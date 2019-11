Oroscopo di oggi 25 novembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 25 novembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 25 novembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: nonostante la tua dedizione a qualcuno vicino a te, potrebbe esserci ancora una disconnessione. È impossibile anticipare e comprendere ogni stato d'animo di qualcuno, in particolare una Bilancia indecisa. Non è un grosso problema. Lascia tutto da solo e funzionerà.

Amore / Amicizia: è un successo quando si tratta di comprendere i bisogni emotivi di qualcuno mentre la Luna in Bilancia, che ha una relazione, quadra i nodi della luna. C'è incertezza sul luogo da cui provengono le persone che, a loro volta, può portare a una riluttanza a uscire emotivamente. Non è un grosso problema. È davvero difficile connettersi. Non forzare il problema. Concentrati invece sulle tue esigenze.

Carriera / Finanza: il cielo è il limite quando il sole entra in Sagittario di vasta portata. Fino al 21 dicembre, vorrai ampliare i tuoi orizzonti. Ciò potrebbe comportare viaggi a lunga distanza o istruzione superiore. Se fare un passo avanti nella tua carriera richiede una certificazione o ottenere competenze e conoscenze aggiuntive, questo è un momento eccellente per iniziare la tua ricerca. Può essere più semplice espandere i tuoi orizzonti mentre il supporto planetario dà una spinta a queste attività.

Crescita personale / spiritualità: trovare un senso dello scopo è vitale con il sole nel cercatore Sagittario. È una ricerca senza fine anche se, nelle prossime settimane, sarai più determinato a identificare ciò che la tua vita è e ciò che ha significato per te. La crescita spirituale di grande tempo è in serbo.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: le persone con cui interagisci da vicino ti influenzano in modo sorprendente. A volte, non sai quale energia è tua e quale è la loro. La tua relazione con uno Scorpione è più complicata di quanto pensi. Contribuisci alle complicazioni.

Amore / Amicizia: l'amore diventa globale quando Venere entra nel Capricorno e nella tua casa di luoghi lontani. Nelle prossime quattro settimane, un paio di scenari relativi alla distanza potrebbero svolgersi nella tua vita amorosa. Potresti essere coinvolto in una relazione amorosa a distanza, oppure potresti partire per una fuga romantica con il tuo partner. Se stai vicino a casa, potresti attirare qualcuno di diversa cultura o provenienza, o semplicemente diverso dal tuo solito tipo.

Carriera / Finanza: potrebbe esserci una mina nello spazio tra te e un collega. Ci vuole solo un passo falso per farlo esplodere mentre Marte ostile si oppone alla volatile Urano. Che ci crediate o no, potresti essere il jolly in questa equazione. Qualcosa di completamente inaspettato potrebbe spingere i pulsanti e provocare una reazione. Respirazione profonda, toro. Considera le conseguenze delle tue parole e azioni prima di diventare bullista.

Crescita personale / spiritualità: è strano e inquietante quando non ti senti come se stessi controllando te stesso. Ogni giorno, ti evolvi e cambi in modi sorprendenti. Lascia andare e vai con il flusso. Una mancanza di controllo potrebbe essere liberatrice. Mantiene la tua attenzione nel presente piuttosto che dimorare nel passato.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: l'energia è bassa alla vigilia della Luna Nuova, quindi rilassati. Evita di svolgere attività che non hai il mojo da gestire. È anche una buona idea stare alla larga da una persona arrabbiata (forse uno Scorpione). La reazione aggiungerà solo combustibile al fuoco.

Amore / amicizia: la sessualità e i misteri della connessione emotiva cattureranno la tua attenzione mentre Venere è nel Capricorno terrestre e nella tua zona di intimità. Nel mese successivo, desidererai una maggiore soddisfazione sessuale ed emotiva dal tuo partner, oltre a legami più forti con i tuoi amici. I tuoi poteri di attrazione sono forti perché sei in sintonia con i tuoi desideri. Se sei single, puoi attirare qualcuno in grado di gestire la tua intensità e soddisfare le tue esigenze.

Carriera / Finanza: un'opposizione tesa su Marte / Urano potrebbe portare energie volatili sul posto di lavoro. Fai attenzione a un collega che sta viziando per una rissa. Un piccolo disaccordo potrebbe rapidamente degenerare in una guerra totale. Mosse ambiziose possono suscitare opposizione e invitare conseguenze indesiderate. Se vuoi evitare problemi, resta nella tua corsia. Se bussa alla tua porta, non rispondere.

Crescita personale / spiritualità: sei più forte di quanto pensi di essere. Può essere una brutta cosa se non ti rendi conto di quanto intensamente ti imbatti. La potente luna in Scorpione che contatta il potente Plutone ti invita ad essere consapevole di come usi la tua energia. Usa i tuoi poteri per il bene.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: non possiamo andare tutti d'accordo potrebbe essere il tuo grido di battaglia per la giornata. Non importa quanto duramente ci provi, non puoi convincere tutti a far parte del Team Cancro. Scopri quando smettere di provare con un Toro volatile che è intenzionato a renderti la vita difficile.

Amore / Amicizia: Venere entra nell'ambizioso Capricorno e la tua casa di relazioni impegnate ti incoraggia a prendere sul serio l'amore. Nel prossimo mese, le relazioni saranno molto amorevoli, anche più serie del solito. Questo è il momento perfetto per definire i termini della tua partnership e stabilire alcune regole di base. I single potrebbero attrarre un partner maturo e pronto all'impegno. Sii proattivo nella ricerca dell'amore.

Carriera / Finanza: hai maggiori possibilità di fare le cose se puoi lavorare da solo. I problemi sorgono quando devi lavorare con una squadra perché un volatile allineamento Marte / Urano influisce sulla collaborazione. Un approccio eccessivamente assertivo potrebbe innescare un grande disaccordo, soprattutto quando sono coinvolte personalità bizzarre. Se dovessi trovarti al limite dell'aggressività, ritirati. Combattere aggiunge solo carburante al fuoco.

Crescita personale / spiritualità: identifica il tuo alleato più forte e recluta questa persona per il backup. Sarai meglio preparato per affrontare una giornata potenzialmente impegnativa con qualcuno nel tuo angolo. Effettua il check-in tramite SMS o effettua una chiamata per ottenere assistenza quando ne hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: l'energia intensa può rendere l'inizio della tua settimana un po' più eccitante di quanto tu abbia bisogno. Fai attenzione alle mine antiuomo a casa e sul posto di lavoro. Un Toro nel tuo ambiente può essere imprevedibile. Fai attenzione a non avere le corna.

Amore / Amicizia: Venere nella tua zona di lavoro potrebbe innescare un flirt sul lavoro. Se stai schiacciando un collega, potrebbero prenderne atto e rispondere in natura. Una volta che mescoli l'utile al dilettevole, non puoi tornare alle relazioni casuali. Attraversare quella linea potrebbe rendere la tua vita più complicata di quanto dovrebbe essere, soprattutto se c'è già qualcuno di speciale nella foto.

Carriera / Finanza: il lavoro è destinato a essere piuttosto dolce con Venere che entra nel Capricorno operoso. Durante il mese successivo, potresti ottenere un incarico o una posizione di prugne. È il momento ideale per un colloquio perché i datori di lavoro si scaldano alla tua atmosfera amichevole. Sono buone notizie per i giorni a venire. Tuttavia, l'attuale volatile opposizione Marte / Urano potrebbe portare a problemi. Diffidare di come si avvicina un supervisore o un collega imprevedibile. Uscire dalla linea può provocare un esplosione.

Crescita personale / spiritualità: un'idea creativa potrebbe aver bisogno di più lucentezza prima di diffonderla nel mondo. Se hai voglia di condividere, rivelalo a qualcuno di cui ti fidi per offrire un feedback sensato su cui lavorare. In questa fase, i consigli di un dilettante potrebbero essere scoraggianti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: l'energia è densa alla vigilia della Luna Nuova. Rende difficile sapere cosa pensano alcune persone. Fidati del tuo istinto se ritieni che qualcuno stia andando male. Non c'è ragionamento con una persona che vizia i combattimenti, specialmente uno Scorpione.

Amore / Amicizia: gli affari del cuore sono pronti a fare la tua strada con Venere che entra nel Capricorno radicato e sensuale. Nel prossimo mese, la tua vita amorosa promette di essere più piacevole del solito. Se accoppiati, date speciali con il tuo partner possono riaccendere la tua passione reciproca. La gioia di vivere che emanano il single aumenterà il loro fascino. Quindi, potresti trovare più facile attrarre un potenziale partner. Uscire e fare cose che ti piacciono può essere d'aiuto.

Carriera / Finanza: fai attenzione a ciò che dici. Con un volatile allineamento Marte / Urano che influisce sulla comunicazione, un linguaggio infuocato può avere conseguenze indesiderate. È meglio comporlo per non essere troppo forte. Se stai ricevendo l'ostilità, ritirati nel tuo angolo fino a quando le cose non si sono calmate. La reazione a una persona aggressiva può farla scoppiare. Non puoi combattere il fuoco con il fuoco.

Crescita personale / spiritualità: la curiosità potrebbe condurti in una tana di coniglio con il sole nel filosofo Sagittario in contrasto con l'eclettico Urano. È bello esplorare idee complesse, ma prima di avventurarti troppo lontano, chiediti se ciò che stai studiando ha un'applicazione pratica nella tua vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la vigilia della Luna Nuova segna un giorno di riposo e riflessione. Con così tanta energia volatile nell'aria, la vita potrebbe non andare d'accordo con il programma. Stai alla larga da una persona instabile (forse un Toro) che minaccia di disturbare la tua tranquillità.

Amore / Amicizia: Venere che entra nel Capricorno e il tuo regno domestico porta la promessa di felicità a portata di mano. Nel prossimo mese, portare bellezza e amore nel tuo spazio vitale sarà in cima alla tua lista di priorità. L'intrattenimento a casa può essere presente nei tuoi piani, quindi è il momento perfetto per ridipingere. Se vuoi riavviare la tua vita sentimentale, inizia dalla camera da letto. Ripulire il disordine e sistemare il tuo spazio privato con decorazioni sontuose fa sapere all'Universo che sei pronto per l'amore.

Carriera / Finanza: non così in fretta. Marte veloce che si oppone alla volatile Urano avverte che una mossa frettolosa di denaro potrebbe finire in un disastro. Metti i freni e considera tutte le variabili prima di caricare in anticipo. Le tue azioni potrebbero scatenare una folle reazione. Se c'è qualcosa di meno complicato in ciò che stai facendo, non farlo.

Crescita personale / spiritualità: i valori ereditati dalla tua famiglia ti influenzano ancora, nel bene e nel male. La Luna in Scorpione che contatta Saturno e Plutone è un appello per attingere alla forza che è stata trasmessa. Può aiutarti a mantenere il piede durante una giornata potenzialmente folle.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: senti le cose profondamente con la luna nel tuo segno. Per fortuna, la luna che contatta il tuo sovrano, Plutone, ti aiuta ad accedere al tuo potere e all'immensa forza interiore. Ne avrai bisogno quando avrai a che fare con una persona altamente volatile (forse un Toro).

Amore / Amicizia: andare d'accordo con gli altri può essere complicato poiché Marte ostile si oppone all'erratico Urano. Sotto questa influenza, una mossa egoista può innescare una reazione folle. È fondamentale che tu pensi oltre ciò che desideri e considera ciò che è nel migliore interesse di entrambe le parti. Se dovessi trovarti sull'estremità ricevente dell'aggressività, torna indietro. Il confronto non farà che peggiorare le cose.

Carriera / Finanza: la produttività è elevata quando puoi lavorare su un progetto solista. Poiché ti senti sicuro di ciò che stai facendo, puoi fare molto lavoro. La collaborazione può essere piena di problemi, quindi è meglio rimandare la collaborazione oggi. Dire che non vedrai gli occhi sarebbe come dirlo leggermente. Nel peggiore dei casi, potresti finire in punta di piedi.

Crescita personale / spiritualità: la gentilezza sarà nella tua mente con Venere adorabile nella tua zona di comunicazione. Nel mese successivo, esprimerai liberamente il tuo affetto e il tuo apprezzamento. La tua atmosfera calda e amichevole creerà relazioni positive con fratelli, vicini e persone che incontri quotidianamente. Potrebbe esserci un flusso crescente di dolci messaggi tra te e il tuo interesse amoroso.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: sembra di essere sul punto di fare una svolta, ma non ci sei ancora. Per prima cosa, dovrai mettere i tuoi demoni interiori al loro posto e confrontarti con una persona instabile (forse un Toro compiaciuto) che innesca la tua insicurezza e paura.

Amore / Amicizia: c'è una disconnessione tra ciò che dici di voler e ciò che fai. Considera come le tue azioni si presentano a qualcuno che sta cercando di capirti. Dare uno sguardo più profondo alle tue emozioni e identificare ciò che conta per te può stabilizzarti e renderti più facile relazionarti.

Carriera / Finanza: con Venere in Capricorno e la tua casa di attività per il prossimo mese, potresti essere una calamita per denaro, regali e opportunità. Le persone a cui piaci vorranno che tu prosperi. Potrebbe essere un ottimo momento per chiedere un aumento. Con più soldi, non puoi resistere a regalarti i lussi che ami. Non lasciare che sia un caso di più soldi, più problemi.

Crescita personale / spiritualità: agire da un luogo di paura può essere disastroso poiché Marte aggressivo si oppone a Urano irregolare. Pensa attentamente a fare qualcosa che potrebbe essere interpretato come una mossa ostile. L'interruzione sorge quando agisci in modo inaspettato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: la vigilia della Luna Nuova dovrebbe essere riposante e riflessiva. Sfortunatamente, è probabile che sorga il caos. Fai del tuo meglio per rimanere centrato, soprattutto quando hai a che fare con uno Scorpione in missione. Non c'è modo di entrare in contatto con qualcuno che non ascolterà.

Amore / Amicizia: ci sono problemi in paradiso poiché l'aggressivo Marte si oppone all'erratico Urano. L'intensità e il desiderio di qualcuno di fare le cose a modo suo saranno accolti con testardaggine e accanita ribellione. Questo scontro di personalità porta al disastro. Non puoi controllare ciò che fa qualcuno, ma puoi tenerti sotto controllo. Non iniziare guai se non stai cercando una lotta. Se il problema ti trova, corri e nasconditi fino al passaggio della tempesta. Non ci sono vincitori in una lotta sporca.

Carriera / Finanza: un progetto di squadra potrebbe essere deragliato da un grande ego che vuole prendere il controllo. Una mossa prepotente può scatenare una rivolta tra i nativi. Se riesci a lavorare su un progetto solista, fallo. Non è possibile coordinare i propri sforzi con un gruppo in modo coeso.

Crescita personale / spiritualità: sarai la più bella di tutte con Venere che entra nel tuo segno. Nel prossimo mese, il tuo fascino sarà palpabile. Sarai attratto da situazioni in cui puoi brillare. Se stai per attirare l'attenzione in città, devi guardare la parte. Aggiorna il tuo guardaroba con alcuni pezzi di stile. Ottieni un taglio di capelli o aggiorna il tuo colore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: se ti senti contro il mondo, non prenderlo sul personale. Ricorda che è più fruttuoso combattere per qualcosa piuttosto che combattere. Potrebbe essere necessario decidere se vale la pena affrontare uno Scorpione che si mette sulla tua strada.

Amore / Amicizia: cercherai una pausa dal dramma romantico con Venere che entra nel sobrio Capricorno. Nel corso del mese successivo, potresti voler eliminare del tutto gli appuntamenti e le relazioni mentre guarisci vecchie ferite e rivaluti le tue priorità romantiche. In alternativa, potresti essere coinvolto in una storia d'amore complicata che vuoi mantenere in rovina. Puoi tenerlo a porte chiuse per ora, anche se i segreti hanno un modo per fuoriuscire.

Carriera / Finanza: comportarsi in modo avventato e impulsivo può avere conseguenze sul posto di lavoro poiché Marte ostile si oppone all'erratico Urano. Potrebbe colpire un nervo con qualcuno che si sente turbato dalle tue mosse. Allo stesso modo, potresti sentirti innescato da qualcuno che fa una mossa provocatoria. Che tu stia giocando in difesa o offesa, l'aggressività può avere conseguenze non intenzionali. Tieni la testa bassa e stai lontano dalla linea di fuoco.

Crescita personale / spiritualità: non dimenticare per un momento di essere una persona incredibilmente centrata e intraprendente. Lascia che la determinata Scorpione Luna che contatta Saturno e Plutone ti ricordi quanto formidabile puoi essere. Potrebbe essere necessario mostrare uno spettacolo di forza. Se necessario, fingilo finché non lo senti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: non tutto ciò che ti appassiona deve essere vocalizzato. È qualcosa da ricordare quando ti trovi sull'orlo di uno scoppio. Entrare in esso con uno Scorpione appassionato potrebbe essere una brutta faccenda. Resta nella tua corsia.

Amore / Amicizia: ottenere benefici attraverso gli amici non equivale ad essere amici con benefici, anche se entrambi potrebbero applicarsi con Venere nella tua zona di amicizia nel prossimo mese. Gli ammiratori vorranno vederti di più. Potrebbero sentire che ci sono dei vantaggi nel farti avere in giro. Aspettati inviti a riunioni ed eventi divertenti. In cerca di amore? Chiedi ad un amico. Qualcuno potrebbe fare un'introduzione che si rivela significativa. Il romanticismo con un amico è una possibilità, ma è quella una linea che vuoi attraversare?

Carriera / Finanza: camminare su una strada scivolosa e difendere con forza le tue idee potrebbe innescare una rivolta sul posto di lavoro mentre Marte assertivo si oppone alla volatile Urano. È difficile prevedere cosa possano provocare le tue parole, ma puoi essere sicuro che coloro che non sono d'accordo non lo prenderanno sdraiati. Allo stesso modo, potresti essere oltraggiato da ciò che qualcuno propone. Tieni la tua reazione sotto copertura fino a quando la polvere non si deposita. Perché aggiungere carburante al fuoco?

Crescita personale / spiritualità: attenersi alle pistole richiederà backup. L'emotiva Luna dello Scorpione che contatta Saturno e Plutone suggerisce che potresti ricevere supporto da un amico maturo e potenziato. Chiedi aiuto ai tuoi alleati più fidati.

