogliono contribuire alla tua vita. Apri il tuo cuore e la mente a ciò che gli amici e gli estranei hanno da offrire. Sii un destinatario riconoscente di qualunque cosa ti capiti. E se vuoi sapere dove si trova la festa, chiedi a una Bilancia ben collegata.

Amore / Amicizia: con un potenziamento dell'allineamento della luna / Mercurio / Venere che influenza le relazioni, otterrai molto tempo trascorrendo del tempo di qualità con il tuo partner o un amico. L'atmosfera tra voi è affettuosa e amichevole, creando interazioni spensierate. Anche socializzare sarà bello perché ti interessa incontrare nuove persone e ascoltare le loro storie. Questo non è un giorno per andare da soli.

Carriera / Finanza: se hai sottovalutato le risorse e il supporto a tua disposizione, è tempo di cambiarlo. L'allineamento di oggi Sole / Nodi suggerisce che potresti beneficiare di un piccolo aiuto esterno. Qualcuno potrebbe essere disposto a fornire finanziamenti per un progetto. O forse un prestito o una linea di credito potrebbe darti un vantaggio. È bello essere indipendenti, ma è sciocco trascurare l'assistenza che può aiutarti quando ne hai bisogno. Questo potrebbe essere esattamente quello che stavi aspettando.

Crescita personale / spiritualità: hai grandi aspettative. Alcune persone potrebbero dire che sei un po' viziato. Non lasciare che il tuo desiderio per la vita di lusso ti faccia perdere i piaceri semplici. A volte di più è solo di più.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: va bene se ti senti un po' nervoso per ciò che ti sta di fronte. Grandi cose si stanno svolgendo nella tua carriera e dovrai dimostrare cosa puoi fare. Attiva il tuo sistema di supporto. Ne avrai bisogno. Dovresti fare il check-in in particolare con un Pesci compassionevole che ha le spalle.

Amore / Amicizia: conosci quella persona che capisce cosa stai attraversando senza che tu debba dire una parola? Connettiti con quella persona oggi. Potrebbe essere il tuo partner o il tuo migliore amico. Sei totalmente simpatico mentre l'emozionante Luna del Cancro si collega con Nettuno spirituale in Pesci. Qualunque cosa accada nella tua vita diventa più facile da gestire quando c'è qualcuno che lo capisce.

Carriera / Finanza: sai già di essere una star. Con il Sole che incrocia Bilancia in viaggio attraverso la tua zona di carriera, il mondo ti vedrà brillare. Nelle prossime quattro settimane, ciò che farai sarà più visibile agli altri, quindi assicurati di portare avanti il ​​tuo lavoro migliore. La tua professione avrà la precedenza sulle preoccupazioni personali, quindi assicurati di essere libero di prestare maggiore attenzione alle imprese. È un momento eccellente per farsi strada con i principali attori della tua cerchia professionale.

Crescita personale / spiritualità: hai lavorato molto su te stesso e hai aumentato il tuo know-how. Fidati di avere ciò che serve per fare il passo successivo. Il momento che stavate aspettando sta arrivando presto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: c'è un bisogno irrefrenabile di liberarsi da tutto ciò che ti trattiene e provare qualcosa di diverso. Cerca i modi per cambiare la tua routine quotidiana. E non dimenticare, un Sagittario intelligente e divertente sarà il tuo miglior aiutante.

Amore / Amicizia: è bello uscire da una parte dell'intensità delle ultime settimane. Oggi ti divertirai con i tipi avventurosi a cui piace provare cose nuove. È tempo di riposare il dramma.

Carriera / Finanza: ti senti come se fossi a un ritmo con il lavoro e che capisci le tue esigenze finanziarie mentre la luna attenta alla sicurezza in Cancro si allinea con l'intuitivo Nettuno in Pesci. Fai solo attenzione a non mancare qualcosa. Se c'è un potenziale problema che non hai voglia di affrontare, potresti spazzarlo sotto il tappeto.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole che incrocia la Bilancia che naviga attraverso la tua casa di esplorazione per le prossime quattro settimane, sarai desideroso di ampliare i tuoi orizzonti. Potresti pianificare un viaggio verso una destinazione lontana o incontrare persone di diversa estrazione che ti offrono una nuova visione del mondo. Se sei più un avventuriero intellettuale, potresti essere ispirato a perseguire un apprendimento superiore o iscriverti a un seminario intrigante. Non vorrai fare le stesse cose vecchie, quindi fai della tua missione provare qualcosa di nuovo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: hai così tanti punti di forza e talenti che attendono di essere scoperti. Troverai la tua felicità quando inizi a usare i tuoi doni. Non hai bisogno di nessuno per rassegnare le tue abilità. Segui il tuo cuore. Per aiutarti a iniziare, lasciati ispirare da un Cancro artistico e lascia che accenda la tua creatività.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale è tanto divertente come dovrebbe essere? O il romanticismo e le relazioni sono diventati più un lavoro ingrato? Che tu sia impegnato o single, l'allineamento del sole o dei nodi di oggi è un invito ad alleggerire e riaccendere la gioia nella tua vita amorosa. Pianifica di fare qualcosa che piaccia a te e al tuo partner. Se sei single, cerca un'attività di gruppo divertente con cui essere coinvolto. Espandere la tua cerchia sociale in modo organico può offrire nuove e attraenti possibilità romantiche.

Carriera / Finanza: la tua mente è a casa e preoccupazioni personali con la Luna Gemelli nel tuo regno domestico. È un giorno eccellente per ottenere finanziamenti per progetti di miglioramento della casa o attività familiari. Se sei accoppiato, il tuo partner potrebbe avere alcune idee interessanti. È anche un momento eccellente per attingere al credito se ne hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che rivolgersi agli altri per assistenza sia il tuo default. È facile da fare se hai qualcuno nella tua vita che è sempre a portata di mano per fornire una rete di sicurezza. Ti sentirai potenziato quando eserciti la tua indipendenza e risolvi i tuoi problemi.

