Oroscopo di oggi 25 settembre 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 25 settembre 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 25 settembre 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non importa quanto alcune persone possano essere difficili, non schiaccerà il tuo entusiasmo e calore. Con un allineamento luna / Giove positivo che fornisce una spinta, sarai ispirato a guardare il lato positivo, anche se un Capricorno potrebbe non renderti facile per te.

Amore / amicizia: qualcuno deve essere l'adulto nella tua relazione, e questo significa stabilire la legge. Che tu sia il disciplinare o colui che si aspetta che tocchi la linea, non c'è modo di uscire dalla carta prigione quando il delicato Venere e l'amore duro di Saturno si scontrano. Se una linea è stata superata, qualcuno sarà ritenuto responsabile. Se le tue regole di relazione restringono il tuo stile, è necessaria una revisione. Se sei single, le tue esigenze sentimentali potrebbero essere troppo restrittive, quindi forse è il momento di scioglierti?

Carriera / Finanza: non importa quanto tu sia piacevole, potresti scoprire che i colleghi (specialmente i superiori) sono resistenti ai tuoi incantesimi. Forse sono solo di cattivo umore? O forse pensano che tu sia tutto stile e nessuna sostanza? Oggi dovrai portarlo in grande stile per dimostrarti degno di un posto al tavolo.

Crescita personale / spiritualità: dedicare tempo a una pratica spirituale può fornire l'equilibrio emotivo di cui hai bisogno. Non deve essere nulla di formale. Anche prendersi del tempo per leggere il tuo libro di ispirazione preferito sarà soddisfacente.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Toro :

Panoramica generale: le sfide sul lavoro potrebbero farti battere in un precipitoso ritiro nella tua zona di comfort. Fortunatamente, l'atmosfera a casa e con i propri cari è gioiosa e solidale. Vai dove è l'amore e non resistere a ciò che un generoso Sagittario vuole dare. Potrebbe essere esattamente quello che ti serve.

Amore / Amicizia: la tua energia calda e accogliente crea buoni rapporti tra te e le persone a cui tieni. La gregaria Luna in Leone nella tua zona di casa, sincronizzata con il generoso Giove in Sagittario, la rende un'ottima serata per intrattenere. Se inviti tutta la tua squadra a casa per cena e drink o ne fai un incontro intimo di due, promette di essere un bel momento.

Carriera / Finanza: la tua passione per un incarico di lavoro potrebbe svanire quando scopri che non soddisfa le linee guida specifiche. Con il tuo sovrano, Venere, il quadrante Saturno, il tuo lavoro potrebbe richiedere il timbro di approvazione di un'autorità superiore prima di ottenere il via libera. Quindi, dovrai fare le cose dal libro. Ciò potrebbe significare che è necessario un aggiornamento delle istruzioni. Oppure potresti dover chiedere consiglio a un collega anziano. Non pagherà al potere nel solito modo rialzista.

Crescita personale / spiritualità: è frustrante quando ti accorgi che ti mancano le conoscenze o le abilità per fare ciò che devi fare. Pazienza, Toro. Ci vuole tempo e costanza per lucidare i tuoi talenti. Roma non fu costruita in un giorno.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Gemelli :

Panoramica generale: l'ottimismo che senti potrebbe essere in contrasto con la resistenza riflessa dal tuo ambiente. Forse non stai visualizzando determinate cose realisticamente? Prenditi un momento per guardare oltre ciò che vuoi vedere, e non lasciare che un Sagittario possa sperare.

Amore / Amicizia: un aggancio potrebbe essere più un problema di quanto valga la pena che la delicata Venere in Bilancia si scontri con il sobrio Saturno in Capricorno. Qualcuno potrebbe controllare la propria realtà se l'atteggiamento nei confronti del sesso è troppo casuale. Questo è un territorio delicato e i sentimenti possono essere facilmente feriti, quindi tratta un incontro intimo con il rispetto e la sensibilità che merita. Se sei tu a testare i confini, diventa un adulto. Se il tuo amante non rispetta i tuoi sentimenti, abbi abbastanza amore per te stesso per prendere una posizione. Per i Gemelli accoppiati, una serata romantica potrebbe non essere nel menu.

Carriera / Finanza: il tuo calore e senso dell'umorismo elevano l'atmosfera. Puoi ringraziare un gioioso allineamento luna / Giove per aver impostato un tono positivo e aver reso facile andare d'accordo. Le idee scorrono liberamente e grandi progetti vengono portati al tavolo. Quando sei così entusiasta di ciò che stai facendo, tutto sembra possibile. Il tempo dirà cosa è realmente fattibile e quali schemi sono un po' troppo grandiosi.

Crescita personale / spiritualità: se solo tutti volessero ciò che vuoi, tutto sarebbe giusto nel tuo mondo. Non lasciare che i desideri insoddisfatti ottengano il meglio da te. Se non stai ottenendo quello che vuoi, c'è una ragione per questo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: c'è la tentazione di andare alla grande con lavoro e denaro. Tuttavia, la fase lunare di oggi suggerisce che potrebbe essere saggio stendersi in basso e agire in modo conservativo fino a quando non si vede cosa ci aspetta. Conosci meglio la tua situazione. Usa il tuo giudizio ma rivolgiti a una Bilancia se ti senti giù. La loro gentilezza e calma chiarezza possono essere un tonico per un mondo tossico.

Amore / Amicizia: che tu sia da solo o incasinato, i problemi di relazione potrebbero farti sentire che la tua foto di casa e famiglia non è del tutto completa. Con la delicata Venere in Bilancia che raddrizza il rifiuto di Saturno in Capricorno, i single possono temere di non trovare mai il partner che può realizzare i loro sogni domestici. Se sei accoppiato, potresti sentire che il tuo compagno non ti supporta o non provvede adeguatamente alla tua famiglia. Non esiste uno scenario perfetto. Cerca modi per sfruttare al meglio qualunque sia la tua situazione.

Carriera / Finanza: lavoro e denaro contano senza fatica mentre l'audace Leo Moon si sincronizza con il promettente Giove in Sagittario. Se sembra troppo facile, potrebbe esserci qualcosa che ti manca. Un'opportunità favolosa potrebbe essere a portata di mano. Tuttavia, il tuo entusiasmo potrebbe farti sorvolare i dettagli e ignorare la stampa fine. Non lasciare che la sciatteria rovini ciò che promette di essere una buona cosa.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione significativa con un compagno di stanza o un membro della famiglia potrebbe essere l'ancora che ti mantiene in un luogo emotivo positivo. Anche un check-in veloce può fornire la rassicurazione che ti mantiene stabile.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Leone :

Panoramica generale: è bello essere te quando la luna è nel tuo segno. Certo, sei più emotivo del solito, ma per te, questo si presenta come esuberanza e brama di vita. La tua atmosfera dà il tono per una giornata divertente e felice. Prova a trasmetterlo; quel cupo Cancro nell'angolo poteva usare un po' di coraggio.

Amore / Amicizia: sai esattamente cosa dire per conquistare una persona e convincerla a provarti. Puoi ringraziare un fortunato allineamento di Mercurio / Giove per aver migliorato il tuo dono per la parlantina. Conoscere qualcuno di nuovo sarà piuttosto elettrizzante. Se hai una relazione, una divertente chiacchierata con il tuo partner potrebbe farti ridere. Abbinalo a una deliziosa cena e rende la serata piacevole.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che si scontra con l'eclettico Urano, sei più imprevedibile del solito. È una buona cosa se continua a indovinare le persone su ciò che farai. È una cosa non così buona se fa vedere il tuo capo come irregolare e inaffidabile. Conosci meglio la tua situazione. Trova un modo per far funzionare la tua atmosfera indipendente e ribelle per te piuttosto che contro di te.

Crescita personale / spiritualità: l'entusiasmo e la positività ti scaldano il cuore. Non solo ti fa sentire bene, ma migliora anche le persone che attraversano il tuo percorso. Continua così, Leone. Il mondo ha bisogno di più calore, amore e vibrazioni accoglienti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Vergine :

Panoramica generale: il tuo entusiasmo è alto, ma la tua energia emotiva potrebbe calare. Fare cose che ti riempiono e passare del tempo con persone positive può aiutarti a rimanere in equilibrio durante il giorno. Una Bilancia nota può avere le risposte di cui hai bisogno su come farlo.

Amore / amicizia: se hai intenzione di uscire per un appuntamento o una serata fuori con gli amici, vorrai ottenere il valore del tuo denaro. La sontuosa Venere in Bilancia che si scontra con "pioggia sulla tua parata" Saturno suggerisce che ciò che pensavi sarebbe stata un'esperienza piacevole potrebbe sembrare più qualcosa che non vuoi davvero fare. Forse è troppo costoso? O forse il tuo cuore non è dentro? Se non lo senti, rimanda i tuoi piani fino a quando non sei più in vena.

Carriera / Finanza: anche se sei nel buio, non sarai disposto a correre rischi finanziari. E perché dovresti se sei su un terreno solido? Se non sei abbastanza solvente, è meglio dedicare il tuo tempo e fare i compiti per ora. Le informazioni che acquisisci oggi possono aiutarti a prendere decisioni ben informate nei giorni e nelle settimane a venire.

Crescita personale / spiritualità: trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o gli amici intimi può essere piacevole in quanto la gioiosa Luna Leone presenta il benevolo Giove in Sagittario. Bevande o cena a casa tua potrebbero offrire l'opportunità di recuperare il ritardo. Tenerlo basso. Questo dovrebbe essere divertente e facile, non laborioso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Bilancia :

Panoramica generale: ti sembra di ritrovare il tuo ritmo, ed è eccitante. Hai tanti regali da offrire al mondo. Solo tu e tutti i pezzi andranno a posto. Ma non fa mai male avere qualcuno alle tue spalle, quindi ottieni un Sagittario entusiasta nel Team Bilancia! È il tipo di esuberanza di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: stai attivando il fascino, vero? Con l'espressivo Mercurio nel segno che si sincronizza con il fortunato Giove in Sagittario, saprai esattamente cosa dire per ispirare, incoraggiare e sollevare. Questa atmosfera calda e saggia può essere super attraente per qualcuno che richiede compatibilità intellettuale e chimica fisica. Potresti essere fortunato con gli appuntamenti online, quindi se sei single, provalo. Se accoppiato, puoi discutere qualsiasi cosa sotto il sole e adorare ancora il tuo compagno quando la discussione è finita perché stai focalizzando tutto il positivo.

Carriera / Finanza: lavorare come parte di una squadra è piacevole perché stai dando un utile contributo. Ti ispira anche a migliorare il tuo gioco. Va tutto bene finché la luna non si scontra con il disgregatore Urano e un collega si discosta dal programma. Prendilo a passo. Anche se stai chiamando i colpi, non puoi sempre controllare il flusso.

Crescita personale / spiritualità: testare le tue conoscenze e abilità ti consente di sapere dove ti trovi e cosa devi sviluppare ulteriormente. Il feedback di amici e colleghi fidati può essere utile in questo processo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Scorpione :

Panoramica generale: puoi gestire qualunque cosa porti la giornata, a condizione che tu sia ben riposato ed emotivamente calmo. Un pisolino di mezzogiorno o alcuni minuti di meditazione possono metterti nel giusto spazio di testa. Se senti aumentare la tensione, prenditi un momento per ripristinare, o trascorri del tempo con una dolce Bilancia che può aiutarti a rilassarti.

Amore / Amicizia: le relazioni diventano straordinariamente volatili mentre l'audace Luna destabilizza Urano in Toro. Con questa imprevedibile influenza in gioco, non sai mai cosa potrebbe scatenare qualcuno e farli comportare come un matto. Fortunatamente, questo non si applica all'amicizia. Saturno costante che si sincronizza con il devoto Giunone in Vergine dice che qualcuno nella tua squadra ha le spalle coperte.

Carriera / Finanza: se vuoi ottenere un vantaggio, mantieni i piani finanziari strettamente necessari. Con l'intelligente Mercurio sincronizzato con il fortunato Giove, la furtività e le negoziazioni strategiche possono aiutarti a segnare una vittoria. Se un affare importante è sul tavolo o hai ricevuto un suggerimento su una vendita campione, se non vuoi stimolare la concorrenza, tienilo per te.

Crescita personale / spiritualità: è il momento di decomprimere e scaricare piuttosto che mettere più progetti e obiettivi nel piatto. Una volta che hai risolto le vecchie cose e ti sei liberato di ciò che non ti serve, avrai alcune nuove idee su come andare avanti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Sagittario :

Panoramica generale: contemplare il quadro generale ti aiuta a rimanere ottimista. Se quello che sta succedendo oggi non ha importanza quando sei sul letto di morte, non vale la pena preoccuparsi troppo. Puoi sempre trovare il lato soleggiato mentre la calda Luna si allinea con Giove entusiasta nel tuo segno, ma potresti dover tagliare presto il cavo con una Bilancia viziata.

Amore / Amicizia: la tua vita amorosa non è così soddisfacente quando tutto ti costa denaro. Sia che tu stia spendendo in abbonamenti per appuntamenti online, preparazione di appuntamenti, o per mangiare e cenare, tutto diventa piuttosto costoso. Opta per un divertimento gratuito mentre riporti ciò che hai investito. Se la tua data o il tuo compagno non vanno per quello, hai problemi che sono molto più grandi dei soldi.

Carriera / Finanza: tenere il passo con gli amici eleganti può rovinare il tuo budget mentre Venere amante del lusso si scontra con lo scontroso Saturno in Capricorno. Eventi costosi, cene costose e vestirsi per stupire possono essere costosi. Sii realista su ciò che puoi permetterti prima di svuotare il tuo conto bancario o accumulare debito con carta di credito. Essere parsimoniosi può sembrare noioso, ma se ciò significa che puoi pagare le tue bollette alla fine del mese, è ciò che è richiesto.

Crescita personale / spiritualità: sei un avventuriero nato in modo naturale, quindi sei sempre alla ricerca di modi per ampliare i tuoi orizzonti. Senti il ​​bisogno di pianificare una vacanza o di imparare qualcosa di nuovo. Non sbagli mai quando segui il tuo desiderio di crescere.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Capricorno :

Panoramica generale: trattare con estranei e conoscenti è facile. Sono le persone a te vicine che potrebbero darti problemi. Ecco la cosa su amici e parenti: devi fare il duro con il liscio. Se hai bisogno di una direzione, segui una Bilancia.

Amore / Amicizia: un appuntamento potrebbe non essere la migliore idea in quanto la sfacciata Luna in Leone si scontra con Urano. Questa vibrazione volatile significa che è difficile dire cosa farà piacere alla persona con cui ti trovi e cosa le farà spuntare. Anche se li conosci bene, potrebbe essere impossibile interpretare il loro umore e comprendere i loro desideri. Se non hai trascorso molto tempo per il tuo partner, potresti doverne prendere uno per il team e seguire comunque i tuoi piani.

Carriera / Finanza: mantieni la testa e mantieni la fiducia quando parli con i superiori o mentre lavori su un grande incarico. Con il supporto di un potenziamento dell'allineamento Mercurio / Giove, un atteggiamento positivo può fare la differenza e aiutare le cose a fare la tua strada. L'atmosfera che porti contribuirà a impostare il tono per le tue interazioni, quindi mantienilo entusiasta e ottimista. È un momento eccellente per attività che coinvolgono la scrittura, i media, l'istruzione, l'editoria o il marketing.

Crescita personale / spiritualità: devi solo aggiungere nuove abilità alla cintura degli attrezzi. Quindi, ti impegnerai in un corso di apprendimento che può aumentare le tue competenze. La tua dedizione assicurerà che i tuoi sforzi producano il risultato desiderato.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Acquario :

Panoramica generale: dove lo suoni in piccolo, devi giocare in grande e viceversa. Prova a cambiare prospettiva. Nel frattempo, qualcosa che dice una Bilancia può suscitare la tua curiosità. Segui dove ti porta. Potresti essere sorpreso alla fine.

Amore / Amicizia: lascerai che la paura ti impedisca di allargare i tuoi orizzonti romantici? Con l'affettuoso Venere in Bilancia che si scontra con "mettiamoci al sicuro" Saturno in Capricorno, potresti avere delle riserve sugli appuntamenti al di fuori della tua zona di comfort. Non essere così veloce da licenziare una persona intrigante che proviene da un background diverso o ha credenze diverse. Potresti anche diffidare di essere coinvolto in una storia d'amore a distanza. L'amore non arriva sempre nel pacchetto che ti aspetti, quindi mantieni la mente aperta. Se accoppiati, non lasciare che le differenze ideologiche guidino un cuneo tra te e il tuo partner. Cerca un terreno comune.

Carriera / Finanza: sei sorprendentemente desideroso di compiacere mentre l'esuberante Luna in Leone si allinea con il saggio Giove in Sagittario. Questo crea relazioni cordiali con i colleghi e aiuta le collaborazioni a procedere con facilità. L'atmosfera potrebbe essere così accogliente e amichevole da non fare tanto lavoro quanto è necessario. O forse hai sopravvalutato ciò che può essere realizzato? Domani è un altro giorno.

Crescita personale / spiritualità: cerca di non permettere alle tue paure di definirti né di dettare ciò che puoi fare. C'è un intero mondo di eccitanti possibilità oltre a ciò che pensi di essere pronto. Fai piccoli passi se non sei pronto per un grande salto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 2019

Oroscopo del giorno Pesci :

Panoramica generale: sei capace di essere, fare e avere molto di più. Non si tratta dell'avidità. Si tratta di riconoscere il tuo potenziale e rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra te e ciò che la vita vuole farti strada. Lascia che un Sagittario fiducioso e esperto ti mostri come è fatto.

Amore / amicizia: rovinerai il momento se lasci che le paure per il futuro ti distraggano da ciò che sta accadendo nel qui e ora. Con l'amorevole Venere in Bilancia che si scontra con il cauto Saturno in Capricorno, è tentato di trattenere l'affetto fino a quando non si hanno rassicurazioni su dove stanno andando le cose. Non c'è vergogna nel bisogno di sentirsi sicuri. Tuttavia, con questa vibrazione pesante in gioco, anche l'espressione più sentita di devozione non è in grado di soddisfarti. Per i single, è bene avere degli standard, ma non essere troppo esigente. Altrimenti, potresti essere sempre solo.

Carriera / Finanza: uno stato d'animo ottimista rende la giornata produttiva, a condizione che non imposti un livello troppo alto. Con la fiduciosa Luna in Leone in linea con l'entusiasta Giove in Sagittario, è facile sopravvalutare ciò che puoi realizzare. Siate contenti di lavorare bene con i colleghi e ottenere guadagni modesti. Ti terrà ispirato a rifarlo domani.

Crescita personale / spiritualità: è possibile che tu limiti ciò che ricevi per paura di perderlo? In tal caso, ti ritroverai sempre a desiderare qualcosa.

