Oroscopo di oggi 25 ottobre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 25 ottobre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 25 ottobre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

In questa giornata continua la fase positiva e la tua consapevolezza ti farà intravedere grosse opportunità di riuscita, soprattutto in ambito affettivo. In campo lavorativo, la giornata non presenta difficoltà. Un consiglio: dosa bene la tua energia.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Se vuoi trascinare un carro fallo senza fare sforzi, esistono le ruote, quindi cerca di essere profondo nel tuo settore lavorativo ed adeguati ai nuovi metodi. In ambito affettivo, in questa giornata non incontrerai grosse difficoltà e potrai ottenere ciò che desideri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

In questa giornata avrai ottimi auspici per migliorare la tua situazione lavorativa ed aumentare i guadagni ed il prestigio personale. In ambito affettivo, avrai una grande attrazione verso la partner e l'intesa sarà ottima. Un consiglio: evita la pigrizia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

In questa giornata riceverai nuovi favori dalle Stelle ed in più una grande creatività alimenta il successo nel tuo ambito lavorativo: potrai fare cose che in altri tempi ritenevi impensabili. In amore gli Astri suggeriscono un momento di grazia, soprattutto se ami l'avventura.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Non avrai voglia di farti coinvolgere in una nuova iniziativa lavorativa e sarai controcorrente nel tuo ambiente professionale. In ambito affettivo, potrai ricevere una sorpresa piacevole dalla persona amata. Un consiglio: cerca di essere accomodante.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

In questa giornata gli influssi planetari ti rendono particolarmente sensibile nel tuo ambito affettivo, soprattutto in merito ai problemi della partner: saprai ben consigliarla sul da farsi e lei te ne sarà riconoscente. In ambito lavorativo, una problematica sarà da te risolta con successo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

In questa giornata gli Astri ti portano una buona dose di fortuna, quindi se hai l'opportunità di valutare nuovi contratti in ambito lavorativo è probabile che siano molto vantaggiosi. In amore, qualcuno stimolerà la tua fantasia. Un consiglio: tieniti pronto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

In questa giornata potresti aver a che fare con una persona impicciona che cercherà di carpirti delle informazioni riservate sul tuo lavoro... sii diffidente! In ambito affettivo, evita di esprimere opinioni che sei certo non siano condivise dalla partner.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

In questa giornata sarai piuttosto confuso perché nel tuo ambito lavorativo prima saranno apprezzate le tue potenzialità e poi qualche critica potrebbe deluderti. In ambito affettivo, dovrai ricorrere ad un'astuzia per evitare di farti cogliere sul fatto. Un consiglio: non dirla troppo grossa!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

In questa giornata sarai un po' nervoso ma sarai compreso dalla tua partner che sembra amarti parecchio. In ambito lavorativo, dovrai fare un viaggio o un piccolo spostamento vantaggioso. Un consiglio: sii dinamico.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

In questa giornata potrai avere agevolazioni dai tuoi familiari anche di tipo economico. In ambito affettivo, è probabile una piccola delusione. Nel settore lavorativo, bisogna evitare grossi investimenti in questo giorno.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

In questa giornata avrai più di un'occasione per ricontattare un tua vecchia fiamma, ma probabilmente deciderai di lasciare perdere per dedicarti al presente. In ambito affettivo, ammalierai la tua partner con suadenti parole d'amore.

