Oroscopo di oggi 24 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 24 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 24 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: lo stato delle tue relazioni più strette dice molto su come ti senti su di te. Le connessioni premurose riflettono l'amore per se stessi, mentre alleanze più impegnative potrebbero indicare qualcosa con cui stai lottando. Prendi un memo da ciò che dicono le tue relazioni oggi, incluso che sarai più sincronizzato con un Pesci.

Amore / Amicizia: la vita è piena quando si tratta di te. Preparati affinché tutto riguardi le altre persone mentre il sole entra nella Bilancia orientata alla relazione. Ti piace fare le tue cose, ma nelle prossime quattro settimane non ti sentirai solo. In amore e amicizia, trarrai beneficio dall'avere un compagno per la corsa. Un compagno affiatato può tirar fuori il meglio di te. Ti divertirai anche a guardare l'altra persona prosperare con il tuo supporto. È un momento eccellente per iniziare una nuova relazione.

Carriera / Finanza: con la sensibile la Luna in Cancro che si oppone al potente Plutone, potrebbe sembrare che devi compromettere le tue esigenze personali per placare i livelli più alti. Può schiacciare il tuo spirito se lo lasci fare. Fortunatamente, questa atmosfera stimolante avrà vita breve. Tenendo d'occhio il tuo endgame può aiutarti a rimanere in rotta quando devi fare qualcosa per cui non ti senti bene.

Crescita personale / spiritualità: la tua intuizione è estremamente nitida, specialmente nelle ore mattutine. Annota i tuoi sogni e presta attenzione a improvvisi lampi di intuizione. Potresti ricevere informazioni importanti sulla tua giornata.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: in tutte le aree, sei piuttosto organizzato. Quindi, è probabile che la tua giornata proceda senza intoppi. Tuttavia, potresti preoccuparti di non avere tutte le tue basi coperte; ma escludendo un disastro imprevisto, alla fine andrà tutto bene. Detto questo, tieni d'occhio un bizzarro Acquario di tua conoscenza. La loro vibrazione è irregolare e non puoi lasciarti arrivare.

Amore / amicizia: Saturno sincronizzato con l'asteroide Giunone ti rende la data doverosa che va lontano per pianificare un'avventura romantica. Non lascerai un singolo dettaglio al caso quando fai qualcosa di speciale con la tua data o il tuo compagno. Se sei single, prendi una pagina dal playbook di qualcuno che sembra avere una vita amorosa soddisfacente o leggi un libro scritto da un guru delle relazioni. Non fa mai male provare alcuni nuovi trucchi.

Carriera / Finanza: un allineamento positivo tra l'intelligente Mercurio e il fortunato Giove potrebbe portare un supporto significativo sulla tua strada. Cogli l'attimo contattando i contatti che hanno ciò di cui hai bisogno. Le tue capacità di negoziazione sono piuttosto dolci, quindi trova un modo per convincere l'altra parte che aiutarti ti equivale a vincere. È un giorno eccellente per attività che coinvolgono media, editoria, pubbliche relazioni, marketing e vendite.

Crescita personale / spiritualità: il tuo bisogno di conforto e sicurezza potrebbe essere in contrasto con la tua energia ansiosa. Proprio mentre ti accontenti di rilassarti, ti senti annoiato e irrequieto. Trova qualcosa di eccitante da fare che non ti esaurisca completamente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: se non ti stai ancora divertendo, lo sarai presto. È tempo di feste, vacanze, appuntamenti caldi e fare le cose che ami. In altre parole, è tempo di trovare la tua felicità. Se hai problemi a trovarlo, cerca un leone per alleggerire l'atmosfera e mostrarti come divertirti.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale diventa il fulcro mentre il sole entra nella tua zona sentimentale. Nel corso del prossimo mese, il socievole Bilancia nel Sole attirerà le persone che risuonano con il tuo spirito giocoso e l'atmosfera allegra. Appuntamenti divertenti con il tuo partner possono avvicinarti. Se sei single, questo è un momento eccellente per incontrare qualcuno che condivide i tuoi interessi. Trasformati nella tua missione per socializzare, uscire e fare le cose che ti piacciono.

Carriera / Finanza: i negoziati finanziari possono essere intensi quando la Luna Cancro sale contro l'imponente Plutone nel Capricorno. Più è in gioco, più sporca sarà la lotta. Spero che tu stia lottando per qualcosa di nuovo piuttosto che difendere lo status quo. La tua prosperità risiede nel futuro, non nel passato.

Crescita personale / spiritualità: la tua creatività riceverà un notevole impulso dal viaggio del sole attraverso la Bilancia attenta all'estetica. È un ottimo momento per imparare una nuova arte o trovare un hobby divertente che ti aiuti ad esprimere te stesso. Anche se non sei il tipo artistico, porterai un tocco creativo in quello che fai.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: sei preoccupato per il denaro e per prendere decisioni finanziarie intelligenti. Quando spendi, vuoi ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. È bello avere un piano, ma è anche necessario tenere conto di spese impreviste e mantenere la calma con un Acquario se le cose non vanno secondo i piani. Questa persona potrebbe avere meno controllo su ciò che accade di quanto pensi.

Amore / Amicizia: non ti dispiace spendere soldi per socializzare, ma è un po' una scossa quando la spesa risulta essere più di quanto ti aspettassi. Non è un grosso problema se ti senti a filo. Tuttavia, se il tuo conto bancario funziona a vuoto, potresti chiederti perché un amico non ha preso in considerazione la tua situazione e ha scelto l'intrattenimento che potresti non permetterti.

Carriera / Finanza: qualcosa che un compagno di stanza o un membro della famiglia dice potrebbe farti pensare alla tua situazione lavorativa in un modo nuovo. La perspicace Mercurio che si sincronizza con il promettente Giove suggerisce che questo potrebbe essere un consiglio fortunato. Forse porterà a un lavoro migliore o a condizioni migliori nella tua posizione attuale? Segui questo consiglio e vedi dove ti porta.

Crescita personale / spiritualità: se stai pensando di migliorare il tuo spazio vitale, è un momento eccellente per iniziare. Forse stai pensando di trasferirti e vuoi esplorare le tue opzioni? O forse vuoi abbellire il tuo spazio attuale? L'impressionante schiera planetaria di oggi supporta il cambiamento interno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: è bello essere te quando la luna è nel tuo segno. Certo, sei più emotivo del solito, ma per te, questo si presenta come esuberanza e brama di vita. La tua atmosfera dà il tono per una giornata divertente e felice. Prova a trasmetterlo; quel cupo Cancro nell'angolo poteva usare un po' di coraggio.

Amore / Amicizia: sai esattamente cosa dire per conquistare una persona e convincerla a provarti. Puoi ringraziare un fortunato allineamento di Mercurio / Giove per aver migliorato il tuo dono per la parlantina. Conoscere qualcuno di nuovo sarà piuttosto elettrizzante. Se hai una relazione, una divertente chiacchierata con il tuo partner potrebbe farti ridere. Abbinalo a una deliziosa cena e rende la serata piacevole.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che si scontra con l'eclettico Urano, sei più imprevedibile del solito. È una buona cosa se continua a indovinare le persone su ciò che farai. È una cosa non così buona se fa vedere il tuo capo come irregolare e inaffidabile. Conosci meglio la tua situazione. Trova un modo per far funzionare la tua atmosfera indipendente e ribelle per te piuttosto che contro di te.

Crescita personale / spiritualità: l'entusiasmo e la positività ti scaldano il cuore. Non solo ti fa sentire bene, ma migliora anche le persone che attraversano il tuo percorso. Continua così, Leone. Il mondo ha bisogno di più calore, amore e vibrazioni accoglienti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: avrai un'idea di ciò che è più importante per te ora, finanziariamente ed emotivamente. Con quello capito, sarai sicuro delle scelte che fai. Tienilo a mente, perché se fai le mosse giuste, sarà una festa d'amore assoluta tra te e i tuoi Pesci preferiti.

Amore / Amicizia: con amici e interessi amorosi, ti sentirai spiritualmente connesso mentre l'emozionante Luna del Cancro si sincronizza con Nettuno esoterico. È il tipo di vicinanza che ti convince che certe persone sono entrate nella tua vita per un motivo. E quella ragione potrebbe essere più profonda di ciò che sta attualmente accadendo tra di voi. Il tuo compito è quello di approfondire la tua situazione e capire perché sei stato riunito.

Carriera / Finanza: tutto va bene nel tuo mondo quando le tue finanze sono in ordine. Con l'armonioso Sole Bilancia che attraverserà la tua zona di attività per le prossime quattro settimane, la felicità sarà raggiunta sostenendo le tue finanze. Poiché ci sono acquisti e progetti che desideri finanziare, potresti essere motivato a spingere per un aumento o a perseguire ulteriori flussi di reddito. Conoscere il valore dei tuoi talenti e della tua esperienza sarà fondamentale per negoziare un equo compenso. Sarà ancora più importante riconoscere che il tuo reddito non determina il tuo valore interiore.

Crescita personale / spiritualità: un amico o un gruppo può fornire ispirazione per un progetto creativo o personale. Ti sentirai sicuro di fare il passo successivo quando saprai di avere supporto.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ti sembra di ritrovare il tuo ritmo, ed è eccitante. Hai tanti regali da offrire al mondo. Solo tu e tutti i pezzi andranno a posto. Ma non fa mai male avere qualcuno alle tue spalle, quindi ottieni un Sagittario entusiasta nel Team Bilancia! È il tipo di esuberanza di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: stai attivando il fascino, vero? Con l'espressivo Mercurio nel segno che si sincronizza con il fortunato Giove in Sagittario, saprai esattamente cosa dire per ispirare, incoraggiare e sollevare. Questa atmosfera calda e saggia può essere super attraente per qualcuno che richiede compatibilità intellettuale e chimica fisica. Potresti essere fortunato con gli appuntamenti online, quindi se sei single, provalo. Se accoppiato, puoi discutere qualsiasi cosa sotto il sole e adorare ancora il tuo compagno quando la discussione è finita perché stai focalizzando tutto il positivo.

Carriera / Finanza: lavorare come parte di una squadra è piacevole perché stai dando un utile contributo. Ti ispira anche a migliorare il tuo gioco. Va tutto bene finché la luna non si scontra con il disgregatore Urano e un collega si discosta dal programma. Prendilo a passo. Anche se stai chiamando i colpi, non puoi sempre controllare il flusso.

Crescita personale / spiritualità: testare le tue conoscenze e abilità ti consente di sapere dove ti trovi e cosa devi sviluppare ulteriormente. Il feedback di amici e colleghi fidati può essere utile in questo processo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: puoi gestire qualunque cosa porti la giornata, a condizione che tu sia ben riposato ed emotivamente calmo. Un pisolino di mezzogiorno o alcuni minuti di meditazione possono metterti nel giusto spazio di testa. Se senti aumentare la tensione, prenditi un momento per ripristinare, o trascorri del tempo con una dolce Bilancia che può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: le relazioni diventano straordinariamente volatili mentre l'audace Luna destabilizza Urano in Toro. Con questa imprevedibile influenza in gioco, non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno e farli comportare come un matto. Fortunatamente, questo non si applica all'amicizia. Saturno costante che si sincronizza con il devoto Giunone in Vergine dice che qualcuno nella tua squadra ha le spalle coperte.

Carriera / Finanza: se vuoi ottenere un vantaggio, mantieni i piani finanziari strettamente necessari. Con l'intelligente Mercurio sincronizzato con il fortunato Giove, la furtività e le negoziazioni strategiche possono aiutarti a segnare una vittoria. Se un affare importante è sul tavolo o hai ricevuto un suggerimento su una vendita campione, se non vuoi stimolare la concorrenza, tienilo per te.

Crescita personale / spiritualità: è il momento di decomprimere e scaricare piuttosto che mettere più progetti e obiettivi nel piatto. Una volta che hai risolto le vecchie cose e ti sei liberato di ciò che non ti serve, avrai alcune nuove idee su come andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: un compito di routine potrebbe inaspettatamente diventare instabile quando lo scontro tra la Luna in Leone e Urano e un Acquario sul posto di lavoro potrebbe essere responsabile del lancio di una chiave inglese nel tuo lavoro. La tua energia è comunque super positiva, quindi non dovrebbe farti cadere. Ci sono molte altre cose che andranno per la tua strada oggi.

Amore / amicizia: una conversazione con un amico calmo e equilibrato può metterti in uno stato d'animo positivo. È utile entrare in contatto con qualcuno che può ricordarti dei tuoi numerosi doni e benedizioni. Man mano che Mercurio espressivo in Bilancia si allinea con Giove di buon auspicio nel tuo segno, sarai ispirato a incoraggiare il tuo amico e a lasciare spazio a lui o lei per condividere le sue preoccupazioni. Questo incontro della società di reciproca ammirazione può migliorare il tuo umore e illuminare la tua giornata.

Carriera / Finanza: se sei intelligente, ti renderai indispensabile per la persona che imburrerà il tuo pane. Determinato Saturno in Capricorno che si sincronizza con il devoto Giunone in Vesta può ispirarti a trovare modi per essere più utile e di supporto alle attività di questa persona. Qualunque cosa serva per andare avanti nella tua carriera e tenerti nei soldi.

Crescita personale / spiritualità: sei fortunato quasi come vengono. Tuttavia, oggi, la tua fortuna è al livello successivo. Che cosa hai intenzione di fare con un'atmosfera così propizia? Perché non fare un grande salto verso il raggiungimento di un obiettivo personale significativo?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: trattare con estranei e conoscenti è facile. Sono le persone a te vicine che potrebbero darti problemi. Ecco la cosa su amici e parenti: devi fare il duro con il liscio. Se hai bisogno di una direzione, segui una Bilancia.

Amore / Amicizia: un appuntamento potrebbe non essere la migliore idea in quanto la sfacciata Luna in Leone si scontra con Urano. Questa vibrazione volatile significa che è difficile dire cosa farà piacere alla persona con cui ti trovi e cosa le farà spuntare. Anche se li conosci bene, potrebbe essere impossibile interpretare il loro umore e comprendere i loro desideri. Se non hai trascorso molto tempo per il tuo partner, potresti doverne prendere uno per il team e seguire comunque i tuoi piani.

Carriera / Finanza: mantieni la testa e mantieni la fiducia quando parli con i superiori o mentre lavori su un grande incarico. Con il supporto di un potenziamento dell'allineamento Mercurio / Giove, un atteggiamento positivo può fare la differenza e aiutare le cose a fare la tua strada. L'atmosfera che porti contribuirà a impostare il tono per le tue interazioni, quindi mantienilo entusiasta e ottimista. È un momento eccellente per attività che coinvolgono la scrittura, i media, l'istruzione, l'editoria o il marketing.

Crescita personale / spiritualità: devi solo aggiungere nuove abilità alla cintura degli attrezzi. Quindi, ti impegnerai in un corso di apprendimento che può aumentare le tue competenze. La tua dedizione assicurerà che i tuoi sforzi producano il risultato desiderato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: c'è un bisogno irrefrenabile di liberarsi da tutto ciò che ti trattiene e provare qualcosa di diverso. Cerca i modi per cambiare la tua routine quotidiana. E non dimenticare, un Sagittario intelligente e divertente sarà il tuo miglior aiutante.

Amore / Amicizia: è bello uscire da una parte dell'intensità delle ultime settimane. Oggi ti divertirai con i tipi avventurosi a cui piace provare cose nuove. È tempo di riposare il dramma.

Carriera / Finanza: ti senti come se fossi a un ritmo con il lavoro e che capisci le tue esigenze finanziarie mentre la luna attenta alla sicurezza in Cancro si allinea con l'intuitivo Nettuno in Pesci. Fai solo attenzione a non mancare qualcosa. Se c'è un potenziale problema che non hai voglia di affrontare, potresti spazzarlo sotto il tappeto.

Crescita personale / spiritualità: con il Sole che incrocia la Bilancia che naviga attraverso la tua casa di esplorazione per le prossime quattro settimane, sarai desideroso di ampliare i tuoi orizzonti. Potresti pianificare un viaggio verso una destinazione lontana o incontrare persone di diversa estrazione che ti offrono una nuova visione del mondo. Se sei più un avventuriero intellettuale, potresti essere ispirato a perseguire un apprendimento superiore o iscriverti a un seminario intrigante. Non vorrai fare le stesse cose vecchie, quindi fai della tua missione provare qualcosa di nuovo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: se non stai attento, un improvviso bip sul tuo radar mentale potrebbe portarti fuori rotta. Non lasciate che lo scontro di Leone alla ricerca dell'attenzione che si scontra con il turbante Urano ti distragga. Ci sono cose importanti su cui devi concentrarti. Chiedi a un Capricorno se hai bisogno di aiuto per concentrarti. La capra avrà le spalle.

Amore / amicizia: il tuo partner o un amico ridente possono intensificare quando hai bisogno di essere salvato. Qualcuno vicino a te potrebbe dimostrare che la tua fede in loro non è stata mal riposta perché Saturno costante nel Capricorno si sincronizza con il devoto Giunone in Vergine. L'aiuto pratico che offrono può aiutarti a liberarti da una marmellata. Se hai bisogno di un grande favore, contatta qualcuno a cui non dispiacerà fare il sollevamento pesante.

Carriera / Finanza: le informazioni segrete trasmesse da una coorte potrebbero aprire la porta a una nuova opportunità o aiutarti a portare qualcosa su cui stai lavorando a un pubblico più ampio. Con l'intelligente Mercurio sincronizzato con Giove di buon auspicio, beneficerai di avere amici e colleghi al corrente. Le campagne pubblicitarie e di PR potrebbero generare un grande successo. Approfitta delle opportunità per elevare il tuo profilo professionale e attirare l'attenzione su ciò che fai.

Crescita personale / spiritualità: hai una profonda riserva di forza e risorse interiori a tua disposizione. Hai anche un sistema di supporto a cui puoi rivolgerti per assistenza. Tienilo a mente quando inizi a dubitare della tua capacità di gestire ciò che ti sta di fronte.

