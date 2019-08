Oroscopo di oggi 26 agosto 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 26 agosto 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 26 agosto 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Socializzare può offrire un'opportunità inaspettata. Poiché Venere socievole si collega a Urano nelle tue zone di lavoro e di denaro, ora è il momento di contattare una persona lungimirante che può aprire una porta professionale per te. La scelta della persona giusta è fondamentale. La buona notizia è che se presti attenzione al tuo intuito, sarai condotto a qualcuno che consideri un amico e che è in sintonia con i tuoi obiettivi. Inoltre, dimostrare la tua creatività e il tuo talento per l'innovazione può darti riconoscimento che cerchi. Sei chiaro sulla tua direzione professionale?

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Il tuo sovrano di Venere che balla con Urano nel tuo segno sta accendendo il tuo magnetismo. Hai il potere di attrarre le persone che vogliono crogiolarsi nella tua luce come amante, amico, partner creativo o un altro ruolo che vorresti svolgere. Se trovare l'amore è nella tua agenda, solo essere te stesso può catturare l'attenzione di qualcuno di speciale. Quindi cosa desideri oggi e nelle prossime settimane? Se sei chiaro su ciò che vuoi, aumenterai le tue possibilità di manifestare il tuo risultato ideale, se il momento è giusto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Sei in sintonia con la tua famiglia a livello psichico. Un legame tra Venere nel tuo regno domestico e Urano può portare una visione improvvisa delle tue radici. Ciò può coinvolgere qualcuno con cui vivi, un parente nell'aldilà o un modello familiare che risale al passato. Un defunto amato psichico può aiutarti a scoprire ciò che devi sapere. Inoltre, il tuo intuito sta anche prendendo di mira il tuo ambiente di vita e ti sta ispirando a fare un cambiamento. Ad esempio, potresti aggiungere un elemento di bellezza al tuo arredamento per riflettere la tua vita interiore o migliorare le vibrazioni all'interno della tua casa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Interagire con le persone che ti ispirano è ciò di cui devi occuparti oggi. Un aspetto vivace di Venere-Urano nei tuoi regni mentale e sociale ti spingerà a connetterti con un amico e a scambiare esperienze. È probabile che questa persona abbia qualcosa da dire che ti influenzerà in modo positivo. In alternativa, la tua apertura al cambiamento può coinvolgerti in un gruppo che si concentra sulla crescita personale, sullo sviluppo di abilità creative o sull'aiuto ai bisognosi. Mentre ti mescoli con persone interessanti, qualcuno intrigante può attirare la tua attenzione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Circostanze insolite possono aprire una porta finanziaria. Mentre Venere si sincronizza con l'eccentrico Urano nelle tue zone di denaro e carriera, una spinta inaspettata al tuo reddito potrebbe venire fuori dal nulla. Dal momento che Venere socievole è sulla scena, qualcuno con cui sei amico giocherà probabilmente un ruolo indicando un'opportunità finanziaria o condividendo un'intuizione sul manifestare prosperità. In ogni caso, fidarsi della propria intuizione rivelerà il prossimo passo da compiere. Ottenere una nuova prospettiva sul tuo potere di guadagno farà parte del processo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Una visione sorprendente dell'amore può cambiare il tuo approccio alle relazioni. Mentre Venere nel tuo segno si sincronizza con Urano nel tuo regno di consapevolezza superiore, prestare attenzione al tuo intuito può innescare un momento di felicità che coinvolge qualcuno vicino a te. Forse ti renderai conto che una convinzione negativa o un modello di comportamento errato stanno bloccando l'espressione del tuo cuore. Principalmente, dato che Urano è incentrato sull'individualità, tieni presente che una delle chiavi per manifestare il vero amore è essere fedele a te stesso.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Un incontro intrigante potrebbe essere nelle stelle per te. Un legame tra il tuo sovrano di Venere e Urano non convenzionale sta dando energia al tuo regno di intimità. Questo significa condividere il tuo corpo, la tua mente, le tue emozioni e / o il tuo spirito con qualcuno che è in sintonia con te. Un incontro sexy con il tuo tesoro sarebbe uno scenario, ma se il romanticismo è in pausa, sarai più propenso a contattare un amico intimo per una conversazione rivelatrice. Inoltre, potresti persino ricevere un messaggio da qualcuno che conosci nell'aldilà.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Socializzare può portare una sorpresa. Mentre Venere danza con l'eccentrico Urano nei tuoi regni sociali, potresti trovarti in una situazione insolita che coinvolge una relazione stretta. Forse verrà rivelato un segreto, o incontrerai una vecchia fiamma, o un amico esprimerà un interesse nell'esplorazione di una connessione più profonda con te. Se stai cercando una storia d'amore, potresti essere attratto da qualcuno completamente diverso dai tuoi soliti amanti. Fondamentalmente, con Urano sulla scena, sei pronto per prendere la strada meno percorsa, almeno da te.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Qualcuno nella tua cerchia sociale svolgerà un ruolo nel tuo successo. Mentre Venere si sincronizza con Urano nelle tue zone di lavoro, una persona che rispetti può indirizzarti verso l'opportunità di espandere il tuo lavoro o offrire consigli che portino un cambiamento di prospettiva sul tuo obiettivo. Un altro scenario coinvolgerebbe un contatto sui social media con informazioni utili da condividere. Qualunque sia la situazione in cui ti trovi, conterrà probabilmente un elemento che ritieni innovativo o non convenzionale. Mantenere una mente aperta ti condurrà nella giusta direzione.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Stai vedendo l'amore da un punto di vista più elevato. Mentre Venere nel tuo regno di spiritualità si sincronizza con Urano nel tuo regno d'amore, sarai incline a vedere la bontà in tutti coloro che incontri oggi (e oltre), indipendentemente dalle circostanze. Inoltre, sei in grado di capire perché alcune persone erano destinate a venire nella tua vita e in che modo queste esperienze hanno approfondito e rafforzato il tuo spirito. Se stai cercando l'amore, potresti essere attratto da qualcuno che condivide la tua cultura o credenze spirituali.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Cerca un messaggio intuitivo sull'amore. Mentre Venere si sincronizza con Urano nei tuoi regni psichici, potresti sentire un legame misterioso con qualcuno a cui tieni, come percepire ciò che lui o lei sta provando o sperimentando. Se questa persona si trova nelle vicinanze, a grande distanza da te, o anche nell'aldilà, è probabile che ti venga proposta una visione della relazione (o di te stesso). Un altro scenario implicherebbe una verità sui tuoi bisogni, attitudine o comportamento in una certa relazione o quando ti connetti con qualcuno di nuovo.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : C'è una profondità nel tuo pensiero oggi e un flusso adorabile di idee, possibilità e nuovi progetti. Puoi ringraziare la luna e Urano in Toro che stanno attivando il settore della tua carta che governa idee, pensiero, comunicazione e percezione. Divertiti e assicurati di prendere appunti: alcune di queste idee sono di classe mondiale! Sei gentile e coscienzioso per natura e questa è una buona cosa, solo non lasciarti approfittare, soprattutto al lavoro.

