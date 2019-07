Oroscopo di oggi 26 luglio 2019: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 26 luglio 2019: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 luglio 2019: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Ariete: Tutto scorre liscio negli affari con l’allineamento tra la fidata Luna in Toro e un ammasso di pianeti nell'autorevole Capricorno che influiscono sulla tua carriera e sulle tue zone di denaro. Puoi ancora ottenere un po' spazio per placare la vecchia guardia e fare le cose nel modo previsto, ma non puoi permetterti che diventi un’abitudine. Prima o poi, dovrai considerare se la linea in questione risponde alle tue esigenze lavorative e finanziarie più urgenti. Uno sguardo più attento può rivelare che c'è qualcosa che ti stai perdendo.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Toro : Le tue convinzioni sono accoglienti come un paio di pigiami logori. Il problema è che non sai quando scartarli e scegliere un nuovo set. Con la luna nel tuo segno che attira una fusione planetaria nel Capricorno duro, un modo di guardare la vita che ti faceva sentire sicuro potrebbe iniziare a sembrare super restrittivo. Il mondo sta cambiando, ma il tuo punto di vista non è necessariamente cambiato con esso. Una discussione con qualcuno che porta una prospettiva diversa potrebbe essere un punto di svolta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Gemelli : Hai fatto molti sacrifici per qualcuno che ami. È facile andare d'accordo con il programma perché è quello a cui sei abituato ma, a un certo punto, devi dire quando è troppo è troppo. Con la luna nel prevedibile Toro che aspira un miscuglio planetario nel Capricorno conservatore, il peso dei tuoi obblighi emotivi sembra pesante. Molto presto, dovrai liberarti ed esercitare la tua indipendenza. Perché rimandare a domani cosa puoi iniziare a fare oggi? La tua felicità futura dipende dal fare un cambiamento.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Cancro : Un bisogno di sicurezza è la forza trainante dietro le scelte che fai. Vuoi sapere cosa puoi aspettarti giorno dopo giorno. Ciò significa che spesso finisci in situazioni alquanto prevedibili. Con la Luna nel Toro e nella tua casa dei piani futuri che si sincronizzano con i pianeti nel Capricorno, può sembrare che come stanno le cose adesso è come saranno sempre, specialmente nelle relazioni. Il problema è che stai iniziando a essere soffocato da ciò che una volta ti ha fatto sentire sicuro. Puoi sempre liberarti.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Leone : Con l'affidabile Luna in Toro che aspira a una fusione planetaria nel Capricorno conservatore e nella tua zona di lavoro, puoi fidarti che tutto filerà liscio come al solito. Sembra che tu sia contento di seguire il programma, anche se potresti sentirti vincolato dalla solita routine lavorativa. Hai altri talenti che attendono di essere portati alla luce. L'aggiornamento del tuo skillset significa che avrai opzioni di lavoro più interessanti. Si tratta di fidarsi di se stessi e di sentirsi a proprio agio con l'avventurarsi al di fuori della propria zona di comfort.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Vergine : Non puoi fare a meno di sentire che ci deve essere di più nella vita quando la luna è nella tua avventurosa nona casa. Tuttavia, il suo aspetto unito ad un ammasso planetario nel Capricorno conservatore suggerisce che sei attaccato a vivere la tua vita nello stesso vecchio modo. Anche le cose che ti portano gioia come i tuoi hobby, i tuoi interessi e la tua vita sentimentale sono diventate tutte piuttosto ordinarie. Aprire la tua cerchia sociale e invitare nuove persone nella tua vita potrebbe essere la boccata d'aria fresca di cui hai bisogno.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Bilancia : Potresti sentire che si sta avvicinando un finale. Ciò significa che è in arrivo un nuovo inizio. La prevedibile Luna in Toro che si sincronizza con un ammasso planetario nel Capricorno stabile e nella tua zona di casa suggerisce che potrebbe essere la tua casa e la vita familiare a dover cambiare. Un set-up che una volta forniva un senso di sicurezza potrebbe sembrare un po' troppo soffocante per te adesso. Ottenere la testa fuori dal regno personale e concentrarsi maggiormente sulla propria professione può fornire il cambiamento di cui hai bisogno.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Scorpione : Spesso ti troverai in compagnia di persone che pensano esattamente come te. Con la prevedibile Luna in Toro che si sincronizza con un ammasso planetario nel Capricorno, sei completamente nella tua zona di comfort quando sei circondato da persone che la pensano allo stesso modo. Tuttavia, non stai ascoltando esattamente nulla di interessante né apprendi nulla di nuovo. C'è un intero mondo di persone affascinanti, luoghi e idee in attesa di essere scoperti. Non è tempo che ti avventuri in cerca di qualcosa di nuovo?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Sagittario : Sei nel solco quando si tratta di lavoro e denaro. Con la fidata Luna in Toto che si sincronizza con un ammasso planetario nel Capricorno costante, ottieni i risultati previsti quando segui il programma. Il problema è che la tua agenda è ad alta intensità di manodopera e non lascia molto spazio per soddisfare le tue esigenze non materiali. Puoi ancora ottenere un po' di chilometraggio lavorando in questo modo, ma molto presto vorrai fare un cambiamento. Non puoi negare i tuoi bisogni emotivi per sempre.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Capricorno : Sei davvero entrato nel tuo potere, vero? Con la Luna in Toro radicata che si sincronizza con un ammasso planetario nel tuo segno, sei sicuro di te e a tuo agio esercitando la tua influenza. Stranamente, quando sei la persona in possesso di tutte le carte, può iniziare a sentirsi isolante e anche un po' noioso. In amore e affari, hai bisogno di relazioni soddisfacenti con persone interessanti per mantenerlo interessante. Hai molto da dare, quindi perché non trovare qualcuno con cui condividerlo? È ora di iniziare a creare nuove connessioni.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Acquario : Le tue ansie, insicurezze e paure spesso dettano le scelte che fai. È scomodo, ma continua perché è quello a cui sei abituato. Con la prevedibile Luna in Toro che si sincronizza con un ammasso planetario in Capricorno, è sicuro di stare nella tua scatola. Non c'è modo di vivere. Molto presto, dovrai cambiare le cose. Fare più esercizio fisico e mangiare sano è un buon punto di partenza. Coltivare le potenzialità delle routine e sviluppare nuove abilità farà muovere le cose nella giusta direzione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 26 LUGLIO 2019

Oroscopo del giorno Pesci: Tu e la tua squadra avete le vostre routine su ciò che fate e dove andate insieme. Mentre la Terra e la Luna in Toro si sincronizzano con un ammasso planetario nel Capricorno costante, sembra una scanalatura confortevole. Il problema è che un amico detta spesso l'ordine del giorno. È stato facile seguire il programma, ma ora potresti desiderare ardentemente di liberarti. Sei pronto a concentrarti sui tuoi interessi. Non indica necessariamente la fine di un'amicizia, ma l'inizio per impegnarti in altre cose.

Per scoprire nel dettaglio tutto ciò che le stelle dicono su amore, lavoro, benessere e fortuna per oggi venerdì 26 luglio 2019, clicca sull'oroscopo di Affaritaliani.