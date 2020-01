Oroscopo di oggi 24 gennaio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 24 gennaio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 24 gennaio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: ti consigliamo di mettere la tua faccia migliore perché tutti gli occhi sono puntati su di te. Un Pesci scaltro potrebbe non voler ammetterlo, ma potrebbe trovarti ad essere davvero impressionante. Non si sa mai chi è dietro le quinte tifa per il successo del Team Ariete.

Amore / amicizia: con la guida di un amico che pensa fuori dagli schemi, ti sentirai più ottimista sul tuo futuro. Puoi diventare cupo con Chirone ferito nel tuo segno, ma un aspetto del Sole dell'Acquario nella tua zona di amicizia può aiutarti a cambiare il tuo umore. Discuti le tue speranze e paure con qualcuno che presenta una prospettiva diversa. Potrebbero rivelare possibilità a cui sei cieco. Spero che ripristini il tuo entusiasmo e ti ecciti per ciò che ci aspetta.

Carriera / Finanza: il tuo entusiasmo non manca quando si tratta della tua carriera. Mentre la luna e l'allegro Giove si incontrano nell'ambizioso Capricorno, senti che non puoi fare nulla. Ottieni ancora molto chilometraggio dai tuoi risultati passati. Basta impressionare il mondo con ciò che puoi fare. Se vuoi davvero stupire qualcuno, dimostra che il tuo cuore è nel tuo lavoro e ti preoccupi di quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: è naturale che sorga la paura, ma non è necessario alimentare la tua attenzione. Il sole che si scontra con lo scoraggiante Nettuno potrebbe darti una pausa per qualcosa che stai per fare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: può sorgere un desiderio di riconoscimento quando la luna si sposta dal Capricorno all'Acquario. Chi fornirà la convalida richiesta? Un acquario che pensa fuori dagli schemi potrebbe essere l'unica persona che capisce veramente il percorso che stai seguendo.

Amore / Amicizia: non si può dire cosa farai mentre la Luna Nuova sfida il jolly Urano nel tuo segno. Quindi, nessuno dovrebbe aspettarsi che tu rispetti le regole. Questo tuo lato anticonformista è super sexy, anche se può essere inquietante per qualcuno che è confuso da questo nuovo più liberato e spontaneo. È chiaro che hai bisogno di spazio per fare le tue cose; tuttavia, dovresti stare attento che non crei caos con qualcuno che si prende cura di te.

Carriera / Finanza: dove vuoi prendere la tua carriera da qui? È qualcosa da considerare mentre ka nuova luna nell'inventario dell’Acquario preme il pulsante di reset sulla tua vita professionale. I semi che pianti per le prossime due settimane possono determinare quali fioriranno nella tua carriera nel prossimo anno. Anche un piccolo gesto simbolico avvisa l'Universo delle tue intenzioni. Può metterti sulla strada per raggiungere il tuo prossimo traguardo.

Crescita personale / spiritualità: la luna sincronizzata con il guaritore ferito Chirone è un invito a fare pace con i tuoi difetti, insicurezze e paure. Tutti li hanno, quindi non è necessario nascondere il tuo e fingere di essere perfetto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: l'intensità degli ultimi due giorni svanisce e puoi emettere un sospiro di sollievo mentre la luna si sposta dal Capricorno soffocante all'Acquario spassionato. Di' di no a un Capricorno che non vuole lasciar andare qualcosa. Ora di andare avanti.

Amore / Amicizia: è un momento eccellente per riparare recinzioni. La nuova luna nell’Acquario, in sincronia con il guaritore ferito Chirone, incoraggia un nuovo inizio. Né tu né i tuoi amici siete perfetti. Quindi, ad un certo punto, qualcuno farà o dirà la cosa sbagliata. Devi scegliere le tue battaglie. Non tutte le trasgressioni possono essere una guerra totale. Perdonare gli altri così come te stesso.

Carriera / Finanza: un improvviso caso di nervi potrebbe scoraggiarti dal gioco di lavoro mentre la luna nell’Acquario sfida Urano lungimirante. Potresti chiederti se le tue idee sono abbastanza inventive e potresti chiederti se sei in grado di dare un contributo unico. Non c'è niente di sbagliato nell'avere dubbi, ma non lasciarti paralizzare. Fidati che capirai cosa devi sapere lungo la strada.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Nuova nell'Acquario intellettuale può suscitare desiderio di apprendimento, viaggio e spiritualità. I semi che pianti durante le prossime due settimane possono determinare come queste aree fioriranno nell'anno a venire. Forse è il momento di pianificare la tua prossima vacanza, iscriverti a una lezione o immergerti in una pratica spirituale?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: mentre la luna passa dal capricorno stellato all'acquario eccentrico, sei ispirato a comprendere il funzionamento interno delle tue relazioni. Il desiderio di una connessione più profonda, in particolare con un Acquario, è reale. Dai al tuo cuore la possibilità di ottenere ciò di cui ha bisogno.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova nella tua casa di intimità emotiva e fisica ti invita a esaminare quanto bene vengono soddisfatti i tuoi bisogni più profondi. Le azioni intraprese nelle prossime due settimane per stabilire connessioni significative possono determinare il modo in cui queste relazioni prospereranno nell'anno a venire. C'è qualcuno nella tua vita che ti prende davvero e può offrire la vicinanza emotiva o sessuale che brami? In caso contrario, è un buon momento per iniziare a cercare qualcuno che possa farlo.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova nell'acquario lungimirante che contatta il guaritore ferito Chirone suggerisce che c'è potere nel possedere i tuoi errori e dimostrare la tua volontà di correggerli. È una lezione che probabilmente rivedrai ancora e ancora nei mesi a venire, quindi mettiti comodo con la vulnerabilità. Crescerai affrontando coraggiosamente ogni ostacolo e conquistando ciò che ti ostacola.

Crescita personale / spiritualità: intense emozioni possono ispirare un improvviso cambio di rotta con i piani futuri mentre la Luna Nuova sfida il percorso irregolare. Se ti fa uscire di routine, potrebbe essere lo shake-up di cui hai bisogno. Tuttavia, dovresti guardare prima di saltare.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: la sensazione che devi fare tutto da solo svanisce mentre la luna passa dal disciplinato Capricorno all'eclettico Urano. Gli innovatori, come un acquario lungimirante, sono in attesa di unire le forze per far accadere le cose.

Amore / Amicizia: le relazioni ottengono un riavvio quando la Luna Nuova in Acquario atterra nella tua zona di associazione. Considerare lo stato delle connessioni più vicine e determinare dove è necessario apportare miglioramenti. Le azioni che intraprenderete nelle prossime due settimane possono determinare come si sviluppa la vostra relazione nel prossimo anno. Per i single, è un momento eccellente per essere proattivi nella ricerca della partnership. Con il supporto planetario, la tua ricerca ha maggiori possibilità di successo.

Carriera / Finanza: se vuoi essere visto come un anticonformista, le tue azioni probabilmente colpiranno il segno mentre l'eccentrica Luna Nuova sfida il ribelle Urano. È vantaggioso invertire le regole e fare le cose a modo tuo? O deviare dal programma ti marcherà come piantagrane? Considera le conseguenze prima di diventare un ladro. Gli innovatori nel tuo campo potrebbero apprezzare il tuo modo di porti, mentre la vecchia guardia potrebbe trovarlo inquietante.

Crescita personale / spiritualità: segui il consiglio di qualcuno che ti spinge ad avventurarti oltre la tua zona di comfort. Chirone, il guaritore ferito che contatta la Luna Nuova, afferma che potrebbe essere un viaggio molto terapeutico. Metti da parte le tue prenotazioni mentre esplori un nuovo territorio. Questo potrebbe essere eccitante!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: premi la pausa per padroneggiare attività divertenti per focalizzare la tua attenzione sul lavoro mentre la luna passa dal Capricorno all'Acquario. La soddisfazione che deriva dal portare a termine le cose sarà gratificante. Ho bisogno di aiuto? Chiedi a un acquario operoso.

Amore / amicizia: il fresco come un cetriolo che New Moon contatta il guaritore ferito Chirone lo rende un momento ideale per affrontare un problema che riguarda l'intimità emotiva o sessuale. Anche se è un problema delicato, puoi affrontarlo con il distacco necessario per prendere decisioni con la testa piuttosto che con il cuore. Guarire il passato o confrontarsi con il presente apre la strada a un futuro più felice.

Carriera / Finanza: la tua vita lavorativa viene ripristinata quando l'inventiva nuova luna in Acquario atterra nella tua zona di lavoro. È tempo di affinare le tue abilità e mirare a una maggiore efficienza con le tue attività quotidiane. Se sei nel mercato per una nuova posizione, considera che questo sarebbe molto probabilmente una mossa laterale che un balzo in avanti. I semi che pianterai nelle prossime due settimane possono determinare ciò che porta frutto nella tua vita lavorativa quotidiana nell'anno a venire, quindi agisci pensando al futuro.

Crescita personale / spiritualità: il tuo senso di avventura prende il massimo mentre la Luna Nuova si scontra con Urano in Toro. Fai attenzione che la temerarietà non rovini il divertimento. Potrebbe essere saggio guardare prima di saltare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: mentre la luna si sposta dal folle Capricorno all'acquario ribelle, ti consigliamo di uscire di casa e divertirti. Se vuoi davvero divertirti, connettiti con un eccentrico Acquario. Non sai mai cosa potrebbe accadere quando sono in giro.

Amore / Amicizia: la Luna Nuova in Acquario non convenzionale potrebbe portare eccitazione alla tua vita amorosa. Sprone del momento appuntamenti e incontri con persone intriganti e insolite potrebbero svolgere un ruolo nella foto. Con un piccolo sforzo e una mente aperta, puoi passare da una carreggiata ad avere avventure romantiche. Sbrigati, Bilancia. I semi che pianti nelle prossime due settimane possono determinare quali fiori sbocciano nella tua vita amorosa nell'anno a venire.

Carriera / Finanza: può essere allettante assumere rischi finanziari mentre la Luna Nuova si scontra con il jolly Urano, in particolare con i soldi degli altri. Se non è tuo da perdere, fai attenzione. Fare una mossa discutibile con i fondi che condividi con il tuo partner (innamorato o d'affari) potrebbe essere disastroso. Allo stesso modo, dovresti evitare di precipitarti in un accordo con un istituto finanziario. Hai bisogno di tempo per esaminare i termini.

Crescita personale / spiritualità: non esiste una relazione perfetta. L'allineamento della Luna Nuova con il guaritore ferito Chirone è un appello a fare pace con qualunque sia la tua situazione. Sperimenta concentrandoti sul positivo piuttosto che alimentare il negativo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: ottieni la pausa mentale di cui hai bisogno mentre la luna si sposta dal Capricorno in punta di piedi all'Acquario a ruote libere. Preparati a rilassarti e goditi i comfort di casa. Un acquario rilassato e a bassa manutenzione sarà il tuo miglior compagno di giochi oggi.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potete scontrarvi mentre la Luna Nuova in eccentrico Acquario si scontra con Urano ribelle. Soprattutto se la loro agenda è in contrasto con le tue esigenze personali. Non è necessario buttare via il bambino con lo scenario dell'acqua da bagno, quindi non fare nulla di folle. Per single, app di appuntamenti e social media non sono i tuoi amici. Hai bisogno della vera vicinanza che solo l'interazione faccia a faccia può fornire.

Carriera / Finanza: mantenere in vista la tua partita finale può motivarti a correggere la rotta mentre la Luna Nuova si sincronizza con il guaritore ferito Chirone. Sotto questa influenza, si vedono i vantaggi di affrontare i problemi sul lavoro. Ogni piccolo sforzo ti aiuta ad avvicinarti al tuo obiettivo finale.

Crescita personale / spiritualità: nidificazione e riposo sono enfatizzati quando la Luna Nuova atterra nella tua casa di casa e famiglia. La tua vita domestica può beneficiare di un riavvio. Apporta miglioramenti in tutta la casa e cerca di trascorrere più tempo con la famiglia. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali fiori sbocciano in questa zona della tua vita nell'anno a venire.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la comprensione dei tuoi bisogni e valori avanza nel comunicarli alle persone intorno a te mentre il Capricorno conservatore passa all'acquario inventivo. Trarrai vantaggio dal collegamento con persone intelligenti (come un Acquario) che possono aiutarti a fare il passo successivo.

Amore / Amicizia: sei piuttosto intelligente, vero? Fidati di sapere esattamente cosa dire per riparare una spaccatura tra te e il tuo interesse amoroso. La Luna Nuova, in sincronia con il guaritore ferito Chirone, suggerisce che le tue parole potrebbero essere l'inizio di un nuovo inizio. Per i single, riconoscere la tua parte nel fallimento romantico può cancellare l'ardesia e fare spazio a qualcosa di nuovo.

Carriera / Finanza: lo scontro tra New Moon e Urano, un anticonformista, rivela la mancanza di filtro tra il cervello e la bocca. Potresti sapere di cosa stai parlando. Tuttavia, la consegna potrebbe sorprendere un collega. Allo stesso modo, le tue parole potrebbero sconvolgere il flusso con un progetto in corso. Valuta se il tuo contributo renderà le cose più facili o più difficili per le persone intorno a te.

Crescita personale / spiritualità: le tue capacità di cervello e comunicazione aumentano con la Luna Nuova nell'Acquario intellettuale e nella tua terza casa mentale. Le prossime settimane offriranno un'eccellente opportunità per l'apprendimento e la condivisione di informazioni. È un ottimo momento per lanciare progetti a lungo termine che coinvolgono la scrittura o il parlare in pubblico. I semi che pianterai nelle prossime due settimane determineranno quali fiori fioriranno nell'anno a venire.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: le risposte emotive abituali prendono il sopravvento quando non si prende il tempo per connettersi consapevolmente con i propri sentimenti. Un Cancro può essere infastidito da te quando di default si utilizza l'autopilota. Entrambi meritate una connessione un po' più reale.

Amore / amicizia: ti impegnerai allegramente a fare il pesante sollevamento in una relazione mentre la doverosa Luna Capricorno contatta il Nodo Sud, Giove e Venere. È proprio quello che fai, anche se non significa che tu ne sia felice. Potrebbe trattarsi di mantenere il controllo. O, forse, pensi di essere l'unico adulto nella tua relazione. Perché non dare al tuo partner la possibilità di mostrarti cosa possono fare? Per i single, non lavorare così duramente per far accadere qualcosa. Non è un bell'aspetto.

Carriera / Finanza: lanciare denaro a un problema, specialmente sul fronte interno, potrebbe cambiare le cose finché non puoi eseguire una correzione più permanente. L'inventivo sole in Acquario che si collega con Chirone frammentato ti consiglia di prendere in considerazione soluzioni non convenzionali. Se richiede un investimento finanziario, non esitare a sborsare i tuoi soldi. Il tuo regno domestico è l'area della tua vita in cui puoi permetterti meno di avere caos e disordini.

Crescita personale / spiritualità: non trascinare pensieri o emozioni disordinati sotto il tappeto. Senti i tuoi sentimenti e dai uno sguardo più profondo a ciò che sta dietro di loro. Anche se sembrano sciocchi, meritano di essere presi sul serio e trattati con cura.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: non puoi fare a meno di metterti al primo posto con la Luna Nuova nel tuo segno. La tua personalità è esagerata, quindi sarai il tuo sé migliore o il tuo peggio. Un incontro con un altro Acquario può rispecchiare la tua esibizione. Sei tu, non loro.

Amore / Amicizia: la Luna Nuova nel tuo segno è tutto su di te! Sotto i suoi raggi, i tuoi poteri di attrazione vengono ripristinati. È un momento eccellente per rivalutare i tuoi obiettivi personali e ciò che desideri da una relazione. Le persone sono inclini a guardarti favorevolmente, quindi potresti avere più influenza sul tuo interesse amoroso e sui tuoi amici.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova nell'innovativo Acquario che si collega al frammentato Chirone è una chiamata a rielaborare un'idea che non è volata del tutto la prima volta. Probabilmente hai un'idea migliore di ciò che i colleghi e i superiori risponderanno ora, quindi sei ben attrezzato per perfezionare il tuo tono.

Crescita personale / spiritualità: giocherai al ribelle con familiari e coinquilini mentre la Luna Nuova si scontra con il disgregatore Urano nel tuo regno domestico. Soprattutto se qualcuno tenta di limitare la tua libertà di movimento o espressione. Fai attenzione a non creare troppi problemi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 24 GENNAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: La socializzazione può essere estenuante, quindi apprezzerai la tregua che arriva quando la luna passa dall'esigente Capricorno all'Acquario indipendente. Se ti ritrovi a desiderare la compagnia, trascorri del tempo con un acquario tranquillo e a bassa manutenzione.

Amore / Amicizia: l'eccentrica nuova luna in Acquario si scontra con l'urto shock Urano non vuole che ci sia molto filtro tra il cervello e la bocca. Quindi, potresti sfocare quella cosa folle che stai pensando, ma davvero non dovresti dirlo. Potrebbe essere uno shock totale per un amico o il tuo interesse amoroso scoprire come ti senti davvero. Sotto questa influenza, i social media non sono tuoi amici. Evita i troll e stai attento a non pubblicare informazioni personali online.

Carriera / Finanza: un sogno o un'intuizione di veglia può fornire indicazioni su come affrontare una questione finanziaria preoccupante. La Luna Nuova nella tua dodicesima casa nascosta che contatta Chirone frammentato suggerisce che è meglio risolverlo a porte chiuse. Non tutti devono essere a conoscenza delle tue informazioni finanziarie private.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Nuova in Acquario segnala un ripristino della tua vita interiore. Prendersi del tempo per meditare, pregare o contemplare in silenzio può essere riparativo. Le azioni che intraprenderete nelle prossime due settimane per promuovere la guarigione emotiva e la pace spirituale possono determinare la qualità della vostra vita interiore nell'anno a venire, quindi fate della cura di sé una priorità.

