Oroscopo di oggi 26 febbraio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 26 febbraio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 26 febbraio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete : Non fornire informazioni volontarie ai superiori o ai colleghi, non rivelare più di quanto debbano sapere. Con Mercurio in Pesci e la tua misteriosa dodicesima casa, nessuno capirà comunque di cosa stai parlando. L'aspetto di Mercurio di Venere nell'ambizioso Capricorno suggerisce che è più utile essere amichevoli e affascinanti piuttosto che cercare di essere la persona più intelligente nella stanza. Una persona veramente accorta sa quando è nel suo migliore interesse sorridere e conservare ciò che sa per sé.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : L'amore per l'apprendimento e la facilità nel comunicare le tue idee agli altri lo rende un ottimo momento per collaborare a un progetto di squadra. Con il messaggero Mercurio nella zona della tua comunità in sincronia con Venere nella tua casa di istruzione superiore, ti divertirai a condividere ciò che conosci e ad ascoltare le opinioni degli altri. Ti inserirai in qualsiasi contesto che permetta un flusso libero di informazioni e idee sia sul lavoro, a scuola, in una comunità spirituale o tra un gruppo di amici.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Se sei il portavoce designato per un progetto di lavoro, assicurati di riconoscere il sostegno di qualcuno che ha reso più facile il tuo risveglio. Con il messaggero Mercurio nella tua zona di carriera che aspira a Venere amichevole, l'aiuto da dietro le quinte rafforza la tua fiducia e ti supporta anche in modi pratici. È anche un buon momento per sollecitare l'aiuto dei più esperti. Sotto questa influenza, la gente vuole darti una mano non solo perché ti giova, ma anche perché fa sentire bene essere generosi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Il tuo partner o una persona speciale nella tua vita potrebbe alimentare il tuo amore per l'apprendimento o viceversa. Con Mercurio esperto nella tua casa di sincronizzazione più alta con Venere nella tua zona di partnership, qualcosa che impari diventerà più significativo quando lo condividi con gli altri. Una cosa è leggere un bel aforisma in un libro, ma la saggezza prende vita quando diventa parte della tua conversazione quotidiana. Potresti sentirti ispirato a imparare qualcosa di nuovo insieme o forse cercherai informazioni che migliorino il modo in cui ti connetti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : È facile diventare pigri per il lavoro, soprattutto se si può fare uno sforzo minimo e continuare a fare un lavoro decente. L'allineamento con Venere di oggi ti invita ad avventurarti oltre la tua zona di comfort e ad immergerti profondamente nell'esplorazione dell'ignoto. Hai talenti interessanti che devono ancora essere dissotterrati, anche se potresti non scoprirli mai se rimani sempre fermo dove sei. Non scartare l’idea che la tua situazione lavorativa possa richiedere di dimostrare nuove abilità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Non è sempre necessario essere il capo organizzatore di feste, eventi festivi e attività divertenti. L'allineamento di Venere di oggi ti invita ad essere più coinvolto con amici e gruppi che condividono i tuoi interessi piuttosto che prenderti sempre l’onere di trovare il modo di divertirti. Non ti farebbe male essere un po' più socievole, specialmente se ti sei rintanato nei tuoi hobby, i figli o partner amoroso. Ci sono così tante persone nuove e interessanti là fuori che vorrebbero conoscerti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Se vuoi rendere più piacevole ciò che stai facendo, prova ad adottare un approccio creativo per un compito quotidiano. Hai già abbastanza esperienza per sapere cosa funziona e cosa no. Con Mercurio in Pesci e nella tua zona di lavoro, puoi applicare ciò che sai per fare le cose in un modo più divertente o interessante. L'aspetto di Mercurio a Venere suggerisce che otterrai un profondo senso di soddisfazione nel mettere a frutto il tuo know how. È anche un momento eccellente per lavorare su progetti in tutta la casa.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Condividere le tue idee e opinioni è qualcosa che ti piace fare e sei bravo a farlo. L'allineamento di Venere di oggi ti invita a parlare meno, a pensare di più e a esplorare concetti che vanno oltre la tua piccola bolla. C'è un intero mondo di credenze, filosofie e argomenti che attendono solo di essere sfruttati. Metti l'educazione nella tua agenda. Il viaggio potrebbe essere anche bello perché ti collegherà a persone con punti di vista diversi. Pronto a esplorare di più di ciò che il mondo ha da offrire?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Prendersi cura di se stessi e provvedere a migliorare la propria vita dal punto di vista economico è facile da fare quando ci si pensa. In effetti, sei bravo a prendersi cura delle tue esigenze. L'allineamento di Venere di oggi ti invita ad essere più aperto alla generosità e al supporto degli altri. Le persone hanno bisogno di sentirsi necessarie. Spesso è un compito arduo riempire qualcuno che è indipendente come te. Perché non cercare una felice interdipendenza con gli altri invece di sentire sempre il bisogno di gestire le cose da solo?

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno: Con Mercurio nella tua zona di comunicazione sincronizzato con il seducente Venere nel tuo segno, saprai esattamente cosa dire per attirare l'attenzione. La tua cordialità e simpatia sono palpabili e ti rendono che gli altri vorrebbero avere attorno a sé. Puoi semplicemente crogiolarti nel bagliore della popolarità o dirigere intenzionalmente il tuo fascino verso la conquista di qualcuno. Un incontro cuore a cuore, una chiamata o un messaggio affettuoso basteranno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario: I tuoi valori sull'amore o sul denaro potrebbero essere leggermente diversi. Con l'intelligente Mercurio nella tua casa di valori che guarda Venere nella tua dodicesima casa nascosta, potrebbe essere saggio mantenere le tue trame nelle suddette aree un segreto per ora. Farai la tua migliore pianificazione a porte chiuse. Questo è uno di quei momenti in cui non tutti hanno bisogno di sapere cosa stai facendo. Saprai se e quando è il momento giusto per fare una grande rivelazione. Nel frattempo, tienilo riservato.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Non sarai timido quando si tratta di esprimere il tuo affetto per un amico. Con Mercurio comunicativo nel tuo segno che aspira Venere nella tua zona di amicizia, senti tutto per un amico e vorresti che lui o lei sappia quanto ci tieni a lui. Sia che la tua relazione sia strettamente platonica o al limite di qualcosa di un po' più romantico, sei abbastanza sicuro di te stesso per dire come ti senti. Tutti hanno bisogno di sentirsi amati e necessari. Le tue parole potrebbero fornire la spinta che solleva lo spirito di qualcuno.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi martedì 26 febbraio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.