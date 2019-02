Oroscopo di oggi 25 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 25 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Non fornire informazioni volontarie ai superiori o ai colleghi, né dirlo a nessuno più di quanto debbano sapere. Con Mercurio in Pesci e la tua misteriosa dodicesima casa, nessuno capirà comunque di cosa stai parlando. L'aspetto di Mercurio e Venere nell'ambizioso Capricorno suggerisce che è più utile essere amichevoli e affascinanti piuttosto che cercare di essere la persona più intelligente nella stanza. Una persona veramente accorta sa quando è nel suo migliore interesse sorridere e conservare ciò che sa per sé.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : L'amore per l'apprendimento e la facilità nel comunicare le tue idee agli altri rendono questo momento ideale per collaborare a un progetto di squadra. Con il messaggero Mercurio nella zona della tua comunità in sincronia con Venere nella tua casa di istruzione superiore, ti divertirai a condividere ciò che conosci e ad ascoltare le opinioni degli altri. Ti inserirai in qualsiasi contesto che permetta un flusso libero di informazioni e idee sia sul lavoro, a scuola, in una comunità spirituale o tra un gruppo di amici.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Se sei il portavoce designato per un progetto di lavoro, assicurati di riconoscere il sostegno di qualcuno che ha reso più facile il tuo risveglio. Con il messaggero Mercurio nella tua zona di carriera che aspira a Venere amichevole, l'aiuto da dietro le quinte rafforza la tua fiducia e ti supporta anche in modi pratici. È anche un buon momento per sollecitare l'aiuto dei più esperti. Sotto questa influenza, la gente vuole darti una mano non solo perché ti giova, ma anche perché fa sentire bene essere generosi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Il tuo compagno o una persona speciale nella tua vita potrebbe alimentare il tuo amore per l'apprendimento o viceversa. Con Mercurio esperto nella tua casa di sincronizzazione più alta con Venere nella tua zona di partnership, qualcosa che impari diventa più significativo quando lo condividi con gli altri. Una cosa è leggerlo in un libro, ma la saggezza prende vita quando diventa parte della tua conversazione quotidiana. Potresti sentirti ispirato a imparare qualcosa di nuovo insieme o forse cercherai informazioni che migliorino il modo in cui ti connetti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Dimentica quello che succede nel mondo. Con l'emozionante Luna in Scorpione nel tuo regno domestico e che aspira alla sognante Nettuno, ti accontenti di stare al tuo posto e goderti i comfort di casa. Non è pigrizia. Riempie il serbatoio emozionale in modo che tu possa affrontare la settimana in anticipo sentendoti rilassato e pronto. Una ricreazione rilassata con la famiglia o una cena tranquilla sarà la cosa giusta per farti stare bene.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Si tratta di creare connessioni cuore a cuore e ascoltare con compassione mentre la Luna nella tua zona di comunicazione si sincronizza con il trascendente Nettuno. Sotto questa influenza, prendersi cura di sé e degli altri significa essere empatici e praticare il perdono. Sarai stupito di quanto il tuo livello di stress diminuisca quando cerchi di trovare un terreno comune con qualcuno piuttosto che concentrarti su ciò che ti rende diverso. È una buona pratica per trattare con persone che trovi difficili da capire, specialmente sul posto di lavoro.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Se vuoi rendere più piacevole ciò che stai facendo, prova ad adottare un approccio creativo per un compito quotidiano. Hai già abbastanza esperienza per sapere cosa funziona e cosa no. Con Mercurio in Pesci e nella tua zona di lavoro, puoi applicare ciò che sai per fare le cose in un modo più divertente o interessante. L'aspetto di Mercurio rispetto a Venere suggerisce che otterrai un profondo senso di soddisfazione nel mettere a frutto il tuo know how. È anche un momento eccellente per lavorare su progetti in tutta la casa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Le persone si aspettano che tu sia intenso e meditabondo. Quindi, può essere una sorpresa quando mostri il tuo lato più spensierato. Con un giocoso allineamento Mercurio/Venere che colora come ti esprimi, la tua atmosfera è romantica, creativa e divertente. È un momento eccellente per dire a qualcuno come ti senti, perché il tuo calore e il tuo affetto risplenderanno. I bambini troveranno la gioia di essere in giro perché ti rapportano a loro più come un compagno di giochi che come una figura autoritaria. È anche un grande momento per hobby e progetti creativi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Va tutto bene, a condizione che tu possa ottenere la pace e la privacy che desideri. Con la Luna nella tua dodicesima casa riposante che aspira a Nettuno, avrai bisogno di tempo tranquillo per riempire il tuo spirito e ricaricare le tue batterie emotive. Una giornata tranquilla a casa da soli o con un compagno compassionevole e premuroso è proprio ciò di cui hai bisogno. Dimenticati di passare del tempo con un amico o un familiare che ha bisogno di supporto morale. Trova una persona più rilassata e meno esigente con cui uscire.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Ti senti affascinante, vero? Con lo Mercurio nella tua zona di comunicazione sincronizzato con l'attrattore Venere nel tuo segno, saprai esattamente cosa dire per attirare l'attenzione. La tua cordialità è palpabile e ti rende una persona che gli altri vogliono avere attorno a loro. Puoi semplicemente crogiolarti nel bagliore della popolarità o dirigere intenzionalmente il tuo fascino verso la conquista di qualcuno. Un incontro cuore a cuore, una chiamata o un messaggio affettuoso faranno il resto.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : I tuoi valori sull'amore o sul denaro potrebbero essere leggermente diversi. Con l'intelligente Mercurio nella tua casa di valori che guarda Venere nella tua dodicesima casa nascosta, potrebbe essere saggio mantenere le tue trame nelle suddette aree un segreto per ora. Farai la tua migliore pianificazione a porte chiuse. Questo è uno di quei momenti in cui non tutti hanno bisogno di sapere cosa stai facendo. Saprai se e quando è il momento giusto per fare una grande rivelazione. Nel frattempo, tienilo riservato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : Dove ti porterà la tua curiosità? Con la Luna dello Scorpione nella tua casa di esplorazione che aspira al mistico Nettuno nel tuo segno, vorrai andare dove il tuo cuore e la tua anima ti guidano. Forse controllerai una destinazione che ti attrae spiritualmente? O forse ti immergerai profondamente in un'attività creativa che ti piace? Ciò che conta di più è che ti impegni in qualcosa che ti insegni qualcosa su di te e ti aiui a utilizzare più a fondo le tue abilità uniche.

