Oroscopo di oggi 26 giugno 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 26 giugno 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 26 giugno 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: L'umorismo e il talento per la drammaticità coloreranno il tuo stile di comunicazione ora che Mercurio è nel Leone teatrale e nella tua casa di auto-espressione. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si retrograda in Cancro), ti connetterai al mondo in modo giocoso e porterai uno spirito di curiosità per i tuoi hobby e le tue attività preferite. Il tuo fattore di fascino sarà alto. Le persone con cui sei legato in modo romantico ti troveranno un compagno divertente e spiritoso. Se hai figli, puoi scoprire più cose su di loro e rinsaldare il rapporto.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Eviterai di condividere i tuoi pensieri con il pubblico (e questo include il tuo capo e colleghi), sebbene con Mercurio nel drammatico Leone e nel tuo regno domestico, sarai schietto quando parli con la famiglia, i compagni di stanza e i membri del tuo cerchio interno. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si ritrova in Cancro), puoi scoprire cosa devi sapere sulle questioni familiari e fare progetti per la tua vita domestica. Le conversazioni sull'infanzia o sull'educazione possono fornire informazioni vitali che devi conoscere per il futuro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli: Sei nella zona mentre il tuo governante, Mercurio, viaggia attraverso il Leone teatrale e la tua casa di comunicazione. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si ritrova in Cancro), i progetti di scrittura, gli impegni linguistici, l'istruzione e le conversazioni quotidiane saranno vivaci e divertenti. Sarai ancora più curioso del solito e ti interesseranno cose ordinarie che ti incuriosiscono o ti insegnano qualcosa di nuovo. Quindi, trascorrerai molto tempo a parlare con le persone, a leggere e navigare su Internet. Con così tanti interessi, questo può essere un tempo impegnativo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Ti senti al massimo mentre il tuo governante, Mercurio, viaggia attraverso il Leone teatrale e la tua casa di comunicazione. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si ritrova in Cancro), i progetti di scrittura, gli impegni linguistici, l'istruzione e le conversazioni quotidiane saranno vivaci e divertenti. Sarai ancora più curioso del solito e ti interesseranno cose ordinarie che ti incuriosiscono o ti insegnano qualcosa di nuovo. Quindi, trascorrerai molto tempo a parlare con le persone, a leggere e navigare su Internet. Con così tanti interessi, questo può essere un tempo impegnativo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Non avrai bisogno di essere costretto per condividere il tuo punto di vista ora che l'espressivo Mercurio è nel tuo segno. In effetti parlerai piuttosto liberamente e il tuo argomento di conversazione preferito sarà te! Fino al 19 luglio (quando Mercurio si ritrova in Cancro), puoi rimbalzare da un’idea all’altra o ad un progetto futuro, ma non è perché sei volubile. È perché ti interessano molte cose intriganti e vorrai esplorare come possono avvantaggiarti e integrarti nella tua vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Buon solstizio d'estate, Vergine! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e un'escalation di socializzazione nelle prossime quattro settimane. Sarai ispirato a raggiungere i tuoi amici per pianificare un incontro o semplicemente per tornare in contatto con persone che non vedi da tempo. Incontrerai anche nuove persone attraverso attività che ti piacciono, rendendo questo il momento ideale per unirti a un gruppo che si concentra su un argomento a cui sei interessato. Potresti anche prendere in considerazione la possibilità di partecipare a uno sforzo collaborativo che aiuti qualcuno che necessita di sostegno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Buon solstizio d'estate, Bilancia! Il sole che entra in Cancro segna il primo giorno d'estate e dà una spinta al tuo lavoro nelle prossime quattro settimane. Aumenterai il ritmo per raggiungere i tuoi obiettivi e ottenere riconoscimento per i tuoi sforzi. Principalmente, vuoi brillare, rendendo questo il momento ideale per condividere i tuoi talenti con il mondo, che può comportare la promozione del tuo lavoro al pubblico e il networking per aprire una porta a nuove opportunità. Potresti anche decidere di impostare alcuni nuovi obiettivi se ti sei sentito privo di ispirazione o bloccato in un solco.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Dove vuoi portare la tua carriera? Pensaci. Con Mercurio nel leone che attira l'attenzione e la tua zona di reputazione, puoi creare un ronzio intorno a ciò che fai, che a sua volta può attirare l'attenzione di qualcuno che si interesserà alle tue idee. Fino al 19 luglio (quando Mercurio sarà retrogrado in Cancro), dovresti essere alla ricerca di opportunità per incontrare nuove persone e socializzare con i principali attori del tuo mondo. I collegamenti che fai durante questo periodo ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi nei prossimi mesi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Quando vuoi espandere i tuoi orizzonti colpisci i libri o ti metti in viaggio? Con Mercurio in Leone divertente e la tua casa di esplorazione, sarai curioso di visitare nuovi posti e imparare cose nuove. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si ritrova in Cancro), i viaggi mentali e fisici che ti istruiscono sul mondo in cui vivi appariranno nei tuoi piani. È un momento eccellente per i viaggi e l'istruzione. Potresti anche trarre vantaggio dal collegamento con un mentore. Le attività che riguardano la scrittura, la pubblicazione e il marketing sono favorite.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Il tuo passato non ha bisogno di dettare il tuo futuro, specialmente quando si tratta di relazioni. Se c'è un incidente vergognoso che ti cade sopra la testa, non lasciare che sia una nuvola che aleggia sulla tua felicità. Le emozioni possono diventare piuttosto buie, in quanto l'ultimo quarto della Luna si incontra con il guaritore Chirone ferito, quindi non è una sorpresa se stai prendendo una ferita. Può essere spaventoso far vedere a qualcuno chi sei e da dove vieni, ma è meglio dell'alternativa, che è restare solo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : È un ottimo momento per collaborare con qualcuno che è sulla tua lunghezza d'onda mentale. Con Mercurio nel drammatico Leo e nella tua casa di collaborazione, farai il miglior brainstorming quando ti unisci a qualcuno che capisce il tuo modo di pensare. Fino al 19 luglio (quando Mercurio si retrograda in Cancro), la tua potenza cerebrale condivisa produrrà idee interessanti che aiuteranno a portare avanti le cose su un progetto importante. Le discussioni con il tuo partner (in amore o in azienda) saranno illuminanti e possono aiutare a definire i tuoi obiettivi condivisi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2019

Oroscopo del giorno Pesci : A meno che non ci sia stato un drastico cambiamento nelle tue finanze nelle ultime 24 ore o giù di lì, non dovresti iniziare a dare di matto per i soldi. È l'ultimo quarto di luna che naviga attraverso la tua zona di denaro che ti fa dubitare se ti puoi permettere di spendere soldi per qualcosa di divertente. Qual è il punto di lavorare così duramente se non riesci a goderti i frutti del tuo lavoro? "Mi sono completamente pentito di aver fatto una chiacchierata su un appuntamento fantastico o un evento davvero divertente", sono parole mai pronunciate.

