Oroscopo di oggi 26 novembre 2018: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 26 novembre: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’ Oroscopo di oggi lunedì 26 novembre : ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Ariete:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Ariete, in questa giornata grazie agli influssi planetari avrai una grande grinta e non ti stancherà nulla, sarai addirittura quello che decide il tutto. In ambito affettivo, devi fare attenzione a non tradire un segreto.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Toro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Toro, avrai l'opportunità di ottenere un grossissimo guadagno, potrai sistemare la tua situazione economica e fare nuovi investimenti relativi alla tua professione. In ambito affettivo, dovrai evitare di continuare ad insistere sugli stessi punti per evitare tensioni peggiori.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Gemelli:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Gemelli, cercherai di migliorare i tuoi rapporti interpersonali e di accettare i limiti degli altri. In ambito lavorativo, accetterai le mansioni che ti verranno affidate senza contestare. In ambito affettivo, consoliderai il tuo rapporto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Cancro:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Cancro, gli influssi planetari ti suggeriscono un evento nascosto che viene alla luce, stai attento quindi nel settore affettivo alle scappatelle ed alle bugie. Nel tempo libero avrai tante cose da sbrigare, cerca di non dimenticarti nulla!.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Leone:

Secondo il tuo oroscopo oggi, Leone, questa giornata risulta essere soddisfacente ed avrai modo di allontanare la malinconia. In ambito lavorativo, gradualmente ti stai avviando verso quei lidi che da lungo tempo ti sei proposto. In ambito affettivo, farai meno fatica a farti comprendere dalla tua partner.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Vergine:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Vergine, in questa giornata il tuo rapporto di coppia vivrà momenti storici, da mantenere nell'album dei ricordi! Se sei single, potresti fare un incontro inaspettato. Nel tempo libero ti si offriranno opportunità irripetibili, soprattutto se sei un lavoratore autonomo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Bilancia:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Bilancia, non avrai voglia di discutere con nessuno, quindi farai buon viso a cattivo gioco... soprattutto nel settore delle amicizie! In amore, riuscirai a carpire quello che sta vivendo emozionalmente la tua partner e sarà per te un punto di forza. Un consiglio: accetta i cambiamenti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Scorpione:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Scorpione, avrai modo di trascorrere questa giornata con quella lucidità e grinta che ti mancava da un po’ , ricordati però di concederti anche qualche svago. In ambito affettivo, potrai contare su occasioni folgoranti soprattutto se sei single. Un consiglio: non forzare gli eventi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Sagittario:

Secondo il tuo oroscopo, oggi, Sagittario, il tuo umore non sarà dei migliori e rischi di dire cose di cui potresti pentirti, quindi fai attenzione a come ti proponi nei confronti delle persone che ti circondano! In ambito affettivo, trascorrerai con la tua partner una fase abbastanza serena.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Capricorno:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Capricorno, in questa giornata gli influssi planetari ti danno dell' energia positiva, quindi si prevede un'ottima fase per te soprattutto se hai l'occasione di concederti una piccola vacanza con la partner. Nel settore lavorativo tutto procede bene.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Acquario:

Secondo il tuo oroscopo di oggi, Acquario, questa giornata la dedicherai al tuo partner, trascinandolo magari in una serata fantasiosa e movimentata. Nell'ambito delle amicizie, ti sentirai impotente di fronte ad un evento negativo imprevisto. Un consiglio: il tempo risolve tutto.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2018

Oroscopo del giorno Pesci:

Secondo il tuo oroscopo del giorno, Pesci, gli influssi planetari renderanno indimenticabile questa giornata, avrai le dolcezze e le delicatezze che ricercavi dalla tua partner. In ambito lavorativo, ricordati che la riuscita è vicina e potrai sedere al tavolo dei vincenti. Un consiglio: prendi la postazione giusta.