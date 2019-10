Oroscopo di oggi 24 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 24 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 24 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è un giorno di riflessione e di scioglimento delle estremità libere a casa e al lavoro. Prenditi cura dei progetti che sono già in corso e lavora per concluderli. Nel frattempo, è meglio evitare un Pesci che ti fa sentire a disagio. Ti distrarranno solo dal portare a termine il tuo lavoro.

Amore / Amicizia: sei super sensibile e di umore strano questa sera quando la luna si oppone al malvagio Nettuno. Potrebbe essere ancora più strano se sei fuori a bere qualcosa con un appuntamento o un amico. È meglio attenersi a luoghi familiari e alla tua routine normale piuttosto che andare in un posto che non hai mai visto prima. C'è sicurezza nel capire cosa sta succedendo intorno a te e nel sapere cosa aspettarsi.

Carriera / Finanza: la produttiva Vergine Luna ti mette nella zona quando ti concentri su attività pratiche. Sei in vena di fare le cose, quindi rimanere concentrati non sarà difficile. L'angolo lunare rispetto al folle Saturno e al nodo sud del Capricorno suggerisce che avrai un sacco di chilometraggio nel fare le cose come al solito, piuttosto che introdurre nuovi modi di lavorare nel processo. L'innovazione sembra sopravvalutata mentre questa influenza conservatrice è in gioco.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita personale viene talvolta trascurata a favore di preoccupazioni professionali. Non perdere tempo sentendoti in colpa per questo. Sposta invece la tua attenzione. È un momento eccellente per concentrarsi sulla tua famiglia e per abbellire il tuo spazio vitale.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: questo non è un giorno per cambiare la tua routine con la tua vita amorosa o il tuo approccio agli hobby e ai progetti artistici. Attenersi a ciò che hai iniziato e vederlo fino alla fine. Un Capricorno esperto può avere le informazioni di cui hai bisogno per il tuo progetto, quindi tieni le orecchie aperte.

Amore / Amicizia: ti avvicini a divertirti come se fosse un lavoro da svolgere poiché una luna laboriosa / l'allineamento di Saturno influiscono su intrattenimento, hobby e vita amorosa. Se hai una data in fila, ti occuperai in modo particolare di organizzare ogni dettaglio della tua serata. Quando sei così serio nel divertirti, non lascerai nulla al caso. Se sei da solo, non ti dispiacerà perché saprai come farti divertire.

Carriera / Finanza: impiegare del tempo per stabilire nuovi contatti e per reperire informazioni relative alle tue attività attuali sarà un uso produttivo della tua giornata. Le conversazioni che hai possono fornire un feedback utile che ti aiuta a perfezionare ciò su cui stai lavorando. Presta attenzione ai punti più fini del tuo piano. Non puoi manifestare la tua idea di immagine generale senza avere tutti i dettagli in ordine.

Crescita personale / spiritualità: sei in uno stato d'animo creativo, anche se potresti perdere la trama mentre la Luna in Vergine orientata ai dettagli si oppone al nebuloso Nettuno. È ottimo per esplorare nuove angolazioni, anche se in seguito potresti tornare a ciò che hai creato e scoprire che è un po' un casino.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è una buona giornata per riflettere sullo stato della tua vita personale e legare le cose in sospeso con progetti in giro per casa. Terminare ciò che hai iniziato ti fornirà la soddisfazione emotiva di cui hai bisogno. E se hai bisogno di consigli su come affrontare finanziariamente il completamento di questi progetti, chiedi a un Cancro.

Amore / Amicizia: hai un effetto costante sulle persone più vicine a te mentre la Luna in Vergine si allinea con costante Saturno in Capricorno. Ti puoi fidare di tenere il forte a casa e di fornire la chiarezza emotiva e la sensazione di sicurezza di cui hanno bisogno i tuoi amici e i tuoi cari. Questa non è l'atmosfera più romantica o allegra. È più come una semplice cura e conforto. Ed è ciò di cui le persone più vicine a te hanno più bisogno.

Carriera / Finanza: La luna che contatta il Nodo Nord nel Cancro attento alla sicurezza è tutta una questione di stabilire nuove connessioni con persone che possono aiutarti con problemi finanziari. Effettua alcune chiamate e invia e-mail alle parti che si adattano al conto. Non puoi permetterti di aspettare fino a quando le fonti esistenti si esauriranno prima di diramare ed esplorare nuovi modi per fare soldi.

Crescita personale / spiritualità: cosa stai facendo della tua vita? È una domanda che può venire in mente mentre la luna si oppone al nebuloso Nettuno. Sei contento di dove sono dirette le cose? O ti sei in qualche modo serpeggiato fuori rotta? Pensaci e archiviali per future considerazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: stai emettendo vibrazioni irritabili di granchio. Smorza l'umore per gli altri e per te stesso. Trascorrere del tempo con un amico compassionevole che ti prende è il rimedio per il tuo umore. Chiama un Pesci a cui importa. Hanno sempre il rimedio giusto per tirarti su di morale.

Amore / amicizia: il tuo affetto per una persona speciale aumenta quando scopri che sei sulla stessa lunghezza d'onda spirituale. La sincronizzazione di Venere con il mistico Nettuno aggiunge una maggiore dimensione di attrazione. Potresti connetterti con un compagno di ricerca in una casa di culto, in un gruppo di meditazione o in una lezione di yoga. Sapere di condividere una fondazione spirituale fornisce un livello immediato di conforto. Se sei attualmente accoppiato, prova a intraprendere un viaggio spirituale condiviso. Il tuo legame si approfondisce esplorando i misteri della vita insieme in qualunque forma ti piaccia.

Carriera / Finanza: potresti essere distratto dall'ultimo quarto di luna nel tuo segno. Quindi, potrebbe essere difficile rimanere concentrati. Potrebbe essere meglio lavorare su semplici compiti che possono essere completati con facilità. Attenersi al programma e finire ciò che hai iniziato è la cosa più importante. Nelle prossime settimane, ci sarà più tempo per esplorare nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: pazzo? Marte ostile che si scontra con i nodi della luna potrebbero far mutare gli umori in casa e in famiglia. Non ascoltare gli altri e ignorare i tuoi bisogni più essenziali aggiunge combustibile al fuoco. Respirare profondamente e rispondere consapevolmente anziché reagire alla cieca.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: The La Luna in declino in Vergine segnala un momento per organizzarsi e legare le estremità libere, soprattutto per questioni finanziarie. Valuta dove stanno le cose e preparati a lanciare nuove iniziative dopo l'imminente nuova luna. Ricorda, un Capricorno è qualcuno su cui puoi contare. A Pesci, non così tanto.

Amore / Amicizia: è difficile riscaldarsi all'intimità quando c'è una strana atmosfera nella stanza. Una luna disordinata / l'opposizione di Nettuno può farti dubitare del tuo appuntamento o del tuo compagno di fiducia. Sono onesti sui loro sentimenti? O ti stai approfittando in qualche modo? Se sei quello che sta emettendo vibrazioni sospette, potresti avere la spalla fredda. Ad ogni modo, dovrai fidarti del tuo istinto.

Carriera / Finanza: con lavoro e denaro, stai per giocare al sicuro mentre la meticolosa Luna in Vergine si allinea con Saturno e il nodo sud nel Capricorno conservatore. Perché cambiare le cose quando restare fedeli al programma funziona così bene per te? Non farai scoperte significative né conquisterai territori inesplorati. Tuttavia, un buon duro lavoro vecchio stile e determinazione possono eguagliare i soldi in banca.

Crescita personale / spiritualità: a volte, devi fidarti del tuo intestino. Soprattutto quando ti manca la prova per sostenere ciò che senti. Anche l'evidenza più tangibile può essere inutile se il tuo cuore ti sta spingendo a fare un corso diverso

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il vuoto, ovviamente, la luna può essere emotivamente estenuante e disorientante. Ti sentirai più radicato più tardi nel giorno in cui la luna si muoverà nel tuo segno. Una chiacchierata a tarda notte con un Toro può essere d'ispirazione, quindi contatta qualcuno di cui ti fidi per chiedere aiuto.

Amore / Amicizia: nelle prossime quattro settimane, il sole nello Scorpione appassionato può ispirarti ad andare agli estremi quando esprimi i tuoi pensieri. Puoi essere sicuro che gli amici e il tuo interesse amoroso saranno chiari su dove ti trovi. Questo sarà un periodo intenso con molte interazioni con le persone intorno a te, quindi avrai molte opportunità di dire quello che devi dire. Ci saranno anche molte chiamate, e-mail e messaggi. Se sei single, è un momento eccellente per stabilire nuove connessioni tramite social media o un'app di appuntamenti.

Carriera / Finanza: concetti di grande immagine si scontrano con opinioni personali mentre Mercurio si oppone a Vesta nella tua zona di saggezza. Questo può rendere difficile avere una conversazione con qualcuno che è convinto che una causa o una grande idea siano più rilevanti dei singoli punti di vista. Non andrai lontano convincendoli ad ascoltare feedback che contraddicono la loro posizione. Spero che tu non sia quello che si nasconde dietro l'ideologia e ostruisca il flusso di nuove idee.

Crescita personale / spiritualità: se non riesci a gestire troppa vicinanza, trascorri del tempo da solo. Con la luna nella dodicesima casa solitaria, avrai bisogno di tranquillità e privacy per decomprimerti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: riposo e più riposo sono ciò che è richiesto sotto lo sguardo della luna crescente calante, quindi rilassati. Non c'è crimine nello svolgersi, quindi mettiti insieme con un Capricorno e rilassati. Ti ringrazierai più tardi quando l'energia riprenderà più tardi.

Amore / amicizia: un'accogliente notte trascorsa rannicchiata sul divano con un compagno (o no) è la tua idea di un buon momento mentre la luna nella tua dodicesima casa restaurativa si allinea con Saturno fermo nella tua zona di casa. Se qualcuno vuole uscire con te, dovrà essere soddisfatto dell'intrattenimento senza fronzoli. Se sei da solo, un po' di solitudine sarà piacevole. Non tutti i giorni devono essere una stravaganza piena di divertimento.

Carriera / Finanza: anche se ti senti abbastanza sicuro nella tua posizione attuale, non fa mai male stabilire connessioni con persone che possono supportare le attività future. La luna nella Vergine strategica che si allinea al Nodo Nord è un invito ad ampliare la tua rete professionale. Potrebbe essere saggio mantenere le tue manovre al minimo mentre cerchi presentazioni e informazioni sulla fonte di potenziali opportunità. Nessuno deve sapere cosa stai facendo fino a quando non decidi di voler apportare una modifica.

Crescita personale / spiritualità: è facile lasciarsi sopraffare di fronte a un compito fuori dalla timoneria. Puoi incolpare una luna disordinata / l'opposizione di Nettuno per aver reso il processo poco chiaro. Non ti battere se non riesci a risolverlo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: La luna calante crescente indica un tempo per compiere gli ultimi passi verso il completamento di un obiettivo. Un nuovo palcoscenico inizia dopo l'imminente New Moon e vorrai essere pronto a portare quello che stai facendo al livello successivo. In effetti, un Toro potrebbe essere il pezzo mancante del tuo puzzle, quindi allunga la mano finché puoi.

Amore / Amicizia: tu e un appuntamento o un amico potreste avere idee molto diverse su ciò che costituisce un buon momento. Può essere deludente se finisci per fare qualcosa di diverso da quello che ti aspettavi. Perché non controllare di essere nella stessa pagina prima di incontrarti?

Carriera / Finanza: il tuo gioco di comunicazione è al punto in cui la strategica Luna in Vergine entra in contatto con Saturno nel Capricorno. Questa energia non riguarda la vendita di nuove idee ma la fornitura di ciò a cui sai che il tuo pubblico risponderà. Seguire ciò che è provato e vero oggi aiuta a creare fiducia. Ne avrai bisogno quando presenterai piani più innovativi in ​​futuro. Se hai bisogno di assistenza, contatta un collega senior o qualcuno con esperienza.

Crescita personale / spiritualità: la Luna in Vergine che contatta il Nodo Nord nella tua zona di saggezza rende un momento eccellente per connettersi con un amico o un gruppo che può supportarti in una ricerca spirituale o accademica. Sarà divertente crescere insieme.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: è meglio attenersi alla solita routine piuttosto che ramificarsi in una nuova direzione mentre la Luna in Leone è ovviamente vuota. Dopo che la luna si è spostata in Vergine, più avanti nel corso della giornata, sarai meglio equipaggiato per l'esplorazione. Per supporto sul lavoro, rivolgiti a un Toro di fiducia.

Amore / Amicizia: Rivelare troppo presto un interesse amoroso potrebbe metterti in una posizione vulnerabile mentre la critica Luna in Vergine si scontra con Chirone ferito. Che tu abbia visto questa persona per un po' o che sia una conoscenza più recente, è meglio non condividere qualcosa di cui ti senti sensibile. C'è un tempo e un posto per aprirsi.

Carriera / Finanza: la tua dedizione per ottenere un lavoro fatto bene è ammirevole; tuttavia, esagerare può portare a stress mentale e ansia mentre Mercurio si oppone al devoto Vesta. Dato che sei estremamente orgoglioso di ciò che fai, farai il possibile per assicurarti che tutto sia svolto in modo accurato. Concediti una pausa. Te lo sei guadagnato.

Crescita personale / spiritualità: nelle prossime quattro settimane, il Sole Scorpione ti invita a fare un passo indietro. In questo mese che precede il tuo compleanno, prenditi del tempo per riposare, riflettere e ricaricare. Studia il viaggio che la vita ti ha intrapreso negli ultimi 11 mesi e determina cosa vuoi lasciarti alle spalle e cosa vuoi portare avanti nel prossimo ciclo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: La Luna in declino è un invito a concludere attività che coinvolgono studio e ricerca. Una Vergine intelligente sarà il tuo compagno di studio perfetto, quindi chiamali e inizia a digerire ciò che hai imparato in modo da essere pronto a metterlo in azione.

Amore / Amicizia: una disconnessione tra ciò che qualcuno dice e ciò che esprime può creare problemi tra te e il tuo interesse amoroso o un amico. Nella migliore delle ipotesi, i messaggi misti creano confusione. Nel peggiore dei casi, qualcuno sta dicendo una vera bugia. Dato che la luna emotiva si oppone al malvagio Nettuno, è meglio non condividere i tuoi sentimenti se non puoi essere onesto su come ti senti. Allo stesso modo, dovresti fidarti del tuo istinto se qualcosa che qualcuno dice non suona vero.

Carriera / Finanza: la tua curiosità potrebbe portarti a cercare nuove informazioni. Con la luna nella Vergine orientata ai dettagli che si sincronizza con l'autorevole Saturno, eccellerai nell'integrare nuovi dati in ciò che già conosci. La determinazione ti aiuta a rimanere fedele alla tua ricerca fino a quando non affronti completamente l'argomento in questione. Potresti essere chiamato a insegnare ai colleghi o a condividere le tue conoscenze su una piattaforma più ampia. È una buona cosa che tu sia un esperto in quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: in questi giorni sei super indipendente, quindi non ti dispiace essere da solo. Ci vuole più sforzo per connettere le persone, ma ne vale la pena. Perché non contattare qualcuno che vuoi conoscere meglio?

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: La Luna in declino riguarda la pulizia del mazzo e la preparazione per un nuovo ciclo. Per te, questo significa pagare le bollette e restituire ciò che hai preso in prestito. Puoi contare su un Capricorno per tenerti sulla buona strada, quindi contattali se ti senti un po' disperso.

Amore / Amicizia: la profonda connessione che senti con qualcuno a cui sei vicino ha un effetto costante mentre la Terra, Luna e Vergine si allineano con il rafforzamento di Saturno. Questa energia calma e radicante ti fa sentire sicuro e protetto. Non si tratta di ciò che viene detto; si tratta di qualcuno che è coerente nelle loro azioni e dimostra che sono qualcuno su cui puoi contare. Se devi ancora trovare il tuo rock, scegli la persona che lo segue senza fare storie, piuttosto che la cattura appariscente che non c'è mai in giro quando ne hai bisogno.

Carriera / Finanza: gli affari con il denaro sono più simili a quelli divertenti come una luna disordinata / L'opposizione di Nettuno ti fa impazzire. Non puoi fidarti che l'assegno sia nella posta. Né puoi credere che qualcuno le cui decisioni incidono sulle tue finanze sia completamente diretto con te. Nella migliore delle ipotesi, c'è un'innocente confusione su ciò che sta succedendo. Nel peggiore dei casi, è un caso di inganno. Attendi che tutti i fatti e le cifre siano presenti prima di suonare l'allarme.

Crescita personale / spiritualità: mettere la tua vita in ordine, dentro e fuori, non è glamour, ma è necessario. Andare in palestra e passare il tempo a ripulire il disordine e organizzare il tuo spazio. Sarai felice di averlo fatto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: La Luna in declino è un invito a seguire gli impegni presi con le persone importanti della tua vita. Non puoi essere vago con una Vergine, quindi mettiti insieme, fai quello che hai promesso e vai avanti. Ti sentirai bene con te stesso sapendo che hai mantenuto la parola.

Amore / Amicizia: non c'è posto nella tua vita per amici o amanti traballanti. Con un allineamento terra -luna-Saturno che influisce sulle relazioni, sei tutto per passare il tempo con persone affidabili di cui ti puoi fidare. Mostra il tuo amore per la tua squadra ride-or-die pianificando uno speciale incontro. Oppure porta il tuo partner ad un appuntamento in un posto che sai di amare. Non avrai voglia di fare qualcosa di troppo pazzo. Questa atmosfera è tutta per godere di piaceri semplici (e convenienti).

Carriera / Finanza: non puoi rispondere a ciò di cui le persone hanno bisogno se ti perdi nel tuo mondo. La tua percezione di ciò che sta accadendo può diventare confusa quando la luna si oppone a Nettuno nel tuo segno, ma devi ancora consegnare ciò che ti aspetti da te. Attenersi rigorosamente ai fatti e non perdersi nell'astrazione. È l'unico modo per dimostrare di avere un'idea di quello che sta succedendo. Se sei davvero perso, fingilo finché non lo fai.

Crescita personale / spiritualità: un hobby, un progetto artigianale o un'attività da solista preferita saranno la cosa giusta per rilassarti. A poco a poco, stai migliorando nel divertirti.

