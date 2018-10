Oroscopo di oggi 24 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 24 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 24 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Gli Astri in questa giornata ti facilitano in ambito affettivo ed in particolare nel rapporto con la partner. In ambito lavorativo, cerca di non esasperare chi ti circonda perché potresti ricevere un rimprovero da qualcuno poco paziente. Un consiglio: ritagliati i tuoi spazi.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

In questa giornata, in ambito affettivo sarai piuttosto nervoso e vorrai sfogarti con la partner dicendole tutto ciò che pensi: attento ad usare le parole giuste! In ambito lavorativo, valuterai nuove mansioni e nuove prospettive. Un consiglio: sii modesto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Le stelle in questa giornata ti garantiscono un trionfo in ambito lavorativo, è probabile un riconoscimento pubblico oppure una gratifica economica. In ambito affettivo, avrai voglia di divertirti e coinvolgerai la partner.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Gli Astri in questa giornata ti consigliano di valutare bene tutto e di essere prudente, soprattutto se ti concedi un'avventura clandestina. In ambito lavorativo, attendi nel prendere le decisioni ed abbi prima le idee chiare. Un consiglio: evita di serbare rancore.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

In questa giornata sarai molto favorito nei rapporti con la partner, grazie alla tua particolare allegria riuscirai a trascinarla in una serata pazza. In ambito lavorativo, la giornata trascorrerà tranquilla e senza grossi problemi da affrontare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Questa fase si annuncia piacevole e serena. In ambito lavorativo, avrai modo di eccellere grazie ad una tua intuizione ed avrai anche l'appoggio dei colleghi. In ambito affettivo, ti muoverai con disinvoltura e lei lo apprezzerà e ti ricambierà. Un consiglio: fatti un regalo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata, nel rapporto di coppia avrai una vita intima molto intensa e ti sentirai un principe. In ambito lavorativo, dovrai evitare di attendere troppo tempo senza prendere nessuna decisione. Un consiglio: evita di essere dispersivo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata stai attento a non stancarti troppo, dosa bene le tue energie. In ambito lavorativo, prima di criticare gli altri accertati che non siano presenti, potresti avere qualche problema! In ambito affettivo, ascolta il tuo intimo che ti suggerirà le cose giuste.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata potresti fare un incontro karmico o comunque avere un'attrazione fatale mentre bevi un caffè. In ambito lavorativo, la tua energia non è al massimo e ti sentirai debilitato. Un consiglio: rovesciale il caffè.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata un problema che ti assilla in ambito affettivo ti renderà apatico ed inconcludente in tutti i settori del tuo quotidiano, gli astri ti consigliano di prenderti del tempo e di dedicarti seriamente alla sua soluzione. In ambito lavorativo, non essere precipitoso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata gli influssi astrali sono positivi, quindi ti sentirai particolarmente carico di energia ed avrai la forza per scavalcare gli ostacoli nel lavoro. In ambito affettivo, un amico ti darà ottimi suggerimenti per il tuo rapporto di coppia.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata, gli influssi planetari ti consigliano di non assumere atteggiamenti troppo evasivi nel tuo ambito familiare: rischi di essere sommerso di domande! In ambito affettivo, dovrai fare una selezione fra le amicizie per vivere meglio il tuo rapporto.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi 24 ottobre 2018, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani