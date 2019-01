Oroscopo di oggi 25 gennaio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 25 gennaio: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 gennaio: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: I rapporti con la partner in questa giornata potrebbero essere un po' difficoltosi, lei ti sembrerà particolarmente suscettibile e permalosa: agisci con astuzia. In ambito lavorativo, la fase risulta armonica e andrai d'accordo con le persone che ti circondano.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro: Riceverai dei complimenti sulla tua persona e sarà una donna a farteli. In ambito lavorativo, la tua pazienza è al limite e dovrai fare i conti con un superiore molto pretenzioso. In ambito affettivo, non saprai resistere alle sue lusinghe. Un consiglio: lasciati andare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: La giornata di oggi risulta priva di grosse novità, anche se in ambito lavorativo sono probabili piccoli turbamenti per atteggiamenti che ritieni fastidiosi nei tuoi confronti. In ambito affettivo, dovrai assumere un modo di fare più frizzante per vivere bene il rapporto!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro: Oggi dovrai far leva su tutta tua pazienza per non incorrere in fastidi ulteriori in ambito professionale. Nel settore affettivo, sarai ricco di sani princìpi e sarai portato ad essere più simpatico del solito e meno razionale. Un consiglio: dedicati ai contatti umani.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone: In questa giornata raccoglierai i frutti dei tuoi sforzi ed avrai successo in ogni tua iniziativa. In ambito lavorativo, è probabile un aumento di stipendio o comunque un premio. In ambito affettivo, lei ti sarà accanto anche se tu non te lo aspetti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine: Sarai un po' risentito nei confronti di una persona che non comprende il tuo stato d'animo. In ambito lavorativo, il tuo impegno sarà apprezzato e valutato. In ambito affettivo, avrai una grande pazienza nel sopportare le stranezze della tua partner.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia: Avrai voglia di goderti i tuoi spazi e vincere la monotonia del quotidiano. In ambito lavorativo, cercherai di sfuggire agli impegni per dedicarti ai tuoi hobbies. In ambito affettivo, dovrai evitare le provocazioni se non vorrai trascorrere momenti di tensione.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione: Tutto trascorrerà in modo incoraggiante e le delusioni si allontaneranno. In ambito lavorativo, un superiore ti dimostrerà stima e complicità; in ambito affettivo, la situazione conflittuale si risolverà ed avrai modo di trascorrere una bella serata.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario: Avvertirai l'esigenza di rilassarti e di concederti un momento di relax dagli impegni quotidiani. In ambito lavorativo, doserai le tue energie e farai il minimo indispensabile. In amore non avrai una grande lucidità, quindi non prendere decisioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Dovrai evitare di metterti in disparte e cercare di vincere la pigrizia frequentando nuovi ambienti. In ambito lavorativo, metterai a segno un colpo vincente. In ambito affettivo, evita di essere tagliente e cerca di trovare dei compromessi.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: Ti dimostrerai molto disponibile nei confronti di un'amicizia che ha bisogno del tuo aiuto, cerca di dargli il tuo affetto e la tua comprensione perché attraversa un brutto momento. In ambito lavorativo, ti dedicherai con grande impegno alle tue mansioni. Un consiglio: continua così.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 GENNAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Oggi affronterai ogni imprevisto con ottimismo, senza permettere che il tuo umore ne sia condizionato. In ambito lavorativo, seguirai l'operato di un collega laborioso. In ambito affettivo, avrai voglia di fare un piccolo dono alla persona amata.

