Oroscopo di oggi 25 ottobre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 25 ottobre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 25 ottobre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: è un giorno di riflessione e di scioglimento delle estremità libere a casa e al lavoro. Prenditi cura dei progetti che sono già in corso e lavora per concluderli. Nel frattempo, è meglio evitare un Pesci che ti fa sentire a disagio. Ti distrarranno solo dal portare a termine il tuo lavoro.

Amore / Amicizia: sei super sensibile e di umore strano questa sera quando la luna si oppone al malvagio Nettuno. Potrebbe essere ancora più strano se sei fuori a bere qualcosa con un appuntamento o un amico. È meglio attenersi a luoghi familiari e alla tua routine normale piuttosto che andare in un posto che non hai mai visto prima. C'è sicurezza nel capire cosa sta succedendo intorno a te e nel sapere cosa aspettarsi.

Carriera / Finanza: la produttiva Vergine Luna ti mette nella zona quando ti concentri su attività pratiche. Sei in vena di fare le cose, quindi rimanere concentrati non sarà difficile. L'angolo lunare rispetto al folle Saturno e al nodo sud del Capricorno suggerisce che avrai un sacco di chilometraggio nel fare le cose come al solito, piuttosto che introdurre nuovi modi di lavorare nel processo. L'innovazione sembra sopravvalutata mentre questa influenza conservatrice è in gioco.

Crescita personale / spiritualità: la tua vita personale viene talvolta trascurata a favore di preoccupazioni professionali. Non perdere tempo sentendoti in colpa per questo. Sposta invece la tua attenzione. È un momento eccellente per concentrarsi sulla tua famiglia e per abbellire il tuo spazio vitale.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: potrebbe essere necessario un po' di gioco prima di potersi sistemare e mettersi al lavoro. Sei sempre un po' irrequieto quando la luna è ovviamente vuota. Prova a seguire il tuo ritmo naturale anziché applicare una routine. Ma se vuoi la passione, chiama uno Scorpione caldo.

Amore / Amicizia: Quali regole di relazione stai giocando, toro? Puoi farli applicare sottilmente mentre Venere nella tua zona di associazione si allinea con il potente Plutone. Probabilmente al tuo partner non piacerà quando stabilirai la legge, anche se alla fine ti rispetteranno di più quando avrai chiaramente definito i confini che rifiuti di consentire loro di violare. C'è un momento per essere flessibili, ma non è così. Per i single, hai anche bisogno di romantiche regole di ingaggio. Ridefinisci i tuoi termini.

Carriera / Finanza: un progetto di cui sei appassionato è il tuo bambino, quindi vuoi fare tutto il possibile per coltivarlo e prepararlo per andare nel mondo. Sei sicuro di dargli l'attenzione e le cure necessarie per prosperare. Se si tratta di un compito condiviso, sarà utile convincere un collega ad assumere un ruolo più attivo in questa fase di preparazione.

Crescita personale / spiritualità: svelare o non rivelare i tuoi difetti a qualcuno vicino a te è la domanda. La risposta è che non è necessario condurre con le ferite. Perché descriverti come una vittima? Perché non presentare i tuoi punti di forza invece?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: è una buona giornata per riflettere sullo stato della tua vita personale e legare le cose in sospeso con progetti in giro per casa. Terminare ciò che hai iniziato ti fornirà la soddisfazione emotiva di cui hai bisogno. E se hai bisogno di consigli su come affrontare finanziariamente il completamento di questi progetti, chiedi a un Cancro.

Amore / Amicizia: hai un effetto costante sulle persone più vicine a te mentre la Luna in Vergine si allinea con costante Saturno in Capricorno. Ti puoi fidare di tenere il forte a casa e di fornire la chiarezza emotiva e la sensazione di sicurezza di cui hanno bisogno i tuoi amici e i tuoi cari. Questa non è l'atmosfera più romantica o allegra. È più come una semplice cura e conforto. Ed è ciò di cui le persone più vicine a te hanno più bisogno.

Carriera / Finanza: La luna che contatta il Nodo Nord nel Cancro attento alla sicurezza è tutta una questione di stabilire nuove connessioni con persone che possono aiutarti con problemi finanziari. Effettua alcune chiamate e invia e-mail alle parti che si adattano al conto. Non puoi permetterti di aspettare fino a quando le fonti esistenti si esauriranno prima di diramare ed esplorare nuovi modi per fare soldi.

Crescita personale / spiritualità: cosa stai facendo della tua vita? È una domanda che può venire in mente mentre la luna si oppone al nebuloso Nettuno. Sei contento di dove sono dirette le cose? O ti sei in qualche modo serpeggiato fuori rotta? Pensaci e archiviali per future considerazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: il vuoto della Luna in Vergine ovviamente può portare messaggi contrastanti all'inizio della giornata. Poni domande piuttosto che assumere che tu capisca. La chiarezza riprende quando la luna si sposta successivamente in armonica Bilancia. Nel frattempo, non lasciare che un Ariete ti convinca a fare qualcosa per cui non sei pronto.

Amore / Amicizia: il tuo appello sessuale non può essere negato. Con un allineamento appassionato di Venere / Plutone che eccita le zone della tua vita sentimentale, hai il potere di fare una mossa audace e romantica. È un momento eccellente per avvicinarsi a qualcuno su cui sei stato schiacciato. Perché non prendere l'iniziativa e chiedere a questa persona un appuntamento? Se stai già frequentando, potresti aumentare di livello una connessione casuale con qualcosa di più esclusivo. Questa potente energia può anche ispirare i tumori impegnati a riaccendere la fiamma. Pianifica una data speciale, pronto!

Carriera / Finanza: potresti essere timido nel mostrare la tua passione per quello che fai e nel dimostrare le tue abilità con il Sole in Scorpione in contrasto con l'insicuro Chirone. Forse pensi che sia in mostra? O forse sei preoccupato che i tuoi talenti non siano così unici? Non fare pressione su te stesso. Nelle prossime settimane, ci saranno molte opportunità per svelare i tuoi regali.

Crescita personale / spiritualità: quando sei stressato dal lavoro, puoi goderti il ​​comfort di casa. Abbassati con un delizioso pasto e le tue bevande per adulti preferite. Ti senti compagnia? Invita un amico a bassa manutenzione a cena e per un film.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: The La Luna in declino in Vergine segnala un momento per organizzarsi e legare le estremità libere, soprattutto per questioni finanziarie. Valuta dove stanno le cose e preparati a lanciare nuove iniziative dopo l'imminente nuova luna. Ricorda, un Capricorno è qualcuno su cui puoi contare. A Pesci, non così tanto.

Amore / Amicizia: è difficile riscaldarsi all'intimità quando c'è una strana atmosfera nella stanza. Una luna disordinata / l'opposizione di Nettuno può farti dubitare del tuo appuntamento o del tuo compagno di fiducia. Sono onesti sui loro sentimenti? O ti stai approfittando in qualche modo? Se sei quello che sta emettendo vibrazioni sospette, potresti avere la spalla fredda. Ad ogni modo, dovrai fidarti del tuo istinto.

Carriera / Finanza: con lavoro e denaro, stai per giocare al sicuro mentre la meticolosa Luna in Vergine si allinea con Saturno e il nodo sud nel Capricorno conservatore. Perché cambiare le cose quando restare fedeli al programma funziona così bene per te? Non farai scoperte significative né conquisterai territori inesplorati. Tuttavia, un buon duro lavoro vecchio stile e determinazione possono eguagliare i soldi in banca.

Crescita personale / spiritualità: a volte, devi fidarti del tuo intestino. Soprattutto quando ti manca la prova per sostenere ciò che senti. Anche l'evidenza più tangibile può essere inutile se il tuo cuore ti sta spingendo a fare un corso diverso

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: potresti non sapere da che parte è il vuoto della luna ovviamente nel tuo segno. È un'atmosfera traballante che ti mette fuori di testa. Trasformarlo in una mattinata informale può ridurre lo stress e puoi fidarti di uno Scorpione per mantenere confidenziale la tua storia. Un'atmosfera più tranquilla si stabilisce più tardi nel giorno in cui la luna si sposta nella ariosa Bilancia.

Amore / Amicizia: il tuo gioco di flirt è forte. Con Venere affettuosa nella tua zona di comunicazione in linea con il persuasivo Plutone, il tuo fascino irresistibile è alimentato dalla passione e dallo scopo. Quindi, l'oggetto del tuo affetto saprà che non stai solo scherzando. Che tu stia inseguendo un nuovo interesse amoroso o corteggi il tuo partner di lunga data, le tue parole possono alimentare le fiamme del romanticismo in grande stile.

Carriera / Finanza: ottenere il supporto di cui hai bisogno può dipendere da come ti avvicini alla conversazione. Lo Scorpione Sole in contrasto con l'insicuro Chirone suggerisce che potresti giocarlo troppo bisognoso o non riuscire a divulgare informazioni che provano che hai bisogno di assistenza. In entrambi i casi, un potenziale sostenitore potrebbe diffidare del tuo reclamo. Forse dovresti pensarci ancora prima di chiedere aiuto?

Crescita personale / spiritualità: avere una chat aperta con qualcuno di cui ti fidi può essere rassicurante. È il tipo di auto-cura mentale che può aiutarti a mettere la tua vita nella giusta prospettiva e impedirti di preoccuparti di cose che non contano.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: la tua energia emotiva potrebbe essere un po' bassa mentre la luna è ovviamente vuota. Se riesci a dormire, fallo. Ti sentirai più energico in seguito quando la luna salperà nella Bilancia. Se stai cercando consigli sul denaro più tardi nel corso della giornata, contatta uno scorpione accorto di tua conoscenza.

Amore / Amicizia: devi davvero parlare dei tuoi sentimenti? Non se non vuoi. Può essere imbarazzante quando l'intenso Sole in Scorpione si scontra con Chirone ferito in Ariete. Questo è un territorio vulnerabile e deve essere affrontato con cura. Se il livello di fiducia non è dove dovrebbe essere, è meglio non mettersi in una posizione insicura. Che tu abbia una relazione impegnata o incontri casualmente, hai bisogno di confini emotivi che ti facciano sentire al sicuro.

Carriera / Finanza: a volte, cura di sé significa usare i tuoi soldi per garantire il tuo benessere a lungo termine piuttosto che spenderli in divertimenti di breve durata. Con Venere in linea con Plutone trasformativo nella tua zona di casa, potresti essere ispirato a migliorare il tuo spazio vitale. Sia che tu voglia ristrutturare, rinnovare o risparmiare per una mossa futura, otterrai anni di piacere aumentando di livello la tua vita domestica. Sei noto per il tuo gusto superbo, quindi non c'è dubbio che farai le scelte giuste.

Crescita personale / spiritualità: se hai avuto una settimana stressante, concediti il ​​tempo di decomprimere. Non ti godrai il fine settimana se corri su un serbatoio vuoto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: coordinarsi con un gruppo può essere impegnativo mentre ovviamente l'efficiente Luna in Vergine è nulla. Avrai più fortuna a trovarti sulla stessa pagina in seguito quando la luna si sposta in Bilancia "facciamolo funzionare". E se hai bisogno di qualcuno che ti aiuti in questo momento difficile, una Vergine premurosa è in attesa di rispondere alla tua chiamata.

Amore / Amicizia: il tuo fascino non è mai stato più potente. Con Venere nel segno in linea con il tuo sovrano, Plutone, ottieni una doppia dose di fascino Scorpione. Non solo trasudi sensualità, ma le tue parole possiedono il potere di attirare le persone. Non lasciare che questa persuasività magnetica vada sprecata. Il tuo gioco di cuscini è perfetto. Accogli il tuo interesse amoroso e fai sapere loro quello che desideri. Single? Esci e fatti desiderare.

Carriera / Finanza: o ti sforzi troppo o non abbastanza per correggere un errore sul posto di lavoro. Forse non sai come sistemare le cose? O forse non sei dell'umore giusto? Qualunque cosa tu faccia, non peggiorare il problema.

Crescita personale / spiritualità: una chat con un amico premuroso può dare consigli reciprocamente vantaggiosi. Puoi fidarti del feedback di qualcuno che ti conosce dentro e fuori. Può aiutarti a prendere una decisione importante.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: essere sotto i riflettori non è molto divertente mentre la luna è ovviamente vuota perché illumina i tuoi difetti e i tuoi punti di forza. Perché non sdraiarsi fino a quando la luna non si sposta in glam Bilancia più tardi? Fai quello che ti serve, e ricorda, non devi andare d'accordo con un programma della Bilancia.

Amore / Amicizia: solo perché stai mantenendo l'amore al ribasso, non significa che sei fuori dal gioco. Con Venere nello scorpione furtivo che si allinea con il convincente Plutone, eserciterai i tuoi poteri di seduzione da dietro le quinte. Sorprendere il tuo interesse amoroso con un regalo speciale potrebbe aumentare la tua desiderabilità. Fare qualcosa per sostenere i suoi obiettivi più importanti potrebbe anche farti guadagnare punti. Non fare molto. Sottovalutare i tuoi sforzi ti fa sembrare davvero dolce. Per i single, qualcuno che finge di non notare che potresti prestare più attenzione di quanto pensi.

Carriera / Finanza: inventare idee creative potrebbe non essere il tuo punto di forza poiché il sole si scontra con Chirone insicuro. Se la tua sicurezza è bassa, non ti sentirai particolarmente ispirato quando ti verrà chiesto di dare un tocco unico alle cose. Mantieni un profilo basso per ora. Non passerà molto tempo prima che ti senti come se avessi qualcosa di prezioso da contribuire.

Crescita personale / spiritualità: quella che dovrebbe essere un'attività divertente potrebbe essere un freno se non è quello che vuoi davvero fare. Puoi sempre esercitare il tuo potere per dire di no.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: con la luna vuota ovviamente al mattino, è meglio saltare la deviazione panoramica e prendere la solita strada per andare al lavoro. Potresti perderti o riscontrare ritardi mentre questa influenza traballante è attiva. Tornerai in pista quando la luna entrerà in Bilancia. Tuttavia, con o senza benefici, un amico Scorpione sarà un compagno di giochi divertente.

Amore / Amicizia: il potere che emani aumenta la tua popolarità. Con l'attrattore Venere nel tuo settore sociale in linea con il potente Plutone nel tuo segno, la tua sicurezza e il tuo fascino ti rendono qualcuno che le persone vogliono sapere. Anche i tuoi amici saranno entusiasti del tuo carisma. Lavora con quell'atmosfera super sexy. Un amico potrebbe improvvisamente vederti sotto una luce molto diversa. Se vieni coinvolto romanticamente, sarà intenso. Rifletti attentamente prima di superare il limite.

Carriera / Finanza: collaborare può essere imbarazzante, specialmente se si tratta di lavorare con una nuova squadra o un incarico. Il sole che si scontra con l'insicuro Chirone può farti dubitare che tu abbia lo sfondo giusto per l'attività a portata di mano. Non fare troppo prima di sentirti sicuro e non fare così poco che i compagni di squadra pensino che non sei un leader. Fare domande può aiutarti a valutare il modo migliore per impegnarti.

Crescita personale / spiritualità: se sei stato al lavoro al lavoro, concediti un momento per decomprimerti prima di fare un tuffo nel goderti il ​​fine settimana. Pensa a cosa ti riempirà e ti aiuterà a rilassarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: le tue emozioni potrebbero essere un po' intense al mattino mentre la luna è ovviamente vuota, ma non lasciarti scuotere. Starai bene fintanto che eviterai di occuparti di questioni monetarie e metterai a punto un Ariete eccessivamente critico che sembra determinato a farti cadere.

Amore / Amicizia: tutti gli occhi sono puntati su di te. Con l'attrattore Venere in cima al tuo grafico che si allinea con il potente Plutone, c'è qualcosa in te che attira l'attenzione. Non è probabile che rivelerai il segreto del tuo appello. In effetti, un piccolo mistero farà molto per mantenere le persone interessate a chi sei e cosa stai facendo. È un momento eccellente per socializzare con i tuoi colleghi. Qualcuno potrebbe avere il prurito di scoprire come ti trovi nei tuoi tempi di inattività.

Carriera / Finanza: se hai intenzione di prendere il microfono, devi sentirti sicuro di quello che stai dicendo. Potresti vagare senza meta o non dire abbastanza per capire se ti senti nervoso. Sei pronto a metterti in mostra e far giudicare la tua esibizione? Potrebbe essere imbarazzante mentre il sole si scontra con Chirone insicuro nella tua zona di comunicazione. Se non sei sicuro di sapere di cosa stai parlando, siediti fuori.

Crescita personale / spiritualità: va bene chiedere ciò di cui hai bisogno. Potrebbe darti quello che vuoi e far sentire a qualcuno che ciò che ha da offrire è prezioso.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: La Luna in declino è un invito a seguire gli impegni presi con le persone importanti della tua vita. Non puoi essere vago con una Vergine, quindi mettiti insieme, fai quello che hai promesso e vai avanti. Ti sentirai bene con te stesso sapendo che hai mantenuto la parola.

Amore / Amicizia: non c'è posto nella tua vita per amici o amanti traballanti. Con un allineamento terra -luna-Saturno che influisce sulle relazioni, sei tutto per passare il tempo con persone affidabili di cui ti puoi fidare. Mostra il tuo amore per la tua squadra ride-or-die pianificando uno speciale incontro. Oppure porta il tuo partner ad un appuntamento in un posto che sai di amare. Non avrai voglia di fare qualcosa di troppo pazzo. Questa atmosfera è tutta per godere di piaceri semplici (e convenienti).

Carriera / Finanza: non puoi rispondere a ciò di cui le persone hanno bisogno se ti perdi nel tuo mondo. La tua percezione di ciò che sta accadendo può diventare confusa quando la luna si oppone a Nettuno nel tuo segno, ma devi ancora consegnare ciò che ti aspetti da te. Attenersi rigorosamente ai fatti e non perdersi nell'astrazione. È l'unico modo per dimostrare di avere un'idea di quello che sta succedendo. Se sei davvero perso, fingilo finché non lo fai.

Crescita personale / spiritualità: un hobby, un progetto artigianale o un'attività da solista preferita saranno la cosa giusta per rilassarti. A poco a poco, stai migliorando nel divertirti.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 25 ottobre 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.